Как три центральных защитника стали трендом Премьер-Лиги

Возникновение
В 1980-1990-е Зепп Пионтек, Франц Беккенбауэр, Карлос Билардо и Мирослав Блажевич подарили футбольному миру моду на игру в три центральных защитника. Тогда в ходу была позиция либеро – если соперник использовал традиционные 4-4-2, два игрока обороны играли по нападающим, а либеро их страховал. В России эту моду продвигал «Зенит» Мельникова, Бышовца и Морозова, но первым, кто пошумел с тактикой в три центральных на международном уровне, стал «Локомотив» Юрия Сёмина.
«Мы обязательно должны быть готовы успешно использовать две тактики – с четырьмя и пятью защитниками», – говорил Юрий Сёмин в январе 2004-го, на пике восхождения своего «Локомотива», и приводил в пример великий матч с миланским «Интером». Тогда один тайм красно-зелёные отыграли в четыре защитника, второй – по стандартным 5-3-2, которые стали визитной карточкой «Локо» в начале 2000-х.
В команде, которая вышла во второй групповой этап Лиги чемпионов сезона-2002/03, ключевую роль играли, во-первых, активные включения крайних защитников, Лекхето и второго игрока – часто Евсеева или Сенникова, – во-вторых, Сергей Игнашевич. В том розыгрыше ЛЧ Игнашевич постоянно поднимался при отборе ко второму опорному полузащитнику, Маминову, линия обороны при этом сдвигалась – Пашинин уходил на позицию Игнашевича, Нижегородов на место Пашинина, Евсеев на место Нижегородова. «Локомотив» прессинговал только с центральной линии, причём нападающие, Бузникин и Жулио Сезар (или Обиора, как кому нравится), уходили перекрывать фланги, а центр оставался на плечах Лоськова.
Одной из сильнейших сторон 5-3-2 «Локомотива» были индивидуально средние нападающие – да, именно так. Нельзя было построить игру вокруг Бузникина, Сезара или появившегося в сезоне-2003 Ашветии, они не были забивными игроками, но обеспечивали движение в передней линии. Они открывали пространство для центральных полузащитников — Лоськова, Хохлова, — и атакующие полузащитники «Локо» демонстрировали другую сильную сторону команды – умение создавать перспективные моменты, наносить удары из центральной части штрафной, а не абы откуда. Если бы в 2003-м футбол анализировали через xG, тот «Локо» оценивали бы очень сильно. Лишь с трансфером Дмитрия Сычёва, вокруг которого действительно можно было строить игру, любовь к 5-3-2 сошла на нет.
Спустя годы Юрий Сёмин хвалил своего вечного антагониста Валерия Газзаева, с которым постоянно боролся за чемпионство: «Газзаев – мастер схемы 3-5-2, его команды всегда играли слаженно, дисциплинированно, со знанием дела». Со своей вариацией тактики Газзаев достиг даже больших успехов – три чемпионства, выигранный еврокубок – но и акценты в схеме ЦСКА были расставлены иначе. Линейными игроками у «армейцев», выигрывавших Кубок УЕФА, были Юрий Жирков и Чиди Одиа, понимавшие атакующий футбол лучше, чем парни Сёмина. Их стандартный алгоритм – получить передачу от кого-то из защитников на центральной линии и либо сразу отдать в середину, либо ускориться на полполя и навесить в штрафную.
Разгоняясь на машине времени в 2005-й, мы должны признать, что сейчас рисунок игры того ЦСКА уже воспринимается как устаревший. Газзаев практически исключал участие в атаках футболистов центральной оси – мяч циркулировал не через Рахимича с Алдониным, а через тех самых линейных игроков, Жиркова и Одиа, и центральные защитники практически всегда выбирали вариант с пасом на фланг. Удивительно, что при таком стиле игры феноменальный 2005-й удался Даниэлу Карвальо, на которого при умении бразильца искать и заполнять свободное пространство играли не так много. Помогали бразильцу Олич и Вагнер, открываясь на флангах и освобождая зоны для Карвальо.
