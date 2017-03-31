ЦСКА победит на классе, «Спартаку» класса не хватит. Прогнозы на 21-й тур

20-й тур нашего конкурса получился одним из самых результативных в сезоне. Участники в сумме набрали 41 очко — лучше было только в 9-м туре.
Лучший результат тура у команды журналистов. Антон Матвеев набрал 19 очков, благодаря чему «Чемпионат» обошёл своих читателей и вышел на второе место. Нашему обозревателю удалось угадать счета матчей “Урал” – “Рубин”, “Локомотив” – “Спартак” и “Крылья Советов” – “Ростов”, разницу во встрече “Анжи” – “Оренбург”, а также исход игры “Зенит” – “Арсенал”.
Александр Мостовой заработал 15 очков: уважаемый эксперт угадал счета матчей «Анжи» – «Оренбург», «Локомотив» – «Спартак» и «Зенит» – «Арсенал».
Представитель команды читателей AndyK угадал счёт матча “Терек” – ЦСКА и исход встречи “Зенит” – “Арсенал”. Итого — 6 баллов.
Таблица лучших результатов
Александр Мостовой — 22 (3-й тур)
Галина Козлова — 21 (14-й тур)
Антон Матвеев — 20 (20-й тур)
Владимир Пономарёв — 18 (9-й тур)
Zorg1983 — 18 (8-й тур)
krasnodar-72 — 17 (1-й тур)
Валерий Гладилин — 15 (10-й тур)
haroshij — 15 (6-й тур)
Алина Матинян — 15 (15-й тур)
Александр Мостовой — 15 (20-й тур)
Таблица после 20-го тура
Специалисты — 219
Журналисты — 174
Читатели — 169.
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ПРОГНОЗ СПЕЦИАЛИСТОВ
Дмитрий Булыкин, бывший нападающий сборной России:
«Анжи» – «Урал» — 1:0
«Анжи» играет дома, поэтому преимущество будет у них. Думаю, махачкалинцы добьются минимального успеха.
«Уфа» – «Локомотив» — 1:2
В преддверии очной встречи в Кубке России команды отнесутся серьёзно друг к другу. Но «Локомотив» будет сильнее в этой встрече.
«Арсенал» – «Томь» — 1:0
Игра за шесть очков. «Томь» показала в прошлой игре, что может добиваться успеха. Но «Арсенал» играет на своём поле, поэтому должен выиграть.
«Амкар» – «Терек» — 1:1
«Амкар» — неуступчивая команда, которая к тому же играет дома. С подопечными Гаджи Гаджиева сложно играть, ещё сложнее им забить, поэтому счёт 1:1 будет справедливым.
«Рубин» – «Зенит» — 1:2
«Зенит» претендует на чемпионство, поэтому должен обыгрывать «Рубин». Хотя сейчас «Рубин» выглядит довольно хорошо, но победа будет за петербуржцами.
ЦСКА – «Крылья Советов» — 1:0
ЦСКА также ведёт борьбу за чемпионство, поэтому должен побеждать «Крылья Советов». Самарский коллектив сейчас не очень хорошо выглядит и «армейцам» проиграет.
«Спартак» – «Оренбург» — 2:0
«Спартак» – почти чемпион. Красно-белые играют у себя дома, всё складывается для уверенной победы команды Массимо Карреры в этом матче.
«Ростов» – «Краснодар» — 1:1
Бьются два хороших клуба. Играют в Ростове — это небольшой плюс для команды Ивана Данильянца, но мне кажется, что 90 минут победителя не выявят.
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ПРОГНОЗ ЧИТАТЕЛЕЙ
Fedkross (Москва):
«Анжи» – «Урал» — 1:1
Последние четыре матча «Анжи» заканчивал со счётом 1:0 (три поражения и победа в последнем туре). «Урал» также победил 1:0 в последнем туре, и вообще четыре последние победы екатеринбужцев были одержаны с этим счётом. Вничью обе команды не играли уже очень давно, рискну поставить именно на такой исход.
«Уфа» — «Локомотив» — 1:0
У «Уфы» в последних четырёх турах ноль поражений и ноль пропущенных голов (три победы по 1:0 и 0:0). Поставим на продолжение беспроигрышной и сухой серии.
«Арсенал» — «Томь» — 3:0
«Томь» в прошлом туре удивила, но в две подряд победы верится с трудом.
«Амкар» — «Терек» — 1:2
«Амкар» в последних турах не очень убедителен, а «Терек», не забивавший и выигрывавший в четырёх последних турах, наконец-то прорвёт.
«Рубин» — «Зенит» — 1:3
У «Зенита» сейчас каждый матч как финал, права на ошибку у команды нет. «Рубин» борется за Лигу Европы, причём выигрыш Кубка России наиболее вероятный шанс пробиться в еврокубки. А совсем скоро кубковая игра.
