«Челси» даёт соперникам шанс. Главное — в обзоре дня

В матче 21-го тура российской Премьер-Лиги «Локомотив» в гостях с минимальным счётом обыграл «Уфу».Единственный гол был забит на 37-й минуте —, проводивший дебютный матч за «железнодорожников», мощным ударом с дальней дистанции пробил точно в ближний нижний угол ворот Александра Беленова.«Уфа» потерпела первое поражение под руководством Сергея Семака и также впервые пропустила в официальном матче в 2017 году.«Локомотив» (30 очков) благодаря победе поднялся на восьмое место в таблице РФПЛ. «Уфа» (32) занимает пятую строчку.Тульский «Арсенал» выиграл у «Томи» в матче 21-го тура РФПЛ. Встреча проходила в Туле на стадионе «Арсенал» и завершилась со счётом 3:0.В середине первого тайма Иван Иванов сделал передачу к штрафной на, который выбрался на свободное пространство и нанёс великолепный обводящий удар в дальнюю девятку.На 74-й минуте Кирилл Комбаров со штрафного мощно пробил по воротам, Алексей Солосин кулаками отразил мяч, нооказался первым на отскоке и поразил верхний угол ворот. В концовке Думбия здорово поборолся и выполнил подачу в штрафную, Солосин среагировал на удар Игоря Шевченко, однако Комбаров оказался самым расторопным на добивании.«Арсенал» (18 очков) поднялся на 13-е место в таблице, «Томь» (12) идёт последней.В рамках 30-го тура АПЛ на стадионе «Энфилд» состоялось знаменитое мерсисайдское дерби. «Ливерпуль» на своём поле переиграл «Эвертон» — 3:1.На 8-й минутевывел красных вперёд, а 20 минут спустя «ириски» сравняли счёт — отличился. Однако такой счёт продержался на табло недолго — на 31-й минуте голом отметился. Окончательный результат в пользу команды Юргена Клоппа на 60-й минуте установилстал первым в истории «Ливерпуля» тренером, выигравшим свои три первых мерсисайдских дерби в АПЛ.«Челси» проиграл «Кристал Пэлас» в матче 30-го тура АПЛ. Встреча проходила в Лондоне на стадионе «Стэмфорд Бридж» и завершилась со счетом 2:1 в пользу «орлов».На пятой минуте Эден Азар вошёл в штрафную, прострелил на, и тот в касание пробил в ближний угол с нескольких метров. Мяч попал в ближнюю штангу и залетел в створ. На девятой минуте Кристиан Бентеке сбросил мяч на, тот обработал его спиной к воротам, начал разворачиваться, вошёл в штрафную и пробил низом в дальний угол мимо вратаря.Две минуты спустя Бентеке получил мяч на левом фланге, начал смещаться в центр, защитники пытались выбить мяч, но тот отскочил к Заха, который вернул его в центр на Бентеке. Форвард оказался один перед воротами, первым же касанием обработал мяч, а вторым красиво перебросил через голкипера.«Бавария» разгромила «Аугсбург» в матче 26-го тура немецкой Бундеслиги. Встреча проходила в Мюнхене на стадионе «Альянц-Арена» и завершилась со счётом 6:0.«Бавария» одержала пятую подряд победу в турнире. Хет-трик оформил, два мяча забил, один раз отличился«Бавария» (65 очков) занимает первое место в турнирной таблице немецкой Бундеслиги, опережая идущий вторым «РБ Лейпциг» на 13 баллов. «Аугсбург» (29) находится на 16-й строчке.ФИФА потратила на расследование внутреннего коррупционного скандала около € 94 млн, сообщает Daily Mail.По информации издания, такая большая сумма юридических процедур получилась в результате огромного объёма материалов расследования.Накануне президент ФИФАобъявил о завершении расследования, длившегося с июня 2015 года. Громкий скандал в ФИФА начался в мае того же года, когда в Цюрихе были задержаны семь высокопоставленных чиновников организации. В итоге обвинения в получении взяток на сумму примерно $ 150 млн (около € 140 млн) были предъявлены 14 чиновникам.ФИФА отмечает, что доклад получился более чем на 1300 страниц после рассмотрения более 2,5 млн документов и интервью с ключевыми свидетелями. ФИФА представит отчёт по расследованию в апреле этого года.