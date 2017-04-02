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«Локомотив», «Челси», «Ливерпуль» — в обзоре главных новостей дня
Фото: Reuters
Текст: «Чемпионат»

«Челси» даёт соперникам шанс. Главное — в обзоре дня

«Локомотив» прервал серии «Уфы», «Челси» неожиданно проиграл, «Ливерпуль» выиграл мерсисайдское дерби — главные события дня.
2 апреля 2017, воскресенье. 00:00. Футбол

Гол Фарфана принёс «Локомотиву» победу над «Уфой»


В матче 21-го тура российской Премьер-Лиги «Локомотив» в гостях с минимальным счётом обыграл «Уфу».

Единственный гол был забит на 37-й минуте — Джефферсон Фарфан, проводивший дебютный матч за «железнодорожников», мощным ударом с дальней дистанции пробил точно в ближний нижний угол ворот Александра Беленова.

«Уфа» потерпела первое поражение под руководством Сергея Семака и также впервые пропустила в официальном матче в 2017 году.

«Локомотив» (30 очков) благодаря победе поднялся на восьмое место в таблице РФПЛ. «Уфа» (32) занимает пятую строчку.
Россия - Премьер-Лига. 21-й тур
01 апреля 2017, суббота. 15:00 МСК
Уфа
Уфа
0 : 1
Локомотив
Москва
0:1 – Фарфан – 37

Тульский «Арсенал» разгромил «Томь» и покинул зону вылета РФПЛ


Тульский «Арсенал» выиграл у «Томи» в матче 21-го тура РФПЛ. Встреча проходила в Туле на стадионе «Арсенал» и завершилась со счётом 3:0.

В середине первого тайма Иван Иванов сделал передачу к штрафной на Михаила Александрова, который выбрался на свободное пространство и нанёс великолепный обводящий удар в дальнюю девятку.

На 74-й минуте Кирилл Комбаров со штрафного мощно пробил по воротам, Алексей Солосин кулаками отразил мяч, но Мусса Думбия оказался первым на отскоке и поразил верхний угол ворот. В концовке Думбия здорово поборолся и выполнил подачу в штрафную, Солосин среагировал на удар Игоря Шевченко, однако Комбаров оказался самым расторопным на добивании.

«Арсенал» (18 очков) поднялся на 13-е место в таблице, «Томь» (12) идёт последней.
Россия - Премьер-Лига. 21-й тур
01 апреля 2017, суббота. 17:30 МСК
Арсенал
Тула
3 : 0
Томь
Томск
1:0 – Александров – 19, 2:0 – Думбия – 74, 3:0 – Комбаров – 89

«Ливерпуль» победил в мерсисайдском дерби благодаря голам Мане, Коутиньо и Ориги


В рамках 30-го тура АПЛ на стадионе «Энфилд» состоялось знаменитое мерсисайдское дерби. «Ливерпуль» на своём поле переиграл «Эвертон» — 3:1.

На 8-й минуте Садио Мане вывел красных вперёд, а 20 минут спустя «ириски» сравняли счёт — отличился Мэттью Пеннингтон. Однако такой счёт продержался на табло недолго — на 31-й минуте голом отметился Филиппе Коутиньо. Окончательный результат в пользу команды Юргена Клоппа на 60-й минуте установил Дивок Ориги.

Юрген Клопп стал первым в истории «Ливерпуля» тренером, выигравшим свои три первых мерсисайдских дерби в АПЛ.
Англия - Премьер-лига. 30-й тур
01 апреля 2017, суббота. 14:30 МСК
Ливерпуль
Ливерпуль
3 : 1
Эвертон
Ливерпуль
1:0 – Мане – 8, 1:1 – Пеннингтон – 28, 2:1 – Коутиньо – 31, 3:1 – Ориги – 60

«Челси» проиграл «Кристал Пэлас», отрыв от «Тоттенхэма» сократился до семи очков


«Челси» проиграл «Кристал Пэлас» в матче 30-го тура АПЛ. Встреча проходила в Лондоне на стадионе «Стэмфорд Бридж» и завершилась со счетом 2:1 в пользу «орлов».

На пятой минуте Эден Азар вошёл в штрафную, прострелил на Сеска Фабрегаса, и тот в касание пробил в ближний угол с нескольких метров. Мяч попал в ближнюю штангу и залетел в створ. На девятой минуте Кристиан Бентеке сбросил мяч на Уилфрида Заха, тот обработал его спиной к воротам, начал разворачиваться, вошёл в штрафную и пробил низом в дальний угол мимо вратаря.

Две минуты спустя Бентеке получил мяч на левом фланге, начал смещаться в центр, защитники пытались выбить мяч, но тот отскочил к Заха, который вернул его в центр на Бентеке. Форвард оказался один перед воротами, первым же касанием обработал мяч, а вторым красиво перебросил через голкипера.
Англия - Премьер-лига. 30-й тур
01 апреля 2017, суббота. 17:00 МСК
Челси
Лондон
1 : 2
Кристал Пэлас
Лондон
1:0 – Фабрегас – 5, 1:1 – Заха – 9, 1:2 – Бентеке – 11

«Бавария» забила 6 голов «Аугсбургу», Левандовски оформил хет-трик


«Бавария» разгромила «Аугсбург» в матче 26-го тура немецкой Бундеслиги. Встреча проходила в Мюнхене на стадионе «Альянц-Арена» и завершилась со счётом 6:0.

«Бавария» одержала пятую подряд победу в турнире. Хет-трик оформил Роберт Левандовски, два мяча забил Томас Мюллер, один раз отличился Тьяго Алькантара.

«Бавария» (65 очков) занимает первое место в турнирной таблице немецкой Бундеслиги, опережая идущий вторым «РБ Лейпциг» на 13 баллов. «Аугсбург» (29) находится на 16-й строчке.
Германия - Бундеслига. 26-й тур
01 апреля 2017, суббота. 16:30 МСК
Бавария
Мюнхен
6 : 0
Аугсбург
Аугсбург
1:0 – Левандовски – 17, 2:0 – Мюллер – 36, 3:0 – Левандовски – 55, 4:0 – Алькантара – 62, 5:0 – Левандовски – 79, 6:0 – Мюллер – 80

Расследование коррупционного скандала обошлось ФИФА приблизительно в € 94 млн


ФИФА потратила на расследование внутреннего коррупционного скандала около € 94 млн, сообщает Daily Mail.

По информации издания, такая большая сумма юридических процедур получилась в результате огромного объёма материалов расследования.

Накануне президент ФИФА Джанни Инфантино объявил о завершении расследования, длившегося с июня 2015 года. Громкий скандал в ФИФА начался в мае того же года, когда в Цюрихе были задержаны семь высокопоставленных чиновников организации. В итоге обвинения в получении взяток на сумму примерно $ 150 млн (около € 140 млн) были предъявлены 14 чиновникам.

ФИФА отмечает, что доклад получился более чем на 1300 страниц после рассмотрения более 2,5 млн документов и интервью с ключевыми свидетелями. ФИФА представит отчёт по расследованию в апреле этого года.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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