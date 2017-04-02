Футбол
РФПЛ ФНЛ - Первый дивизион Лига чемпионов Лига Европы Англия Испания Италия
Германия Китай Кубок России ПФЛ - Второй дивизион Молодёжное первенство Сборная России Чемпионат мира 2018
Кубок конфедераций Южная Америка Украина Франция Женский футбол Прочие турниры Молодёжные сборные
Лига Чемпионат.com Любители Студенческий футбол Рейтинг УЕФА Рейтинг ФИФА MVP РФПЛ
Хоккей
КХЛ НХЛ МХЛ ВХЛ ЧМ по хоккею 2017 Евротур Кубок мира по хоккею
Чемпионат мира U18-U20 Ночная Лига MVP КХЛ
Биатлон
Кубок мира-2016/17. Мужчины Кубок мира-2016/17. Женщины ЧМ-2017 Рождественская гонка 2016 ЧЕ-2017 Чемпионат России-2017
Теннис
Кубок Федерации Кубок Дэвиса WTA ATP Ролан Гаррос 2017 Кубок Кремля Рио 2016
Авто
Формула-1 Мотогонки Ралли Младшие серии DTM/WTCC/Туринг Дакар/Ралли-рейды Америка/WEC/Формула-Е
Бокс/ММА
Профессионалы Любители Женский бокс ММА
Баскетбол
НБА Евролига Единая лига ВТБ Еврокубок Евробаскет-2017
Волейбол
Суперлига мужчины Суперлига женщины Лига чемпионов Еврокубки Кубок России Пляжный волейбол Сборные
Международный волейбол
Другие
Биатлон Мини-футбол Фигурное катание Водные виды спорта Конькобежный спорт Лёгкая атлетика Лыжный спорт
Пляжный футбол Гандбол Конный спорт Хоккей с мячом Велоспорт Шахматы Прочие виды спорта
Европейские игры 2015 Ride The Planet
Фэнтези
Бизнес
Ставки
Киберспорт
Dota 2 Counter-Strike: Global Offensive FIFA League of Legends
Лента новостей Видео Фэнтези футбол Билеты на спорт Фото Спортивный ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра
«Локомотив», Кайл Уолкер, «Луч-Энергия» — в обзоре социальных сетей
Фото: instagram.com/fc_lokomotiv/
Текст: Владислав Гринчик

Новый спонсор «Локо» и желанный магнит для «Ростова». 1 апреля в соцсетях

«ОК» — спонсор «Локомотива», магнит для «Ростова» и контракт Боласье — в обзоре футбольных соцсетей за 1 апреля.
2 апреля 2017, воскресенье. 09:00. Футбол
Собери команду воскресенья в российской Премьер-Лиге, возьми Акинфеева и Дзюбу!

