Марадона заступится за Месси. Обзор дня

Бывший главный тренер сборной Аргентины Диего Марадона намерен поговорить с президентом ФИФА Джанни Инфантино о нападающем национальной команды Лионеле Месси. ФИФА дисквалифицировала Месси на четыре матча. Дисквалификация последовала после оскорбления игрока в адрес помощника арбитра в матче 13-го тура отборочного этапа чемпионата мира между сборными Аргентины и Чили (1:0). Также форвард оштрафован на 10 тыс. швейцарских франков.«Мне это кажется ужасным, я собираюсь побеседовать с Инфантино. Четыре матча – слишком суровое наказание. Несмотря на то, что слова Месси были очень тяжёлым оскорблением, считаю, что решение можно пересмотреть. Месси очень корректен со всеми. Я этот случай сравниваю с ударом головой Зидана Матерацци. Отсутствие Месси – нечто фундаментальное. Есть сборная Аргентины с ним и без него», — цитирует Марадону La Oral Deportiva.Ранее сообщалось, что Месси обратился с письмом к ФИФА, объяснив своё поведение. Месси утверждает, что его слова не были адресованы судье.Бюро совета ФИФА согласовало рекомендованное распределение мест на чемпионате мира 2026 года, где выступят 48 сборных.Была дана рекомендация предоставить конфедерациям следующее количество мест на турнире: Европа – 16 сборных, Африка – 9, Азия – 8, Южная Америка – 6, Северная и Центральная Америка, а также страны Карибского бассейна – 6, Океания – 1. Ещё две путёвки должны быть разыграны в турнире плей-офф. Хозяин попадёт на турнир без отбора, а его место будет взято из квоты конфедерации.Совет ФИФА рассмотрит рекомендацию на заседании 9 мая в Бахрейне.Сборная России предварительно была определена в группу B Лиги наций, сообщается на официальном сайте УЕФА.Все 55 команд будут распределены по четырём дивизионам: A, B, C и D — в соответствии с их положением в рейтинге УЕФА для национальных сборных на конец европейской квалификации ЧМ-2018 (на 15 ноября 2017 года). В дивизион A попадут 12 команд с наивысшим рейтингом, 12 следующих — в лигу B, следующие 15 — в лигу C, а 16 последних — в лигу D. Перед Евро-2020 каждая группа будет поделена на четыре подгруппы из трёх или четырёх команд, с тем чтобы каждая провела с сентября по ноябрь 2018 года от четырёх до шести матчей.Если определять состав дивизионов Лиги наций нынешним рейтингом УЕФА для национальных сборных, то сборная России оказывается в дивизионе B с командами Ирландии, Австрии, Швеции, Словакии, Уэльса, Украины, Нидерландов, Северной Ирландии, Чехии, Турции и Венгрии.Германия, Франция, Португалия, Бельгия, Испания, Англия, Швейцария, Италия, Хорватия, Польша, Исландия, Босния и Герцеговина.Ирландия, Россия, Австрия, Швеция, Словакия, Уэльс, Украина, Нидерланды, Северная Ирландия, Чехия, Турция, Венгрия.Греция, Румыния, Словения, Израиль, Сербия, Дания, Болгария, Албания, Шотландия, Черногория, Норвегия, Литва, Азербайджан, Кипр, Армения.Эстония, Финляндия, Беларусь, Грузия, Фарерские острова, Латвия, Македония, Казахстан, Молдавия, Люксембург, Лихтенштейн, Косово, Мальта, Андорра, Сан-Марино, Гибралтар.Официальный состав групп будет объявлен только по окончании европейской квалификации в ноябре.В Лиге наций будут действовать принципы повышения/понижения в классе. Победитель будет определяться каждый нечётный год. Турнир заменит большинство международных товарищеских матчей. Сборные будут бороться за выход в высшую группу или за сохранение прописки, за титул чемпиона Лиги наций, а также за путёвки в стыковые матчи Евро. Первый розыгрыш Лиги наций стартует в сентябре 2018 года.«Локомотив» рассматривает возможность проведения тренировок и матчей на сочинском стадионе «Фишт». Московский клуб уже обсудил этот вопрос с министерством физической культуры и спорта Краснодарского края. Об этом рассказала министр спорта Кубани Людмила Чернова, пишет «Юга.