Всё, что нужно знать о стадионе «Крестовский» в Петербурге

2007 год
Символический первый камень в основание будущей арены был заложен почти 10 лет назад – в июне 2007-го.
2008 год
Сдать объект в эксплуатацию генеральный подрядчик обещал в ноябре 2008-го. По заверениям строителей и чиновников, уже в марте 2009 года «Зенит» должен был справить новоселье. Но что-то пошло не так. А потом опять… и опять…
6,67 млрд рублей
составляла расчётная стоимость стадиона.
41,7 млрд рублей
Реальные расходы на долгострой более чем в шесть раз превзошли первоначальную смету.
3 стадиона «Спартака» или 2 – «Краснодара»
Новый стадион обошёлся Петербургу почти втрое дороже, чем «Открытие Арена» Леониду Федуну (14,5 млрд рублей) или «Казань-Арена» — столице Татарстана. Сергей Галицкий отгрохал свой «колизей» в Краснодаре вдвое дешевле (около 20 млрд).
Фото: Александр Сафонов, "Чемпионат"
1960 замечаний
по сделанным работам предъявил строителям ФК «Зенит» в октябре 2016 года.
68 000 мест
Вместимость арены в процессе строительства выросла не так сильно, как цена – всего на 6 тысяч посадочных мест.
26 тысяч тонн снега
способна выдержать крыша «Крестовского».
6000 человек
Задействовал генподрядчик в строительстве в пиковый период – осенью прошлого года.
Фото: Александр Сафонов, "Чемпионат"
5 рабочих
скончались на объекте за время строительства.
1 экс-вице-губернатор
заключён под стражу в связи со «стройкой века». В ноябре 2016-го Марату Оганесяну было предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере.
200 млн рублей
в год обойдётся эксплуатация «Крестовского».
8-10 лет
Арена будет убыточной, по оценкам губернатора Санкт-Петербурга Георгия Полтавченко.
1 рубль
в год будет платить «Зенит» за эксплуатацию «Крестовского» в течение 49 лет.
6:2
С таким счётом завершился первый футбольный матч на «Крестовском». Сборная строителей уверенно обыграла команду «Метростроя».
3 матча
Кубка конфедераций примет новый стадион.
Фото: Александр Сафонов, "Чемпионат"
490-850 тыс. рублей
будет стоить годовой абонемент в VIP-ложу «Крестовского».
21 градус тепла
можно будет поддерживать в чаше стадиона круглогодично.
500 лет
может прослужить людям сооружение на Крестовском острове.