Газзаев пробовал экспериментировать с 3-4-1-2. Когда Ивица Олич порвал «кресты», ЦСКА перешёл на тактику 3-4-2-1, Вагнер стал единственным нападающим, а Карвальо и Красич расположились под бразильцем. При этом Карвальо часто поднимался на одну линию к Вагнеру – за счёт такого смещения Даниэль забил «золотой гол» в сезоне-2005. А весной 2006-го Газзаев, пытаясь уместить всех своих нападающих, построил ЦСКА по тактике 3-2-3-2, а левым полузащитником сделал Жо. «Вы забыли о схеме «M-W», а мы сегодня попытались напомнить», – объяснял Газзаев после матча с «Амкаром», в котором Жо сделал дубль.
В те же годы зарождался стиль «Рубина» Курбана Бердыева. В дебютном сезоне-2005 перед казанцами стояла задача не вылететь, они чуть-чуть перевыполнили её, заскочив в тройку сильнейших, а идеальным лицом той команды был чех Иржи Новотны. Он снимал весь воздух и в своей штрафной, при верховых подачах, и в чужой – 4 гола из 6 забил после стандартов Томаша Чижека. Временами Новотны или Роман Шаронов играли, как Сесар Навас в «Ростове» Бердыева, выдёргиваясь из линии, чтобы перехватить длинные передачи. Тот «Рубин» играл, как и «Локомотив» Сёмина, в чистые 5-3-2, а один из латералей, Денис Бояринцев, уделял атаке намного больше времени, чем другой – Андрей Фёдоров.
Ещё одним тренером, который активно использовал модуль в три защитника в середине 2000-х, стал Славолюб Муслин. На старте карьеры в «Локомотиве» Муслин использовал 4-2-3-1, но после бездарного начала (8 матчей без побед) перестроился на 5-3-2 и сорвал джекпот. С новой схемой «Локо» не проиграл ни одного матча из 12, а попутно Муслин подкинул несколько тактических откровений. Уже на старте сезона Славолюб подвинул в опорную зону крайнего защитника Сергея Гуренко, а после тактической перестройки изменил роль Вадима Евсеева: когда мячом владел соперник, Евсеев действовал, как стандартный крайний защитник, а при владении «Локомотива» Вадим смещался в опорную зону. Это очень похоже на концепцию «ложных фулбэков», возникновение которой приписывают Хосепу Гвардиоле.
Вадим Евсеев играет по конспектам Гвардиолы
Забвение
Тактика в три центральных защитника практически исчезла из нашего футбола, когда от неё отказался даже главный фанат. На сборах и Кубке Первого канала перед стартом сезона-2008 Валерий Газзаев наигрывал схему в четыре защитника, слева пробовал связку взаимозаменяемых крайков Джанер – Жирков, а Игнашевича поднимал в опорную зону. Зимняя тактическая перестройка провалилась, а летняя случилась, когда Газзаев заявил о своей грядущей отставке – между этими событиями были 10 невзрачных матчей ЦСКА, из которых предсказуемые «армейцы» проиграли три. На дерби против «Спартака» Газзаев построил команду по схеме 4-1-4-1: Шемберас закрывал опорную зону и регулярно оставлял без мяча Егора Титова, над литовцем вышли Дзагоев и Мамаев, а на острие атаки – сделавший хет-трик Вагнер Лав.
«Это было сделано для усиления атакующего потенциала без ущерба для обороны. Наше нападение не должно было пострадать после ухода Жо, и благодаря усилиям Жиркова, Красича, Дзагоева, Мамаева мы добились своего», – рассказывал Газзаев официальному сайту ЦСКА. Что случилось благодаря тактической перестройке, вы хорошо знаете – «армейцы» разнесли «Спартак» в дерби со счётом 5:1, а потом выдали бешеную куражную осень.
Единственным, кто пытался реанимировать подзабытую модель игры в 2008-м, стал тренер «Луча-Энергии» Зоран Вулич – бедняга, которого за внешность сравнивали с Адольфом Гитлером. Эффект от схемы 5-4-1 оцените сами – Вулич дважды использовал эту тактику, в первом матче «Луч» пропустил дважды от скромного Нальчика, спустя неделю схватил от «Зенита» 1:8. В 2009-м тактику в три центральных защитника использовали всего 5 раз за сезон, в 2010-м – дважды («Томь» против ЦСКА и «Амкар» против нальчикского «Спартака»).
