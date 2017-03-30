Как Попов обыграл Промеса. Легионеры РФПЛ в отборе на ЧМ-2018

Джано Ананидзе Фото: Reuters

Александр Гацкан Фото: Reuters

Ивелин Попов Фото: Reuters

Роберт Мак Фото: Reuters

Лидеры группы D под руководствомуже почти получили прямую путёвку в Россию. Три игрока из «Крыльев», «Локо» и «Спартака», вышедшие в основе сборной Грузии, не смогли остановить сербов. Защитник «Зенита» Иванович провёл весь матч в центре обороны, а Зоран Тошич наблюдал за голами своей команды со скамейки.Аутсайдеры той же группы из Молдавии проиграли в гостях австрийцам 0:2. Ростовский капитан Александр Гацкан провёл на поле 90 минут, а новичок «Уфы» Карп остался в запасе.Из албанской связки «Терека» с Италией сыграл только Одисе Роши. Левый вингер 87 минут пытался обыграть Дзаппакосту и Кандреву, но Албания всё равно проиграла итальянцам 0:2.Другой футболист «Терека» Бернард Бериша сыграл против исландцев всего три минуты и спасти Косово от поражения не успел — 1:2.Опорник ЦСКА пытался противостоять испанскому супертрио: Иньесте, Бускетсу и Алькантаре. Получилось не слишком удачно: «красная фурия» разгромила сборная Израиля со счётом 4:1.На выходных в Стокгольме прошло настоящее «краснодарское» дерби: шведы Гранквист и Классон играли против Мартыновича, которого поддерживали ещё четыре представителя «Оренбурга». Не хватало только «ростовчанина» Тимофея Калачёва. Шведская половина «Краснодара» оказалась сильнее: скандинавы забили в ворота сборной Беларуси четыре мяча, Мартынович запомнился только жёлтой карточкой.Сборная Нидерландов, возможно, переживает худшие времени в своей истории. Оранжевые могут снова пролететь мимо крупного турнира, не поехав в Россию. Болгарская сборная нанесла голландцам очередное поражение — оба гола забил форвард Спас Делев. В матче приняли участие три представителя РФПЛ: спартаковцы Промес и Попов и Занев из «Амкара». «Армеец» Георги Миланов пропустил матч из-за полученной в сборной травмы и теперь пропустит около месяца.Молодой форвард «Зенита» получил пять минут, чтобы спасти сборную Черногории от поражения от поляков, но забить не смог — 1:2.Сборная Армении победила казахов благодаря голам суперзвезды Мхитаряна и бывшего спартаковца Озбилиза. А полузащитник «Урала» Эдгар Манучарян на 65-й минуте заменил другого экс-игрока РФПЛ Маркоса Пиззелли.Другой футболист питерской команды сыграл против Мальты 50 минут, сборная Словакии победила карликовую команду со счётом 3:1.В сборной Словении играют сразу два футболиста из РФПЛ — защитники «Уфы» и «Ростова» Йокич и Мевля. Как ни странно, главный тренер словенцев Сречко Катанец предпочитает именно уфимца. С Йокичем в составе сборная Словении на последних минутах проиграли шотландцам.В Азии и Южной Америке на прошлой неделе прошли сразу два отборочных матча. В составе лидеров группы А играют сразу три представителя РФПЛ из «Терека», «Анжи» и «Ростова». Иранцы победили в обоих матчах против Катара и Китая, но ни Мохаммади, ни Эззатолахи, ни Азмун результативными действиями не отметились.Полузащитник «Ростова» сыграл только один матч за эквадорцев из-за дисквалификации. Нобоа получил «горчичник» в проигранном матче против Парагвая и пропустил игру с колумбийцами, которую его команда снова проиграла.