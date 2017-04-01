Селихов сыграл в Петербурге. Как «Спартак-2» обыграл «Зенит-2»

Радимов и «Спартак»
Если большие «Спартак» и «Зенит» выяснят отношения через две недели на «Открытие Арене», то их фарм-клубы уже встречались в этом сезоне в Москве. Красно-белые крупно победили в рамках турнира ФНЛ – 4:1. На голы Артёма Федчука, Георгия Мелкадзе, Дениса Давыдова, которые входят в группу лучших бомбардиров лиги, а также Артёма Самсонова команда Владислава Радимова ответила только забитым мячом защитника Евгения Чернова. Во втором круге сине-бело-голубые горели желанием взять реванш у принципиального соперника. Противостояние «Спартака-2» с «Зенитом-2» в ФНЛ столь же горячее, как и основных составов — в элите.
Началось оно в нынешнем виде ещё в ПФЛ в сезоне-2014/15, после того как фарм-клубы «Спартака» и «Зенита» свели в одной зоне — «Запад». Тогда молодые москвичи дважды переиграли петербуржцев: 3:1 — дома и 3:0 — в гостях. Во втором матче, который, в отличие от сегодняшнего, был проведён на большой арене «Петровского», а не на малой и собрал аж 5000 зрителей, «Спартак-2» как раз оформил себе путёвку в ФНЛ. Болельщики хозяев свистели в адрес победителей и провожали их с поля крепким словом.
«Зенит-2» в тот сезон стал вторым, но благодаря стечению обстоятельств тоже поднялся наверх. В следующем чемпионате ФНЛ уже сине-бело-голубые переиграли «Спартак» как в Москве (2:1), так и на своём поле (3:0). «Слово «реванш», как никогда, звучит сладко», – признался Радимов. 41-летний тренер, выступавший игроком за «Зенит» и ЦСКА, не скрывает, что для него встречи с этим противником особенно важные. Как когда-то Павел Садырин мечтал выйти в высшую лигу и обыграть там «Спартак», так и для Владислава Николаевича одна из задач на сезон – победа над красно-белыми. Радимов рассказывал, что не любит «Спартак» и не болеет за него даже в Лиге чемпионов. Впрочем, сейчас для фарм-клуба «Зенита» каждые три очка исключительно ценны и с турнирной точки зрения. Команда Радимова не выигрывала с ноября и скатилась на 13-е место. До зоны вылета – четыре очка. «Спартаку» в этом смысле проще. Радимов на эмоциях заговорил даже об отставке, однако зенитовское руководство не хочет ухода легенды клуба.
Судью прислали из Владивостока
Сегодняшний матч по антуражу не слишком-то соответствовал слову «дерби». До аншлага, который малая арена «Петровского» пережила в этом сезоне на игре «Зенита-2» с московским «Динамо», было далеко. Виной тому, скорее всего, погодные условия: холод, сильный ветер, мокрый снег — в Северной столице продолжается зима. Небольшие очереди из пяти-семи человек у касс незадолго до начала встречи обманывали — многие болельщики подошли к стадиону в последний момент.
Фан-сектор «Спартака» заполнили всего 50-70 человек. Они начали поддержку своей команды с оскорблений в адрес «Зенита», персонально вспомнили Артёма Дзюбу, перефразировав зенитовскую кричалку «Оп, давай-давай!». Гостей было слышно хорошо, когда брал паузу фан-сектор хозяев. Правда, во время минуты молчания, посвящённой ушедшему из жизни экс-нападающему «Зенита» Владимиру Казачёнку, обе стороны вели себя адекватно – молчали, аплодировали.
Команда Радимова не выигрывала с ноября и скатилась на 13-е местоВ целом атмосфера на трибунах уступала атмосфере на поле. Чувствовалось, что тренеры — Владислав Радимов и Дмитрий Гунько — настроили игроков по максимуму. Периодически эмоции у игроков брали верх над разумом. Во время матча было несколько стычек, а завершилось всё удалением едва не подравшихся зенитовца Алексея Исаева и спартаковца Шамсиддина Шамбиева. В первом тайме судья Андрей Фисенко мог удалить Георгия Мелкадзе за удар соперника по лицу, однако ограничился только предупреждением.
— Когда между собой играют Москва и Петербург, а судья прилетает из Владивостока, это комично. Думаю, там было удаление. Либо ты ничего не давай, либо красную, – прокомментировал эпизод по окончании встречи Радимов.
Кстати, Мелкадзе понравился. Готовый игрок для Премьер-Лиги. Помимо него в составе «Спартака-2» обращали на себя внимание Александр Селихов и Евгений Макеев. Появление голкипера стало сюрпризом — он впервые сыграл за фарм-клуб. По словам Селихова, это решение руководства. «Спартак-2» получил подкрепление в Петербурге, а Александр — необходимую практику.
Селихов пропустил, Нимели не забил
В первом тайме у Селихова особой работы не было. «Спартак-2» очень мощно начал матч, заметно переигрывал хозяев. «Зенит-2» действовал с пятью защитниками, но гости быстро отыскали слабое место у соперника – на его левом фланге. Отсюда пришёл быстрый гол Мелкадзе на 4-й минуте и ещё несколько опасных атак красно-белых. В одном эпизоде «Зенит-2» спасла перекладина. Радимов срочно отреагировал на ситуацию: уже на 17-й минуте заменил действовавшего слева и получившего жёлтую карточку Темура Мустафина. Это чуть-чуть помогло сбить напор спартаковцев, но перед перерывом гости всё равно увеличили преимущество в результате ошибки голкипера Егора Бабурина.
А вот во втором тайме Селихова как следует размяли. Запомнился, в частности, сейв Александра после удара Алексея Евсеева со штрафного. Но были и помарки с его стороны. Пару раз Селихов не очень удачно сыграл на выходе, выпуская мяч из рук и фиксируя его только со второй попытки. Да и в моменте с пропущенным голом Селихову, возможно, стоило бы смелее выходить из ворот. Защитник Илья Зуев забил ударом головой в упор.
Атмосфера на трибунах уступала атмосфере на поле. Чувствовалось, что тренеры — Владислав Радимов и Дмитрий Гунько — настроили игроков по максимумуЖдали и новичка «Спартака» Силвануса Нимели. Либериец вышел на замену на 79-й минуте, чтобы помочь на контратаках. Получилось плохо. Нимели имел два шанса снять вопросы об исходе, однако оба упустил. Сперва он свободно бил головой после навеса справа, да толком не попал по мячу. Затем убежал к воротам «Зенита» и не стал делиться мячом с поддерживающими его партнёрами, а сам пробил коряво. Гунько поддержал Нимели на пресс-конференции, тем не менее при разборе игры, наверное, скажет ему совсем другие слова.
Чёрная серия Радимова продолжилась. Тему отставки он больше не поднимал, но чувствовалось, что поражение от «Спартака» его здорово задело.
— Когда соперник забивает быстрый гол, это всегда тяжело. Мы допустили несколько ошибок, которые повлияли на ход матча. Надо отдать должное «Спартаку», в первом тайме они нас полностью переиграли, – признал справедливость результата тренер «Зенита-2».
→ Новичок «Спартака» Нимели: мама запрещала мне играть в футбол