ЦСКА победит на классе, «Спартаку» класса не хватит. Прогнозы на 21-й тур

Таблица лучших результатов

Таблица после 20-го тура

Дмитрий Булыкин, бывший нападающий сборной России:

Fedkross (Москва):

Александр Служаков, обозреватель «Чемпионата»:

получился одним из самых результативных в сезоне. Участники в сумме набрали 41 очко — лучше было только в 9-м туре.Лучший результат тура у команды журналистов.набрал 19 очков, благодаря чему «Чемпионат» обошёл своих читателей и вышел на второе место. Нашему обозревателю удалось угадать счета матчей “Урал” – “Рубин”, “Локомотив” – “Спартак” и “Крылья Советов” – “Ростов”, разницу во встрече “Анжи” – “Оренбург”, а также исход игры “Зенит” – “Арсенал”.заработал 15 очков: уважаемый эксперт угадал счета матчей «Анжи» – «Оренбург», «Локомотив» – «Спартак» и «Зенит» – «Арсенал».Представитель команды читателейугадал счёт матча “Терек” – ЦСКА и исход встречи “Зенит” – “Арсенал”. Итого — 6 баллов.Александр Мостовой — 22 (3-й тур)Галина Козлова — 21 (14-й тур)Антон Матвеев — 20 (20-й тур)Владимир Пономарёв — 18 (9-й тур)Zorg1983 — 18 (8-й тур)krasnodar-72 — 17 (1-й тур)Валерий Гладилин — 15 (10-й тур)haroshij — 15 (6-й тур)Алина Матинян — 15 (15-й тур)Александр Мостовой — 15 (20-й тур)Специалисты — 219Журналисты — 174Читатели — 169.«Анжи» играет дома, поэтому преимущество будет у них. Думаю, махачкалинцы добьются минимального успеха.В преддверии очной встречи в Кубке России команды отнесутся серьёзно друг к другу. Но «Локомотив» будет сильнее в этой встрече.Игра за шесть очков. «Томь» показала в прошлой игре, что может добиваться успеха. Но «Арсенал» играет насвоём поле, поэтому должен выиграть.«Амкар» — неуступчивая команда, которая к тому же играет дома. С подопечными Гаджи Гаджиева сложно играть, ещё сложнее им забить, поэтому счёт 1:1 будет справедливым.«Зенит» претендует на чемпионство, поэтому должен обыгрывать «Рубин». Хотя сейчас «Рубин» выглядит довольно хорошо, но победа будет за петербуржцами.ЦСКА также ведёт борьбу за чемпионство, поэтому должен побеждать «Крылья Советов». Самарский коллектив сейчас не очень хорошо выглядит и «армейцам» проиграет.«Спартак» – почти чемпион. Красно-белые играют у себя дома, всё складывается для уверенной победы команды Массимо Карреры в этом матче.Бьются два хороших клуба. Играют в Ростове — это небольшой плюс для команды Ивана Данильянца, но мне кажется, что 90 минут победителя не выявят.Последние четыре матча «Анжи» заканчивал со счётом 1:0 (три поражения и победа в последнем туре). «Урал» также победил 1:0 в последнем туре, и вообще четыре последние победы екатеринбужцев были одержаны с этим счётом. Вничью обе команды не играли уже очень давно, рискну поставить именно на такой исход.У «Уфы» в последних четырёх турах ноль поражений и ноль пропущенных голов (три победы по 1:0 и 0:0). Поставим на продолжение беспроигрышной и сухой серии.«Томь» в прошлом туре удивила, но в две подряд победы верится с трудом.«Амкар» в последних турах не очень убедителен, а «Терек», не забивавший и выигрывавший в четырёх последних турах, наконец-то прорвёт.У «Зенита» сейчас каждый матч как финал, права на ошибку у команды нет. «Рубин» борется за Лигу Европы, причём выигрыш Кубка России наиболее вероятный шанс пробиться в еврокубки. А совсем скоро кубковая игра.Не сомневаюсь, что всех уступающих в классе соперников ЦСКА «уберёт» на классе и всухую.Есть нехорошее предчувствие. Поэтому поставлю на гостей. Если угадаю, хоть что-то приятное будет.«Ростов» завершил европейские дела и сейчас засучит рукава в домашнем турнире. Четвёртое место, которое занимают как раз «быки», всего в трёх очках. Вопрос одной победы. И «Ростов» её добьётся.