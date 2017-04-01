Футбол
РФПЛ ФНЛ - Первый дивизион Лига чемпионов Лига Европы Англия Испания Италия
Германия Китай Кубок России ПФЛ - Второй дивизион Молодёжное первенство Сборная России Чемпионат мира 2018
Кубок конфедераций Южная Америка Украина Франция Женский футбол Прочие турниры Молодёжные сборные
Лига Чемпионат.com Любители Студенческий футбол Рейтинг УЕФА Рейтинг ФИФА MVP РФПЛ
Хоккей
КХЛ НХЛ МХЛ ВХЛ ЧМ по хоккею 2017 Евротур Кубок мира по хоккею
Чемпионат мира U18-U20 Ночная Лига MVP КХЛ
Биатлон
Кубок мира-2016/17. Мужчины Кубок мира-2016/17. Женщины ЧМ-2017 Рождественская гонка 2016 ЧЕ-2017 Чемпионат России-2017
Теннис
Кубок Федерации Кубок Дэвиса WTA ATP Ролан Гаррос 2017 Кубок Кремля Рио 2016
Авто
Формула-1 Мотогонки Ралли Младшие серии DTM/WTCC/Туринг Дакар/Ралли-рейды Америка/WEC/Формула-Е
Бокс/ММА
Профессионалы Любители Женский бокс ММА
Баскетбол
НБА Евролига Единая лига ВТБ Еврокубок Евробаскет-2017
Волейбол
Суперлига мужчины Суперлига женщины Лига чемпионов Еврокубки Пляжный волейбол Кубок России Сборные
Международный волейбол
Другие
Биатлон Мини-футбол Фигурное катание Водные виды спорта Конькобежный спорт Лёгкая атлетика Лыжный спорт
Пляжный футбол Гандбол Конный спорт Хоккей с мячом Велоспорт Шахматы Прочие виды спорта
Европейские игры 2015 Ride The Planet
Фэнтези
Бизнес
Ставки
Киберспорт
Dota 2 Counter-Strike: Global Offensive FIFA League of Legends
Лента новостей Видео Фэнтези футбол Билеты на спорт Фото Спортивный ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра
Дмитрий Тарасов
Фото: РИА Новости
Текст: «Чемпионат»

«РЕН ТВ»: Дмитрий Тарасов не виноват! Приносим извинения

«Урал» оторвался от опасной зоны, Конте удерживает позиции в «Челси», а редакция «РЕН ТВ» извинилась перед Дмитрием Тарасовым.
1 апреля 2017, суббота. 00:00. Футбол

«Урал» вырвал победу в гостевом матче с «Анжи»


В стартовом матче 21-го тура российской Премьер-Лиги на стадионе «Анжи-Арена» в Каспийске «Урал» одержал победу со счётом 3:2 над «Анжи».
Гости вышли вперёд на 22-й минуте благодаря точному удару Владимира Ильина. В начале второго тайма хозяева сумели отыграться — счёт сравнял Александр Прудников. На 53-й минуте в счёте повели уже махачкалинцы — отличился Арсен Хубулов. Однако такой результат держался на табло недолго — на 57-й минуте Шамиль Гасанов отправил мяч в свои ворота.
Россия - Премьер-Лига. 21-й тур
31 марта 2017, пятница. 19:30 МСК
Анжи
Махачкала
2 : 3
Урал
Екатеринбург
0:1 – Ильин – 22, 1:1 – Прудников – 49, 2:1 – Хубулов – 53, 2:2 – Гасанов – 57 (автогол), 2:3 – Манучарян – 88

В концовке у екатеринбургской команды была прекрасная возможность забить третий мяч, но Эдгар Манучарян не реализовал пенальти — его удар с 11-метровой отметки отразил Давид Юрченко. Тем не менее за две минуты до конца основного времени второго тайма Манучарян сумел реабилитироваться и забил победный гол. Благодаря этой победе «Урал» обошёл «Анжи» в таблице РФПЛ, поднявшись на 11-е место. В активе обеих команд по 23 очка. После этой встречи пропасть между 13-м и 12-м местом составляет 7 очков.

«Челси» предлагает Конте пятилетний контракт с отступными в € 50 млн


Руководство «Челси» продолжает переговоры с главным тренером Антонио Конте относительно нового контракта. Действующее соглашение истекает летом 2019 года, но уже сейчас лондонцы хотят продлить его.
Tuttosport сообщает, что владелец «Челси» Роман Абрамович предлагает 47-летнему специалисту пятилетний контракт с окладом € 15 млн за сезон. Кроме того, в договор будет включена сумма отступных в размере € 50 млн. Конте готов продлить контракт, но с отступными в € 20 млн.
Ранее Антонио Конте потребовал от руководства не продавать полузащитника Эдена Азара в «Реал».

