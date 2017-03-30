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175 лет назад 2016
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Боруссия Дортмунд
Фото: Reuters
Текст: Кирилл Хаит

Фабрика звёзд. «Боруссия» Дортмунд

Мастер-класс по выращиванию талантов для «Баварии». Но «Боруссия» пытается исправить и это.
30 марта 2017, четверг. 18:00. Футбол
Новая глава нашего сериала, посвящённого командам, в которых выращивают таланты. В Дортмунде об этом знают всё и не устают совершенствоваться. Но не так давно всё было по-другому.

Революция ради денег


Март 2005 года вызывает не лучшие воспоминания у болельщиков «Боруссии». Берт ван Марвейк не сумел провести клуб через смену поколений безболезненно. Голов Яна Коллера не хватало, клуб боролся за зону Лиги чемпионов, но в конце сезона остался без еврокубков вообще. Но главные неприятности происходили за пределами поля. Долги клуба превысили 100 млн евро. Сейчас это звучит смешно, но 12 лет назад цена денег в футболе была другой. Наскрести денег на очередной платёж на удалось. Пошли разговоры о банкротстве. Потребовались радикальные перемены, и клуб решился на них.
Юрген Клопп, «Боруссия» Дортмунд

Юрген Клопп, «Боруссия» Дортмунд

Фото: Reuters

Люди, которые собрали Матиасу Заммеру чемпионский состав (собрали в кредит) – Михаэль Майер, Герд Нибаум – покинули клуб. Новым генеральным директором стал финансист и болельщик «Боруссии» Ханс-Йоахим Ватцке, президентом – культовый для Дормтунда Райнхард Раубалль.
Включился режим экономии: часть игроков отпустили бесплатно, другим урезали зарплату. Ещё раньше был продан стадион… В тот момент клуб удалось спасти от банкротства, но это не улучшило перспективу: долги вытягивали все деньги. Новое руководство рассудило, что финансовое оздоровление – главная задача, и спортивные результаты на время ушли на второй план.

Ван Марвейк, Юрген Рёббер, Томас Долль. За четыре года после ухода Заммера клуб ни разу не закончил сезон в Бундеслиге выше седьмого места. Трансферная политика по-прежнему строилась по принципу «купить то, что не нужно другим». Тем временем благодаря помощи банка Morgan Stanley удалось провести реструктуризацию долгов. Через год руководство «Боруссии» выкупило стадион. Наконец руки дошли и до футбола.

Хард-рок


После нескольких консультаций гендиректора Ватцке со спортивным директором Михаэлем Цорком и финдиректором Томасом Трешем было принято решение не возвращаться к рискованной политике дорогих трансферов. Тем более что разгорался банковский кризис, который ударил по акциям только выходившего из кризиса проекта. В общем, был нужен тренер, который готов прыгнуть выше головы. А потом удержаться. Выбор пал на Юргена Клоппа: он впервые в истории вывел «Майнц» в Бундеслигу и в течение двух лет сохранял клуб в элите, однажды даже сыграв в еврокубках.

Юрген Клопп получил разношёрстный состав. Ветеран Деде в защите, Александр Фрай в атаке и Себастьян Кель в роли кандидата в легенды клуба. И недорогое усиление: Патрик Овомойела, Мохамед Зидан и Фелипе Сантана втроём обошлись дешевле семи млн евро. Ещё за четыре в «Майнце» купили Невена Суботича, который был у Клоппа системообразующим игроком.
Трансферный принцип дортмундцев в отношении других немецких клубов в предыдущие лет 10 можно назвать «забирать лучших у худших».

Клопп вернул в основу Романа Вайденфеллера, сделал игроком основы Якуба Блащиковского и вытащил из дубля Марселя Шмельцера. Оттуда же раньше пришёл Нури Шахин. Это ещё не была в полном смысле слова команда Клоппа, число возрастных легионеров ещё было слишком велико. Но вектор определили.

Поиск талантов в неблагополучных местах


«Карслруэ», «Майнц», «Энерги», «Нюрнберг» — клубы из нижней части Бундеслиги и даже дивизионом ниже попали под прицел скаутов. Трансферный принцип дортмундцев в отношении других немецких клубов можно назвать «забирать лучших у худших». Лукаш Пищек перешёл из вылетевшей «Герты». Свен Бендер из второй Бундеслиги. Илкай Гюндоган из «Нюрнберга». Все трое обошлись в семь млн евро. Летом 2015-го в «Мюнхене-1860» за два млн евро купили Юлиана Вайгля.
Матс Хуммельс и Пьер-Эмерик Обамейянг

Матс Хуммельс и Пьер-Эмерик Обамейянг

Фото: Reuters

Пара исключений: Марко Ройс, собственный воспитанник, которого вернули из Мёнхенгладбаха за 17 млн евро, и Матс Хуммельс, которого переманили из «Баварии». Звучит красиво, но он тогда был просто не нужен немецкому флагману. Ещё интереснее история в Кевином Гросскройцем: он провёл год в «молодёжке», но не впечатлил и отправился в «Рот-Вайсс». Шесть лет в маленьком провинциальном клубе – и оказалось, что всё только начинается. Кевин вернулся в родной город.
«Боруссия» финансово прочно стоит на ногах и не должна продавать лучших игроков, чтобы существовать.

