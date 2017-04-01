«РЕН ТВ»: Дмитрий Тарасов не виноват! Приносим извинения

«Урал» вырвал победу в гостевом матче с «Анжи»
В стартовом матче 21-го тура российской Премьер-Лиги на стадионе «Анжи-Арена» в Каспийске «Урал» одержал победу со счётом 3:2 над «Анжи».
Гости вышли вперёд на 22-й минуте благодаря точному удару Владимира Ильина. В начале второго тайма хозяева сумели отыграться — счёт сравнял Александр Прудников. На 53-й минуте в счёте повели уже махачкалинцы — отличился Арсен Хубулов. Однако такой результат держался на табло недолго — на 57-й минуте Шамиль Гасанов отправил мяч в свои ворота.
В концовке у екатеринбургской команды была прекрасная возможность забить третий мяч, но Эдгар Манучарян не реализовал пенальти — его удар с 11-метровой отметки отразил Давид Юрченко. Тем не менее за две минуты до конца основного времени второго тайма Манучарян сумел реабилитироваться и забил победный гол. Благодаря этой победе «Урал» обошёл «Анжи» в таблице РФПЛ, поднявшись на 11-е место. В активе обеих команд по 23 очка. После этой встречи пропасть между 13-м и 12-м местом составляет 7 очков.
«Челси» предлагает Конте пятилетний контракт с отступными в € 50 млн
Руководство «Челси» продолжает переговоры с главным тренером Антонио Конте относительно нового контракта. Действующее соглашение истекает летом 2019 года, но уже сейчас лондонцы хотят продлить его.
Tuttosport сообщает, что владелец «Челси» Роман Абрамович предлагает 47-летнему специалисту пятилетний контракт с окладом € 15 млн за сезон. Кроме того, в договор будет включена сумма отступных в размере € 50 млн. Конте готов продлить контракт, но с отступными в € 20 млн.
Ранее Антонио Конте потребовал от руководства не продавать полузащитника Эдена Азара в «Реал».
Луческу против поездки Дзюбы на Кубок конфедераций
Главный тренер «Зенита» Мирча Луческу рассказал о состоянии Артёма Дзюбы и Олега Шатова.
«Проблемы есть у Шатова, он тренировался, потом лечился, сегодня вновь вернулся в общую группу. Все остальные готовятся к матчу с «Рубином». У Дзюбы старая травма, которая постоянно даёт о себе знать. Ему нужно намного больше времени для восстановления. Надеюсь, летом, когда будет перерыв, он сможет решить её. У Смольникова, Анюкова, Жиркова тоже есть старые травмы, которые порой беспокоят. Они не связаны с какой-то определённой игрой», — передаёт слова Луческу корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева.
Франция, Италия, Испания и Португалия могут сыграть на Кубке Америки — 2019
Сборные Франции, Италии, Испании и Португалии могут оказаться в числе приглашённых сборных, которые примут участие в Кубке Америки — 2019. Как сообщает GloboEsporte, КОНМЕБОЛ планирует расширить состав участников с 12 до 16 национальных команд. Отмечается, что в штаб-квартире южноамериканской организации в ближайшее время будет принято решение об изменении формата турнира.
В Кубке Америки участвуют 10 стран КОНМЕБОЛ: Аргентина, Боливия, Бразилия, Венесуэла, Колумбия, Парагвай, Перу, Уругвай, Чили и Эквадор, а также две приглашённые сборные, как правило, из зоны КОНКАКАФ. В 2016 году в США состоялся 45-й розыгрыш Кубка Америки, в котором в честь 100-летия КОНМЕБОЛ участвовали сразу 16 сборных.
Телеканал «РЕН ТВ» принёс извинения Тарасову
Телеканал «РЕН ТВ» принёс извинения полузащитнику «Локомотива» Дмитрию Тарасову и болельщикам команды относительно комментария, который якобы дал телеканалу российский футболист.
Ранее «РЕН ТВ» опубликовал телефонную запись, на которой, как утверждается, Тарасов критикует игру сборной России в матче с командой Кот-д’Ивуара (0:2) и называет футболистов «лузерами» и «лохами», а также говорит: «Россия вообще играть не умеет. Фанаты должны на команду наезжать, чтобы они играли лучше». Позже Тарасов потребовал извинений и опровержения информации от первоисточника перед ним и сборной страны, утверждая, что футболистов сборной России оскорбил «Лжедмитрий», а не он, как ранее сообщил телеканал.
«Редакция „РЕН ТВ“ приносит свои извинения Дмитрию Тарасову (конечно же, истинному, а не тому любителю футбола, который отвечал от его имени на вопросы), а также болельщикам ФК „Локомотив“ за ситуацию с комментарием об игре сборной. Нам действительно неприятно, что некий тёзка Тарасова, решивший заявить о себе за счёт известного футболиста, втянул нас в эту историю», — сообщается на сайте «РЕН ТВ».
«Челси» продлит контракты с Терри и Азаром
Защитник и капитан «Челси» Джон Терри может остаться в команде ещё на один сезон. Контракт 36-летнего футболиста истекает грядущим летом, и руководство готово продлить его ещё на сезон. В «Челси» Терри выступает с 1995 года. Главный тренер Антонио Конте настаивает на том, что Терри остаётся важной фигурой в клубе, и это нашло отражение в предложении нового контракта.
Как сообщает talkSPORT, вслед за Терри новый договор должен подписать и полузащитник Эден Азар. Контракт бельгийца истекает лишь в 2020 году, но Антонио Конте попросил удержать игрока, которым интересуется «Реал». Руководство лондонского клуба готово предложить Азару контракт с окладом £ 300 тыс. в неделю. На какой срок будет рассчитано соглашение, не сообщается.
Цауня нашёл работу в Риге
Бывший полузащитник ЦСКА Александр Цауня подписал контракт с латвийским клубом «Рижская футбольная школа», выступающим в высшей лиге чемпионата страны, информирует Sporta Centrs. 29-летний футболист уже приступил к тренировкам в новой команде, но из-за травмы сможет вновь сыграть лишь через четыре-пять недель.
В начале года ЦСКА расторг контракт с Цауней. Латвийский футболист перешёл в состав «армейцев» из «Сконто» в 2011 году, подписав контракт сроком на пять лет. В текущем сезоне игрок не провёл за ЦСКА в Премьер-Лиге ни одного матча из-за повреждения голеностопа.