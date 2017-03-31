10 лучших легионеров чемпионата России: Украина

Не так давно «Чемпионат» опубликовал список 100 лучших легионеров в истории футбольного чемпионата России. Если вы вдруг его пропустили, то можете посмотреть на его части здесь — по ссылкам внутри этого материала.
Мы сознательно не включили в тот список легионеров из стран постсоветского пространства, чтобы не было путаницы. Мы уже успели вспомнить лучших легионеров из Беларуси, Армении, Молдавии, Азербайджана, Грузии, стран Прибалтики и Средней Азии. Постепенно мы подобрались к последней серии нашего сериала, речь в которой пойдёт о лучших представителях Украины в нашем чемпионате. Абстрагируемся от политики и просто вспоминаем классных исполнителей, которых многие из вас наверняка вспоминают в разговоре с друзьями или коллегами.
10. Андрей Гусин
«Крылья Советов», 2005-2007, 50 матчей, 12 голов
«Сатурн», 2008, 13 матчей
Фото: kc-camapa.ru
Габаритный защитник, умеющий исполнить роль разрушителя в центре поля, на закате карьеры покинул киевское «Динамо» и нашёл пристанище на берегах Волги. Самарским болельщикам Гусин запомнился в первую очередь своей результативностью у чужих ворот. Андрей не только мастерски исполнял пенальти, но и постоянно караулил отскоки и выигрывал воздух у защитников соперника в чужой штрафной в стиле заправского форварда. На 42-м году жизни скоропостижно скончался, вылетев из седла мотоцикла на кольцевом треке в Киеве. В Самаре с любовью вспоминают капитана «Крыльев», который вёл за собой команду на протяжении трёх самых тяжёлых лет в истории самарского футбола в XXI веке.
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9. Максим Левицкий
«Спартак», 2001-2002, 39 матчей, пропустил 37 голов
«Черноморец», 1999-2000, 2003-2004, 49 матчей, пропустил 50 мячей
«Динамо», 2004-2005, 13 матчей, пропустил 20 голов
Фото: РИА Новости
Левицкому хватило полутора сезонов в «Черноморце», чтобы привлечь внимание команд из-за рубежа. В 2000 году Максим уехал покорять Францию, но посреди сезона выяснилось, что за «Сент-Этьен» он играл по фальшивому греческому паспорту. Всё для того, чтобы не считаться легионером. После ареста, нескольких допросов и эффектных фото под руку с полицейскими на страницах L’Equipe Левицкий вернулся в Россию. Здесь Максим помог «Спартаку» завоевать последнее на данный момент чемпионство. Но после красно-белой полосы и дальше на стабильно высоком уровне ему выступать не удалось. Несколько сезонов в «Черноморце» и «Динамо», командировки в Новосибирск, Грозный, Ростов и завершение карьеры во втором дивизионе. А ведь всё могло сложиться совсем по-другому.
8. Сергей Кормильцев
«Уралан», 1997-1998, 58 матчей, 12 голов
«Торпедо», 2000-2006, 153 матча, 9 голов
Фото: torpedo.ru
Мы долго думали, включать ли Кормильцева в список легионеров. Всё-таки родился он в Барнауле, сыграл матч за сборную России, а украинский паспорт получил лишь в 26 лет. Но за «Торпедо» Сергей зажигал уже в качестве гражданина Украины. И это были его лучшие годы в нашем чемпионате. Несмотря на проблемы с дисциплиной, из-за которых полузащитнику частенько приходилось покидать поле уже к 60-й минуте, Кормильцев был одним из самых ярких игроков первенства. Многие говорили, что более талантливого полузащитника в России и не видели, что Сергей легко мог заиграть в любом топ-клубе Европы. Но… «любовь пожить красиво», в чём он сам признавался позже, помешала Кормильцеву полностью реализовать огромный потенциал.
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7. Владимир Геращенко
«Ротор», 1992-1998, 150 матчей, 11 голов
Фото: rotor-volgograd.ru
На защитников редко обращают внимание. Тем более если в атаке есть такие исполнители, как Веретенников, Есипов и Нидергаус. Однако Владимир Геращенко был одной из ключевых фигур того самого «Ротора», который до сих пор ярким пятном озаряет память волгоградских любителей футбола. Геращенко так и не получил вызова в сборную Украины, что не мешает ему занимать высокую строчку в нашем рейтинге. Мощный и неуступчивый защитник, умевший не только грамотно защитить свои ворота, но и первым пасом организовать атаку на чужие. Победный мяч «Ротора» в ворота «Спартака» в 1996-м – наглядный тому пример.
6. Андрей Воронин
«Динамо», 2010-2014, 85 матчей, 22 гола
Фото: Александр Сафонов, "Чемпионат"
В России Воронин играл не так много – на протяжении четырёх лет то лечился, то конфликтовал с тренерами. Но когда был в форме, творил потрясающие вещи. Многие говорили, что после «Ливерпуля» Андрей приедет в Россию доигрывать, но форвард с первых матчей начал доказывать, что мотивации у него ещё хватает. И с избытком. Ну вспомните, кто ещё в чемпионате России отваживался на такие удары? Или хладнокровно, и даже издевательски, разбирался с защитой ЦСКА? В России Воронин не выиграл ничего – лишь выходил в финал Кубка России — 2012. Но запомнился во многом благодаря тому разудалому футболу, который показывало «Динамо» в сезоне-2011/12. И украинский форвард был главной движущей силой той команды.