Помимо середняков и аутсайдеров чемпионата Германии «Боруссия» сосредоточилась на клубах из слабых турниров Центральной и Восточной Европы. Блащиковски и Роберт Левандовски были найдены в Польше, Иван Перишич в Бельгии. Отдельно можно упомянуть Синдзи Кагаву. За ним следили сразу несколько европейских клубов, но дортмундцы рискнули и заключили устное соглашение о будущем трансфере спустя всего полгода после его дебюта в Высшей лиге Японии. Ещё через полгода он оказался в Германии.

Воспитанники


2005 год – дебютирует Нури Шахин. Он уйдёт в аренду, но клуб продолжит за ним следить, и полузащитник станет основным у Клоппа в сезоне-2008/09.
2008 год – дебютирует Марсель Шмельцер. Он подменяет Деде в первом сезоне Клоппа и становится игроком основы уже в следующем.
2010 год – дебютирует Марио Гётце. Вернее, впервые он вышел на поле ещё раньше, но с 2010 года 18-летний парень начинает играть в команде важную роль. 33 матча в чемпионате в сезоне-2010/11, который команда закончила с золотыми медалями.
2013 год – дебютирует Эрик Дурм. Он не воспитанник «Дормтунда», но был замечен в «Майнце» в 18 лет, куплен и отправлен во вторую команду. Затем он стал игроком основы и провёл такой сильный сезон, что отправился на чемпионат мира.
2015 год – дебютируют Кристиан Пулишич и Феликс Пасслак. Второй пока остаётся игроком подмены, а Пулишич в 19 лет становится одним из открытий чемпионата Германии.

В списке перечислены только те футболисты, которые стали играть в клубе существенную роль. Но за последние 11 лет не было ни одного сезона, в котором в основной команде в начале сезона не появился хотя бы один футболист из «Боруссии-2».

Баланс найден


После трансфера Марио Гётце в «Баварию» Йоахим Ватцке упрекнул руководство «Баварии» в некорректном поведении при переговорах с игроком. Ушедший бесплатно Левандовски и вернувшийся домой (в Мюнхен) Матс Хуммельс усилили ощущение того, что «Боруссия» не может защитить своих лидеров от внимания главного клуба чемпионата. Да и вообще от внимания сильных клубов.
Постоянная потеря лидеров приучила руководство строить команду, в которой нет незаменимых.

Пришлось учиться строить команду, в которой нет незаменимых. Потери Шахина, Кагавы, Гюндогана и остальных звёзд были компенсированы не безболезненно, в первую очередь в смысле времени на адаптацию. Клуб не покупает игроков на «здесь и сейчас», предпочитая собирать молодёжь на вырост в расчёте, что её удастся сохранить. Исключение – Генрих Мхитарян, который пришёл звездой. Но ему было всего 24 год, так что это тоже было инвестицией с прицелом на будущее.

Начиная с прихода Юргена Клоппа летом 2008 года «Боруссия» только однажды ушла в минус по итогам трансферного года больше чем на 12 млн евро. В 2014 году, когда были возвращены Кагава и Шахин, но основная сумма была отдана за Чиро Иммобиле. Даже летом-2016, потратив 120 млн на оптовую партию молодых талантов, почти всё удалось отбить: продано игроков на 110 млн.


Как я провёл это лето. «Боруссия» Дортмунд

Клуб учится зарабатывать на трансферах. Это новый вид деятельности для дортмундцев, которые традиционно имеют высокий процент дохода от matchday, но часто отпускали лидеров за копейки. Примеры: те же Шахин и Кагава (10 и 16 млн евро), Левандовски, отработавший контракт и усиливший «Баварию» бесплатно. Теперь это в прошлом. Гюндогана, купленного за пять млн евро, отпустили в Манчестер за адекватную (пусть и не завышенную) сумму в 27 млн. Потратив рекордные 27 млн на Генриха Мхитаряна, «Боруссия» через три года выручила за него 42 млн.

Сейчас в клубе есть один основной кандидат на уход ближайшим летом — Пьер-Эмерик Обамейянг. Информации о прописанной в его контракте фиксированной сумме отступных нет. Ватцке выразился так: «Да, у нас нет шейха или олигарха. Но у нас есть деньги. Мы не нуждаемся в деньгах и не хотим продавать его». Другими словами, это обойдётся дорого.
Марко Ройс и Марио Гётце

Марко Ройс и Марио Гётце


В этом году «Дортмунду» не хватает стабильности – команда слишком молода. Но её головокружительный потенциал с каждым годом будет реализовываться всё больше. «Боруссию» роднит с «Монако» то, что финансово команда прочно стоит на ногах, и уход лидеров – не экономическая стратегия (как у «Порту»), а вопрос авторитета и привычки (как у «Монако»). Это придёт, если удастся добиться прецедента. И есть примеры Шахина, Кагавы и Гётце, которые так и не нашли себя в других командах и вернулись. Это должно заставить задуматься тех, кто хочет уйти.

Фабрика звёзд. «Монако»
Фабрика звёзд. «Динамо» Загреб
Фабрика звёзд. «Аякс»
Фабрика звёзд. «Севилья»
Фабрика звёзд. «Шахтёр»
Фабрика звёзд. «Палермо»
Фабрика звёзд. «Порту»
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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