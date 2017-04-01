Тест. Угадай футболиста по трансферной стоимости

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Начнём с громких новостей последних лет и перейдём к более отдалённым временам. Цены на трансферы невероятно изменились за минувшее десятилетие, но и раньше за футболистов иногда выкладывали головокружительные суммы. Сможете угадать, за кого сколько? Иногда это непросто, ведь у многих игроков довольно похожие «трансферные истории». А в некоторых вопросах, наоборот, всё довольно очевидно: иногда сама цифра вызывает ассоциации с конкретным футболистом. Напрягите память, подключите интуицию и назовите известных футболистов по суммам, которые за них заплатили клубы.Ещё тесты