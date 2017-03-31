Марадона заступится за Месси. Обзор дня

Марадона намерен поговорить с Инфантино, чтобы решение по Месси пересмотрели
Бывший главный тренер сборной Аргентины Диего Марадона намерен поговорить с президентом ФИФА Джанни Инфантино о нападающем национальной команды Лионеле Месси. ФИФА дисквалифицировала Месси на четыре матча. Дисквалификация последовала после оскорбления игрока в адрес помощника арбитра в матче 13-го тура отборочного этапа чемпионата мира между сборными Аргентины и Чили (1:0). Также форвард оштрафован на 10 тыс. швейцарских франков.
«Мне это кажется ужасным, я собираюсь побеседовать с Инфантино. Четыре матча – слишком суровое наказание. Несмотря на то, что слова Месси были очень тяжёлым оскорблением, считаю, что решение можно пересмотреть. Месси очень корректен со всеми. Я этот случай сравниваю с ударом головой Зидана Матерацци. Отсутствие Месси – нечто фундаментальное. Есть сборная Аргентины с ним и без него», — цитирует Марадону La Oral Deportiva.
Ранее сообщалось, что Месси обратился с письмом к ФИФА, объяснив своё поведение. Месси утверждает, что его слова не были адресованы судье.
Бюро совета ФИФА рекомендовало дать Европе 16 прямых путёвок на ЧМ-2026
Бюро совета ФИФА согласовало рекомендованное распределение мест на чемпионате мира 2026 года, где выступят 48 сборных.
Была дана рекомендация предоставить конфедерациям следующее количество мест на турнире: Европа – 16 сборных, Африка – 9, Азия – 8, Южная Америка – 6, Северная и Центральная Америка, а также страны Карибского бассейна – 6, Океания – 1. Ещё две путёвки должны быть разыграны в турнире плей-офф. Хозяин попадёт на турнир без отбора, а его место будет взято из квоты конфедерации.
Совет ФИФА рассмотрит рекомендацию на заседании 9 мая в Бахрейне.
Лига наций: сборная России предварительно в одном дивизионе с Украиной
Сборная России предварительно была определена в группу B Лиги наций, сообщается на официальном сайте УЕФА.
Все 55 команд будут распределены по четырём дивизионам: A, B, C и D — в соответствии с их положением в рейтинге УЕФА для национальных сборных на конец европейской квалификации ЧМ-2018 (на 15 ноября 2017 года). В дивизион A попадут 12 команд с наивысшим рейтингом, 12 следующих — в лигу B, следующие 15 — в лигу C, а 16 последних — в лигу D. Перед Евро-2020 каждая группа будет поделена на четыре подгруппы из трёх или четырёх команд, с тем чтобы каждая провела с сентября по ноябрь 2018 года от четырёх до шести матчей.
Если определять состав дивизионов Лиги наций нынешним рейтингом УЕФА для национальных сборных, то сборная России оказывается в дивизионе B с командами Ирландии, Австрии, Швеции, Словакии, Уэльса, Украины, Нидерландов, Северной Ирландии, Чехии, Турции и Венгрии.
Дивизион A (четыре группы по три сборные): Германия, Франция, Португалия, Бельгия, Испания, Англия, Швейцария, Италия, Хорватия, Польша, Исландия, Босния и Герцеговина.
Дивизион B (четыре группы по три сборные): Ирландия, Россия, Австрия, Швеция, Словакия, Уэльс, Украина, Нидерланды, Северная Ирландия, Чехия, Турция, Венгрия.
Дивизион C (одна группа из трёх сборных и три группы по четыре сборные): Греция, Румыния, Словения, Израиль, Сербия, Дания, Болгария, Албания, Шотландия, Черногория, Норвегия, Литва, Азербайджан, Кипр, Армения.
Дивизион D (четыре группы по четыре сборные): Эстония, Финляндия, Беларусь, Грузия, Фарерские острова, Латвия, Македония, Казахстан, Молдавия, Люксембург, Лихтенштейн, Косово, Мальта, Андорра, Сан-Марино, Гибралтар.
Официальный состав групп будет объявлен только по окончании европейской квалификации в ноябре.
В Лиге наций будут действовать принципы повышения/понижения в классе. Победитель будет определяться каждый нечётный год. Турнир заменит большинство международных товарищеских матчей. Сборные будут бороться за выход в высшую группу или за сохранение прописки, за титул чемпиона Лиги наций, а также за путёвки в стыковые матчи Евро. Первый розыгрыш Лиги наций стартует в сентябре 2018 года.
