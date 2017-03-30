Как Попов обыграл Промеса. Легионеры РФПЛ в отборе на ЧМ-2018

Лидеры группы D под руководством Славолюба Муслина уже почти получили прямую путёвку в Россию. Три игрока из «Крыльев», «Локо» и «Спартака», вышедшие в основе сборной Грузии, не смогли остановить сербов. Защитник «Зенита» Иванович провёл весь матч в центре обороны, а Зоран Тошич наблюдал за голами своей команды со скамейки.
Джано Ананидзе
Фото: Reuters
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Александр Гацкан, Кэтэлин Карп (оба — Молдавия)
Аутсайдеры той же группы из Молдавии проиграли в гостях австрийцам 0:2. Ростовский капитан Александр Гацкан провёл на поле 90 минут, а новичок «Уфы» Карп остался в запасе.
Одисе Роши, Беким Балай (оба — Албания)
Из албанской связки «Терека» с Италией сыграл только Одисе Роши. Левый вингер 87 минут пытался обыграть Дзаппакосту и Кандреву, но Албания всё равно проиграла итальянцам 0:2.
Бернард Бериша (Косово)
Другой футболист «Терека» Бернард Бериша сыграл против исландцев всего три минуты и спасти Косово от поражения не успел — 1:2.
Александр Гацкан
Фото: Reuters
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Бибрас Натхо (Израиль)
Опорник ЦСКА пытался противостоять испанскому супертрио: Иньесте, Бускетсу и Алькантаре. Получилось не слишком удачно: «красная фурия» разгромила сборная Израиля со счётом 4:1.
Андреас Гранквист, Виктор Классон (оба — Швеция) — Александр Мартынович, Максим Бордачёв, Александр Гутор, Михаил Сиваков (все — Беларусь)
На выходных в Стокгольме прошло настоящее «краснодарское» дерби: шведы Гранквист и Классон играли против Мартыновича, которого поддерживали ещё четыре представителя «Оренбурга». Не хватало только «ростовчанина» Тимофея Калачёва. Шведская половина «Краснодара» оказалась сильнее: скандинавы забили в ворота сборной Беларуси четыре мяча, Мартынович запомнился только жёлтой карточкой.
Петар Занев, Ивелин Попов (оба — Болгария) — Квинси Промес (Нидерланды)
Сборная Нидерландов, возможно, переживает худшие времени в своей истории. Оранжевые могут снова пролететь мимо крупного турнира, не поехав в Россию. Болгарская сборная нанесла голландцам очередное поражение — оба гола забил форвард Спас Делев. В матче приняли участие три представителя РФПЛ: спартаковцы Промес и Попов и Занев из «Амкара». «Армеец» Георги Миланов пропустил матч из-за полученной в сборной травмы и теперь пропустит около месяца.
Ивелин Попов
Фото: Reuters
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Лука Джорджевич (Черногория)
Молодой форвард «Зенита» получил пять минут, чтобы спасти сборную Черногории от поражения от поляков, но забить не смог — 1:2.
Эдгар Манучарян (Армения)
Сборная Армении победила казахов благодаря голам суперзвезды Мхитаряна и бывшего спартаковца Озбилиза. А полузащитник «Урала» Эдгар Манучарян на 65-й минуте заменил другого экс-игрока РФПЛ Маркоса Пиззелли.
Роберт Мак (Словакия)
Другой футболист питерской команды сыграл против Мальты 50 минут, сборная Словакии победила карликовую команду со счётом 3:1.
Роберт Мак
Фото: Reuters
Боян Йокич, Миха Мевля (оба — Словения)
В сборной Словении играют сразу два футболиста из РФПЛ — защитники «Уфы» и «Ростова» Йокич и Мевля. Как ни странно, главный тренер словенцев Сречко Катанец предпочитает именно уфимца. С Йокичем в составе сборная Словении на последних минутах проиграли шотландцам.
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Милад Мохаммади, Саид Эззатоллахи, Сердар Азмун (все — Иран)
В Азии и Южной Америке на прошлой неделе прошли сразу два отборочных матча. В составе лидеров группы А играют сразу три представителя РФПЛ из «Терека», «Анжи» и «Ростова». Иранцы победили в обоих матчах против Катара и Китая, но ни Мохаммади, ни Эззатолахи, ни Азмун результативными действиями не отметились.
Кристиан Нобоа (Эквадор)
Полузащитник «Ростова» сыграл только один матч за эквадорцев из-за дисквалификации. Нобоа получил «горчичник» в проигранном матче против Парагвая и пропустил игру с колумбийцами, которую его команда снова проиграла.