ру».Чернова сообщила, что это был первый, неофициальный запрос, и такой интерес позволяет думать о том, что арена будет востребована.Также министр спорта выразила надежду, что 2 мая в финале Кубка России, который пройдёт на стадионе «Фишт», сыграют «Локомотив» и «Рубин».«Хотелось бы, чтобы в финале играли команды достаточно высокого уровня, которые ещё отбираются и станут известны 6 апреля. Если это будут «Локомотив» и «Рубин», матч будет очень интересным и соберёт большое количество зрителей. Нам нужно зрелище, поэтому нам хотелось бы, чтобы игра состоялась в таком составе, хотя команды, которые выйдут в финал, достойны победы, и мы будем рады их видеть», — сказала Чернова.В первом полуфинальном матче Кубка России «Локомотив» встретится с «Уфой» (5 апреля), а во второй паре «Рубин» сыграет с «Уралом» (6 апреля).Полузащитник «РБ Лейпциг» Наби Кейта, потерявший сознание в матче 24-го тура немецкой Бундеслиги с «Вольфсбургом» (0:1), восстановился и готов помочь своей команде в поединке с «Дармштадтом 98». В интервью Sport Bild 22-летний футболист объяснил, почему потерял сознание.«Я полностью восстановился и в состоянии сыграть в субботу, но последнее слово за тренером. Перед матчем с «Вольфсбургом» я плохо спал ночью. Кроме того, я недостаточно выпил воды и мало поел, чтобы выдержать напряжение в матче Бундеслиги», — рассказал Кейта.Матч между «РБ Лейпциг» и «Дармштадтом» состоится 1 апреля.Павел Курьянов, российский продюсер и соучредитель группы компаний Black Star, рассказал об инициативе создания футбольного клуба.«Мы решили создать именно футбольный клуб, а не хоккейный, по нескольким причинам. Во-первых, футбольная тематика близка мне и одному из соучредителей Black Star — Вальтеру, мы играем в футбол с самого детства. Во-вторых, мы пристально следим за футболом, видим технологии и инструменты, которые позволяют делать футбол более интересным. В-третьих, футбол — это самый зрелищный вид спорта в мире. В России самое большое количество людей ходят на футбольные матчи. В-четвёртых, с точки зрения ходов и маркетинговых решений в футболе мы можем добиться гораздо больших результатов, нежели в хоккее. Хотя, может быть, в своё время и в хоккей придём.Завершающим решением был тот факт, что мы встретили человека, который играет в футбольном мире немаловажную роль, а именно в формировании и воспитании молодых футболистов. Наше видение развития футбола совпадает, поэтому наши идеи, инструменты, цели и то, как мы можем помочь футбольному виду спорта в нашей стране, очень совпали. Уже проведён ряд встреч, поставлены краткосрочные задачи, долгосрочные цели по нашему сотрудничеству, и наша компания начинает к ним двигаться.Конкуренция с клубами РФПЛ? Я думаю, что мы бы не стали залезать в эту нишу или индустрию, не поставив для себя целью стать первыми. Мы не создаём какой-то продукт для того, чтобы он просто существовал. Мы — чемпионы по жизни. Поэтому каждый раз, когда мы ставим перед собой амбициозные задачи, мы делаем это для того, чтобы выигрывать, побеждать и добиваться сверхрезультатов. А самое главное — ломать стереотипы, которые есть у людей в отношении всего вокруг.Собственно говоря, наша компания Black Star уже показала, что мы любим ломать стереотипы и многие уже «переломали». Поэтому хотим и здесь изменить восприятие людей, принести хороший продукт в этот вид спорта. Добившись определённых результатов, привлечь ещё больше внимания к футболу, а конечная цель — создать желание у людей ходить на матчи, получать удовольствие и радоваться от побед наших команд или игроков нашей страны», — рассказал Курьянов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Гринчиком.