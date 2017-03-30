150 млн ищут тренера. Каким будет новый «Интер»

В то время как в «Интер» отправляли Симеоне и Конте, в реальной жизни клуб успел поменять двух тренеров. Франк де Бур пришёл, увидел итальянский футбол и ушёл, а Стефано Пиоли принялся расхлёбывать последствия хаоса. И он справляется настолько неплохо, что необходимость приглашать кого-то в межсезонье начала вызывать сомнения даже у итальянских журналистов.
Сбивает с толку лишь то, что Пиоли изначально получил контракт по схеме «0,5+1». То есть в случае попадания в Лигу чемпионов он оставался бы во главе «Интера». Даже если он сохранит должность независимо от места по итогам сезона, очевидно, что в ноябре клуб этого не планировал. В некотором роде его работа стала откровением. Зимой спортивный директор Пьеро Аузилио сказал: «Я был приятно удивлён тем, как тщательно Пиоли подходит к каждой детали. У него есть все качества, чтобы стать великим».
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В самой известной итальянской спортивной газете — Gazzetta dello Sport предполагают, что Пиоли может сохранить свой пост независимо от того, сумеет ли он занять третье место по итогам сезона и попасть в Лигу чемпионов. Отметим, что это издание из Милана и зимой оно осталось в стороне от слухов про Конте и скорректировало цифры по трансферному бюджету на лето. Со ссылкой на собственные источники в клубе Gazzetta пишет о 150 млн евро. Но для начала нужно получить разрешение их потратить.
Деньги есть, тратить нельзя
Финансовые возможности Чжана Цзиньдуна, президента Suning Commerce Group и владельца «Интера», в Италии считают более-менее неограниченными. Амбиции – зашкаливающими. Проблема в соблюдении правил финансового фэйр-плей. Но есть подвижки. Во-первых, новые владельцы досрочно погасили долги на 180 млн евро (131 млн – тело долга + проценты). Как известно, минусом является не наличие долгов, а убыточность. В декабре «Интер» продал права на название тренировочной базы в Аппиано Джентиле. Теперь она называется Suning Training Centre. Название тренировочной базы кажется чем-то незначительным, не правда ли? Неправда. Эта сделка принесёт клубу 60 млн евро за ближайшие четыре года. Теперь, чтобы вписаться в ФФП, необходимо найти ещё 20 млн евро до 30 июня. Большинство изданий сходятся в том, что это будет сделано самым простым способом — продажей одного из игроков. Вероятно, Марсело Брозовича, который при Пиоли потерял место в стартовом составе, но остаётся самым работоспособным игроком команды (лучший по пробегу в среднем за матч. Антонио Конте бы оценил). После этого у «Интера» будут развязаны руки на рынке.
Одновременно закончатся перестановки в руководстве. Китайские владельцы избавились от всех менеджеров, пришедших в недолгую эру Эрика Тохира. Сам индонезиец пока остаётся президентом, но никто особо не скрывает, что это ненадолго. Сын владельца и член совета директоров Стивен Чжан поселился в Милане и посещает не только матчи основной команды, но и матчи примаверы «Интера». Он бывает на тренировках и поддерживает постоянный контакт со спортдиром Пьеро Аузилио и тренером Пиоли. Вот как они возвращаются с выездных матчей:
25-летний президент для клуба, рыночная стоимость которого оценивается Forbes в 560 млн евро? Ну, это соответствует духу «Интера», не случайно же его гимн называется Pazza Inter amala (Люби безумный «Интер»). Стивен фотографируется с Мауро Икарди, любит «Железного человека» и спорткары и хочет больших побед. Да, стоит ждать резонансных трансферов.
Фэнтези-футбол для миллиардера
Клуб не скрывает своих трансферных целей. В начале февраля Пьеро Аузилио сообщил, что следит за Рикардо Родригесом из «Вольфсбурга». Тогда же Calcliomercato сообщил о наличии принципиальной договорённости между клубами. Другой футболист, переговоры с которым не отрицаются, – Костас Манолас из «Ромы». Его не хотят отпускать, но грек отказывается продлевать контракт с римским клубом.
Укреплением защиты планы руководства не ограничиваются. Новички появятся в каждой линии, проблема лишь в том, что у нового руководства, кажется, немного разбегаются глаза. Приписывается интерес одновременно к Анхелю Ди Марии, Марко Верратти, Маттео Дармиану, Алексису Санчесу, Кевину Строотману, Доменико Берарди, Федерико Бернардески и Радже Найнгголану. Первая реакция: тут половина уток! Не совсем.
Переговоры по Берарди действительно идут, это подтвердили Аузилио и представители «Сассуоло». Запрос по Верратти прокомментировал агент итальянца Донато Ди Кампли. Он сказал, что за игрока борются «Интер» и «Ювентус» и полузащитник перейдёт в одну из этих команд, если решит покинуть Париж. Интерес к Бернардески и Найнгголану также отметили агенты футболистов. Разница лишь в том, что, по словам Джузеппе Боццо, представителя итальянца, с «Фиорентиной» договориться уже удалось, а с «Ромой» — нет. Что касается Алексиса Санчеса, то об этом у себя на родине заговорил сам чилиец: «Я хочу перейти в большой клуб. «Интер»? Да, это большой клуб». Одновременно высказался капитан сборной Чили Гари Медель, который играет в «Интере»: «Он должен стать одним из нас. У нас сильная команда, отличный тренер, и мы голодны до побед».
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Речь не может идти обо всех трансферах одновременно. Но, глядя на роли игроков, понятно, что «Интер» рассматривает по две кандидатуры на усиление каждой позиции: флангового защитника, центрального полузащитника, второго форварда, вингера. Родригес/Дармиан, Верратти/Найнгголан, Санчес/Берарди, Ди Мария/Бернардески – список выглядит довольно логично и согласуется с обещанием руководства усилить каждую линию.
Большинство этих трансферов трудно осуществить, особенно если «Интер» не попадёт в Лигу чемпионов. Приглашать игроков в новый проект – это всегда переплачивать. Выражаясь словами Жозе Моуринью, «сначала приходится покупать титул, все с этого начинают». Но если кто-то и готов в Италии переплачивать, то это «Интер», который летом отдал 45 млн евро за Жоау Марио и 30 за Габриэля Борбозу (и потратил 150 млн евро в общей сложности). А зимой миланцы вытащили из «Аталанты» Роберто Гальярдини за 20 млн евро. Кстати, этот трансфер не вписался в ФФП, поэтому бергамасков удалось убедить отдать игрока по хитрой схеме: он в Милане в аренде, а полноценный контракт будет подписан только через год. Тогда «Аталанта» получит 20 млн. Да, «Интер» явно готов переплачивать.
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