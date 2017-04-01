От Федуна до Чепчугова. 6 главных «ждунов» российского футбола

Анатолий Бышовец ждёт свою команду

Фото: РИА Новости

Леонид Федун ждёт трофеев «Спартака»

Фото: РИА Новости

Игорь Акинфеев ждёт конца рекорда Лиги чемпионов

Фото: РИА Новости

Андрей Будогосский ждёт телевизоры

Фото: rfs.ru

Комитет по этике ждёт извинений Леонида Слуцкого

Фото: Александр Мысякин, "Чемпионат"

Сергей Чепчугов ждёт выхода на поле

Фото: Павел Ткачук, "Чемпионат"

«Аве, Светоч!» — восклицают читатели «Чемпионата» и ждут, когда Анатолий Фёдорович вернётся в большой футбол. Самуже не раз заявлял, что готов возглавить не только футбольный клуб РФПЛ, но и сборную России. Последним местом его работы была «Кубань», аж в 2009 году. Сколько можно держать великого тренера без команды? Дайте Бышовцу поработать!Владелец «Спартака»— человек с просто удивительной выдержкой. С момента покупки клуба красно-белые пять раз становились вторыми в чемпионате, два раза играли в финале Суперкубка России и один раз в финале Кубка России. А вот ни одного трофея не завоевали. Недавно РФПЛ решила организовать соревнование между клубами по киберфутболу сразу в двух турнирах – Кубок России и Чемпионат России. «Спартак» подписал самого титулованного киберспортсмена России –. Но даже такое приобретение не позволило команде получить титул. В Кубке России Сергей проиграл, а из чемпионата России вылетел.А кто, собственно, не ждёт конца этой истории? Болельщики разделились на два лагеря – тех, кто хочет, чтобыотстоял на ноль в Лиге чемпионов, и на тех, кто желает «продолжения банкета». Сам Игорь хоть и говорит, что для него главное — победа команды, но и пропускать явно не намерен. Голкипер ЦСКА недавно стал лучшим вратарём в истории нашей страны, обогнавпо количеству сухих матчей. Но сколько ещё ждать конца лигочемпионовского рекорда?Главе Департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союзаболельщики «Зенита» решили сделать подарок. В матче 19-го тура «Амкар» — «Зенит» гости забили гол, который, к сожалению, не увидели арбитр встречии сам господин Будогосский. Поэтому фанаты сине-бело-голубых отправили в департамент судейства два телевизора высокой чёткости, чтобы «руководство РФС могло в мельчайших подробностях разбирать каждый спорный эпизод». Но, по словам Будогосского, телевизоры он до сих пор не получил. А что удивляться? Ждун уже заглядывал на «Почту России», и ему там понравилось… ждать!за словом в карман не лезет. Бывший тренер сборной России заявил, что если человек работает арбитром, то его можно бить, по крайней мере, если это российский арбитр. Комитет по этике РФС рекомендовал Слуцкому извиниться в СМИ перед арбитрами за свои высказывания. Но вот незадача – найти неуловимого тренера не могут. При этом Слуцкий ходит на хоккейные матчи, выступает по телевизору и летает в Лондон. Может, план «Перехват» объявить?Есть несколько сложных профессий: шахтёр, металлург, моряк-подводник. Но самая сложная работой, без сомнения, — второй вратарь ЦСКА.рекордсмен чемпионата России по матчам в запасе, на его счету 191 игра. Не зря Сергея прозвали главным «ждуном» российского футбола. В день, когда Акинфеев повесит перчатки на гвоздь, в мире будет улыбаться один Чепчугов.