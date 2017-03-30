Тимур и его команда. Кто должен играть в футбольном клубе Тимати

Вратарь – Руслан Нигматуллин
Фото: Денис Тырин, "Чемпионат"
После карьеры футболиста Руслан Нигматуллин глубоко ушёл в музыку и сейчас является популярным диджеем. При этом Руслан не забросил футбол – у него своя детская школа, и он каждый год играет на Кубке Легенд и других ветеранских турнирах. Тимати в команде нужен надёжный тыл. А что может быть лучше, чем вратарь-диджей? И пенальти потащит, и грамотный бит задаст для новой атаки.
Левый защитник – Виталий Денисов
Фото: Александр Сафонов, "Чемпионат"
Защитник «Локомотива» Виталий Денисов уже давно в хип-хопе. Его куплеты разрывали эфир «Матч ТВ», так же как он сам на поле разрывает соперников и левую бровку. Мимо Денисова, который возьмёт себе псевдоним «Электричка», не пройдёт ни один нападающий и не ускользнёт ни одна хорошая рифма.
Центральный защитник – Илья Кутепов
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Фото: Александр Мысякин, "Чемпионат"
Центральный защитник сборной России с радостью перейдёт в команду Тимати, ведь ему не нравится то, о чём поют современные русские рэперы. В интервью «Чемпионату» Илья говорил, что увлекается французским рэпом, а русский не берёт его за душу. У Ильи будет отличная возможность это исправить. В Black Star говорят, что клуб будет создан минимум через три года. Это значит, что Кутепов успеет взять пару трофеев со «Спартаком», выиграть чемпионат мира со сборной и приготовиться к новому вызову.
Правый защитник – Ройстон Дренте
Фото: Reuters
Ройстон Дренте успел поиграть сразу за два великих клуба – мадридский «Реал» и владикавказскую «Аланию». Голландский футболист ушёл из футбола в 29 лет, и сделал это ради рэпа. Читать Ройстон начал ещё в 2008 году, когда играл в Мадриде вместе с Рудом ван Нистелроем. Сейчас Дренте даже не думает возвращаться в футбол, но на что ни пойдешь ради совместного трека с Black Star.
Левый полузащитник – Динияр Билялетдинов
Кто же не помнит, как Динияр Билялетдинов поддерживал на сцене Дмитрия Сычёва, когда тот читал рэп? Тогда оба были главными молодыми звёздами сборной России и «Локомотива». Сейчас у Динияра не всё ладится в «Рубине», и поговаривают, что уже этим летом он уедет из Казани свободным агентом. Куда же, как не в клуб Тимати отправиться MC «Билу», чтобы вернуть старый дуэт?
Фото: Павел Ткачук, "Чемпионат"
Левый центральный полузащитник – Эмануэль Фримпонг
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Фото: Сергей Апенькин, "Чемпионат"
Тимати точно понравится Эмануэль Фримпонг, ведь этот парень умело сочетает в себе роль футболиста, рэпера и дизайнера одежды. Жалко только, бургеры не готовит, но этому его в Black Star быстро научат. Фримпонг — единственный футболист в мире, который смог сыграть за два «Арсенала» — лондонский и тульский. Он любит ставить в раздевалке свой собственный рэп, ведёт себя эмоционально, уже имеет свою марку одежды и не боится ходить на ток-шоу. Идеальный кандидат в новую команду Тимати.
Центральный полузащитник – Александр Зинченко
Фото: Александр Мысякин, "Чемпионат"
Полузащитник «Манчестер Сити» Александр Зинченко, который сейчас выступает в аренде в ПСВ, уже давно в рэпе. Музыкальный талант Александра стал проявляться, когда он был ещё игроком «Уфы». В сборной Украины Зинченко читал рэп одного из участников Black Star — L'One. О футбольных качествах Зинченко знают все, включая самого Тимати. В Европе пока у Александра не очень клеится, поэтому новое предложение даст таланту молодого парня раскрыться на полную катушку.
Правый центральный полузащитник — Дмитрий Тарасов
Фото: Reuters
Дмитрий Тарасов постоянно тусуется и поёт вместе с ребятами из Black Star. Егор Крид презентовал свою песню вместе с полузащитником «Локо», а Мот часто выступает на его праздниках. Все помнят совместную песню Дмитрия и Ольги Бузовой. Отмечая свой день рождения, Тарасов исполнил песню для новой пассии Анастасии Костенко. Конечно, это был рэп. Можно сказать, что место в составе ему уже обеспечено.
Правый полузащитник – Александр Кокорин
Фото: Артём Гусев, "Чемпионат"
У Александра Кокорина не всё так хорошо в «Зените». После перехода в питерский клуб он чаще попадает в скандальные истории, чем отличается на поле. Чёрный пиар – лучший пиар, как говорят в шоу-бизнесе. С рэпом Александр знаком давно и уже успел сняться в двух клипах Black Star. Тимати точно знает, как использовать талантливого игрока, с которым они давно знакомы. Уж в чём-чём, а в Монако и шампанском эти ребята точно разбираются.
Левый нападающий – Фёдор Смолов
Фото: Александр Мысякин, "Чемпионат"
Нападающий «Краснодара» Фёдор Смолов уже несколько раз говорил, что готов перейти только в серьёзный европейский клуб. Болельщикам хочется видеть Смолова в России, а проект Тимати очень амбициозен. К тому же Фёдор не раз говорил о своей любви к хип-хопу. Он даже снялся в клипе популярной рэп-группы «Каспийский груз» на песню со взрослым названием «18+». Команде нужен сильный нападающий, и таким станет Смолов, с которым Тимати давно в хороших отношениях.
Правый нападающий – Дмитрий Сычёв
Фото: Александр Мысякин, "Чемпионат"
Бывший нападающий «Локо» Дмитрий Сычёв давно пропал с радаров большого футбола, но его яркий рэп навсегда останется в сердцах болельщиков. На премии MTV в 2005 году Дмитрий решил стать настоящим Эминемом. После своего выступления Сычёв вручил тарелку группе «Каста», которую считают одной из родоначальниц российского хип-хопа. Можно сказать, что футболист стоял у истоков русского рэпа, поэтому в команде ему самое место.
Главный тренер – Леонид Слуцкий
Фото: Александр Сафонов, "Чемпионат"
О том, что Леонид Слуцкий не боится сцены, знает вся Россия. Тренер легко может сыграть в КВН или привезти игроков сборной на «Что? Где? Когда?». Хип-хоп – это стихия Слуцкого. На свадьбе Романа Адамова Леонид Викторович зачитал такой рэпчик, что не под силу многим нашим современным артистам. Бургеры Black Star должны понравиться бывшему главному тренеру сборной России. Слуцкий как раз сейчас свободен, и Тимати сможет его уговорить на новую должность.