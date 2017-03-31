Луческу: московские арбитры, судите нас в Питере!

У сборной есть план, она идёт вперёд. Тренер находится в поиске, сейчас в команде много новых игроков.

«Дзюбе летом нужен перерыв, старые травмы есть у Шатова, Анюкова и Жиркова»

Дзюба должен как-то решить свои проблемы. Найти время и решить.

То же самое было и на Украине. 75 процентов наших выездных матчей обслуживали арбитры из Киева.

«Зенит» в последнее время часто взрывал инфопространство — до сих пор идёт обсуждение судейства в матче сине-бело-голубых с «Амкаром» и резонансных высказываний Луческу после победы над «Арсеналом». Однако напряжения в команде не чувствуется. На тренировке зенитовцы, как и всегда, много смеялись и шутили.В общей группе занимался, ранее покинувший расположение сборной России из-за травмы. На разминке Дзюба попал в команду «жёлтых», где также был. «Иванович— «жёлтый»? Это катастрофа!» — на всю базу голосил Артём. Не было видно только, которые. В прекрасном расположении духа был. Со своим закадычным другомони успевают поболтать даже во время занятия.Пока команда наматывала круги по полю,отвечал на вопросы журналистов.— Надеюсь, что преодолел все проблемы со здоровьем, — сказал футболист. — Как-нибудь потом расскажу, что за травмы были. Я уже неделю тренируюсь в общей группе, готовлюсь с командой к матчу с «Рубином». Посмотрим, буду ли играть. Но для этого и работаю.— Я жду тяжёлой игры. Такая была и в Петербурге, несмотря на крупную победу со счётом 4:1. Но мы движемся к своей цели.— У сборной есть план, она идёт вперёд. Тренер находится в поиске. Сейчас в команде много новых игроков. Не всё получается, но если стараться и трудиться, то всё сложится. Сыграю ли я на Кубке конфедераций? Посмотрим, что будет со здоровьем и в какой форме буду. Пока рано загадывать. Если буду хорошо играть, надеюсь, позовут.Сменить «на посту» Смольникова пришёл главный тренер. «С вами только Игорь говорил? — поинтересовался Мистер. — Надо было ещё кого-нибудь позвать, но тогда уже в следующий раз».старается во всём угодить журналистам, приехавшим на тренировку «Зенита». Свои ответы он начинает с последних новостей.— Жирков приехал из сборной с травмой, — подтверждает Луческу. — Он не занимается в общей группе и точно не сыграет с «Рубином». Раньше всех из сборной приехали Джорджевич, Мак и Иванович. А вот Нету и Жулиано проводят только первую тренировку в общей группе. После матчей сборных всегда есть проблемы. Всё-таки перерыв практически в две недели, и игроки возвращаются из разных команд. Нужно приводить их к одному состоянию. Сейчас проводим больше теоретических занятий, чтобы напомнить футболистам наши принципы ведения игры.— Проблемы есть у Шатова. Он тренировался, потом лечился, сегодня вновь вернулся в общую группу. Остальные все готовы. У Дзюбы старая травма, которая постоянно даёт о себе знать. Ему нужно намного больше времени для восстановления. Надеюсь, летом, когда будет перерыв, он сможет решить её. У Смольникова, Анюкова, Жиркова тоже есть старые повреждения, которые порой дают о себе знать.— Он должен как-то решить свои проблемы. Найти время и решить. Ему нужен постоянный период для восстановления, чтобы привести в порядок колено. Так будет лучше и для сборной, и для «Зенита».— Надеюсь, когда это произойдёт, клуб официально скажет об этом.— У Кержакова вирус. Сейчас он лечится. Скорее всего, тоже не сыграет с «Рубином». Хотя он в последний раз очень хорошо вышел на замену, за 15 минут создал несколько голевых моментов. Перед тренировкой сегодня сказал ему, что команда в нём нуждается и ждёт его выздоровления.— Команда должна была биться за Лигу чемпионов, у неё хорошие игроки и тренеры. У «Рубина» свой стиль, команда действует в атакующей манере. Нам будет непросто. После матча с «Арсеналом» было много разговоров, хотя счёт должен был быть 6:0 или 7:0. Мы создали очень много голевых моментов. Но мы их не очень хорошо реализовываем.— Да, но говорить не буду.— Больше не хочу комментировать, честно говоря. То же самое было и на Украине. 75 процентов наших выездных матчей обслуживали арбитры из Киева. В домашних играх очки не будут потеряны, я обещаю. Проблемы, о которых вы знаете, возникают на выезде. Хотелось бы, чтобы москвичи судили нас дома. Пожалуйста, судите нас дома! Но они всё делают наоборот.