Новый спонсор «Локо» и желанный магнит для «Ростова». 1 апреля в соцсетях

Официальный «инстаграм» «Локомотива» решил разрядить обстановку перед матчем с «Уфой» и за несколько часов до игры представил подписчикам нового титульного спонсора. Им стали замшелые «Одноклассники», логотип которых симпатично вписался между «Адидас» и эмблемой клуба, а также на рукаве майки. Как следует из сообщения, лицезреть новинку можно будет уже на ближайшем кубковом матче с «Уфой», который состоится 5 апреля в Черкизово. Посмотрим, а вдруг не шутили?В День смеха «Локомотив» не ограничился лишь представлением нового спонсора и взорвал социальные сети стартовым составом на матч с «Уфой». Юрий Сёмин провёл внушительную ротацию и дал шанс проявить себя таким футболистам, какПозже эта информация была опровергнута официальным «твиттером» «Локомотива», и болельщики смогли увидеть настоящий список из 11 стартовых игроков. Интересно, что Фарфан, который изначально был лишь в фейковом списке, действительно вышел на поле с первых минут. Сложно было бы придумать лучший дебют для перуанца, нежели тот, что случился – на 37-й минуте он забил свой первый и сразу же победный гол за «Локомотив». Ставим пятёрку «железнодорожникам», которые могут не только посмеяться, но и подарить самые что ни на есть настоящие три очка своим болельщикам.Пока другие клубы РФПЛ скупились даже на самые банальные первоапрельские шутки, ростовские «мужики» представили забавный баннер в преддверии матча с «Краснодаром». Кстати, не увидел на холодильнике магнитика «Манчестер Юнайтед»… Видимо, место на дверце белого шкафа достаётся лишь поверженным соперникам. Что ж, посмотрим 3 апреля, сможет ли Курбан Бекиевич пополнить свою коллекцию.Полузащитник «Эвертона»с честью принял роковой удар судьбы в виде повреждения передней крестообразной связки на правом колене и не вешает носа. В День смеха конголезец напомнил о себе в «Твиттере». Янник опубликовал шутливое фото, на котором он в форме сборной Конго подписывает контракт. Подпись гласит: «Решил взять на себя обязанности главного тренера сборной».Несмотря на все тяготы ФНЛ, День смеха не обошёл и её. Забавный пост перед матчем с «Волгарём» был опубликован в группе «Луча-Энергии» в социальной сети «ВКонтакте». Кстати, сыграли соперники вничью — 2:2. Может, всё-таки стоило заявить Тихоновецкого?!Здорово, когда люди могут иронизировать сами над собой. Это говорит об отличном чувстве юмора! И в этом плане нас не подкачала Бундеслига, откуда прилетела шутка про посещаемость. Официальный «твиттер» «Хоффенхайма» опубликовал первоапрельскую инициативу, в которой говорится о сокращении посадочных мест для зрителей на «Вирсол Рейн-Некар-Арене». «Да, у нас мало болельщиков, мы «пластиковый» клуб! Так зачем нам так много кресел на стадионе?». Думаю, нашим клубам стоит почерпнуть для себя такой приём и стать чуточку честнее – кому нужны накрученные цифры из Черкизово, Химок?И на десерт развлечение от защитника «Тоттенхэма». Англичанин принял участие в акции по выклянчиванию фунтов у случайных прохожих. Двое африканцев, руководившие процессом из фургона, припаркованного неподалёку, давали Уолкеру различные задания: попросить денег во время пробежки, заслужить фунт битбоксом. И таки да – ему отказывали!