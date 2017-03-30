Футбол
РФПЛ ФНЛ - Первый дивизион Лига чемпионов Лига Европы Англия Испания Италия
Германия Китай Кубок России ПФЛ - Второй дивизион Молодёжное первенство Сборная России Чемпионат мира 2018
Кубок конфедераций Южная Америка Украина Франция Женский футбол Прочие турниры Молодёжные сборные
Лига Чемпионат.com Любители Студенческий футбол Рейтинг УЕФА Рейтинг ФИФА MVP РФПЛ
Хоккей
КХЛ НХЛ МХЛ ВХЛ ЧМ по хоккею 2017 Евротур Кубок мира по хоккею
Чемпионат мира U18-U20 Ночная Лига MVP КХЛ
Биатлон
Кубок мира-2016/17. Мужчины Кубок мира-2016/17. Женщины ЧМ-2017 Рождественская гонка 2016 ЧЕ-2017 Чемпионат России-2017
Теннис
Кубок Федерации Кубок Дэвиса WTA ATP Ролан Гаррос 2017 Кубок Кремля Рио 2016
Авто
Формула-1 Мотогонки Ралли Младшие серии DTM/WTCC/Туринг Дакар/Ралли-рейды Америка/WEC/Формула-Е
Бокс/ММА
Профессионалы Любители Женский бокс ММА
Баскетбол
НБА Евролига Единая лига ВТБ Еврокубок Евробаскет-2017
Волейбол
Суперлига мужчины Суперлига женщины Лига чемпионов Еврокубки Кубок России Пляжный волейбол Сборные
Международный волейбол
Другие
Биатлон Мини-футбол Фигурное катание Водные виды спорта Конькобежный спорт Лёгкая атлетика Лыжный спорт
Пляжный футбол Гандбол Конный спорт Хоккей с мячом Велоспорт Шахматы Прочие виды спорта
Европейские игры 2015 Ride The Planet
Фэнтези
Бизнес
Ставки
Киберспорт
Dota 2 Counter-Strike: Global Offensive FIFA League of Legends
Лента новостей Видео Фэнтези футбол Билеты на спорт Фото Спортивный ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра
Сборная России по футболу
Фото: Сергей Апенькин, «Чемпионат»
Текст: Олег Лысенко

Основа условна. Почему костяк сборной России плохо просматривается

Станислав Черчесов протестировал в сборной России больше трёх десятков игроков, а ясности с основным составом как не было, так и нет.
30 марта 2017, четверг. 16:00. Футбол
26 июля 2012 года Фабио Капелло заключил контракт с Российским футбольным союзом, а уже 1 августа изумил общественность расширенным списком своей новой сборной – на целых 36 персон! Допускаю, что некоторые фамилии из этого перечня не говорили маститому «алленаторе» ровным счётом ничего, и при его составлении он в большей степени ориентировался на рекомендации местных коллег, нежели собственные познания в области нашего «ногомяча». Главное другое – итальянец оперативно разобрался, что к чему, и быстро вычленил из общей массы костяк команды.

В первых пяти играх на новом месте Капелло задействовал чуть больше половины фигурантов августовского списка – всего 20 футболистов. Им Дон Фабио и обязан, возможно, самым ярким отрезком своего российского приключения – одной «товарищеской» ничьей и четырьмя подряд «отборочными» победами, в том числе крупной в Израиле и минимальной – над Португалией. С тех пор соперников категории «топ» Россия на официальном уровне не побеждала.

Леонид Слуцкий заступил на вахту в национальной команде, чётко представляя себе очертания стартового состава. В итоге концовку отборочного турнира Евро на своих плечах вытащили 19 футболистов. Определённость в кадровом вопросе обусловила стабильность результатов и вылилась в пять побед кряду – четыре в квалификационных матчах и одну в контрольном. Что характерно, опять-таки над Португалией, пускай и без Роналду.

Только в шестом по счёту матче Слуцкий устроил широкий смотр резерва – и тотчас же проиграл, хорватам в Ростове-на-Дону. Следующий рисковый эксперимент – теперь тактического свойства – привёл к фиаско на Евро-2016.

Черчесов стартовал в сборной при принципиально иных обстоятельствах. Схожей была только атмосфера – всеобщего самобичевания и разочарования предыдущим этапом. Основным преимуществом Станислава Черчесова перед предшественниками было отсутствие турнирного давления. До поры до времени он мог спокойно моделировать игру и тестировать кандидатов, не придавая особого значения цифрам на табло.

Давление на тренера и команду начало нарастать по мере приближения большого турнира. За два с половиной месяца до старта Кубка конфедераций впечатления монолитной, сыгранной команды хозяйка турнира по-прежнему не производит. Поиск – самой себя и людей, достойных носить майку с двуглавым орлом на груди – затягивается. Пара мартовских спаррингов это ощущение только усилила.


Во втором полугодии 2016-го Черчесов проверил в деле 32 игроков: одного добавь – три состава для двусторонок наберётся. В 2017-м «кастинг» продолжился: Головин вернулся в сборную после краткосрочного «забвения», Бухаров – после длительного. Участие тёзок к матчах с Кот-д’Ивуаром и Бельгией ещё больше запутало наших соперников по летним игрищам: поди разбери, где у этих русских основа, где – резерв. Бог с ними, с противниками. Вырисовался ли каркас команды в голове у нашего тренера – вот в чём вопрос. Веского утвердительного ответа на него последние встречи не дали.

>>> Вопрос дня. Сборная России: жизнь налаживается?