Луческу против поездки Дзюбы на Кубок конфедераций


Главный тренер «Зенита» Мирча Луческу рассказал о состоянии Артёма Дзюбы и Олега Шатова.

«Проблемы есть у Шатова, он тренировался, потом лечился, сегодня вновь вернулся в общую группу. Все остальные готовятся к матчу с «Рубином». У Дзюбы старая травма, которая постоянно даёт о себе знать. Ему нужно намного больше времени для восстановления. Надеюсь, летом, когда будет перерыв, он сможет решить её. У Смольникова, Анюкова, Жиркова тоже есть старые травмы, которые порой беспокоят. Они не связаны с какой-то определённой игрой», — передаёт слова Луческу корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева.

Франция, Италия, Испания и Португалия могут сыграть на Кубке Америки — 2019


Сборные Франции, Италии, Испании и Португалии могут оказаться в числе приглашённых сборных, которые примут участие в Кубке Америки — 2019. Как сообщает GloboEsporte, КОНМЕБОЛ планирует расширить состав участников с 12 до 16 национальных команд. Отмечается, что в штаб-квартире южноамериканской организации в ближайшее время будет принято решение об изменении формата турнира.

В Кубке Америки участвуют 10 стран КОНМЕБОЛ: Аргентина, Боливия, Бразилия, Венесуэла, Колумбия, Парагвай, Перу, Уругвай, Чили и Эквадор, а также две приглашённые сборные, как правило, из зоны КОНКАКАФ. В 2016 году в США состоялся 45-й розыгрыш Кубка Америки, в котором в честь 100-летия КОНМЕБОЛ участвовали сразу 16 сборных.

Телеканал «РЕН ТВ» принёс извинения Тарасову


Телеканал «РЕН ТВ» принёс извинения полузащитнику «Локомотива» Дмитрию Тарасову и болельщикам команды относительно комментария, который якобы дал телеканалу российский футболист.

Ранее «РЕН ТВ» опубликовал телефонную запись, на которой, как утверждается, Тарасов критикует игру сборной России в матче с командой Кот-д’Ивуара (0:2) и называет футболистов «лузерами» и «лохами», а также говорит: «Россия вообще играть не умеет. Фанаты должны на команду наезжать, чтобы они играли лучше». Позже Тарасов потребовал извинений и опровержения информации от первоисточника перед ним и сборной страны, утверждая, что футболистов сборной России оскорбил «Лжедмитрий», а не он, как ранее сообщил телеканал.

«Редакция „РЕН ТВ“ приносит свои извинения Дмитрию Тарасову (конечно же, истинному, а не тому любителю футбола, который отвечал от его имени на вопросы), а также болельщикам ФК „Локомотив“ за ситуацию с комментарием об игре сборной. Нам действительно неприятно, что некий тёзка Тарасова, решивший заявить о себе за счёт известного футболиста, втянул нас в эту историю», — сообщается на сайте «РЕН ТВ».

«Челси» продлит контракты с Терри и Азаром


Защитник и капитан «Челси» Джон Терри может остаться в команде ещё на один сезон. Контракт 36-летнего футболиста истекает грядущим летом, и руководство готово продлить его ещё на сезон. В «Челси» Терри выступает с 1995 года. Главный тренер Антонио Конте настаивает на том, что Терри остаётся важной фигурой в клубе, и это нашло отражение в предложении нового контракта.

Как сообщает talkSPORT, вслед за Терри новый договор должен подписать и полузащитник Эден Азар. Контракт бельгийца истекает лишь в 2020 году, но Антонио Конте попросил удержать игрока, которым интересуется «Реал». Руководство лондонского клуба готово предложить Азару контракт с окладом £ 300 тыс. в неделю. На какой срок будет рассчитано соглашение, не сообщается.

Цауня нашёл работу в Риге


Бывший полузащитник ЦСКА Александр Цауня подписал контракт с латвийским клубом «Рижская футбольная школа», выступающим в высшей лиге чемпионата страны, информирует Sporta Centrs. 29-летний футболист уже приступил к тренировкам в новой команде, но из-за травмы сможет вновь сыграть лишь через четыре-пять недель.