В эпоху непопулярности тактики, которую даже итальянец Фабио Капелло называл смертельной для футбола, 3-Х-Х/5-Х-Х стала ситуативным решением под конкретного соперника, его сильные стороны. Лучше других тренеров РФПЛ режим хамелеона использовал Лучано Спаллетти, а его победа над ЦСКА в августе 2011-го стала ключевой – она изменила ход чемпионской гонки.
План 5-3-2 Спаллетти заключался в нейтрализации опасного дуэта нападающих ЦСКА Думбия – Вагнер Лав, настрелявших ко дню матча 15 мячей на двоих. Выход лишнего центрального защитника, Томаша Губочана, помог создать численное преимущество в обороне (3х2), а близко к тройке защитников при верховых подачах смещался Кришито, чтобы блокировать удары игроков поддержки – Дзагоева и Хонды. На них же был направлен и мощный блок в середине поля: Зырянов, Денисов и Файзулин держались монолитной линией, перекрывали всю «армейскую» атакующую четвёрку, и у разыгрывающих игроков оставалось два варианта – отдавать на фланг или закидывать мяч верхом.
Второй важной деталью плана Спаллетти был Мигель Данни. При игре без мяча Данни уходил в центральную зону, скорее изображая прессинг, при владении «Зенита» – смещался на левый фланг, как на скриншоте, чтобы подхватить мяч и сместиться в центр. Второй гол «Зенита» стал идеальной иллюстрацией установки Данни: он подхватил мяч слева, бросился вперёд, ушёл от тактического фола Рахимича, сместился в центр и покатил в свободную зону на Анюкова.
Слабая тактическая подготовка российских клубов в начале 2010-х видна в неумении подстраивать схему под соперника, долбить в уязвимые места. Прошлой весной «Бавария» Хосепа Гвардиолы пережила мощный спад результативности из-за проблем с игрой против соперников с тремя центральными защитниками, а весь второй круг Бундеслиги даже аутсайдеры перестраивались под «Баварию» и душили её своими 5-3-2 в различных вариациях. В РФПЛ тех времён массовую подстройку под соперника представить невозможно. Опыт Спаллетти в нейтрализации «армейской» атаки перенял лишь один тренер, тоже знакомый с режимом хамелеона – Курбан Бердыев. Спустя неделю после матча «Зенита» с ЦСКА он выстроил по тактике 5-4-1 «Рубин», добился ничьей и вновь доказал, что паре нападающих «армейцев» некомфортно против такой схемы – но больше никто не пытался закрыть Думбию и Вагнера таким образом.
А Лучано Спаллетти после той важнейшей победы лишь однажды возвращался к схеме 5-3-2 – в сезоне-2012/13, против «Анжи», чтобы сковать Это’О и Ласина Траоре (принцип работы против пары нападающих тот же). Схема просуществовала всего 45 минут, а в перерыве, когда «Зенит» проигрывал 0:1, отправилась пылиться вновь.
Возрождение
Поворотной точкой возникновения тренда на 3-5-2/5-3-2 стал бразильский чемпионат мира, сборные Нидерландов, Мексики и Коста-Рики, однако ещё до ЧМ-2014 в нашей Премьер-Лиге появился тренер, сделавший расстановку в три центральных защитника основной. Неудивительно, что о его работе в РФПЛ вам будет тяжело вспомнить. Олег Василенко, тренировавший «Урал» в первой части сезона-2013/14, перестроился на 3-5-2, чтобы укрепить защиту количественно: в трёх матчах до смены тактики «Урал» напускал в свои ворота 10 мячей, от московского «Динамо» – четыре за тайм. Лишний центральный защитник, по мнению Василенко, должен был внести порядок в игру обороны.
