Лучший из тех, у кого не будет «ЗМ». Как меняется Томас Мюллер

«Они крайне сильны физически и никогда не сбавляют темп. Это идеальная команда, нам было очень, очень сложно», — говорил после полуфинала Лиги чемпионов — 2009/10 главный тренер «Лиона». Его команда была буквально сплющена лучшей версией «Баварии»— французам было позволено нанести всего два удара. Оборона для ван Гала начиналась с нападения, и игроками, которые обеспечивали голландцу тот самый ритм, были. Их оборонительные навыки, умение обеспечить прессинг и моментально воспользоваться свободными зонами после потери у соперника стали основой той версии рекордмайстера.Ван Гал признавал, что вдохновлялся методами «Барселоны», авоспользовался баварскими принципами в сборной, где тогда ещё почти никому не известному Мюллеру помогал не менее работоспособныйТак началась первая жизнь Томаса Мюллера. За полтора года при ван Гале он прошёл путь от футболиста второй команды «Баварии» до мировой сенсации, ключевого игрока немецкого клуба и главного открытия чемпионата мира. Оказалось, что защитники не готовы к такому стилю — Мюллер не играл там, где мяч, он оказывался там, где будет мяч. Его основное качество — умение вовремя сделать шаг назад от защитников, и к потрясающему тактическому и позиционному мышлению он добавил запредельный уровень концентрации. В финале Лиги чемпионов против «Интера» он допустил, возможно, единственный за сезон промах из выгодной позиции — при счёте 0:1 он не попал в створ, и немцы проиграли. Молодого нападающего это не сломало. Уже через месяц он зажигал в ЮАР, в четвертьфинале заставилвыучить своё имя, но получил вторую жёлтую карточку. Оказалось, что Мюллер за короткое время стал для сборной Германии настолько важным игроком, что его дисквалификация была повторением корейской истории— в самом главном матче его на поле не хватало. Вернувшись во встрече за третье место, Мюллер снова был лучшим.ПриМюллер автоматизировал стиль и стал героем примерно тысячи текстов, где его называли «самым загадочным футболистом Европы» и «убийцей без особых качеств»., молодёжный координатор «Баварии», при котором выросло поколение всенемецкого финала Лиги чемпионов на «Уэмбли», отмечал, что в работе академии рекордмайстера тогда особое внимание уделяли первому касанию. По мнению шведа, именно благодаря идеальному умению обработать любой мяч Мюллер получал преимущество в штрафной — он не концентрировался на том, как принять передачу, а успевал посмотреть на расположение партнёров, защитников и вратаря. Томас оставался максимально стабильным, что тоже выгодно выделяло его среди остальных.После великого мюнхенского требла 2013 года в команде появился, и многие сомневались, что Мюллер окажется для каталонца нужным игроком. Тем не менее они идеально подошли друг другу. Пеп знал, что может использовать Мюллера где угодно (за сезон-2014/15 нападающий успел поиграть на семи разных позициях), а Мюллер был рад помочь тренеру в реализации его идеи высокофункционального футбола. «Мне нравится быть разносторонним, и мне везёт, что тренер даёт мне свободу играть глубоко или широко. Я отвечаю за анархию на поле», — говорил о работе с Гвардиолой футболист.Это была его вторая жизнь. Из «убийцы-механика» он превратился в «практикующего анархиста», находящегося в постоянном движении не только в штрафной, но и за её пределами. Его ценность перестала быть обсчитываемой статистикой, потому что моменты Мюллер создавал, даже не касаясь мяча — движением, которым запутывал защитников. Прибавив в функциональности, он остался неуловимым у ворот — на чемпионате мира в Бразилии Мюллер стал лучшим по количеству касаний мяча в чужой штрафной, не играя при этом чистым форвардом. Гвардиола сотворил из футболиста, который, казалось, не подойдёт ему по стилю, идеальное тактическое оружие: соперники не могли подготовиться к игре Мюллера, потому что не знали, какое задание он получит.