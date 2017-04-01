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175 лет назад 2016
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Сергей Чепчугов
Фото: Павел Ткачук, «Чемпионат»
Текст: Никита Кузин

От Федуна до Чепчугова. 6 главных «ждунов» российского футбола

Последний мем Интернета Ждун пришёл на «Чемпионат» в День смеха. Кто же — главные «ждуны» российского футбола?
1 апреля 2017, суббота. 14:30. Футбол

Анатолий Бышовец ждёт свою команду


«Аве, Светоч!» — восклицают читатели «Чемпионата» и ждут, когда Анатолий Фёдорович вернётся в большой футбол. Сам Бышовец уже не раз заявлял, что готов возглавить не только футбольный клуб РФПЛ, но и сборную России. Последним местом его работы была «Кубань», аж в 2009 году. Сколько можно держать великого тренера без команды? Дайте Бышовцу поработать!

>>> Тест. Так говорил Светоч. Закончи фразы Анатолия Бышовца
Фото: РИА Новости

Леонид Федун ждёт трофеев «Спартака»


>>> (Не)сносные боссы. 7 владельцев клубов, которым можно всё

Владелец «Спартака» Леонид Федун — человек с просто удивительной выдержкой. С момента покупки клуба красно-белые пять раз становились вторыми в чемпионате, два раза играли в финале Суперкубка России и один раз в финале Кубка России. А вот ни одного трофея не завоевали. Недавно РФПЛ решила организовать соревнование между клубами по киберфутболу сразу в двух турнирах – Кубок России и Чемпионат России. «Спартак» подписал самого титулованного киберспортсмена России – Сергея «Kefir» Никифорова. Но даже такое приобретение не позволило команде получить титул. В Кубке России Сергей проиграл, а из чемпионата России вылетел.

>>> Ари: надеюсь, буду ещё забивать в играх против команды Федуна
Фото: РИА Новости

Игорь Акинфеев ждёт конца рекорда Лиги чемпионов


>>> 5 вратарей—капитанов сборной России: от Черчесова до Акинфеева

А кто, собственно, не ждёт конца этой истории? Болельщики разделились на два лагеря – тех, кто хочет, чтобы Акинфеев отстоял на ноль в Лиге чемпионов, и на тех, кто желает «продолжения банкета». Сам Игорь хоть и говорит, что для него главное — победа команды, но и пропускать явно не намерен. Голкипер ЦСКА недавно стал лучшим вратарём в истории нашей страны, обогнав Льва Яшина по количеству сухих матчей. Но сколько ещё ждать конца лигочемпионовского рекорда?
Фото: РИА Новости

Андрей Будогосский ждёт телевизоры


Главе Департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза Андрею Будогосскому болельщики «Зенита» решили сделать подарок. В матче 19-го тура «Амкар» — «Зенит» гости забили гол, который, к сожалению, не увидели арбитр встречи Евгений Турбин и сам господин Будогосский. Поэтому фанаты сине-бело-голубых отправили в департамент судейства два телевизора высокой чёткости, чтобы «руководство РФС могло в мельчайших подробностях разбирать каждый спорный эпизод». Но, по словам Будогосского, телевизоры он до сих пор не получил. А что удивляться? Ждун уже заглядывал на «Почту России», и ему там понравилось… ждать!

Фото: rfs.ru

Комитет по этике ждёт извинений Леонида Слуцкого


>>> Луческу: московские арбитры, судите нас в Питере!

Леонид Слуцкий за словом в карман не лезет. Бывший тренер сборной России заявил, что если человек работает арбитром, то его можно бить, по крайней мере, если это российский арбитр. Комитет по этике РФС рекомендовал Слуцкому извиниться в СМИ перед арбитрами за свои высказывания. Но вот незадача – найти неуловимого тренера не могут. При этом Слуцкий ходит на хоккейные матчи, выступает по телевизору и летает в Лондон. Может, план «Перехват» объявить?
Фото: Александр Мысякин, "Чемпионат"