Эксперимент Василенко не войдёт в учебники, потому что тренер, добавив лишнего защитника, не озаботился тотальной отработкой схемы 3-5-2. Уже после второго матча, с «Локомотивом», он на две трети поменял центр защиты из-за быстрой красной карточки Милана Вьештицы и ошибок Дениса Тумасяна, но даже после возникновения стабильной тройки защитников (Новиков – Оттесен – Белозёров) защита не стала играть сильнее. Количество пропущенных «Уралом» мячей уменьшилось ненамного – с 2,13 за игру до 1,75. Плохо работала подстраховка. На флангах Щаницин и левый латераль уральцев, обычно Сафрониди, часто проигрывали борьбу 1 в 1 и открывали громадные свободные зоны – центральные защитники не страховали, а вжимались в свою штрафную. Не была отлажена страховка Оттесена, когда исландец выдёргивался за мячами из линии – чуть глубже садился Берхамов, плохо игравший позиционно и оставлявший соперника за спиной. Отказаться от тактики 3-5-2 Василенко заставил тот же результат, который вынудил пойти на эксперимент – домашнее поражение 1:4, только уже от «Ростова».
Случайность или нет, но Олег Василенко вернул забытую тактику на радары РФПЛ, а тренеры стали чаще прибегать к конфигурации 3-5-2 или 5-3-2. Курбан Бердыев выстраивал «Рубин» по этой тактике в двух матчах до своей отставки, и если покопаться в плане Бердыева на те два матча, можно найти много общего с будущим проектом «Ростова». Под Азмуном выходил человек, грамотно искавший пространство между линиями – Рязанцев, за их спинами был кулак полузащитников, где один дирижировал атаками из глубины (Натхо), второй занимался исключительно оборонительной работой (М’Вила), третий был игроком box-to-box (Кулик). Латералями, помимо чистого крайнего защитника Кузьмина, Бердыев пробовал универсалов с большим объёмом работы, Кисляка и Торбинского – в «Ростове» искомым универсалом станет Тимофей Калачёв.
Валерий Карпин ставил 3-5-2 «Спартаку» на зимних сборах и практиковал схему в своём последнем матче с «Анжи». Андрей Талалаев делал акцент на пятёрку защитников на финише сезона в нижегородской «Волге». Чемпионат мира лишь подтолкнул тренеров РФПЛ к массовому, а не ситуативному использованию старой новой схемы.
Развитие
Пока Олег Василенко возвращал тренд на 3-5-2 в Премьер-Лигу, Дмитрий Аленичев со старой новой тактикой поднимал «Арсенал» из ФНЛ. Мнение Аленичева о схеме шло вразрез со стандартным отношением к трём ЦЗ: «Эта схема предполагает больше атакующей игры и забитых мячей». В Италии Аленичев успел послушать тактические лекции Фабио Капелло, строившего «Рому» по 3-5-2, но туляков он ориентировал на «Ювентус». За счёт включений в атаку Асамоа и Лихтштайнера «Ювентус» Конте перестраивался в наступлении на 3-3-4, у Аленичева за такие включения отвечали Игнатьев и Лепский.
С выходом в Премьер-Лигу пришлось разбить розовые очки – уровня интенсивности Игнатьева и Лепского хватило только на ФНЛ, от тактики пришлось отказаться. Во второй части сезона-2014/15 «Арсенал» вернулся к трём центральным защитникам, но отказался от торжественного крена на атаку и перестроился на 5-4-1. В оборону подписали Тесака и Хагуша, на острие поставили Флорина Костю, рисунком игры провозгласили беспорядочные длинные передачи с собиранием подборов и разгоном атак через фланги. Нужно вычленить из истории правильные выводы: Аленичев не дал заднюю в стилистическом плане, а грамотно подстроился под окружающую среду, где разбивать атаки проще, чем строить свои. Отказавшись от ставки на контроль мяча, «Арсенал» набрал 10 из 14 весенних очков.
Чемпионат мира повлиял на мировоззрение тренеров аутсайдеров лиги, и рискну предположить, что главным ориентиром стала сборная Коста-Рики, чуть не попавшая в четвёрку сильнейших. «Если Хорхе Луис Пинто может научить команду обороняться грамотно, а контратаковать – как получится, почему мы не можем?». Тем более в условиях лиги, где лишь единицы футболистов умеют дестабилизировать массивную защиту ярким решением, обводкой или острым пасом.