На данный момент неоспоримо одно: Акинфеев был и остаётся безоговорочно первым номером сборной. Пожалуй, только ему удалось выйти из французской передряги с неподпорченной репутацией. Над остальными позициями – сплошные вопросительные знаки. Кто сформирует тройку стопперов? Кто станет для сборной вторым Денисовым в опорной зоне (первый, напомню, ещё в пору совместной динамовской деятельности вышел из доверия у Черчесова)? Кто составит пару форвардов после выздоровления Смолова и Дзюбы? Наконец, как быть с Самедовым – единственным игроком, не пропустившим ни матча при новой «власти», – после окончательного урегулирования «дела Фернандеса»? Короче говоря, ясно, что ничего не ясно.

>>> Старый конь. Почему сборной необходим Василий Березуцкий

Ещё недавно казалось, что времени у Черчесова вагон. Относительно предшественников так оно и было. А вишь ты – ничего почти и не осталось. Впереди пара спаррингов – и старт Кубка конфедераций. Тут уже не опыты ставить – интенсивно сыгрываться надо. Венгрия с Чили – это уже не просто контрольные – предэкзаменационные работы. Их будут оценивать по совокупности факторов результат/качество и куда строже мартовских игр.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Всего голосов: 28
Теги
Сборная России — Футбол Леонид Слуцкий Станислав Черчесов Фабио Капелло
Новости. Футбол
30 марта 2017, четверг
18:46 Соучредитель компании Тимати: не лезли бы в футбол без цели быть на 1-х местах
18:42 Форвард «Крыльев Советов» Паскуато хотел бы поработать с Каррерой
18:39 Бюст Роналду в аэропорту Мадейры был сделан за 15 дней
18:35 Ф. Перес — Пике: «Реал» уважают за его ценности
18:25 Стадион в Самаре к ЧМ-2018 может подорожать на 1,7 млрд рублей
18:21 Деметрадзе: время в тюрьме никогда не забуду, видел, как пытают и убивают людей
18:19 Белицкий: не верю в перспективность футбольного клуба Тимати
18:11 Почеттино не возглавит «Барселону» из-за своей верности «Эспаньолу»
18:02 «МЮ» и «Манчестер Сити» сделали запросы в «Баварию» по поводу Киммиха
17:51 Кемпес: ФИФА плевать, выйдет ли сборная Аргентины на ЧМ-2018
17:50 Моуринью поддержит любое решение Ибрагимовича относительно его будущего
17:35 Нигматуллин: футбольный клуб Тимати — почему бы и нет?
17:28 Порошенко обсудил с премьером Испании ситуацию вокруг Зозули
17:25 Креспо: промахи Игуаина в больших матчах — следствие его проблем с психологией
17:23 Степашин: Миранчуку дурят голову! Не хочу, чтобы появился новый Саша Кокорин
17:02 Игрок «РБ Лейпциг» объяснил, почему потерял сознание в матче с «Вольфсбургом»
16:52 Делегация сборной Бразилии 7-10 дней будет изучать условия проживания на ЧМ-2018
16:36 Гасилин готов помочь «Амкару» в матче с «Тереком», участие Занева под вопросом
16:26 «Андерлехт» подписал полноценный контракт с Теодорчиком
16:17 Давыдов получил повреждение мышц бедра, Л. Адриано тренируется индивидуально
16:07 В Луцке собрали 302 подписи за лишение Тимощука звания почётного гражданина
16:01 Нападающий Ломбарди продлил контракт с «Лацио» до 2022 года
15:55 Защитник «Эвертона» Мори может пропустить остаток сезона
15:46 Экс-игрок сборной Украины Назаренко завершил карьеру и стал тренером
15:44 Шашков: Глеб приступил к тренировкам, но его участие в игре с ЦСКА под вопросом
15:40 Селюк: РФС — молодцы. В Бельгии мне сказали, что довольны визитом в Россию
15:35 Королевский футбольный союз Нидерландов начал переговоры с ван Галом
15:28 Дани Алвес призвал поднять вопрос о задолженностях по зарплате на низших уровнях
15:12 ФИФА открыла дело против игрока сборной Уэльса Тэйлора за грубую игру
14:52 В. Панченко: если газета берёт на себя увеличение зарплаты Кирилла, мы не против
14:36 Полузащитник Дахуд подписал контракт с «Боруссией» Д до 2022 года
14:29 15 камерунских футболистов и один бельгиец пытались нелегально остаться в Крыму
14:23 Брызгалов, Гулиев и Эззатоллахи могут не сыграть с «Уралом»
14:23 Марадона намерен поговорить с Инфантино, чтобы решение по Месси пересмотрели
14:14 Форвард «Сандерленда» спас троих человек после аварии на Барбадосе
13:55 Панченко: моя зарплата останется такой же, остался в «Динамо» не из-за денег
13:40 А. Бутенко: не знаю, где телевизор от фанатов «Зенита», я его в глаза не видел
13:38 Daily Mail связала драку в лесу с мартовским матчем «Локомотив» — «Спартак»
13:36 Серхио Рамос за применение системы видеопомощника арбитра
13:33 19-летний форвард «ПСЖ» задержан по подозрению в стрельбе в человека
13:21 Автор бюста Роналду: даже Иисус нравился не всем
13:10 Анохин: у команды Тимати уже есть наработки по созданию футбольного клуба
13:01 «Бавария» нацелилась на полузащитника «РБ Лейпциг» Кейта
12:51 ФИФА требует высокий уровень сотовой связи на стадионах чемпионата мира — 2018
12:45 На «Петровском» простились с бывшим игроком «Зенита» Владимиром Казачёнком
Все новости RSS
Партнерский контент
Загрузка...
Огорчит ли вас возможное отсутствие сборной Аргентины и лично Месси на ЧМ-2018?
Архив →
Конфиденциальность Использование информации Контакты Реклама Виджеты Мобильная версия
© championat.com, 2000–2017
RAMBLER&Co
Возрастное ограничение 18+