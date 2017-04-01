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175 лет назад 2016
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«Ливерпуль» – «Эвертон»
Фото: Reuters
Текст: Сергей Титов

Дерби Ливерпуля и ещё 6 матчей, которые нужно посмотреть

Дерби-выходные в Англии, Германии, России и даже в Нидерландах – приготовьтесь почувствовать бурление и огонь через телеэкран.
1 апреля 2017, суббота. 10:30. Футбол
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«Ливерпуль» – «Эвертон»


Когда: 1 апреля, 14:30
Прогноз: 2:0

Старое доброе дерби красных и синих, живущих в километре друг от друга и раскалывающих надвое город, наверняка будет соткано из традиционных кусочков: бешеное английское боление, искренний футбол с налётом примитивности, жёсткие стыки, карточки налево-направо. Но, вероятно, сюжет получит необычное развитие, как в 2005-м, когда «Ливерпуль» сделал три замены до перерыва, и неожиданного героя. У красных вне состава на матч Хендерсон и Лаллана, у «Эвертона» – Коулман, Фунес Мори и Шнайдерлен. Резервисты могут получить редкий шанс и всё выжечь.

«Ливерпуль» не стёсывал зубы об «ириски» на домашнем стадионе с 1999 года, но сейчас наступил подходящий момент: «Эвертон» Рональда Кумана мчит в топ-6, а красные не могут найти себя весь календарный год. Сначала казалось, что дело просто в отъезде Садио Мане, теперь проблемы глубже – «Ливерпуль» плохо создаёт моменты против команд, умеющих глубоко обороняться, прессингующих низко, не оставляющих громадных свободных зон. Да, всё это про «Эвертон», команда Кумана очень неудобна для Юргена Клоппа. Поэтому сегодня, даже с учётом 18-летней беспобедной серии, «Эвертон» не такой уж и аутсайдер дерби.
«Мне не нужны несколько секунд, чтобы понять, насколько важна эта игра. Завтра в Ливерпуле остановится мир. Ровно на 90 минут», – сказал перед дерби Клопп.

«Мне не нужны несколько секунд, чтобы понять, насколько важна эта игра. Завтра в Ливерпуле остановится мир. Ровно на 90 минут», – сказал перед игрой Клопп. Знакомый с другим мощным дерби, Юрген точно понимает, насколько этот матч значим для «Ливерпуля».

«Шальке» – «Боруссия» Д


Когда: 1 апреля, 16:30
Прогноз: 1:2

Мир остановится и в городе, куда едет предыдущая команда Клоппа. «Если мой сын будет болеть за «Шальке», я выкину его из дома», – говорит прямолинейный и топорный Кевин Гросскройц, человек старой футбольной закалки, который случайно оказался в мире с другими ценностями и быстро скатился от Дортмунда до отчисления из «Штутгарта». Гросскройц остаётся фанатом «Боруссии», ходившим в фанатский сектор ещё в детстве, и остальная жёлто-чёрная публика подписывается под словами Кевина – «Шальке» она открыто и откровенно ненавидит. Ребята из шахтёрского города отвечают взаимностью.
Если вдруг перейдёшь из одной команды в другую, пусть даже через транзитное направление, возможно, станешь врагом для обоих и получишь бананами с фанатского сектора, как Йенс Леманн после трансфера в Дортмунд.

Градус ненависти в Руре намного выше, чем в мерсисайдском дерби – тут ведь важна ещё и вражда городов. Одни – шахтёры, другие – сталевары, вечно соревновались, кто круче. А какое социальное зеркало лучше отразит силу города, чем футбол? В новой войне за Рур фаворита традиционно нет: для «Боруссии» Бундеслига уже практически закончилась, место в Лиге чемпионов почти гарантировано, «Шальке» тоже ставит на Европу вместо домашнего чемпионата. Но тут дерби и драка насмерть – по-другому не бывает.

«Рубин» – «Зенит»


Когда: 2 апреля, 14:00
Прогноз: 0:0

«Зенит» не проснулся после зимней спячки, хотя пора бы уже. Все весенние разговоры о сине-бело-голубых – вокруг судейства: там не засчитали, там не дали, там дали, там не увидели. А всё из-за серости игры «Зенита». В мартовских матчах Кокорина, Дзюбу, Жулиано лишили прав на зрелищный футбол, выстроив плотную стену сзади и заставив «Зенит» биться об неё головой, и тут главное – не лишиться прав на четыре месяца. С «Рубином» проще не будет, Хави Грасия – тоже из тренеров, которые любят запереться сзади. Просто посмотрите на счёт в семи из восьми последних официальных матчах «Рубина» – 0:0, 0:0, 1:0, 1:0, 1:0, 0:0, 0:1 – и станет понятно, насколько печальной атака «Зенита» может предстать снова.

И если вдруг с победой не сложится, у Луческу уже постелена соломка. На матч назначен арбитр из подмосковной Балашихи – если что, можно списать всё на «руку Подмосковья».

