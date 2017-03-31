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175 лет назад 2016
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Мирча Луческу
Фото: РИА Новости
Текст: Дарья Тубольцева

Луческу: московские арбитры, судите нас в Питере!

Главный тренер «Зенита» намекнул, что Дзюбе стоит пропустить Кубок конфедераций, а Смольников верит в сборную России.
31 марта 2017, пятница. 13:20. Футбол
Ждёшь от «Зенита» победы в Казани? Бери в свою команду Дзюбу, Данни и Жулиано!

«Зенит» в последнее время часто взрывал инфопространство — до сих пор идёт обсуждение судейства в матче сине-бело-голубых с «Амкаром» и резонансных высказываний Луческу после победы над «Арсеналом». Однако напряжения в команде не чувствуется. На тренировке зенитовцы, как и всегда, много смеялись и шутили.

В общей группе занимался Артём Дзюба, ранее покинувший расположение сборной России из-за травмы. На разминке Дзюба попал в команду «жёлтых», где также был Бранислав Иванович. «Иванович
— «жёлтый»? Это катастрофа!» — на всю базу голосил Артём. Не было видно только Юрия Жиркова и Александра Кержакова, которые не помогут команде в Казани. В прекрасном расположении духа был Юрий Лодыгин. Со своим закадычным другом Анатолием Тимощуком они успевают поболтать даже во время занятия.

Пока команда наматывала круги по полю, Игорь Смольников отвечал на вопросы журналистов.

— Надеюсь, что преодолел все проблемы со здоровьем, — сказал футболист. — Как-нибудь потом расскажу, что за травмы были. Я уже неделю тренируюсь в общей группе, готовлюсь с командой к матчу с «Рубином». Посмотрим, буду ли играть. Но для этого и работаю.

— Впереди у «Зенита» выезд в Казань…
— Я жду тяжёлой игры. Такая была и в Петербурге, несмотря на крупную победу со счётом 4:1. Но мы движемся к своей цели.

— Какое впечатление от игры сборной России?
— У сборной есть план, она идёт вперёд. Тренер находится в поиске. Сейчас в команде много новых игроков. Не всё получается, но если стараться и трудиться, то всё сложится. Сыграю ли я на Кубке конфедераций? Посмотрим, что будет со здоровьем и в какой форме буду. Пока рано загадывать. Если буду хорошо играть, надеюсь, позовут.
У сборной есть план, она идёт вперёд. Тренер находится в поиске, сейчас в команде много новых игроков.
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«Дзюбе летом нужен перерыв, старые травмы есть у Шатова, Анюкова и Жиркова»


Сменить «на посту» Смольникова пришёл главный тренер. «С вами только Игорь говорил? — поинтересовался Мистер. — Надо было ещё кого-нибудь позвать, но тогда уже в следующий раз». Мирча Луческу старается во всём угодить журналистам, приехавшим на тренировку «Зенита». Свои ответы он начинает с последних новостей.

— Жирков приехал из сборной с травмой, — подтверждает Луческу. — Он не занимается в общей группе и точно не сыграет с «Рубином». Раньше всех из сборной приехали Джорджевич, Мак и Иванович. А вот Нету и Жулиано проводят только первую тренировку в общей группе. После матчей сборных всегда есть проблемы. Всё-таки перерыв практически в две недели, и игроки возвращаются из разных команд. Нужно приводить их к одному состоянию. Сейчас проводим больше теоретических занятий, чтобы напомнить футболистам наши принципы ведения игры.

— Остальные готовы играть?
— Проблемы есть у Шатова. Он тренировался, потом лечился, сегодня вновь вернулся в общую группу. Остальные все готовы. У Дзюбы старая травма, которая постоянно даёт о себе знать. Ему нужно намного больше времени для восстановления. Надеюсь, летом, когда будет перерыв, он сможет решить её. У Смольникова, Анюкова, Жиркова тоже есть старые повреждения, которые порой дают о себе знать.

— Но летом Дзюба будет на Кубке конфедераций...
— Он должен как-то решить свои проблемы. Найти время и решить. Ему нужен постоянный период для восстановления, чтобы привести в порядок колено. Так будет лучше и для сборной, и для «Зенита».
Дзюба должен как-то решить свои проблемы. Найти время и решить.
— Правда ли, что с Данни будет продлен контракт?
— Надеюсь, когда это произойдёт, клуб официально скажет об этом.

— Что с Александром Кержаковым?
— У Кержакова вирус. Сейчас он лечится. Скорее всего, тоже не сыграет с «Рубином». Хотя он в последний раз очень хорошо вышел на замену, за 15 минут создал несколько голевых моментов. Перед тренировкой сегодня сказал ему, что команда в нём нуждается и ждёт его выздоровления.

— Что скажете о «Рубине»?
— Команда должна была биться за Лигу чемпионов, у неё хорошие игроки и тренеры. У «Рубина» свой стиль, команда действует в атакующей манере. Нам будет непросто. После матча с «Арсеналом» было много разговоров, хотя счёт должен был быть 6:0 или 7:0. Мы создали очень много голевых моментов. Но мы их не очень хорошо реализовываем.

— Определились ли вы с вратарём на матч с «Рубином»?
— Да, но говорить не буду.
То же самое было и на Украине. 75 процентов наших выездных матчей обслуживали арбитры из Киева.
— Матч опять будет судить арбитр из Московской области. Как вы прокомментируете это назначение?
— Больше не хочу комментировать, честно говоря. То же самое было и на Украине. 75 процентов наших выездных матчей обслуживали арбитры из Киева. В домашних играх очки не будут потеряны, я обещаю. Проблемы, о которых вы знаете, возникают на выезде. Хотелось бы, чтобы москвичи судили нас дома. Пожалуйста, судите нас дома! Но они всё делают наоборот.

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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
ФК Зенит ФК Рубин Артём Дзюба Игорь Смольников Мирча Луческу
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