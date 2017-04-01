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175 лет назад 2016
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История полузащитника «Ливерпуля» Филиппе Коутиньо
Фото: Reuters
Текст: Сергей Титов

«Я плакал перед первым матчем». Он сделал мерсисайдское дерби

Филиппе Коутиньо тащит «Ливерпуль» уже не в первый раз.
1 апреля 2017, суббота. 22:30. Футбол
В ночь на среду Филиппе Коутиньо отмечал с товарищами по сборной Бразилии будущую поездку на российский чемпионат мира – как всегда, танцами и музыкой, а не алкоголем, дамочками в перьях и другими атрибутами сладкой, ленивой жизни своего вечно улыбчивого кумира 2000-х. Переночевал, и сразу в самолёт, который «Ливерпуль» прислал в Бразилию лично за Коутиньо и Фирмино. Перелёт, сон, в четверг утром – возвращение на тренировку, спустя два дня – дерби с «Эвертоном», где Коутиньо сделал разницу, порой даже не касаясь мяча: когда Садио Мане впервые заставлял вратаря «ирисок» включить режим Яна Облака, Коутиньо утащил за собой двоих защитников, оставил Мане на свидании с Холгейтом, одним из четверых таинственных новичков пионерлагеря Кумана.
Англия - Премьер-лига. 30-й тур
01 апреля 2017, суббота. 14:30 МСК
Ливерпуль
Ливерпуль
3 : 1
Эвертон
Ливерпуль
1:0 – Мане – 8, 1:1 – Пеннингтон – 28, 2:1 – Коутиньо – 31, 3:1 – Ориги – 60

Филиппе Коутиньо нет в топ-10 лучших снайперов АПЛ, его статистика за сезон скромна – 7+6, при недостатке свободных зон и против «автобуса» с низким прессингом вы можете потерять бразильца на поле. Но когда Коутиньо дают разбежаться, его и семеро не удержат. Победный гол «Эвертону» Коутиньо забил, подхватив мяч в глубине, посадив Идрисса Гейе, лайт-версию Н’Голо Канте, и раскачав молодого Пеннингтона. В
ситуации с третьим мячом Коутиньо тоже дали разбежаться – перехватил передачу Холгейта, разогнался, у штрафной выдал передачу Ориги. Рональд Куман пеняет, что его команда подарила «Ливерпулю» два дешёвых гола, но тут у каждого своя правда. «Эвертон» подарил, а Коутиньо нашёл эти голы.

Технику и коронные финты, которыми Филиппе превращал первое дерби Мэтью Пеннингтона в каторгу, бразилец прокачивал ребёнком на бетонной коробке родной фавелы. Рос в квартале Фавела-да-Мангейра на севере Рио, под боком – стадион «Маракана», вокруг – промышленные склады и бетон. До 13 лет Коутиньо играл на районе в футзал, подглядывая «фишки» у братьев, Леандро и Кристиано (Филиппе говорит, что они были талантливее), а несколько лет подряд родители Коутиньо снимали подвиги сына на камеру и рассылали скаутам. Агентом выступила бабушка друга Филиппе: однажды сидели дома вместе с отцом Коутиньо, архитектором Жоао Карлосом, и бабушка спросила: «Почему вы не отдадите сына в футбольную академию?». В самом деле, почему?
Когда Жоао Карлос повёз Филиппе на просмотр в «Васко да Гама», мальчик захотел сразу зарыть футбольную мечту. Все ребята тренировались, он искал отца, чтобы спрятаться у него под крылышком. «Я был новеньким в группе, а все друг друга знали, так что мне было неловко и неуютно. Перед первым матчем я плакал и не хотел играть, я был очень застенчивым», – вспоминает Коутиньо. Постепенно втянулся, а в 13 лет, когда его вызвали в сборную Бразилии своего возраста, подумал: «Может, и получится пробиться в профессионалы».
«Теперь Коутиньо, несомненно, главный человек в «Ливерпуле», – написал Стивен Джеррард в автобиографии
В этом весь Филиппе Коутиньо: на поле он — Маленький Волшебник, как его прозвали болельщики «Ливерпуля», вне поля — обычный, немного ранимый парень. Когда «Интер» вытаскивал Коутиньо из Бразилии, ему было всего 16, впервые он полетел в Италию с родителями, братьями и девушкой Айне, спустя полтора года, когда Коутиньо достиг совершеннолетия, Филиппе снова полетел в Милан с семьёй. «У меня были травмы, проблемы, я мало играл, но это был очень важный период в карьере: я впервые оказался далеко от дома и вынужден был начинать всё заново», – вспоминал Коутиньо. Он ещё приукрашивает, итальянский опыт был кошмаром: никто в тренерской чехарде «Интера» не делал постоянной ставки на бразильца.

В Испанию Коутиньо поехал уже почти один, с ним осталась только Айне. «Мы не учились вместе, у нас была только одна общая знакомая, мы встретились на простой вечеринке. Мы познакомились, долго сидели и просто разговаривали. А потом она просто спросила, хочу ли я быть её парнем», – вспоминает Коутиньо. Ради будущего мужа Айне в 17 лет бросила домашнюю рутину, стала посещать все матчи Филиппе. Их стандартный ритуал – звонок с пожеланием удачи в день матча, его любимое празднование – воздушный поцелуй в сторону трибуны. Два года назад тренер Коутиньо в «Эспаньоле», Маурисио Почеттино, стоял на втором месте в личном списке лучших наставников по версии бразильца. «У него особая магия в ногах, он удивительно работоспособен, но главное – он хороший парень, замечательный, скромный человек. Он ответственный и очень преданный», – говорил Почеттино о бразильце. На первом месте – Брендан Роджерс: «Он поверил в меня, привёл в «Ливерпуль», дал мне время на адаптацию. Мои физические кондиции застали меня врасплох. В начале английской карьеры, когда я поднимал голову, видел сразу нескольких игроков, готовых тебе врезать».
Филиппе Коутиньо нет в топ-10 лучших снайперов АПЛ, его статистика за сезон скромна – 7+6. Но когда Коутиньо дают разбежаться, его и семеро не удержат
Весной 2015-го «Ливерпуль» играл важнейший матч с «Манчестер Сити», в раздевалке Роджерс зачитывал своим футболистам письма матерей, которые его коллеги собирали неделю перед матчем. Пожелание мамы, Эсмерельды Коутиньо, было простым – люблю, горжусь, всегда рядом, скучаю. «Но эти слова мне просто нужно было услышать. Очень сильные, мощные слова, которые толкали меня к успеху. Другие ребята тоже были тронуты», – вспоминает Коутиньо. Тот матч красные выиграли — 3:2, и уже тогда Филиппе Коутиньо считался царём нового «Ливерпуля». Когда команду возглавил Юрген Клопп, немец не стал спорить со статусом бразильца – подвинул его чуть ближе к флангу, но построил весь футбол через него, и теперь тренерский чарт Коутиньо наверняка изменился снова.
На поле Коутиньо – Маленький Волшебник, как его прозвали болельщики «Ливерпуля», вне поля — обычный, немного ранимый парень
Ментально Филиппе Коутиньо – по-прежнему не лидер «Ливерпуля»: разлейте вокруг него кипяток, как «Челси» Антонио Конте, и бразилец растворится. Ему пока рано в «Барселону», куда его активно сватали до продления контракта, ему не нужно думать о «Золотых мячах». Он всё тот же скромняга с бетонной коробки, о котором репортёры никогда не накопают чего-то жареного. Даже на стандартный вопрос официального сайта «Ливерпуля» про игрока с худшим стилем Филиппе, в отличие от многих, не стал отвечать и предпочёл скромничать – что говорить об обычных интервью? Вокруг Коутиньо никогда не было скандалов, ночную жизнь в Милане он предпочитал посиделкам с Айне, алкоголь Филиппе даже не пробовал. Идеальный мальчик, который пока не стал магистром своей дисциплины, но готов учиться.

У «Ливерпуля», помимо Коутиньо, есть ряд других прекрасных игроков: эволюционирующий в британского Серхио Бускетса Джордан Хендерсон, научившийся использовать свободное пространство Адам Лаллана, Роберто Фирмино, умница Садио Мане. Но лучше других распознать лидера нынешнего «Ливерпуля» сможет лидер старой команды. «Коутиньо, несомненно, главный человек в «Ливерпуле», – написал Стивен Джеррард в автобиографии. Многолетний капитан знает, о чём говорит.

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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Ливерпуль ФК Эвертон Филиппе Коутиньо
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