Чтобы понять, какначал третью жизнь Томаса Мюллера, нужно посмотреть на одну тепловую карту его действий. Вот она.Это карта из матча с лондонским «Арсеналом» в феврале 2014 года, в первый сезон Гвардиолы. Тогда Мюллер вышел на замену и определил исход, при этом в основном не ударами, а игрой в быстрый пас. Точка правее угла вратарской — наиболее посещаемая игроком: он получал мяч в глубине, уходил к боковой линии, двигался к углу вратарской, получал мяч там и отыгрывал по диагонали назад или простреливал вдоль ворот. Анчелотти заметил склонность Мюллера к игре в пас из этой зоны и решил максимально использовать. Итальянец всегда был тренером, который лучшим образом раскрывал командных креативщиков, и более узкое использование Томаса с присущим ему умением запутать защитников позволяло Анчелотти вывести на максимальную мощность остальных атакующих футболистов «Баварии». Синим цветом на картинке обозначены средние позиции Мюллера в 10 последних матчах при Гвардиоле, красным — в 10 последних матчах при Анчелотти. Без дополнительных объяснений понятно, что итальянский тренер не меняет роль Томаса в зависимости от соперника, как это делал Пеп.Но не всё было так легко. Мюллер осенью не забивал, «Бавария» побеждала с трудом, а болельщики, не обращавшие внимания на объём работы своего любимого игрока (по 12 км в среднем за матч — бешеные цифры для нападающего), критиковали тренера за то, что не может найти Томасу применение. «Я не идиот», — огрызался Анчелотти и продолжал настаивать на своём варианте игры. Его идеи начали приносить плоды к концу ноября, и зимний перерыв наступил для «Баварии» и не вовремя (команда дала ответ критикам), и вовремя (команда получила месяц на закрепление изученного материала). В конце осени рекордмайстер одержал важные и статусные победы над «Байером», «Атлетико» и Лейпцигом, а лучшим на поле был. Имевший проблемы с самоопределением при Гвардиоле, футболист у Анчелотти раскрылся и уже сейчас результативнее, чем в прошлом сезоне. Кроме того, ещё результативнее, чем у Пепа (0,89 гола в среднем за матч против 0,82 в прошлом сезоне), стал— и всё это случилось благодаря принесённой Анчелотти в жертву результативности Мюллера. Тренер в «Баварии» всегда обязан быть больше чем тренером — он должен задумываться о пятилетней стратегии развития клуба. Перед итальянцем была поставлена задача постепенно снизить зависимость от действий, и ответ Анчелотти нашёл в изменении функций Мюллера и максимальной ставке на Левандовски, Алькантару и«Я не собираюсь просить его имитировать Роббена или. Что он может делать — это использовать своё понимание игры, чтобы найти нужные позиции на поле в нужное время, стартуя глубоко и с фланга. Это провоцирует несогласованные действия у соперника и помогает нам», — говорит о новой роли Мюллера Анчелотти. Фактически это повторяет ту задачу, с которой футболист вышел в матче с «Арсеналом» в феврале 2014 года. Теперь он играет с таким заданием постоянно, и это влияет на его эффективность. На первой карте отмечены острые передачи Мюллера в прошлом сезоне: если разделить поле на девять квадратов, то всего 41% от общего количества идёт из правого квадрата на последней трети поля. С начала сезона эта цифра стала расти, и на второй карте отмечены ключевые передачи футболиста после зимнего перерыва — уже 69% из того же квадрата.Перестроившийся под новые требования Мюллер вышел из кризиса начала сезона — сегодня в Бундеслиге нет ни одного футболиста, который отдал бы больше голевых передач, чем он. «Ассисты для меня так же важны, как и голы», — говорит Томас, и эти слова были почти невозможны в двух его предыдущих жизнях. Он никогда не получит «Золотой мяч», потому что не имеет зрелищных, ютубовских качеств, но лучшим его делает именно та гибкость, с которой он эволюционирует из одного игрока в другого.Другие тексты о Мюллере и стратегическом развитии «Баварии»: