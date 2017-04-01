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175 лет назад 2016
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РФПЛ. 21-й тур. «Уфа» — «Локомотив» — 0:1
Фото: РИА «Новости»
Текст: Антон Михашенок

Один не в поле — не воины. Как «Уфа» доказывает странность РФПЛ

Есть около сотни разных способов доказать, что РФПЛ — очень своеобразный турнир. Матч «Уфа» — «Локомотив» дал повод поговорить ещё об одном.
1 апреля 2017, суббота. 19:00. Футбол
0:2, 1:1, 0:2, 0:1, 0:2, 0:0, 0:0, 0:1, и вот теперь 0:1 — таковы результаты «Уфы» за два сезона в матчах, где Сильвестр Игбун не появлялся в стартовом составе или вообще не выходил на поле. Три ничьи, шесть поражений и всего один гол в девяти матчах — это не просто плохо, это катастрофа. Можно предположить, что «Уфе» без Слая меньше везёт, но это не так. Вот цифры за восемь матчей (без учёта игры с «Локо»): 39 ударов, 46 точных острых передач, 42,6% — точность острых передач. И вот цифры за восемь последних встреч с Игбуном в составе: 70 ударов, 67 острых передач, 54,5% — точность острых передач. И восемь забитых мячей вместо одного.

Чтобы доказать, что от исполнительского мастерства других футболистов «Уфа» зависит гораздо меньше, достаточно сказать, что в двух этих сериях по восемь матчей отсутствие на поле Слая почти не влияло ни на
точность ударов, ни на процент ударов из пределов штрафной. Таким образом, с Игбуном на поле «Уфа» играет на два уровня качественнее, чем без Игбуна. Меняются тренеры, а зависимость от нигерийца как была основой игры команды, так и остаётся.

Здесь есть несколько важных моментов. Во-первых, в других видах спорта тоже популярно сравнение результатов и качественных показателей игры с одним игроком и без него. Например, так постоянно делают в НБА, чтобы продемонстрировать зависимость «Кливленда» от Леброна Джеймса. Но необходимо понимать, что в баскетболе каждый из находящихся на паркете игроков вносит в итоговый результат гораздо больший вклад, чем любой футболист. В баскетболе и хоккее, с их большей результативностью и более частыми стандартными ситуациями для развития счёта (штрафные броски — в баскетболе, игра в неравных составах — в хоккее), влияние одного игрока больше по определению. В футболе ситуации, подобные той, что происходит у Слая и «Уфы», тем более у средней команды, аномальны.
Россия - Премьер-Лига. 21-й тур
01 апреля 2017, суббота. 15:00 МСК
Уфа
Уфа
0 : 1
Локомотив
Москва
0:1 – Фарфан – 37
Во-вторых, Леброн Джеймс — абсолютная звезда лиги, один из лучших баскетболистов в истории. Сильвестр Игбун по меркам европейского футбола — весьма средний футболист. Качественный и боевой, но не более. Это не нападающий, который реализует пять моментов из семи, и не вратарь, который берёт более двух третей ударов в створ из пределов штрафной, но даже такого игрока в России достаточно, чтобы команда после 20 туров шла в пятёрке. Это отрезвляющим образом должно говорить об общем уровне лиги.

Третий момент. Лучшее, чем выделяется Игбун, — постоянная заряжённость на борьбу, он всегда в числе лидеров чемпионата по количеству единоборств. Фактически созидательная игра «Уфы» сводится к тому, что один из центральных защитников/центральных полузащитников делает длинный пас в направлении Слая — или за спину защитникам, или в борьбу, — и дальше команда старается построить быструю атаку за счёт рывка нигерийца или подбора. Никаких запасных вариантов у «Уфы» нет — это тоже показал матч с «Локо». Получается, чтобы идти в пятёрке в РФПЛ, достаточно не только одного определяющего футболиста, но и всего одного работающего варианта игры.
Получается, чтобы идти в пятёрке в РФПЛ, достаточно не только одного определяющего футболиста, но и всего одного работающего варианта игры
Наконец, четвёртый момент связан с игрой соперников «Уфы». «Локомотив» при счёте 1:0 подарил мяч «Уфе», откатился глубже к воротам, и это было крайне странно вот почему. Гости действовали против команды, которая и в идеальном составе испытывает сложности с проведением мяча через центр поля, а без Игбуна лишилась и главного варианта перехода на последнюю треть поля. Вместо того чтобы жёстко прессинговать защитников и опорника «Уфы», «Локомотив» облегчил сопернику задачу при счёте, который не гарантирует вообще ничего. Отказ от прессинга характерен для чемпионата России в целом, и эта черта — отрицательная. Все отмечают низкую результативность Премьер-Лиги, но голам неоткуда будет браться без прессинга, потому что, по статистике, почти две трети мячей в современном футболе забиваются в течение 10 игровых секунд после потери мяча на своей половине поля.

«Уфа» в таком виде, при всём уважении к футболистам команды, может существовать так высоко в таблице только в благоприятных условиях беспрессинговой окружающей среды. И то, как показывает практика, только при наличии на поле футболиста, который всего-навсего готов бороться все 90 минут интенсивнее, чем все остальные в лиге.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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ФК Локомотив ФК Уфа Сильвестр Игбун
Новости. Футбол
1 апреля 2017, суббота
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