Сергей Чепчугов ждёт выхода на поле


>>> Чепчугов: люблю фильмы ван Дамма. Хочу сняться в кино про драки

Есть несколько сложных профессий: шахтёр, металлург, моряк-подводник. Но самая сложная работой, без сомнения, — второй вратарь ЦСКА. Сергей Чепчугов рекордсмен чемпионата России по матчам в запасе, на его счету 191 игра. Не зря Сергея прозвали главным «ждуном» российского футбола. В день, когда Акинфеев повесит перчатки на гвоздь, в мире будет улыбаться один Чепчугов.
Фото: Павел Ткачук, "Чемпионат"
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Всего голосов: 115
Теги
Анатолий Бышовец Андрей Будогосский Игорь Акинфеев Леонид Слуцкий Леонид Федун Сергей Чепчугов 1 апреля Фото
Новости. Футбол
1 апреля 2017, суббота
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17:46 Куман: счёт матча с «Ливерпулем» не отражает того, как сыграл «Эвертон»
17:38 Талалаев: в перерыве матча с «Динамо» показывал игрокам весёлый ролик
17:33 Сёмин: ближайшая цель «Локомотива» — победить «Уфу» в полуфинале Кубка России
17:31 Клопп: «Ливерпуль» заслуженно победил «Эвертон», мы играли в хороший футбол
17:24 Нурмагомедов: для MMA обойти футбол по интересу и накалу невозможно
17:24 Калитвинцев: для матча «Динамо» — «Тамбов» подошёл бы счёт 5:2
17:21 Директор «Боруссии» М, которого сватали в «Баварию», продлил контракт с клубом
17:18 Тихонов: давление на «Енисей» было высоким со всех сторон
17:16 Зидан: понимаю беспокойство СМИ из-за слов Пике, но я хочу говорить о футболе
17:05 Семак: у «Уфы» не было стопроцентного момента, чтобы отыграться
17:03 Сёмин: очень доволен игроками «Локомотива» в матче с «Уфой»
16:56 Энрике: дисквалификация Месси? Его поведение является безупречным
16:54 Московское «Динамо» на своём поле разгромило «Тамбов»
16:54 Стали известны стартовые составы «Арсенала» и «Томи»
16:52 Гол Фарфана принёс «Локомотиву» победу над «Уфой»
16:30 Гол Халка не спас «Шанхай СИПГ» от поражения «Гуанчжоу Эвергранд»
16:23 «Ливерпуль» победил в мерсисайдском дерби благодаря голам Мане, Коутиньо и Ориги
16:17 «Монако» — «ПСЖ»: текстовая онлайн-трансляция начнётся в 22:00
16:07 Азар и Куртуа выйдут в стартовом составе «Челси» в матче с «Кристал Пэлас»
15:58 ЦСКА увеличил отрыв от «Спартака» и «Зенита» в молодёжном первенстве до 11 очков
15:57 «Эйбар» на выезде одержал волевую победу над «Вильярреалом»
15:45 Энрике: слова Пике о «Реале»? Я более радикальный, поэтому мне лучше молчать
15:44 Фарфан забил первый гол в РФПЛ в дебютном матче за «Локомотив»
15:43 Кержаков в составе «Зенита» отправился в Казань на матч с «Рубином»
15:18 Сампаоли отрицает, что готов возглавить сборную Аргентины после ухода Баусы
15:15 «Динамо» – «Тамбов»: матч начался с минуты молчания в память Мудрика и Казачёнка
15:02 «Енисей» выиграл у «СКА-Хабаровск», «Тюмень» и «Химки» сыграли вничью
14:53 41-летний голкипер Кирай продлил контракт с «Халадашем» на два года
14:44 Пике пропустит матч «Гранада» — «Барселона»
14:34 А. Глеб полетит на матч с ЦСКА, но его участие в игре остаётся под вопросом
14:22 Фарфан дебютирует в составе «Локомотива» в матче с «Уфой»
14:13 Аллегри: «Наполи»? «Ювентус» привык играть с клубами, которые проводят матч года
14:11 Беленов — лучший футболист «Уфы» в марте по версии болельщиков
14:06 «Уфа» определилась со стартовым составом на матч с «Локомотивом»
13:56 «Рубин» и «Зенит» сыграли вничью в матче молодёжного первенства
13:43 Конте: по окончании сезона поговорим с руководством, как лучше усилить «Челси»
13:41 «Ливерпуль» — «Эвертон»: стали известны стартовые составы
13:33 В Германии утверждают, что Брандт согласился на переход в «Баварию»
13:13 «Арсенал» Т – «Томь»: текстовая онлайн-трансляция начнётся в 17:30
13:10 Клопп: в Ливерпуле болельщики «Эвертона» не выгоняют меня из такси или паба
12:57 «Ювентус» нанял дополнительных телохранителей для Игуаина перед игрой в Неаполе
12:46 Серхио Рамос пропустит матч «Реал» — «Алавес»
12:42 Румменигге: все клубы 1/4 финала, кроме «Лестера», могут выиграть Лигу чемпионов
12:34 «Челси» может переехать на Олимпийский стадион на время перестройки своей арены
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