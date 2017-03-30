Фабрика звёзд. «Боруссия» Дортмунд

Революция ради денег

Юрген Клопп, «Боруссия» Дортмунд Фото: Reuters

Хард-рок

Трансферный принцип дортмундцев в отношении других немецких клубов в предыдущие лет 10 можно назвать «забирать лучших у худших».

Поиск талантов в неблагополучных местах

Матс Хуммельс и Пьер-Эмерик Обамейянг Фото: Reuters

«Боруссия» финансово прочно стоит на ногах и не должна продавать лучших игроков, чтобы существовать.

Воспитанники

Баланс найден

Постоянная потеря лидеров приучила руководство строить команду, в которой нет незаменимых.

Марко Ройс и Марио Гётце

Новая глава нашего сериала, посвящённого командам, в которых выращивают таланты. В Дортмунде об этом знают всё и не устают совершенствоваться. Но не так давно всё было по-другому.Март 2005 года вызывает не лучшие воспоминания у болельщиков «Боруссии».не сумел провести клуб через смену поколений безболезненно. Головне хватало, клуб боролся за зону Лиги чемпионов, но в конце сезона остался без еврокубков вообще. Но главные неприятности происходили за пределами поля. Долги клуба превысили 100 млн евро. Сейчас это звучит смешно, но 12 лет назад цена денег в футболе была другой. Наскрести денег на очередной платёж на удалось. Пошли разговоры о банкротстве. Потребовались радикальные перемены, и клуб решился на них.Люди, которые собраличемпионский состав (собрали в кредит) –– покинули клуб. Новым генеральным директором стал финансист и болельщик «Боруссии», президентом – культовый для ДормтундаВключился режим экономии: часть игроков отпустили бесплатно, другим урезали зарплату. Ещё раньше был продан стадион… В тот момент клуб удалось спасти от банкротства, но это не улучшило перспективу: долги вытягивали все деньги. Новое руководство рассудило, что финансовое оздоровление – главная задача, и спортивные результаты на время ушли на второй план.. За четыре года после ухода Заммера клуб ни разу не закончил сезон в Бундеслиге выше седьмого места. Трансферная политика по-прежнему строилась по принципу «купить то, что не нужно другим». Тем временем благодаря помощи банка Morgan Stanley удалось провести реструктуризацию долгов. Через год руководство «Боруссии» выкупило стадион. Наконец руки дошли и до футбола.После нескольких консультаций гендиректора Ватцке со спортивным директороми финдиректоромбыло принято решение не возвращаться к рискованной политике дорогих трансферов. Тем более что разгорался банковский кризис, который ударил по акциям только выходившего из кризиса проекта. В общем, был нужен тренер, который готов прыгнуть выше головы. А потом удержаться. Выбор пал на: он впервые в истории вывел «Майнц» в Бундеслигу и в течение двух лет сохранял клуб в элите, однажды даже сыграв в еврокубках.Юрген Клопп получил разношёрстный состав. Ветеранв защите,в атаке ив роли кандидата в легенды клуба. И недорогое усиление:втроём обошлись дешевле семи млн евро. Ещё за четыре в «Майнце» купили, который был у Клоппа системообразующим игроком.Клопп вернул в основу, сделал игроком основыи вытащил из дубля. Оттуда же раньше пришёл. Это ещё не была в полном смысле слова команда Клоппа, число возрастных легионеров ещё было слишком велико. Но вектор определили.«Карслруэ», «Майнц», «Энерги», «Нюрнберг» — клубы из нижней части Бундеслиги и даже дивизионом ниже попали под прицел скаутов. Трансферный принцип дортмундцев в отношении других немецких клубов можно назвать «забирать лучших у худших».перешёл из вылетевшей «Герты».из второй Бундеслиги.из «Нюрнберга». Все трое обошлись в семь млн евро. Летом 2015-го в «Мюнхене-1860» за два млн евро купилиПара исключений:, собственный воспитанник, которого вернули из Мёнхенгладбаха за 17 млн евро, и, которого переманили из «Баварии». Звучит красиво, но он тогда был просто не нужен немецкому флагману. Ещё интереснее история в Кевином Гросскройцем: он провёл год в «молодёжке», но не впечатлил и отправился в «Рот-Вайсс». Шесть лет в маленьком провинциальном клубе – и оказалось, что всё только начинается. Кевин вернулся в родной город.