Схемы в три центральных защитника ушли в массу – за сезон-2014/15 тренеры РФПЛ использовали 3-Х-Х/5-Х-Х 60 раз, больше, чем за всё время с момента отказа Валерия Газзаева от 3-5-2. Идеального примера использования тактики на российской почве тогда не было: «Спартак» Мурата Якина играл в три центральных редко и не слишком успешно, безнадёжному «Амкару» Муслина не помогла бы даже схема с 10 защитниками, опыт «Динамо» кончился на полутора таймах, за которые правым латералем побыл Фёдор Смолов. Однако один тренер в том сезоне приблизился к идеалу. Курбан Бердыев.
Он принял «Ростов» в декабре 2014-го, на сборах уделял очень много времени тактической теории (говорят, что игроки «Ростова» считали день без теории за выходной), водил игроков за руки, а всю вторую часть сезона в РФПЛ использовал различные построения схемы в три центральных: 5-4-1, 5-3-2, 3-4-2-1 и 3-4-1-2. Стыковые матчи «Ростов» выигрывал с тактикой 3-4-1-2, но вариант 3-4-2-1 смотрелся даже более целостным. Один из двойки инсайдов, Канга, перемещался по всему полю, заполняя фланги и подхватывая мячи в глубине, второй – Григорьев – занимался тем же при подготовке атаки, но при доводке до чужой трети поля Максим уходил в штрафную, замыкать навесы. Левый фланг у того «Ростова» стабильно провисал, зато загадку с правым латералем Бердыев нашёл удачно, передвинув ближе к защите Тимофея Калачёва. Спустя два года по интенсивности и самоотдаче к Калачёву по-прежнему нет вопросов.
Серебряный сезон «Ростов» начинал с четвёркой в линию, перестраиваясь на 5-3-2 только под топ-соперников (3 матча – 3 поражения), и переломным стал выезд в Черкизово. Ростовчане выстроились в пять защитников, выиграли 2:0 с четырьмя ударами по воротам, после чего Бердыев возвращался к 4-2-3-1 лишь однажды, в матче с «Уфой». Весенний «Ростов» утратил гибкость и обрёл проблемы против соперников, уступающих в классе, но сильно прибавил в качестве защиты.
Переход «Ростова» в атаку при 3-4-3: Бордачёв и Калачёв резко поднимаются с фланга вперёд, Канга и Григорьев разгоняют атаку в середине поля
Схему в три центральных стали практиковать ещё чаще, на неё эпизодически переходил «Спартак» Аленичева, но только «Ростов» сумел максимально грамотно построить тактику, раскрыв лучшие стороны своих игроков. Сесар Навас стал идеальным либеро для жёлто-синих, выдёргиваясь вперёд или на фланги под верховые мячи, под передачи из глубины и выгрызая всё. Его идеальными напарниками стали Новосельцев и Баштуш, выполнявшие конкретные задачи – этим и объясняется, что Новосельцев полирует скамейку запасных «Зенита», а Баштуш выходит у Симоне Индзаги только под соперников, с которыми нужно сыграть 3-5-2. В атаке ключевую роль стали играть Кристиан Нобоа с его умением выдавать сложные диагонали и Дмитрий Полоз, идеально работавший в подготовке голевых моментов. И при контратаках, и при длинных передачах из глубины Полоз не стремился убегать к воротам сам, а дожидался товарищей и снабжал мячом их, увеличивая численное наполнение «Ростова» в атаке.
Отладка атакующих взаимодействий «Ростова» особенно важна. Параллельно с Курбаном Бердыевым весь прошлый сезон на стыке 5-3-2 и 5-4-1 играли «Крылья Советов» Франка Веркотерена, и его план в атаке сводился к костариканскому «как получится». Другими словами мысль бельгийца выражалась так – «отдай мяч Йоану Молло и жди». Выстроенная игра «Ростова» впереди, не зависящая от конкретного футболиста, отвергает и разговоры об «автобусе» Бердыева – команда, умеющая атаковать, априори не может быть «автобусом». Именно «Ростов» – пример для всех, кто стремится играть 5-3-2/3-5-2 в нашем чемпионате.