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5. Александр Горшков
«Жемчужина», 1996-1997, 36 матчей, 5 голов
«Зенит», 1997-2001, 2004-2008, 195 матчей, 23 гола
«Сатурн», 2002-2003, 46 матчей, 4 гола
Фото: Елена Разина, "Чемпионат"
Когда 38-летний Горшков выходил на поле против «Баварии» на позиции левого защитника, многие предсказывали катастрофу. Ведь на том же фланге играл моторный Рибери, который в теории должен был легко уходить от ветерана, закрывавшего брешь в основе. Однако Александр продемонстрировал, что теории его не особо интересуют. Главное – практика. Горшков просто «съел» баварскую звезду и поучаствовал в той самой исторической победе 4:0. Однако всё это было во время второго прихода украинского полузащитника в «Зенит». Лучшие же годы в Питере Горшков провёл на стыке веков, когда являлся одним из ключевых игроков команды. Он забивал «Спартаку», выигрывал Кубок России и Кубок УЕФА. Но так и остался одним из самых недооценённых игроков своего поколения.
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4. Андрей Дикань
«Кубань», 2004-2007, 18 матчей, пропустил 23 мяча
«Терек», 2009-2010, 50 матчей, пропустил 62 мяча
«Спартак», 2010-2014, 91 матч, пропустил 118 мячей
«Краснодар», 2014-2016, 48 матчей, пропустил 46 мячей
Фото: Александр Сафонов, "Чемпионат"
В последние годы от болельщиков «прилетало» большинству игроков «Спартака». Одним из неприкосновенных в плане критики оставался Андрей Дикань, вратарь, дотащивший команду до серебра в 2012 году. Ну и как забыть его подвиги в игре с «Аяксом»? Дикань ещё долго мог быть первым номером красно-белых, но желание Валерия Карпина видеть в воротах голкипера с российским паспортом стало катализатором переезда Андрея в Краснодар. Здесь он завоевал бронзу в качестве игрока основы и достойно завершил карьеру. Голкипер, о котором тепло отзываются в каждой команде, в которой он играл.
→ Андрей Дикань — ещё повоюем!
3. Максим Калиниченко
«Спартак», 2000-2008, 134 матча, 22 гола
Фото: Александр Сафонов, "Чемпионат"
Футболист, который на равных мог бы побороться с Халком за звание главной царь-пушки в истории чемпионата России. Вы же наверняка помните, как Калиниченко раскладывал мячи по углам со штрафных. Максим бил преимущественно внутренней стороной стопы, но мяч летел в ворота с такой скоростью, что вратари порой просто не успевали поднять руки. Несмотря на весь талант, Калиниченко так и не добился статуса неприкосновенного игрока основы, а последние месяцы спартаковской карьеры и вовсе провёл в дубле. Тем не менее два чемпионства и победу в Кубке России у него уже никто не отнимет. А у нас никто не отнимет воспоминаний о его не всегда стабильной, но яркой и вдохновенной игре.
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2. Дмитрий Парфёнов
«Спартак», 1998-2005, 125 матчей, 15 голов
«Динамо», 2006, 6 матчей
«Химки», 2006-2007, 15 матчей
«Сатурн», 2009-2010, 17 матчей
Фото: РИА Новости
Один из самых ярких крайних защитников чемпионата в истории. Дмитрий Парфёнов был неприкасаемым игроком основы «Спартака», в те времена доминировавшего на внутренней арене. Более мастеровитого исполнителя на фланге обороны красно-белых с тех пор, пожалуй, так и не появилось. Парфёнов «взрывал» свою бровку постоянными подключениями в атаку, был агрессивен в обороне, редко ошибался. И наверняка сумел бы добиться ещё больших успехов, если бы не тяжёлая травма в 2002-м, после которой карьера Дмитрия пошла под откос. Две железки и несколько шурупов в его ноге стали барьером, разделившим его футбольный путь на «до» и «после».
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1. Анатолий Тимощук
«Зенит», 2007-2009, 2013-2015, 150 матчей, 18 голов
Фото: Денис Тырин, "Чемпионат"
В 2007 году болельщики недоумевали: как можно было заплатить 20 млн долларов за не самого молодого иностранца, не проявившего себя нигде, кроме чемпионата Украины? Но прошло всего несколько месяцев, и последние недовольства погасли под волной восторга от игры новичка. Тимощук стал ключевой шестерёнкой, благодаря которой сконструированная Диком Адвокатом машина заработала на полную мощность. Победа в чемпионате, Суперкубок России, Кубок и Суперкубок УЕФА – все эти трофеи «Зенит» завоевал при украинском капитане. Сложно вспомнить человека, которому устраивали бы такие проводы. Анатолию для завоевания необъятной любви питерских болельщиков хватило всего нескольких сезонов. В «Зенит» Тимощук вернулся под закат карьеры, не блистал, как раньше, но завоевал ещё одно чемпионство. После завершения карьеры он вновь посвятил себя работе в «Зените». Теперь на тренерском посту.
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Сергей Перхун
ЦСКА, 2001, 13 матчей, пропустил 7 мячей
Фото: Reuters
История одного из самых перспективных игроков с постсоветского пространства. История вратаря, который мог стать великим. Трагедия, которую до сих пор больно вспоминать. В 2001-м Сергей Перхун ворвался в основу ЦСКА и закрепил за собой место в воротах. Молодой бесстрашный украинец стал играть на грани и далеко за пределами штрафной задолго до Мануэля Нойера. Ему прочили большое будущее, Павел Садырин гордился им, болельщики ЦСКА обожали. Самоотверженность и отчаянная игра Сергея влюбили в него многих. Но эти же качества во многом предопределили его судьбу… В матче с «Анжи» после столкновения с Будуном Будуновым вратарь ЦСКА упал на газон, на носилках покинул поле, а вскоре скончался в больнице от отёка головного мозга. Перхуну хватило 13 матчей, чтобы остаться в истории российского футбола. И не упомянуть его в этом рейтинге мы просто не имели права.
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