— Жирков: африканцу стыдно за нас? Значит, у нас такие африканцы.

chipert:
— Лжефутболисты сыграли со сборной Кот-д'Ивуара.
st-derunets:
— ЛжеДмитрий: Игры нет, но вы держитесь!
«РЕН ТВ»: уже звонили на этот номер раньше — получали комментарии от Тарасова
wtf777:
— Почему Ванга заплакала, когда её спросили о будущем нашей сборной? Что такое виртуальная третья нога? Почему наши футболисты не вполне футболисты? Сегодня в спецрасследовании с Игорем Прокопенко.
Нескольких болельщиков вывели с матча Россия — Бельгия из-за поддельных билетов
chenotguewarra:
— Ещё несколько ушли с настоящими билетами, заявив, что сборная России — поддельная.
Тимати планирует создать в Москве футбольный клуб
henry1448:
— Tantum Verde Football club
baggio174:
— Представляю, как заниженный автобус цвета баклажан подкатывает к стадиону.
prostoserega:
— Стас Михайлов планирует создать ФК «Без тебя» из домохозяек от 35.
grandhustle:
— Где есть капитализация и интересный футбол? — У нас в клубе.
Где нет лишних надежд и напыщенности? — У нас в клубе.
Где люди живут футболом? — У нас в клубе.
Если я нужен тебе, ищи меня в «Строгино».
Анохин: у команды Тимати уже есть наработки по созданию футбольного клуба
zaspartaksdetstva:
— Если назовут команду «Блэк Стар», будут ли туда принимать белых звёзд?
С уважением,
Александр К., г. Санкт-Петербург
flow:
— Селюк будет главным поставщиком футболистов для клуба.
Орлов: после Кубка конфедераций «Зенит» вернётся на «Петровский»
vlad733:
— «Ты не горюй, Ген, отдохнём и ещё раз переделаем» © Чебурашка.
Самедов: сборной России не хватает Игнашевича и В. Березуцкого
123sova123:
— Игнашевич: Онопко и Зырянова не хватает сборной России.
nigmatullin:
— Онопко: Дасаева не хватает в сборной.
Дасаев: Бышовца не хватает в сборной.
Бышовец: меня и только меня не хватает в сборной!
Британские СМИ назвали кулачные бои на Масленицу подготовкой ультрас к ЧМ-2018
yuzzz:
— Это они ещё День ВДВ не видели.
modzhahed:
— Можно ещё «Лыжню России» выдать за массовую подготовку зимнего десанта в леса Прибалтики.
Игбун: в России отличная погода, но почему-то мало кто говорит по-английски
chori10:
— «Хорош», «давай», «спокойно», «чуть-чуть», «нормально» — вот эти пять слов знаю.
Он там на парковке подрабатывает, что ли?
В Интернете высмеяли странный бюст Криштиану Роналду
kennymccormick:
— Такое ощущение, что Месси слепил этот бюст.
pagucm:
— Похоже, что для бюста позировал Черышев.
paranoik1:
— И правда страшный бюст. Надо было к Церетели обратиться, он бы такой памятник отгрохал! Хотя тогда Мадейра под этой тяжестью могла бы пойти на дно.
Стадион «Крестовский» проходит экологическую сертификацию
smmu:
— Но зачем? И так понятно, что это самый «зелёный» стадион России! В него столько «зелени» вложили, что экологичнее невозможно.
Кокорина лишили водительских прав на четыре месяца
kpmed:
— Плаческу: московский суд… ну вы поняли.
В Перу изъяли партию кокаина на $ 85 млн под брендом Месси
empty-street:
— В Ростовской области изъяли полторы тонны испорченных куриных яиц под брендом «Адамов».
ropsyadapsya:
— Криптографическая экспертиза установила, что подпись «Месси» на коробках была подделана рукой Ерёменко.
«Метрострой»: «Крестовский» достроен, далёкое будущее арены нас не коснётся
blackjoker:
— Закончился сериал «Бандитский Петербург», напоминаем название сезонов:
1. Фундамент на крестах.
2. Metallica к нам не поедет.
3. Убрать генподрядчика.
4. Остров вибраций.
5. Возвращение на «Петровский».
Невеста форварда «Реала» Мораты занимается поиском дома в Лондоне
stepposuslupus:
— Альваро не в курсе, что, переходя в «Челси», невесту с собой лучше не брать?
А. Березуцкий прочитал стих «Берёза» в рамках проекта «Лирика футбола»
sialexdlyasbornoy:
— Молодец, зачёт. Пусть Кокорин прочтёт Некрасова «Кому на Руси жить хорошо».
Бензема: требую объяснений по поводу моего непопадания в состав сборной Франции
masterzen1:
— Придётся найти видео с Дешамом.
Селюк: Гафар ничем не уступает португальским спартаковцам, купленным за миллион
kolokola:
— А в конце добавил: «Он хороший».
Ндри: после матча Россия – Кот-д’Ивуар звонили с родины, подшучивали. Было стыдно
solikamsk32:
— Жирков: африканцу стыдно за нас? Значит, у нас такие африканцы.
Моуринью раскрыл причины, по которым он посетил матч Хорватия — Украина
vincitore:
— Моуринью: я просто забыл, что Калачёв белорус!
Офицеры ФИФА проверят всю сборную России на допинг
goryaschiypukan:
— Допинг? У них в крови только тормозную жидкость можно будет найти.
phenomenal-one:
— Если найдут, это будет сильнейшая дискредитация и антиреклама любого допинга.
kokorinavdinamo:
— ВАДА: Ну невозможно играть так плохо! Мы не верим! Они явно травятся чем-то.
hartsm:
— Что они там нашли? Препараты — уныний, нудний, полений, ноу эмоушен?
ancifer2:
— Зачем? Разве не очевидно, что они принимают только лимитий?
Месси дисквалифицирован на четыре матча Аргентины в квалификации ЧМ-2018
kasper741-cska:
— «Отсутствие у вас судимости — это не ваша заслуга, а наша недоработка»
Месси: я не грубил судье, а просто произнёс слова в воздух
jlwaffenss:
— Оскорбление чувств воздуха, не иначе.
Футболисты «Ривер Плейт» не реализовали выход «четыре в ноль»
Видео этого эпизода можно посмотреть на YouTube.
varan-lizardman:
— У «Ривера» тренер хоть и аргентинец, но даже я по губам прочёл, что он сказал в конце сего ролика.