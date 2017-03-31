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Лионель Месси
Фото: Reuters
Текст: Сергей Авакян

Месси – снова первый! Кто в Европе больше всех забивает

Обгонит ли Россия Португалию по посещаемости матчей, а Дост, Кавани и Обамейянг – Месси по средней результативности.
31 марта 2017, пятница. 11:30. Футбол
Национальные чемпионаты взяли последнюю в сезоне паузу на игры сборных, и мы предлагаем вашему вниманию очередной обзор статистических показателей ведущих европейских лиг. Как и прежде, ориентирами будут цифры предыдущего обзора (за 20 января 2017 года) и итоги сезона-2015/16.

Результативность


Испанская Примера на протяжении всего сезона лидирует по результативности матчей среди всех семи лиг. На сегодня она составляет 2,90 гола за матч. Далее следуют английская Премьер-лига (2,84) и итальянская Серия А (2,80). В этих трёх лигах зафиксирован рост по сравнению с прошлым сезоном (соответственно 2,74; 2,70 и 2,58).

А вот в Бундеслиге наблюдается падение (с 2,83 до 2,71). Удивительно, ведь по традиции немецкий чемпионат почти всегда опережал по этому показателю вышеназванные лиги.

Небольшой рост зафиксирован во французской Лиге 1 (с 2,53 до 2,60). Но здесь впечатляют достижения лидера чемпионской гонки «Монако». За 30 игр монегаски забили 87 мячей и, скорее всего, за оставшиеся 8 матчей
перекроют рубеж 100 голов, доступный ранее мадридскому «Реалу» и «Барселоне». 15 (!) матчей они завершили в свою пользу с преимуществом в 3 и более мячей.

В российской Премьер-Лиге после зимнего антракта сыграно 3 тура. Проведено 24 матча, в которых забито всего 39 мячей (1,63). Таким образом, с начала сезона результативность упала ниже двух голов за матч (1,99). Согласитесь, уникальный показатель. Хотя, если быть оптимистом, можно утверждать, что в российских клубах защитные линии находятся на должной высоте.

К 10 матчам во всех лигах, в которых было забито 8 и более голов, за период с 20 января добавились ещё семь:
Англия. «Эвертон» — «Борнмут» — 6:3.

Италия. «Пескара» — «Лацио» — 2:6. «Болонья» — «Наполи» — 1:7. «Торино» — «Пескара» — 5:3. «Интер» — «Аталанта» — 7:1.

Германия. «Бавария» — «Гамбург» — 8:0. «Боруссия» Д — «Байер» — 6:2.
Из 17 матчей с начала сезона только в игре «Баварии» с «Гамбургом» мячи влетали в одни ворота.

Почти каждый шестой матч (16,3%) в РФПЛ завершался нулевой ничьей. Далее следуют Португалия (10,7%) и Франция (8,4%). Реже остальных счёт 0:0 фиксируется в Германии (5,8%) и Англии (6,0%). По сравнению с прошлым сезоном наибольший рост наблюдается в России, а падение – в Англии.

«Плотность» чемпионата


Как и в прошлом обзоре, наибольшее расслоение между тремя лидерами и тремя аутсайдерами по набранным очкам имеет место в Италии (4,90). За 9 туров до конца чемпионата почти на 100% определились три клуба, которые в следующем сезоне будут выступать в Серии В – «Палермо», «Кротоне» и «Пескара». Два последних являются дебютантами в текущем сезоне и не лишены смысла слухи о сокращении Серии А с 20 до 18 команд в целях повышения конкурентоспособности клубов.

Наиболее плотными являются турнирные таблицы в Германии (2,57) и Франции (2,60), хотя причины этому разные. В Бундеслиге уже определились два вылетающих клуба («Ингольштадт» и «Дармштадт»), но идущие в лидерах вслед за «Баварией» «Лейпциг» и дортмундская «Боруссия» потеряли изрядное количество очков.

Противоположная картина во Франции. Три лидера («Монако», «ПСЖ» и «Ницца») намного оторвались от преследователей, зато внизу турнирной таблицы идёт нешуточная борьба за выживание. В прошлом сезоне эти же две лиги были в лидерах (по 2,40).

Пенальти


По проценту реализации пенальти впереди АПЛ (80,9%) и Лига 1 (78,8%). Хуже остальных пробивают 11-метровые удары в Бундеслиге (67,7%) и Серии А (71,4%).

По сравнению с прошлым сезоном рост наблюдается только во Франции (+7,8%) и Испании (+1,2%). В Германии (-11,4%) и Португалии (-9,8%) зафиксировано наибольшее падение.

В среднем за игру больше всех пенальти назначается в Испании (0,36) и Франции (0,35), а реже – в Португалии (0,24) и России (0,28).

Относительно предыдущего сезона максимальный рост количества 11-метровых ударов в Лиге 1 (+0,11), а падение – в португальской Примейре (-0,06).

Предупреждения


На протяжении всего сезона количество предупреждений в среднем за игру по всем лигам претерпело незначительные изменения. Как и ранее, максимум в Испании (5,24) и Португалии (4,78), а минимум – во Франции (3,48) и Англии (3,77).

Соответственно та же картина и относительно прошлого сезона: рост в Англии с 3,19 до 3,77 и падение в остальных шести лигах (максимальное в Италии – с 5,08 до 4,60).

Удаления


Больше всех удалений в среднем за матч зафиксировано во Франции (0,28), хотя по предупреждениям Лига 1 находится на другом полюсе. Следом идут Испания и Португалия (по 0,26).

Особняком стоит английская Премьер-лига (0,11), что намного меньше, чем в остальных шести лигах. Правда, в Англии принято выносить дополнительные наказания футболистам в виде дисквалификаций на основании анализа игр со стороны Футбольной Ассоциации (FA). По сравнению с прошлым сезоном максимальный рост в Германии (с 0,13 до 0,19), а снижение – в Португалии (с 0,39 до 0,26).

Бомбардиры


Из-за разницы количества игр в лигах сравнение показателей лидеров бомбардирских гонок проведём, как и ранее, по «скорострельности» — среднему интервалу в минутах между забитыми мячами.

Относительно прошлого обзора здесь произошла смена лидера. На первое место вышел Лионель Месси из «Барселоны» (82,0 минуты на гол). Он обогнал прежних лидеров Эдинсона Кавани из французского «ПСЖ» и Пьер-Эмерика Обамейянга (дортмундская «Боруссия»).

Немного отстаёт от аргентинца Бас Дост из лиссабонского «Спортинга» (82,9). Только эти четверо забивают больше одного мяча в расчёте на полный матч.

К сожалению, в первом же матче после рестарта чемпионата России лидер зачёта бомбардиров Фёдор Смолов из «Краснодара» получил очередную травму. Он сыграл всего в 13 матчах из 20, в которых забил 11 мячей. У ближайших преследователей в лице Бекима Балая (грозненский «Терек»), Жонатаса (казанский «Рубин») и Артёма Дзюбы (санкт-петербургский «Зенит») на три гола меньше.

Зрители


Как и ранее, посещаемость матчей в Англии и Германии зависит от вместимости стадионов. Этим и объясняется снижение количества зрителей в тамошних лигах относительно прошлого сезона. Напомним, что в АПЛ отсутствует в текущем сезоне «Ньюкасл» с домашней посещаемостью 49,8 тыс. зр., а в Бундеслиге – «Штутгарт» (52,2) и «Ганновер» (41,2).

За три весенних тура в РФПЛ посещаемость незначительно возросла (с 11,0 до 11,2). Этот показатель пока уступает единственному «конкуренту» среди всех семи лиг — португальской Примейре (11,7).
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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