Умное замедление атаки от Дмитрия Полоза
Процветание
В нынешнем сезоне тактику с тремя центральными защитниками использовало уже 10 команд Премьер-Лиги из 16, для «Спартака» Карреры схема стала резервным планом в чемпионской гонке, для ЦСКА Виктора Гончаренко – основным. Перестройку затеял и «Локомотив» Юрия Сёмина, чьи 3-4-1-2 в большинстве матчей напоминают старый «Локо» лишь цифрами – участия игроков средней линии в атаке стало больше. Потенциал использования 3-5-2 у каждой московской команды велик – у каждой есть нечистый игрок атаки, способный работать, как второй нападающий (Ионов, Миранчук, Промес – правда, Квинси, со слов Массимо Карреры, сложно в такой роли), есть и свои идеи. У Гончаренко правый латераль, Марио Фернандес, забегает в центр штрафной под навесы и длинные передачи, у Сёмина ключевыми фигурами в атаке становятся игроки середины поля – Денисов, Игнатьев, Тарасов.
Каррера, Гончаренко и Сёмин понимают, что схема 3-5-2 не должна быть однобокой, пробуют ставить качественную игру в атаке. Этим же озабочен Сергей Семак, тренер «Уфы» – главной сенсации нынешнего сезона. «Сейчас у нас получаются фрагментарные кусочки игры, но мы стремимся к тому, чтобы на протяжении всего матча играть так, как мы хотим», – говорил Семак в мартовском интервью. Судя по матчам «Уфы» в марте, Семак одновременно старается сохранить 5-3-2 Гончаренко и сделать команду более атакующей. Заметна отладка взаимодействий на флангах: Сухов и Стоцкий чаще уходят в штрафную, освобождая пространство Пауревичу, Засееву и активному второму форварду (когда Игбун здоров, этот нападающий – он), а центральные хавбеки, не задействованные на фланге, уходят собирать подборы на линии штрафной.
При этом обороняется «Уфа» практически с тем же алгоритмом, что и пермский «Амкар», лучшая команда Европы по домашней игре в обороне – к концу марта «Амкар» пропустил дома ровно 0 мячей. План такой – линия из пяти защитников перед вратарём на линии штрафной, тройка хавбеков над первой линией, играющая максимально компактно. Пространства между линиями не остаётся. Если нужно перекрыть ещё и фланг, второй нападающий садится к полузащитникам. Сложно? Ещё сложнее пройти такую массированную оборону – из вариантов остаётся или пас на фланг, приводящий к фланговому прессингу и очень вероятной потере, или передача назад, или тысячный заброс верхом.
Что бывает, если команда с 5-3-2 или 5-4-1 плохо атакует? В середине марта «Амкар» проиграл в Томске, не получив ни одного удара из своей штрафной – это характеризует стиль игры – но и сам создал лишь один острый момент. Практически все атаки «Амкара» заканчивались банальными подачами или замерзали в 25-30 метрах от чужих ворот, и команда Гаджи Гаджиева болеет этим уже не первый матч: в начале марта «Амкар» абсолютно так же проиграл «Уралу». Гаджиев построил плотную монолитную защиту, которая заставляет «Зенит» терять очки и пенять на кого угодно, кроме себя, и именно с такими соперниками стиль пермяков приносит успех. Но нынешний «Амкар» не сможет претендовать на еврокубки, пока не отладит вдобавок к обороне ещё и атакующие взаимодействия. Именно этим сейчас занимается Сергей Семак, чтобы развитие его «Уфы» не вышло однобоким.
Возможно, от массовой моды на схему с тремя центральными защитниками чемпионат России становится более скучным и менее зрелищным. Но нельзя отрицать, что сейчас РФПЛ грамотнее и интереснее с точки зрения тактики. Поверьте, смотреть наш футбол без банки пива, зато с тетрадкой и ручкой временами очень интересно.
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