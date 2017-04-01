«Гражданочка, придётся отдаться». Шутки от родившихся 1 апреля

Начнём со старой, но очень уважаемой гвардии, а именно с Михаила Гершковича, председателя Объединения отечественных футбольных тренеров:
— В связи с тем, что 1 апреля у меня день рождения, родилось негласное правило – меня в этот день никто не разыгрывает. Вот стесняются, и всё! А я в силу того, что у меня день рождения, также не хочу кому-то причинять неудобства. Да, проводим день в шутках и смехе, но никого не разыгрываем. Конечно, были для меня и особо памятные дни рождения. Например, в 1968 году, когда я играл за «Торпедо», у нас был матч на Кубок УЕФА с «Кардифф Сити» в Аугсбурге. К сожалению, проиграли. Но после игры Валерий Воронин сделал мне интересный подарок – привёл в гостиницу Хельмута Шёна, который на тот момент был тренером сборной Германии. Валерий Иванович играл под руководством Шёна в сборной Европы. В общем, мне было очень приятно. Мы посидели с Хельмутом, пообщались, выпили по рюмочке. Без шуток! (Смеётся.) Самый весёлый футболист из тех, кого я встречал за свою футбольную карьеру? Нельзя не вспомнить уникального в этом смысле человека – Валентина Бубукина. Он славился своим умением рассказывать интересные анекдоты. У него их целое множество. Могу вспомнить лишь не совсем приличный. Женщина кричит: «Помогите, насилуют!». Милиционер берёт насильника за шкирку, встряхивает и требует документы. Тот протягивает красную корочку — милиционер в недоумении. В итоге страж порядка отдаёт документы и говорит девушке: «Гражданочка, придётся отдаться!».
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Фото: Из личного архива Михаила Гершковича
Андрей Каряка – тоже первоапрелец. Но ввиду занятости на должности ассистента главного тренера «Амкара», отметить день рождения ему удаётся не всегда. Не говоря уже о каких-то шутках.
— Мой день рождения проходит так, как придётся. Я всё время в работе. Когда был футболистом, на эту дату постоянно выпадали игры. Вот и сейчас – это самый пик сезона, всё загружено. Времени отмечать особо нет.
Хозяин – барин. Но наверняка мудрый Гаджи Муслимович хоть одну байку о Каряке да припомнит!
Гаджи Гаджиев, главный тренер «Амкара»:
— Такой человек, как Андрей Каряка, не мог родиться в другой день. Он мог родиться только в тот день, когда всех обманывают. Потому что он обманщик и жулик. (Смеётся.) Постоянно в шутках, на юморе.
А историю рассажу такую. Год назад, по-моему, как раз 1 апреля, на одном из собраний капитан «Амкара» зачитал заявление команды, написанное на листке. Не на помятом, а на нормальном листке, внизу которого были собраны подписи. Там был список требований игроков. И в том числе такое. Капитан зачитал, что есть просьба к руководству команды и руководству клуба — заявить Андрея Каряку. Для такого юмора были основания — Каряка переигрывает их на тренировках. Поэтому я бы сказал форвардам, да и не только им: «Ёлки зелёные, сколько вы играете, уже три года, а голов забили меньше, чем один Каряка!». А Каряке тоже хочу сказать: «Почему за всё время, что ты их тренируешь, они забили меньше, чем ты? Как же ты их тренируешь?». (Смеётся.)
Фото: kc-camapa.ru
Несмотря на занятость, перелёт и грядущий матч, главный тренер «СКА-Хабаровска» Андрей Гордеев также порассуждал о Дне смеха и вспомнил забавную историю:
— Кода я ещё был футболистом «Динамо», мне позвонили 1 апреля с просьбой взять интервью. В силу того, что тогда такие явления были редкостью, подумал, что это первоапрельский розыгрыш. Отвечал с юмором, смеялся, думал, что меня разыгрывают ребята. Всё сидел, ждал, когда же признаются?! В итоге это оказалось реальным интервью, которое я позже прочитал в газете. О сказанном не пожалел. Вообще, как правило, 1 апреля в большинстве случаев выпадает на рабочие дни и всякие шутки, приколы я читаю лишь в Интернете. Хотелось бы, чтобы в этот день мои ребята порадовали меня в матче с «Енисеем». Главное, чтобы игра сложилась и в самом матче обошлось без шуток.
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Фото: Денис Тырин, "Чемпионат"
Ещё один первоапрельский именинник – Владимир Бесчастных. Нам удалось выудить минутку в его плотном тренерском графике.
— Я футболист старой закалки, и обычно мой день рождения, а заодно и День смеха, выпадали на дни, когда мы играли. Поэтому было не до шуток и приколов. Дополнительное давление в день рождения в связи с Днём дурака? Когда был футболистом, в этот день как-то легче игралось, было приподнятое настроение. Однако этого не скажешь, если работаешь тренером. Как показывает практика, в такие дни наоборот больше волнуешься и не всё ладится. Да, мы с братом чем-то похожи, но близнецами не являемся. Поэтому друг друга нигде не подменяли, нас вычисляли сразу же.
А вот такую историю о Бесчастных в своё время рассказал в блоге на «Чемпионате» бывший пресс-атташе «Спартака» Алексей Зинин, сейчас работающий спортивным директором в «Краснодаре». Дело было в Испании, где Владимир играл за «Расинг».
— Однажды Володя совершил поступок, после которого испанцы неделю смотрели на форварда выпученными глазами. Игрокам «Расинга» перед стадионом всегда было непросто поставить машину, слишком мало места для этого отводилось. В один прекрасный день Володя, уставший от наболевшего вопроса о парковке, вылез из своего автомобиля, подошёл к барьерчику, отгораживающему свободный участок стоянки, и отшвырнул его в сторону. Затем уселся за руль и спокойно поставил машину на расчищенную территорию. Тут прибежал испуганный работник стадиона: «Извините, но на этом месте паркуется президент клуба». «Меня это не волнует», — ответил Бест. «Позвольте, и что же я скажу президенту?» — «Скажите, что впредь на этом месте будет парковаться Бесчастных!».
В общем, и у Владимира с чувством юмора всё в порядке.
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Фото: Дмитрий Голубович, "Чемпионат"