Официальный «инстаграм» «Локомотива» решил разрядить обстановку перед матчем с «Уфой» и за несколько часов до игры представил подписчикам нового титульного спонсора. Им стали замшелые «Одноклассники», логотип которых симпатично вписался между «Адидас» и эмблемой клуба, а также на рукаве майки. Как следует из сообщения, лицезреть новинку можно будет уже на ближайшем кубковом матче с «Уфой», который состоится 5 апреля в Черкизово. Посмотрим, а вдруг не шутили? В День смеха «Локомотив» не ограничился лишь представлением нового спонсора и взорвал социальные сети стартовым составом на матч с «Уфой». Юрий Сёмин провёл внушительную ротацию и дал шанс проявить себя таким футболистам, как Ислам Вагабов, Иван Лапшов и Николай Поярков. Позже эта информация была опровергнута официальным «твиттером» «Локомотива», и болельщики смогли увидеть настоящий список из 11 стартовых игроков. Интересно, что Фарфан, который изначально был лишь в фейковом списке, действительно вышел на поле с первых минут. Сложно было бы придумать лучший дебют для перуанца, нежели тот, что случился – на 37-й минуте он забил свой первый и сразу же победный гол за «Локомотив». Ставим пятёрку «железнодорожникам», которые могут не только посмеяться, но и подарить самые что ни на есть настоящие три очка своим болельщикам.
Пока другие клубы РФПЛ скупились даже на самые банальные первоапрельские шутки, ростовские «мужики» представили забавный баннер в преддверии матча с «Краснодаром». Кстати, не увидел на холодильнике магнитика «Манчестер Юнайтед»… Видимо, место на дверце белого шкафа достаётся лишь поверженным соперникам. Что ж, посмотрим 3 апреля, сможет ли Курбан Бекиевич пополнить свою коллекцию. Полузащитник «Эвертона» Янник Боласье с честью принял роковой удар судьбы в виде повреждения передней крестообразной связки на правом колене и не вешает носа. В День смеха конголезец напомнил о себе в «Твиттере». Янник опубликовал шутливое фото, на котором он в форме сборной Конго подписывает контракт. Подпись гласит: «Решил взять на себя обязанности главного тренера сборной».
Несмотря на все тяготы ФНЛ, День смеха не обошёл и её. Забавный пост перед матчем с «Волгарём» был опубликован в группе «Луча-Энергии» в социальной сети «ВКонтакте». Кстати, сыграли соперники вничью — 2:2. Может, всё-таки стоило заявить Тихоновецкого?! Здорово, когда люди могут иронизировать сами над собой. Это говорит об отличном чувстве юмора! И в этом плане нас не подкачала Бундеслига, откуда прилетела шутка про посещаемость. Официальный «твиттер» «Хоффенхайма» опубликовал первоапрельскую инициативу, в которой говорится о сокращении посадочных мест для зрителей на «Вирсол Рейн-Некар-Арене». «Да, у нас мало болельщиков, мы «пластиковый» клуб! Так зачем нам так много кресел на стадионе?». Думаю, нашим клубам стоит почерпнуть для себя такой приём и стать чуточку честнее – кому нужны накрученные цифры из Черкизово, Химок?
И на десерт развлечение от защитника «Тоттенхэма» Кайла Уолкера. Англичанин принял участие в акции по выклянчиванию фунтов у случайных прохожих. Двое африканцев, руководившие процессом из фургона, припаркованного неподалёку, давали Уолкеру различные задания: попросить денег во время пробежки, заслужить фунт битбоксом. И таки да – ему отказывали!
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Всего голосов: 23
Теги
Луч-Энергия ФК Локомотив Кайл Уолкер Видео Фото
Новости. Футбол
2 апреля 2017, воскресенье
13:26 Николас: если «Арсенал» ищет замену Венгеру, нужно присмотреться к Роджерсу
13:23 Васильев: «ПСЖ» был сильнее «Монако» и заслуженно победил, нужно это признать
13:15 Сухов: «Локомотив» создал очень много моментов, а у «Уфы» явных шансов не было
13:03 Игроки «Зенита» сыграют с «Рубином» в траурных повязках в память о Казачёнке
13:02 Стал известен стартовый состав «Зенита» на матч с «Рубином»
13:00 «Наполи» – «Ювентус»: текстовая онлайн-трансляция начнётся в 21:45
12:59 Мунтари: лучший тренер в моей карьере — Спаллетти
12:51 Ребров признался, что часто разговаривает с Песьяковым о своих детях
12:50 «Рубин» объявил стартовый состав на матч с «Зенитом»
12:39 Ориги: могу быть полезен «Ливерпулю» уже сейчас, я не опция на будущее
12:35 Ребров: после матча с «Анжи» два дня не мог прийти в себя из-за напряжения
12:30 Менье: многие говорили, что сезон для «ПСЖ» закончился после 1:6 от «Барселоны»
12:28 «Амкар» – «Терек»: стали известны стартовые составы
12:15 Ловрен: «Ливерпуль» заслуженно победил «Эвертон», у них был только один момент
12:13 Эллардайс: если читать между строк, Кабай хотел бы уйти из «Пэлас» в «Марсель»
12:01 Галлас: я не согласен с Венгером, главная команда Лондона — «Челси»
12:00 «Арсенал» – «Манчестер Сити»: текстовая онлайн-трансляция начнётся в 18:00
11:59 Невилл: сегодня я узнал, что Джеймс Бонд – болельщик «Ливерпуля»
11:54 Каррера: не думаю о возвращении в Италию и сфокусирован на работе в «Спартаке»
11:46 Никитин: матч с «Локомотивом» нужно забыть, остроты у «Уфы» было мало
11:38 «Боруссия» Д может наказать Обамейянга за маску, надетую в матче с «Шальке»
11:31 Стерлинг: люблю играть с «Арсеналом», мне нравится их стиль
11:30 «Реал» – «Алавес»: текстовая онлайн-трансляция начнётся в 17:15
11:18 Каррагер: в мерсисайдском дерби Ловрен просто издевался над Лукаку
11:09 К вечеру 1 апреля на матч «Рубин» — «Зенит» было продано всего 6 тыс. билетов
11:00 Хиддинк: «Лестер» обратился ко мне неофициально, но я ответил отказом
11:00 ЦСКА – «Крылья Советов»: текстовая онлайн-трансляция начнётся в 16:30
10:56 Игнатьев: найти на поле общий язык с Фарфаном было очень легко
10:50 Тренер «Борнмута» не стал критиковать Артера за ужасное исполнение пенальти
10:47 Гилерме: у «Локомотива» ещё есть возможность попасть в первую пятёрку
10:40 «Рубин» — «Зенит»: команды определились с комплектами формы
10:30 Президент «ПСЖ»: в матче с «Монако» мы показали своё истинное лицо
10:30 Васин: «Крылья» наверняка приедут играть с ЦСКА вторым номером
10:21 Вайнцирль: «Шальке» был ближе к победе в рурском дерби, чем «Боруссия» Д
10:19 Верратти: в финале Кубка лиги «ПСЖ» чувствовал ответственность за поражение в ЛЧ
10:13 Коке: после рурского дерби мне необходимы три недели отдыха
10:05 «Рубин» – «Зенит»: текстовая онлайн-трансляция начнётся в 14:00
09:55 Побегалов: «Шиннику» нужно было «отмазаться» за бездарные 0:3 в Химках
09:53 Гвардиола: я пришёл в «Сити» не для того, чтобы изменить английский футбол
09:45 Симеоне: доволен храбростью, которую «Атлетико» показал в матче с «Малагой»
09:43 Щенсны: не знаю, что сказать по поводу слов Бонека обо мне и Венгере
09:29 Спаллетти: отправился бы на «Сан-Паоло», но мне сказали, что это будет проблемой
09:27 Пети: половина состава «Арсенала» просто не должна играть в таком клубе
09:17 Мбаппе: я не сумел стать лидером «Монако» в матче с «ПСЖ», это послужит уроком
09:14 Обамейянг: я не высокомерен, это мой образ жизни
Все новости RSS
Партнерский контент
Загрузка...
Попадёт ли "Локомотив" по итогам чемпионата в зону УЕФА?
Архив →
Конфиденциальность Использование информации Контакты Реклама Виджеты Мобильная версия
© championat.com, 2000–2017
RAMBLER&Co
Возрастное ограничение 18+