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175 лет назад 2016
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Мончи
Фото: Reuters
Текст: Кирилл Хаит

Лучший спортивный директор Европы нашёл новый клуб. Как это будет

Человек, который открыл Серхио Рамоса, Ивана Ракитича, Дани Алвеса и Хесуса Наваса, решил сменить обстановку.
31 марта 2017, пятница. 20:30. Футбол
«Вы знаете, я хотел этого с прошлого мая. Я постепенно сокращал свои обязанности и отошёл от управления текущими делами. Большая часть планов на следующий сезон уже готова. Я оставляю «Севилью» сильной. Они найдут нового Мончи. Клубу будет проще, чем мне». Так спортивный директор попрощался с клубом, в котором проработал 30 лет.

Он родился в 100 километрах от Севильи, в детстве стоял на воротах в футбольной академии, потом в молодёжной команде, потом в дубле. В 22 года попал в основную команду «Севильи» в качестве запасного вратаря и провёл там ещё 10 лет, сыграв в общей сложности около 100 матчей. После чего закончил карьеру. Так себе начало биографии для легенды клуба. Но это было только начало.

Статьи о страстной, зрелищной и уникальной «Севилье» выходили на «Чемпионате» не раз. Были и материалы, посвящённые её создателю — Рамону Родригесу Вердехо, известному всем как Мончи. Если вы до сих пор не слышали это прозвище, стоит пройти по ссылке: это в своём роде уникальный для современного футбола менеджер.

→ Человек, который построил «Севилью»

В двух словах: Мончи – спортивный директор «Севильи» с 2000 года и до 30 марта 2017-го. До него «Севилья» завоевала четыре трофея за 110 лет существования (не считая Сегунды). За время его работы – девять трофеев за 17 лет (не считая Сегунды). Мончи даже формально единственный человек, причастный ко всем этим победам «Севильи»: за это время в клубе сменились все футболисты, тренеры и даже президенты клуба. Пожалуй, можно сказать, что в последние 17 лет Мончи – это и есть «Севилья». Это если коротко об успехах.
До Мончи «Севилья» завоевала четыре трофея за 110 лет существования. За время его работы – девять трофеев за 17 лет.
Что касается профессиональных качеств, его отличает не только системный подход к формированию селекционного отдела и фантастическое чутьё на талантливых футболистов. Сюда нужно добавить ещё чутьё на тренеров. Хуанде Рамос сделал в «Севилье» имя, Унаи Эмери заработал приглашение из суперклуба, Хорхе Сампаоли всего через год слухи начали отправлять в «Барселону».

Что касается найденных в глубокой провинции и в собственной академии игроков, то вот всего несколько имён: Серхио Рамос, Дани Алвес, Хесус Навас, Жулио Баптиста. Это либо воспитанники, либо футболисты, которых купили за копейки, а продали за десятки миллионов. Более подробный список – в материале обо всех главных трансферных победах «Севильи».

→ Фабрика звёзд. «Севилья»

Мончи несколько раз отклонял предложения от других клубов, в том числе от «Реала». Он сказал, что не будет работать в другом испанском клубе. Человеку, который почти 50 лет прожил в одном городе и 30 проработал в структуре одного и того же клуба, хочется поверить.

Вообще-то он хотел расторгнуть контракт с «Севильей» ещё прошлым летом. «Я слышал о разных спекуляциях, но причина проста: я устал. Мне был нужен отдых. Но клубу удалось убедить меня остаться. А потом я влюбился в то, как работает Хорхе Сампаоли, и не пожалел о своём решении». Здесь Мончи немного хитрит: известно, что клуб потребовал с него неустойку за разрыв контракта (сумма неустойки – 5 млн евро), возможно, это и стало главной причиной того, что он остался. Но через несколько месяцев стороны всё же договорились.

Кому повезёт


Римская газета La Repubblica два дня назад сообщила, что Мончи подписал контракт с «Ромой» сроком на три года. Что за ним последуют два помощника: Оскар Ариас (технический секретарь) и Мигель Анхель Гомес (технический координатор), его доверенные лица. Что переговоры затянулись потому, что менеджер и «Рома» пытались снизить сумму неустойки. В общем, в Италии уверены, что дело сделано.

Естественно, в Испании не обошлось без спекуляций. Малоизвестное издание Estadio Deportivo не сомневается: в «Рому» Мончи не перейдёт, потому что летом спортивным директором римлян станет Франческо Тотти (0 дней опыта работы в офисе), а сам севилец уже договорился с «Реалом». Звучит неправдоподобно по двум причинам: Мончи уже отказывал мадридцам, да и идея сразу дать Тотти настолько ответственный пост несколько утопична.
Мончи: Большая часть планов на следующий сезон уже готова. Я оставляю «Севилью» сильной.
Что об этом говорит сам Мончи? «Не буду отрицать, переговоры были, и они оказались позитивными. Но решение ещё не принято».

Зачем ему «Рома»


Регулярное место в топ-20 самых дорогих футбольных клубов Европы по версии «Форбс», борьба за право построить собственный стадион (в Италии это не поощряется), неплохой состав и материальная база, которая позволяет не распродавать своих лидеров из года в год. И теоретически возможность повлиять на выбор тренера на следующий сезон, ведь контракт Лучано Спаллетти действует до конца июня и всё ещё не продлён.

Другими словами, это перспективный проект, который летом может быть запущен фактически заново, – и ему нужен руководитель. Ну и возможность удерживать игроков наверняка имеет значение. Собирать команду заново каждый сезон, потому что всех лучших игроков у тебя разобрали, – увлекательное занятие, но не стоит забывать, что каждый раз спортивный директор рискует больше всех. Его ошибки для команды, живущей продажами, намного важнее ошибок тренера. 17 лет работы в таком режиме – да, можно захотеть для разнообразия оставить пару лучших игроков в команде. Переход коллег с прошлого места работы ускорит и упростит адаптацию.
Римская газета La Repubblica два дня назад сообщила, что Мончи подписал контракт с «Ромой» сроком на три года.
И ещё один плюс «Ромы»: одна из причин отказа «Реалу» — Флорентино Перес. Президент, больше похожий на монарха. Уволив последнего спортдира, Перес так и не подобрал ему замену – в «Реале» уже три года просто нет такой должности. Президент всё решает сам. Уровень свободы в таких условиях близок к нулевому. А «Ромой» владеют американцы, которые лишь эпизодически приезжают в Рим. Им нужно доверенное лицо между руководством и тренером. Вальтер Сабатини выполнял эту роль несколько лет, но команда так и не вышла на новый уровень. Очевидно, в испанце руководители столичного клуба видят своего рода гарантию успеха. Что ж, он действительно способен совершить революцию всего за два месяца: достаточно вспомнить, как провела минувшее лето «Севилья».

→ Как я провёл это лето. «Севилья»
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Рома ФК Севилья
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31 марта 2017, пятница
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