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175 лет назад 2016
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В 2018 году стартует новый турнир УЕФА – Лига наций
Фото: Reuters
Текст: Анатолий Романов

Лига наций: зачем она нужна и что даёт. Гид по новому турниру УЕФА

В международном календаре появляется новый турнир – Лига наций УЕФА. Объясняем, в чём его суть и с кем встретится сборная России.
31 марта 2017, пятница. 19:00. Футбол
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Кто придумал и зачем


Отношение к товарищеским встречам сборных со стороны игроков, тренеров и болельщиков становится, чего уж скрывать, всё менее и менее серьёзным. Многих просто раздражают игры, в которых результат не имеет турнирной ценности. Это для сборной России сейчас спарринги или, как их любит называть Станислав Черчесов, контрольные матчи важны, поскольку наша национальная команда освобождена от участия в
отборочном цикле ЧМ-2018, а другие руководствуются принципом «сыграли и забыли»: достаточно вспомнить свежее крупное поражение хорватов от Эстонии.

Сокращать календарь сборных руководители европейского футбола не хотят, а одних только матчей квалификации к чемпионату Европы или мира недостаточно, чтобы этот календарь заполнить. В качестве замены «товарнякам» и была придумана Лига наций УЕФА, которая должна стартовать в 2018 году, по окончании мирового первенства в России. Автором идеи этого турнира называют теперь уже бывшего президента УЕФА Мишеля Платини. Организация, по сути, снимает с национальных федераций задачу по поиску спарринг-партнёров для сборных и увеличивает доходы. В марте 2014-го все ассоциации европейского футбольного союза единогласно проголосовали за запуск Лиги наций.

Правила игры и мотивация участников


Согласно регламенту Лиги наций 55 сборных разделят на четыре дивизиона (A, B, C, D), при этом будет действовать принцип повышения/понижения команд в классе. Победители групп в дивизионах B, C и D поднимутся на один уровень, а худшие сборные групп в первых трёх дивизионах – опустятся. УЕФА составит дивизионы в соответствии с положением национальных команд в рейтинге на момент окончания европейской квалификации к ЧМ-2018 (15 ноября 2017 года).

В дивизионы A и B попадут по 12 сборных, в дивизионы C – 15, в дивизион D – 16. Внутри каждого дивизиона участники поделятся на четыре группы. Например, в дивизионе A 12 сильнейших по рейтингу сборных Европы составят четыре группы по три команды. Победители групп дивизиона A выйдут в «Финал четырёх», где по системе плей-офф определят чемпиона Лиги наций.
В марте 2014-го все ассоциации европейского футбольного союза единогласно проголосовали за запуск Лиги наций.
Особую привлекательность первой Лиге наций придаёт тот факт, что в этом турнире будут разыграны путёвки в финальную стадию Евро-2020. Речь, естественно, идёт не о замене отборочного цикла чемпионата Европы. Квалификация к Евро-2020 останется главным соревнованием для европейских сборных, и по её итогам станут известных 20 участников: путёвки на Евро-2020 получат команды, занявшие первые и вторые места в своих группах в отборочном цикле. Но ещё четырех счастливчиков определит Лига наций.

Схема достаточно сложная, на первый взгляд. Суть её – повышение мотивации в играх Лиги наций для всех её участников. Планируется, что в марте 2020 года по четыре лучших сборных каждого дивизиона (из числа тех, кто не попал на Евро-2020 через отбор) разыграют четыре оставшихся путёвки в плей-офф. Выходит, что на каждый дивизион Лиги наций отдадут по одному дополнительному месту на Евро-2020. Если же, допустим, в дивизионе A Лиги наций не останется четырёх команд для плей-офф, так как большинство сборных решат задачу в ходе квалификации, то вакантную позицию займёт команда из следующего по уровню дивизиона.

С кем сыграет сборная России


Сборная России, скорее всего, попадёт в дивизион B. Наша команда будет бороться с равными по классу соперниками за переход в элитный дивизион A и за попадание на Евро-2020, если эту задачу не удастся решить в отборочном цикле. Окончательный состав дивизионов, который, напомним, зависит от рейтинга сборных, определится в ноябре, а на сегодняшний день расклады следующие:

Дивизион A (четыре группы по три сборные): Германия, Франция, Португалия, Бельгия, Испания, Англия, Швейцария, Италия, Хорватия, Польша, Исландия, Босния и Герцеговина. Дивизион B (четыре группы по три сборные): Ирландия, Россия, Австрия, Швеция, Словакия, Уэльс, Украина, Нидерланды, Северная Ирландия, Чехия, Турция, Венгрия. Дивизион C (одна группа из трёх сборных и три группы по четыре сборные): Греция, Румыния, Словения, Израиль, Сербия, Дания, Болгария, Албания, Шотландия, Черногория, Норвегия, Литва, Азербайджан, Кипр, Армения. Дивизион D (четыре группы по четыре сборные): Эстония, Финляндия, Беларусь, Грузия, Фарерские острова, Латвия, Македония, Казахстан, Молдавия, Люксембург, Лихтенштейн, Косово, Мальта, Андорра, Сан-Марино, Гибралтар.
На каждый дивизион Лиги наций отдадут по одному дополнительному месту на Евро-2020.
Отметим, что сборные России и Украины, а также сборные Азербайджана и Армении в случае попадания в один дивизион будут разведены по разным группам, значит, матч Россия – Украина возможен разве что только в плей-офф.

Мнения


— УЕФА считает очень удачными проектами Лигу чемпионов и Лигу Европы, поэтому они решили пойти этим же путём и со сборными. Лига наций создана, чтобы у сборных не было проходных товарищеских матчей, а был полноценный турнир, который также станет влиять на рейтинги сборных. Все направлено на то, чтобы создать единый продукт, бренд и консолидировать права на это соревнование. Но команды есть не только в Европе, хочется играть, к примеру, с африканскими или южноамериканскими сборными, болельщики этого хотят, а мы имеем такую возможность только на чемпионате мира или Кубке конфедераций, – президент РФС Виталий Мутко.

— Сейчас товарищеские матчи весьма затратные. За участие же в Лиге наций предусмотрено финансирование от УЕФА. В каждом из пяти дивизионов будет своя оплата. Да, это исключает возможность встреч нашей сборной с элитными соперниками. Но на практике так и получается. Всё равно сильные сборные стараются играть с командами высокого уровня. Мне кажется, нам интереснее мериться силами с сопоставимыми по классу оппонентами, – заместитель председателя федерации футбола Беларуси Сергей Сафарьян.

— Я вижу только один минус. УЕФА искусственно тянет на чемпионат Европы одну карликовую страну. Будет странно, если условный Лихтенштейн или Люксембург займёт пятое место в своей отборочной группе, но станет участником Евро-2020, потому что выиграет битву в своём дивизионе Лиги наций. Но и это изменение также имеет свои плюсы, потому что так называемые «карлики» получат бешеную мотивацию, – экс-игрок сборной Украины Сергей Щищенко.
Сборная России, скорее всего, попадёт в дивизион B. Наша команда будет бороться с равными по классу соперниками за переход в элитный дивизион A и за попадание на Евро-2020, если эту задачу не удастся решить в отборочном цикле
— Я был бы признателен, если бы футболисты и люди, которые работают в клубах каждый день, участвовали в принятии таких решений. Думаю, если бы такое случилось, решение по Лиге наций было бы несколько другим. Чтобы игра прогрессировала, не нужно увеличивать количество матчей в сезоне, – Юрген Клопп, главный тренер «Ливерпуля».

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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Сборная России — Футбол Евро-2020 Лига Наций
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