«Локомотив» заинтересовался проведением тренировок и матчей на стадионе «Фишт»
«Локомотив» рассматривает возможность проведения тренировок и матчей на сочинском стадионе «Фишт». Московский клуб уже обсудил этот вопрос с министерством физической культуры и спорта Краснодарского края. Об этом рассказала министр спорта Кубани Людмила Чернова, пишет «Юга.ру».
Чернова сообщила, что это был первый, неофициальный запрос, и такой интерес позволяет думать о том, что арена будет востребована.
Также министр спорта выразила надежду, что 2 мая в финале Кубка России, который пройдёт на стадионе «Фишт», сыграют «Локомотив» и «Рубин».
«Хотелось бы, чтобы в финале играли команды достаточно высокого уровня, которые ещё отбираются и станут известны 6 апреля. Если это будут «Локомотив» и «Рубин», матч будет очень интересным и соберёт большое количество зрителей. Нам нужно зрелище, поэтому нам хотелось бы, чтобы игра состоялась в таком составе, хотя команды, которые выйдут в финал, достойны победы, и мы будем рады их видеть», — сказала Чернова.
В первом полуфинальном матче Кубка России «Локомотив» встретится с «Уфой» (5 апреля), а во второй паре «Рубин» сыграет с «Уралом» (6 апреля).
Игрок «РБ Лейпциг» объяснил, почему потерял сознание в матче с «Вольфсбургом»
Полузащитник «РБ Лейпциг» Наби Кейта, потерявший сознание в матче 24-го тура немецкой Бундеслиги с «Вольфсбургом» (0:1), восстановился и готов помочь своей команде в поединке с «Дармштадтом 98». В интервью Sport Bild 22-летний футболист объяснил, почему потерял сознание.
«Я полностью восстановился и в состоянии сыграть в субботу, но последнее слово за тренером. Перед матчем с «Вольфсбургом» я плохо спал ночью. Кроме того, я недостаточно выпил воды и мало поел, чтобы выдержать напряжение в матче Бундеслиги», — рассказал Кейта.
Матч между «РБ Лейпциг» и «Дармштадтом» состоится 1 апреля.
Соучредитель ГК Black Star: не лезли бы в футбол без цели быть первыми
Павел Курьянов, российский продюсер и соучредитель группы компаний Black Star, рассказал об инициативе создания футбольного клуба.
«Мы решили создать именно футбольный клуб, а не хоккейный, по нескольким причинам. Во-первых, футбольная тематика близка мне и одному из соучредителей Black Star — Вальтеру, мы играем в футбол с самого детства. Во-вторых, мы пристально следим за футболом, видим технологии и инструменты, которые позволяют делать футбол более интересным. В-третьих, футбол — это самый зрелищный вид спорта в мире. В России самое большое количество людей ходят на футбольные матчи. В-четвёртых, с точки зрения ходов и маркетинговых решений в футболе мы можем добиться гораздо больших результатов, нежели в хоккее. Хотя, может быть, в своё время и в хоккей придём.
Завершающим решением был тот факт, что мы встретили человека, который играет в футбольном мире немаловажную роль, а именно в формировании и воспитании молодых футболистов. Наше видение развития футбола совпадает, поэтому наши идеи, инструменты, цели и то, как мы можем помочь футбольному виду спорта в нашей стране, очень совпали. Уже проведён ряд встреч, поставлены краткосрочные задачи, долгосрочные цели по нашему сотрудничеству, и наша компания начинает к ним двигаться.
Конкуренция с клубами РФПЛ? Я думаю, что мы бы не стали залезать в эту нишу или индустрию, не поставив для себя целью стать первыми. Мы не создаём какой-то продукт для того, чтобы он просто существовал. Мы — чемпионы по жизни. Поэтому каждый раз, когда мы ставим перед собой амбициозные задачи, мы делаем это для того, чтобы выигрывать, побеждать и добиваться сверхрезультатов. А самое главное — ломать стереотипы, которые есть у людей в отношении всего вокруг.
Собственно говоря, наша компания Black Star уже показала, что мы любим ломать стереотипы и многие уже «переломали». Поэтому хотим и здесь изменить восприятие людей, принести хороший продукт в этот вид спорта. Добившись определённых результатов, привлечь ещё больше внимания к футболу, а конечная цель — создать желание у людей ходить на матчи, получать удовольствие и радоваться от побед наших команд или игроков нашей страны», — рассказал Курьянов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Гринчиком.