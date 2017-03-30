Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Деметрадзе: Саакашвили – сумасшедший. При нём пытали и убивали людей

Лучший грузинский легионер РФПЛ по версии «Чемпионата» рассказывает Дмитрию Егорову, как забивать голы, но в один день оказаться в тюрьме.