Прогнозировать подобные встречи — задача сложная. Кому здесь больше нужны очки, у кого какой настрой будет на эту игру — мы можем только догадываться. Обсуждать чисто футбольные аспекты смысла особого нет. Учитывая, что обе команды находятся вне зоны стыковых матчей, в какой-то мере ничья на руку обоим клубам. На неё и поставлю.Пора уже «Уфе» пропустить во второй части сезона. Не может же вечно она играть на ноль. Беленов прекрасен, но он не всемогущ. Думаю, пауза была не на руку уфимцам. Сейчас у них было время задуматься о своём месте в таблице, о перспективах. Для такой команды это лишнее. «Локомотив» по игре нравится, его атака способна забить в Уфе, тем более что не так давно на «Нефтянике» «железнодорожники» отгрузили три мяча «Крыльям Советов».Туляки всеми способами будут пытаться спастись, сейчас им уже рукой подать до зоны стыковых встреч. «Томи» можно поаплодировать за игру против «Амкара». Но нужно и отметить, что в той встрече Петраков смог выставить боеспособный состав, не чета тому, что противостоял «Ростову». Полагаю, сибиряки в концовке сезона смогут избежать унизительных проигрышей, но зацепиться за очки в Туле они не смогут. Всё-таки проблески игры у команды Кирьякова есть, а состав значительно богаче, чем у «Томи».Главная интрига встречи — пропустит ли «Амкар». Пермяки до сих пор сохраняют гордый ноль в графе «пропущенные мячи». Речь, конечно, только о девяти домашних матчах. «Терек» испытывает гигантские проблемы в атаке. Ничего не складывается. Но, возможно, основному форварду грозненцев Балаю придаст уверенности мяч, забитый за сборную. Пора уже сериям прерваться. «Амкар» должен пропустить, «Терек» — забить.Встреча пройдёт на «Казань-Арене», и это должно поспособствовать результативности. Унылые 0:0 и 1:0 за российский март набили оскомину. Думаю, и «Рубину», и «Зениту» свежий казанский газон должен помочь проявить себя в атаке. Но ставлю на команду Луческу, которая не имеет права совершать осечки. Подопечные Грасии, как и сам испанский наставник, в большей степени думают о кубковом полуфинале.Гончаренко против Скрипченко — такова интрига предстоящего матча. У «Крыльев» с атакой беда. Уход Молло буквально нокаутировал всю команду. ЦСКА также непросто будет созидать без Дзагоева. Но класс «армейцев» проявится. Возможно, стандарт им удастся реализовать, или где-то ошибутся «Крылья». Ставлю на минимальную победу москвичей.Тяжелейший будет матч для «Спартака». Игроки разъезжались по сборным, приедут в разном настроении. Наверняка травмы не обойдут стороной москвичей. А «Оренбург» очень прилично смотрелся в Махачкале, был лучше «Анжи», но ему не повезло. Наверное, команда Карреры будет ближе к победе, но я рискну взять ничью. Наверняка ЦСКА одержит победу, «Зенит» также способен победить в Казани. И спартаковцы могут ощутить на себе давление, дыхание конкурентов. Игра им не особенно даётся во второй части сезона. А «Оренбург» будет биться изо всех сил. Вылетать ведь не хочется.На мой взгляд, «Ростов» сейчас просто сильнее. У него было время отдохнуть. Бердыев наверняка подтянет какие-то моменты. «Краснодар» вряд ли сможет рассчитывать на Смолова, и его игра сейчас оставляет не лучшее впечатление. Не знаю, чего здесь больше — смены тренерских установок или сложностей из-за проблем с составом. «Ростов» более цельная команда, которая прекрасно знает, чего от неё хочет тренер. В концовке сезона она постарается забраться в еврокубки, для этого необходимо дома брать три очка в матче с главным конкурентом, который испытывает кадровые и игровые проблемы.