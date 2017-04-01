Один не в поле — не воины. Как «Уфа» доказывает странность РФПЛ

Чтобы доказать, что от исполнительского мастерства других футболистов «Уфа» зависит гораздо меньше, достаточно сказать, что в двух этих сериях по восемь матчей отсутствие на поле Слая почти не влияло ни на точность ударов, ни на процент ударов из пределов штрафной. Таким образом, с Игбуном на поле «Уфа» играет на два уровня качественнее, чем без Игбуна. Меняются тренеры, а зависимость от нигерийца как была основой игры команды, так и остаётся.
Здесь есть несколько важных моментов. Во-первых, в других видах спорта тоже популярно сравнение результатов и качественных показателей игры с одним игроком и без него. Например, так постоянно делают в НБА, чтобы продемонстрировать зависимость «Кливленда» от Леброна Джеймса. Но необходимо понимать, что в баскетболе каждый из находящихся на паркете игроков вносит в итоговый результат гораздо больший вклад, чем любой футболист. В баскетболе и хоккее, с их большей результативностью и более частыми стандартными ситуациями для развития счёта (штрафные броски — в баскетболе, игра в неравных составах — в хоккее), влияние одного игрока больше по определению. В футболе ситуации, подобные той, что происходит у Слая и «Уфы», тем более у средней команды, аномальны. Во-вторых, Леброн Джеймс — абсолютная звезда лиги, один из лучших баскетболистов в истории. Сильвестр Игбун по меркам европейского футбола — весьма средний футболист. Качественный и боевой, но не более. Это не нападающий, который реализует пять моментов из семи, и не вратарь, который берёт более двух третей ударов в створ из пределов штрафной, но даже такого игрока в России достаточно, чтобы команда после 20 туров шла в пятёрке. Это отрезвляющим образом должно говорить об общем уровне лиги.
Третий момент. Лучшее, чем выделяется Игбун, — постоянная заряжённость на борьбу, он всегда в числе лидеров чемпионата по количеству единоборств. Фактически созидательная игра «Уфы» сводится к тому, что один из центральных защитников/центральных полузащитников делает длинный пас в направлении Слая — или за спину защитникам, или в борьбу, — и дальше команда старается построить быструю атаку за счёт рывка нигерийца или подбора. Никаких запасных вариантов у «Уфы» нет — это тоже показал матч с «Локо». Получается, чтобы идти в пятёрке в РФПЛ, достаточно не только одного определяющего футболиста, но и всего одного работающего варианта игры.
Получается, чтобы идти в пятёрке в РФПЛ, достаточно не только одного определяющего футболиста, но и всего одного работающего варианта игрыНаконец, четвёртый момент связан с игрой соперников «Уфы». «Локомотив» при счёте 1:0 подарил мяч «Уфе», откатился глубже к воротам, и это было крайне странно вот почему. Гости действовали против команды, которая и в идеальном составе испытывает сложности с проведением мяча через центр поля, а без Игбуна лишилась и главного варианта перехода на последнюю треть поля. Вместо того чтобы жёстко прессинговать защитников и опорника «Уфы», «Локомотив» облегчил сопернику задачу при счёте, который не гарантирует вообще ничего. Отказ от прессинга характерен для чемпионата России в целом, и эта черта — отрицательная. Все отмечают низкую результативность Премьер-Лиги, но голам неоткуда будет браться без прессинга, потому что, по статистике, почти две трети мячей в современном футболе забиваются в течение 10 игровых секунд после потери мяча на своей половине поля.
«Уфа» в таком виде, при всём уважении к футболистам команды, может существовать так высоко в таблице только в благоприятных условиях беспрессинговой окружающей среды. И то, как показывает практика, только при наличии на поле футболиста, который всего-навсего готов бороться все 90 минут интенсивнее, чем все остальные в лиге.