В начале года ЦСКА расторг контракт с Цауней. Латвийский футболист перешёл в состав «армейцев» из «Сконто» в 2011 году, подписав контракт сроком на пять лет. В текущем сезоне игрок не провёл за ЦСКА в Премьер-Лиге ни одного матча из-за повреждения голеностопа.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Всего голосов: 0
Новости. Футбол
1 апреля 2017, суббота
01:28 Андухар: Месси не стоит возвращаться в сборную Аргентины
00:47 Маркиньос и Крыховяк не помогут «ПСЖ» в финальном матче Кубка лиги с «Монако»
00:45 Агент Шаблий: мои украинские клиенты уезжают в Россию не за деньгами
00:27 Матип: победа в дерби может стать толчком для «Ливерпуля»
00:14 Оздоев: в «Тереке» не говорят, что я вот пришёл — и мы теперь не забиваем
00:10 Мата перенёс операцию и может пропустить остаток сезона
31 марта 2017, пятница
23:45 «Оренбург» обыграл ижевский «Зенит» в контрольном матче
23:42 «Эспаньол» победил «Бетис», уступая в счёте к 87-й минуте
23:38 Валенсия в третий раз в сезоне признан болельщиками «МЮ» лучшим игроком месяца
23:37 Оздоев: ничья со сборной Бельгии добавляет России сил и уверенности
23:25 В. Рац: если сборная Украины попадёт на ЧМ-2018, стоит отказаться от участия
23:21 «Хоффенхайм» на выезде переиграл «Герту»
23:14 Видич: Моуринью выигрывал трофеи в разных странах, он знает, что делает
22:53 Мончи: встречался с руководством «Ромы», но контракт не подписывал
22:42 М. Думбия: Бердыев — большой тренер, у него своя система игры
22:39 Гвардиола — о Brexit: если Великобритании не нужны иностранцы, то мы уйдём
22:27 «Анжи» — «Урал» — 2:3. Видеообзор матча
22:20 Участие Рейны в матче «Наполи» — «Ювентус» под вопросом
22:15 Симеоне: Черчи ещё поможет «Атлетико» в этом сезоне
22:00 Манучарян: после нереализованного пенальти верил, что ещё могу забить гол
21:59 Конте: счастливы, что Азар есть в нашей команде, а он счастлив играть за «Челси»
21:52 «Генгам» в большинстве минимально обыграл «Нанси»
21:42 Анчелотти: Нойер готов сыграть в матчах с дортмундской «Боруссией» и «Реалом»
21:41 Григорян: «Анжи» не заслуживал поражения, но совершил ряд грубых ошибок
21:37 Тарханов: конечно, ёкнуло сердце, когда «Урал» не забил пенальти
21:37 Главный тренер сборной Аргентины Бауса может быть отправлен в отставку
21:27 «Урал» вырвал победу в гостевом матче с «Анжи»
21:15 А. Сандро: Игуаин спокоен перед матчем «Ювентуса» с «Наполи»
21:14 Конте: нет сомнений, наши соперники не согласятся с тем, что «Челси» уже чемпион
21:03 «Локомотив» принял извинения от телеканала «РЕН ТВ» по лже-интервью с Тарасовым
21:01 УЕФА: сербским клубам может грозить отстранение от еврокубков
20:50 Аспиликуэта: слухи о «Барселоне» приятны, но сейчас я думаю только о «Челси»
20:35 Жардим: на стороне «ПСЖ» большой опыт, но в финалах не бывает фаворитов
20:33 В Неаполе возле стадиона «Сан-Паоло» продаётся туалетная бумага с фото Игуаина
20:32 Сёмин: Чорлука и В. Денисов уже тренируются, но вряд ли сыграют с «Уфой»
20:18 Агент Цауни: контракт с «РФШ» — самый оптимальный вариант на сегодня
20:11 Начо – лучший среди игроков «Реала» по максимальной скорости бега в этом сезоне
20:05 Экс-полузащитник ЦСКА Цауня продолжит карьеру в клубе «Рижская футбольная школа»
19:52 Анчелотти: никогда не испытывал давления со стороны Переса из-за выбора состава
19:31 Телеканал «РЕН ТВ» принёс извинения Тарасову и болельщикам «Локомотива»
19:30 Ибрагимович назвал себя Бенджамином Баттоном
19:26 Дзагоев из-за повреждения пропустит матч ЦСКА с «Крыльями Советов»
19:13 Куман: победный голод фанатов «Эвертона» в матчах с «Ливерпулем» только растёт
19:03 «Тоттенхэм» до конца апреля решит, будет ли играть на «Уэмбли» в сезоне-2017/18
18:46 Моуринью: Джонс и Смоллинг выбыли надолго, по поводу Погба я ничего не знаю
Все новости RSS
Партнерский контент
Загрузка...
Матчи "Спартак" - "Оренбург" и "Ростов" - "Краснодар" в одно время в понедельник - это...
Архив →
Конфиденциальность Использование информации Контакты Реклама Виджеты Мобильная версия
© championat.com, 2000–2017
RAMBLER&Co
Возрастное ограничение 18+