«Аякс» – «Фейеноорд»


Когда: 2 апреля, 15:30
Прогноз: 1:1

Выходные богаты на дерби, и голландское тоже не стоит пропускать. «Фейеноорд» – прямо голландский «Спартак»: те же красно-белые цвета, то же доминирование в крупном городе, та же тоска по золотым медалям. С кубками «Фейе» ещё везло — выигрывали и голландскую «чашку», и даже Кубок УЕФА с Пьером ван Хойдонком в составе, а с чемпионством не ладилось. В последний раз золото привозили в Роттердам весной 1999-го, с тех пор «Фейеноорд» чуть не утонул в портовом городе из-за банкротства. Спустя семь лет клуб, висевший на волоске, наконец-то готов выиграть долгожданный отрыв.

У «Фейе» шесть очков форы перед «Аяксом», так что Der Klasiker намечается бескомпромиссный: либо золото падает в руки Роттердаму, либо в гонку включается другой город-порт, а ПСВ караулит каждую их осечку. На стороне «Фейеноорда» – только турнирная таблица: не сыграют ведущий крайний защитник и ведущий центрхав (Конголо и Вильена), в Амстердаме не будет громких фанатов «Фейе» (договорённость между клубами, предотвращающая фанатское насилие), а в последних 23 матчах с «Аяксом» одержана всего одна победа. Всё, что «Фейеноорд» может предложить – характер и трофейный голод: команда слабее «Аякса» по игре и составу, но крепче духом. И в главном матче века для клуба это может стать самым важным.

«Арсенал» – «Манчестер Сити»


Когда: 2 апреля, 19:00
Прогноз: 1:2

Дебаты вокруг Арсена Венгера достигают пика – фанатское объединение «Арсенала» говорит об одобрении возможного увольнения Венгера, а две недели назад над стадионом «Хоуторнс» летали вертолёты со взаимоисключающими баннерами. Классика: один баннер – за Венгера, один – Wenger Out. Надо радоваться, если под таким давлением Арсен ещё влезет в четвёрку, там теперь тесно, как в утреннем автобусе, где «Арсеналу» уже от души оттоптали ноги все соседи.

«Сити» готов стать следующим – Хосеп Гвардиола выдал против «канониров» один из лучших матчей в английской карьере, доминируя весь второй тайм. Наверняка похожие чувства у Пепа вызвала игра с «Ливерпулем» перед паузой на сборные: Гвардиола не выиграл, но испытал гордость за команду, которая не расклеилась после Лиги чемпионов. Пока завоевать трофей с «Сити» не получается, Гвардиола должен самоутверждаться именно в таких матчах.

«Наполи» – «Ювентус»


Когда: 2 апреля, 21:45
Прогноз: 1:1

Не впитывайте пустые слова игроков «Наполи» о чемпионской интриге в Италии и желании её «зажечь». Она уже мертва, это признал даже главный конкурент «Ювентуса» Лучано Спаллетти. Хороните и дарите шестое золото в наследство. Но у Неаполя длиннющий список причин настроиться на матч с бьянконери, как главный в сезоне – чемпионская гонка идёт там даже не в пятёрке. Итальянцы-южане искренне ненавидят северян, те делают вид, что равнодушны, но отвечают тем же. Маурицио Сарри терпеть не может футбол, в который играет «Ювентус». Президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис презирает сам клуб.
В Неаполь вернётся Гонсало Игуаин – человек, который год назад вызывал у горячих неаполитанцев истеричную радость, а после трансфера стал самым ненавидимым человеком города.

И главное. В Неаполь вернётся Гонсало Игуаин – человек, который год назад вызывал у горячих неаполитанцев истеричную радость, а после трансфера стал самым ненавидимым человеком города. Ему будут свистеть, а городские пиццерии наверняка вернут акцию «Бесплатная пицца каждому за сломанного Игуаина». Такова здешняя ненависть. Вы только представьте, каким злым и горящим заснёт Неаполь, если Игуаин уедет из города с забитым мячом.

«Ростов» – «Краснодар»


Когда: 3 апреля, 19:30
Прогноз: 2:0

Этот матч мог бы собрать приличную аудиторию и смотрелся бы красиво: ещё недавно ростовские болельщики считали «Кубань» главным соперником (после СКА, конечно) и воспринимали очные встречи как битву за Юг России, теперь на передовой другой краснодарский раздражитель. Но календарь Премьер-Лиги составляли большие молодцы, из-за которых не будет ни массового выезда, ни 10+ тысяч болельщиков на ростовских трибунах. Так что сериал, рассказывающий о команде, превращающей каждого сильного соперника в податливую зефирку, остаётся смотреть только по телевизору вечером 3 апреля. И надо верить, что хоть в этот раз Игорь Шалимов прибережёт замены и закончит встречу с 11 игроками, а не 10.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Арсенал Лондон Аякс Боруссия Д Ливерпуль Манчестер Сити Наполи Фейеноорд ФК Зенит ФК Краснодар ФК Ростов ФК Рубин ФК Эвертон Шальке-04 Ювентус
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