ЦСКА — «Крылья Советов» — 2:0
Не сомневаюсь, что всех уступающих в классе соперников ЦСКА «уберёт» на классе и всухую.
«Спартак» — «Оренбург» — 1:2
Есть нехорошее предчувствие. Поэтому поставлю на гостей. Если угадаю, хоть что-то приятное будет.
«Ростов» — «Краснодар» — 2:1
«Ростов» завершил европейские дела и сейчас засучит рукава в домашнем турнире. Четвёртое место, которое занимают как раз «быки», всего в трёх очках. Вопрос одной победы. И «Ростов» её добьётся.
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ПРОГНОЗ ЖУРНАЛИСТОВ
Александр Служаков, обозреватель «Чемпионата»:
«Анжи» — «Урал» — 0:0
Прогнозировать подобные встречи — задача сложная. Кому здесь больше нужны очки, у кого какой настрой будет на эту игру — мы можем только догадываться. Обсуждать чисто футбольные аспекты смысла особого нет. Учитывая, что обе команды находятся вне зоны стыковых матчей, в какой-то мере ничья на руку обоим клубам. На неё и поставлю.
«Уфа» — «Локомотив» — 0:1
Пора уже «Уфе» пропустить во второй части сезона. Не может же вечно она играть на ноль. Беленов прекрасен, но он не всемогущ. Думаю, пауза была не на руку уфимцам. Сейчас у них было время задуматься о своём месте в таблице, о перспективах. Для такой команды это лишнее. «Локомотив» по игре нравится, его атака способна забить в Уфе, тем более что не так давно на «Нефтянике» «железнодорожники» отгрузили три мяча «Крыльям Советов».
«Арсенал» — «Томь» — 2:0
Туляки всеми способами будут пытаться спастись, сейчас им уже рукой подать до зоны стыковых встреч. «Томи» можно поаплодировать за игру против «Амкара». Но нужно и отметить, что в той встрече Петраков смог выставить боеспособный состав, не чета тому, что противостоял «Ростову». Полагаю, сибиряки в концовке сезона смогут избежать унизительных проигрышей, но зацепиться за очки в Туле они не смогут. Всё-таки проблески игры у команды Кирьякова есть, а состав значительно богаче, чем у «Томи».
«Амкар» — «Терек» — 0:1
Главная интрига встречи — пропустит ли «Амкар». Пермяки до сих пор сохраняют гордый ноль в графе «пропущенные мячи». Речь, конечно, только о девяти домашних матчах. «Терек» испытывает гигантские проблемы в атаке. Ничего не складывается. Но, возможно, основному форварду грозненцев Балаю придаст уверенности мяч, забитый за сборную. Пора уже сериям прерваться. «Амкар» должен пропустить, «Терек» — забить.
«Рубин» — «Зенит» — 1:2
Встреча пройдёт на «Казань-Арене», и это должно поспособствовать результативности. Унылые 0:0 и 1:0 за российский март набили оскомину. Думаю, и «Рубину», и «Зениту» свежий казанский газон должен помочь проявить себя в атаке. Но ставлю на команду Луческу, которая не имеет права совершать осечки. Подопечные Грасии, как и сам испанский наставник, в большей степени думают о кубковом полуфинале.
ЦСКА — «Крылья Советов» — 1:0
Гончаренко против Скрипченко — такова интрига предстоящего матча. У «Крыльев» с атакой беда. Уход Молло буквально нокаутировал всю команду. ЦСКА также непросто будет созидать без Дзагоева. Но класс «армейцев» проявится. Возможно, стандарт им удастся реализовать, или где-то ошибутся «Крылья». Ставлю на минимальную победу москвичей.
«Спартак» — «Оренбург» — 1:1
Тяжелейший будет матч для «Спартака». Игроки разъезжались по сборным, приедут в разном настроении. Наверняка травмы не обойдут стороной москвичей. А «Оренбург» очень прилично смотрелся в Махачкале, был лучше «Анжи», но ему не повезло. Наверное, команда Карреры будет ближе к победе, но я рискну взять ничью. Наверняка ЦСКА одержит победу, «Зенит» также способен победить в Казани. И спартаковцы могут ощутить на себе давление, дыхание конкурентов. Игра им не особенно даётся во второй части сезона. А «Оренбург» будет биться изо всех сил. Вылетать ведь не хочется.
«Ростов» — «Краснодар» — 1:0
На мой взгляд, «Ростов» сейчас просто сильнее. У него было время отдохнуть. Бердыев наверняка подтянет какие-то моменты. «Краснодар» вряд ли сможет рассчитывать на Смолова, и его игра сейчас оставляет не лучшее впечатление. Не знаю, чего здесь больше — смены тренерских установок или сложностей из-за проблем с составом. «Ростов» более цельная команда, которая прекрасно знает, чего от неё хочет тренер. В концовке сезона она постарается забраться в еврокубки, для этого необходимо дома брать три очка в матче с главным конкурентом, который испытывает кадровые и игровые проблемы.