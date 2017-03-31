Всё, что нужно знать о стадионе «Крестовский» в Петербурге

2007 год

2008 год

6,67 млрд рублей

41,7 млрд рублей

3 стадиона «Спартака» или 2 – «Краснодара»

Фото: Александр Сафонов, "Чемпионат"

1960 замечаний

68 000 мест

26 тысяч тонн снега

6000 человек

Фото: Александр Сафонов, "Чемпионат"

5 рабочих

1 экс-вице-губернатор

200 млн рублей

8-10 лет

1 рубль

6:2

3 матча

Фото: Александр Сафонов, "Чемпионат"

490-850 тыс. рублей

21 градус тепла

500 лет

Символический первый камень в основание будущей арены был заложен почти 10 лет назад – в июне 2007-го.Сдать объект в эксплуатацию генеральный подрядчик обещал в ноябре 2008-го. По заверениям строителей и чиновников, уже в марте 2009 года «Зенит» должен был справить новоселье. Но что-то пошло не так. А потом опять… и опять…составляла расчётная стоимость стадиона.Реальные расходы на долгострой более чем в шесть раз превзошли первоначальную смету.Новый стадион обошёлся Петербургу почти втрое дороже, чем «Открытие Арена» Леониду Федуну (14,5 млрд рублей) или «Казань-Арена» — столице Татарстана. Сергей Галицкий отгрохал свой «колизей» в Краснодаре вдвое дешевле (около 20 млрд).по сделанным работамв октябре 2016 года.Вместимость арены в процессе строительства выросла не так сильно, как цена – всего на 6 тысяч посадочных мест.способна выдержать крыша «Крестовского».Задействовал генподрядчик в строительстве в пиковый период – осенью прошлого года.за время строительства.заключён под стражу в связи со «стройкой века». В ноябре 2016-го Марату Оганесяну было предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере.в год обойдётся эксплуатация «Крестовского».Арена будет убыточной, по оценкам губернатора Санкт-Петербурга Георгия Полтавченко.в годза эксплуатацию «Крестовского» в течение 49 лет.С таким счётом завершился первый футбольный матч на «Крестовском». Сборная строителей уверенно обыграла команду «Метростроя».Кубка конфедераций примет новый стадион.будет стоить годовой абонемент в VIP-ложу «Крестовского».можно будет поддерживать в чаше стадиона круглогодично.людям сооружение на Крестовском острове.