Помимо середняков и аутсайдеров чемпионата Германии «Боруссия» сосредоточилась на клубах из слабых турниров Центральной и Восточной Европы.были найдены в Польше,в Бельгии. Отдельно можно упомянуть. За ним следили сразу несколько европейских клубов, но дортмундцы рискнули и заключили устное соглашение о будущем трансфере спустя всего полгода после его дебюта в Высшей лиге Японии. Ещё через полгода он оказался в Германии.. Он уйдёт в аренду, но клуб продолжит за ним следить, и полузащитник станет основным у Клоппа в сезоне-2008/09.. Он подменяет Деде в первом сезоне Клоппа и становится игроком основы уже в следующем.. Вернее, впервые он вышел на поле ещё раньше, но с 2010 года 18-летний парень начинает играть в команде важную роль. 33 матча в чемпионате в сезоне-2010/11, который команда закончила с золотыми медалями.. Он не воспитанник «Дормтунда», но был замечен в «Майнце» в 18 лет, куплен и отправлен во вторую команду. Затем он стал игроком основы и провёл такой сильный сезон, что отправился на чемпионат мира.. Второй пока остаётся игроком подмены, а Пулишич в 19 лет становится одним из открытий чемпионата Германии.В списке перечислены только те футболисты, которые стали играть в клубе существенную роль. Но за последние 11 лет не было ни одного сезона, в котором в основной команде в начале сезона не появился хотя бы один футболист из «Боруссии-2».После трансферав «Баварию»упрекнул руководство «Баварии» в некорректном поведении при переговорах с игроком. Ушедший бесплатно Левандовски и вернувшийся домой (в Мюнхен)усилили ощущение того, что «Боруссия» не может защитить своих лидеров от внимания главного клуба чемпионата. Да и вообще от внимания сильных клубов.Пришлось учиться строить команду, в которой нет незаменимых. Потери Шахина, Кагавы, Гюндогана и остальных звёзд были компенсированы не безболезненно, в первую очередь в смысле времени на адаптацию. Клуб не покупает игроков на «здесь и сейчас», предпочитая собирать молодёжь на вырост в расчёте, что её удастся сохранить. Исключение – Генрих Мхитарян, который пришёл звездой. Но ему было всего 24 год, так что это тоже было инвестицией с прицелом на будущее.Начиная с прихода Юргена Клоппа летом 2008 года «Боруссия» только однажды ушла в минус по итогам трансферного года больше чем на 12 млн евро. В 2014 году, когда были возвращены Кагава и Шахин, но основная сумма была отдана за Чиро Иммобиле. Даже летом-2016, потратив 120 млн на оптовую партию молодых талантов, почти всё удалось отбить: продано игроков на 110 млн.Клуб учится зарабатывать на трансферах. Это новый вид деятельности для дортмундцев, которые традиционно имеют высокий процент дохода от matchday, но часто отпускали лидеров за копейки. Примеры: те же Шахин и Кагава (10 и 16 млн евро), Левандовски, отработавший контракт и усиливший «Баварию» бесплатно. Теперь это в прошлом. Гюндогана, купленного за пять млн евро, отпустили в Манчестер за адекватную (пусть и не завышенную) сумму в 27 млн. Потратив рекордные 27 млн на Генриха Мхитаряна, «Боруссия» через три года выручила за него 42 млн.Сейчас в клубе есть один основной кандидат на уход ближайшим летом —. Информации о прописанной в его контракте фиксированной сумме отступных нет. Ватцке выразился так: «Да, у нас нет шейха или олигарха. Но у нас есть деньги. Мы не нуждаемся в деньгах и не хотим продавать его». Другими словами, это обойдётся дорого.В этом году «Дортмунду» не хватает стабильности – команда слишком молода. Но её головокружительный потенциал с каждым годом будет реализовываться всё больше. «Боруссию» роднит с «Монако» то, что финансово команда прочно стоит на ногах, и уход лидеров – не экономическая стратегия (как у «Порту»), а вопрос авторитета и привычки (как у «Монако»). Это придёт, если удастся добиться прецедента. И есть примеры Шахина, Кагавы и Гётце, которые так и не нашли себя в других командах и вернулись. Это должно заставить задуматься тех, кто хочет уйти.