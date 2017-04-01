«РЕН ТВ»: Дмитрий Тарасов не виноват! Приносим извинения

В стартовом матче 21-го тура российской Премьер-Лиги на стадионе «Анжи-Арена» в Каспийске «Урал» одержал победу со счётом 3:2 над «Анжи».Гости вышли вперёд на 22-й минуте благодаря точному удару Владимира Ильина. В начале второго тайма хозяева сумели отыграться — счёт сравнял Александр Прудников. На 53-й минуте в счёте повели уже махачкалинцы — отличился Арсен Хубулов. Однако такой результат держался на табло недолго — на 57-й минуте Шамиль Гасанов отправил мяч в свои ворота.В концовке у екатеринбургской команды была прекрасная возможность забить третий мяч, но Эдгар Манучарян не реализовал пенальти — его удар с 11-метровой отметки отразил Давид Юрченко. Тем не менее за две минуты до конца основного времени второго тайма Манучарян сумел реабилитироваться и забил победный гол. Благодаря этой победе «Урал» обошёл «Анжи» в таблице РФПЛ, поднявшись на 11-е место. В активе обеих команд по 23 очка. После этой встречи пропасть между 13-м и 12-м местом составляет 7 очков.Руководство «Челси» продолжает переговоры с главным тренеромотносительно нового контракта. Действующее соглашение истекает летом 2019 года, но уже сейчас лондонцы хотят продлить его.Tuttosport сообщает, что владелец «Челси»предлагает 47-летнему специалисту пятилетний контракт с окладом € 15 млн за сезон. Кроме того, в договор будет включена сумма отступных в размере € 50 млн. Конте готов продлить контракт, но с отступными в € 20 млн.Ранее Антонио Конте потребовал от руководства не продавать полузащитника Эдена Азара в «Реал».Главный тренер «Зенита»рассказал о состоянии«Проблемы есть у Шатова, он тренировался, потом лечился, сегодня вновь вернулся в общую группу. Все остальные готовятся к матчу с «Рубином». У Дзюбы старая травма, которая постоянно даёт о себе знать. Ему нужно намного больше времени для восстановления. Надеюсь, летом, когда будет перерыв, он сможет решить её. У Смольникова, Анюкова, Жиркова тоже есть старые травмы, которые порой беспокоят. Они не связаны с какой-то определённой игрой», — передаёт слова Луческу корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева.Сборные Франции, Италии, Испании и Португалии могут оказаться в числе приглашённых сборных, которые примут участие в Кубке Америки — 2019. Как сообщает GloboEsporte, КОНМЕБОЛ планирует расширить состав участников с 12 до 16 национальных команд. Отмечается, что в штаб-квартире южноамериканской организации в ближайшее время будет принято решение об изменении формата турнира.В Кубке Америки участвуют 10 стран КОНМЕБОЛ: Аргентина, Боливия, Бразилия, Венесуэла, Колумбия, Парагвай, Перу, Уругвай, Чили и Эквадор, а также две приглашённые сборные, как правило, из зоны КОНКАКАФ. В 2016 году в США состоялся 45-й розыгрыш Кубка Америки, в котором в честь 100-летия КОНМЕБОЛ участвовали сразу 16 сборных.Телеканал «РЕН ТВ» принёс извинения полузащитнику «Локомотива»и болельщикам команды относительно комментария, который якобы дал телеканалу российский футболист.Ранее «РЕН ТВ» опубликовал телефонную запись, на которой, как утверждается, Тарасов критикует игру сборной России в матче с командой Кот-д’Ивуара (0:2) и называет футболистов «лузерами» и «лохами», а также говорит: «Россия вообще играть не умеет. Фанаты должны на команду наезжать, чтобы они играли лучше». Позже Тарасов потребовал извинений и опровержения информации от первоисточника перед ним и сборной страны, утверждая, что футболистов сборной России оскорбил «Лжедмитрий», а не он, как ранее сообщил телеканал.«Редакция „РЕН ТВ“ приносит свои извинения Дмитрию Тарасову (конечно же, истинному, а не тому любителю футбола, который отвечал от его имени на вопросы), а также болельщикам ФК „Локомотив“ за ситуацию с комментарием об игре сборной. Нам действительно неприятно, что некий тёзка Тарасова, решивший заявить о себе за счёт известного футболиста, втянул нас в эту историю», — сообщается на сайте «РЕН ТВ».Защитник и капитан «Челси»может остаться в команде ещё на один сезон. Контракт 36-летнего футболиста истекает грядущим летом, и руководство готово продлить его ещё на сезон. В «Челси» Терри выступает с 1995 года. Главный тренер Антонио Конте настаивает на том, что Терри остаётся важной фигурой в клубе, и это нашло отражение в предложении нового контракта.Как сообщает talkSPORT, вслед за Терри новый договор должен подписать и полузащитник. Контракт бельгийца истекает лишь в 2020 году, но Антонио Конте попросил удержать игрока, которым интересуется «Реал». Руководство лондонского клуба готово предложить Азару контракт с окладом £ 300 тыс. в неделю. На какой срок будет рассчитано соглашение, не сообщается.Бывший полузащитник ЦСКАподписал контракт с латвийским клубом «Рижская футбольная школа», выступающим в высшей лиге чемпионата страны, информирует Sporta Centrs. 29-летний футболист уже приступил к тренировкам в новой команде, но из-за травмы сможет вновь сыграть лишь через четыре-пять недель.В начале года ЦСКА расторг контракт с Цауней. Латвийский футболист перешёл в состав «армейцев» из «Сконто» в 2011 году, подписав контракт сроком на пять лет. В текущем сезоне игрок не провёл за ЦСКА в Премьер-Лиге ни одного матча из-за повреждения голеностопа.