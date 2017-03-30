Фото: Александр Мысякин, «Чемпионат»

Старый конь. Почему сборной необходим Василий Березуцкий

Его возвращение в сборную поможет не только молодым ошибающимся партнёрам почувствовать уверенность в себе, но и добавить опций в игре.