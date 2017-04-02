ЦСКА не отпускает «Зенит». Как Гончаренко земляка Скрипченко обыграл

Много лет Гончаренко со Скрипченко трудились в связке. Вместе набирались опыта в БАТЭ, вместе прибыли в Россию по приглашению «Кубани», а затем сотрудничали в «Урале». И всё это время роли в тандеме были распределены чётко: Виктор Михайлович – главный, Вадим Викторович – помощник. Пути-дороги земляков-единомышленников разошлись в сентябре 2015-го, но лишь спустя год Скрипченко представилась возможностьпоспорить с коллегой на равных. В фигуральном плане. И он ею замечательно воспользовался, переиграв «Уфу» Гончаренко всё тем же «Уралом».Повторить фокус во втором круге Скрипченко было многократно сложнее. Не потому что его «Крылья» принципиально сильнее «Урала». Просто новый клуб Гончаренко – не ровня трудолюбивой, упорной, но всё же простоватой «Уфе». В противоборстве действующего чемпиона с аутсайдером силы изначально были не равны, а отсутствие капитана волжан Таранова (занемог, согласно официальному рупору клуба в Сети) эту пропасть ещё больше увеличил.Место опытного коллеги в центре обороны занял молодой– и с первых минут вынужден был работать на разрыв. Виной тому не столько агрессивные маневры, сколько постоянный подсказ с тренерской лавки. Скрипченко временами чуть на поле не выскакивал, пытаясь докричаться до своего высокого блондина. Божин вертел головой, переводя взгляд со «своего» игрока на тренера и обратно. Грубых ошибок, на глазок, не допускал, а большего от вчерашнего резервиста, наверное, наивно было требовать. Что-что, а защищались волжане вполне сносно: «армейцам» понадобилось довольно много времени, чтобы протоптать дорожки к воротам Лории.В лице «Крыльев Советов» ЦСКА словно встретил собственное зеркальное отражение. Гости расставились на газоне «ВЭБ Арены» в том же порядке, что и хозяева: тройка стопперов, пара латералей, три центральных хавбека и пара форвардов. Разница заключалась в нюансах: если красно-синяя формация была ближе к 3-5-2, то самарская – к 5-3-2. Одни были заточены на атаку, другие – на оборону.На вратаряобычно бодряще влияет столичная атмосфера. Как иначе объяснить тот факт, что свои высшие баллы в этом сезоне – 9,0 и 8,5 от «Чемпионата» — Георгий заработал в гостях у «Спартака» и «Локомотива»? Устроить ещё один бенефис в Москве куражному грузинскому киперу не удалось. На 3-й Песчаной Лория пропустил с первого же точного удара в створ – очень уж искусно всё исполнил. Переложив мяч с правой под левую ногу, Александр на мгновение будто бы задумался – и вдруг стрельнул из-под защитника. Лория даже сложиться не успел.ЦСКА – по приобретённой за зиму привычке – был предельно внимателен и основателен в обороне. За, вышедшего на игру в футболке с коротким рукавом и шортах, даже немного волнительно было – не озяб бы капитан без дела. Серьёзно вмешаться в процесс от Игоря потребовалось всего раз за тайм. И он безупречно это сделал, ликвидировав потенциально опасный прорыв крупногабаритного Корниленко по центру.Более один на один с опасностью защитники своего капитана в первые 45 минут не оставляли. От вынужденной перестановки одного ветерана на другого –на– надёжность оборонительного блока ЦСКА не снизилась.Разменяв в перерывена, Скрипченко перешёл на игру в четыре защитника. Разумеется, намерения у него были самыми благими – увеличить давление на возрастную оборону противника и, если получится, отыграться. «Армейцам» только того и надо было. Обнаружив свободные коридоры на чужой половине поля, они с удовольствием в них устремились и ещё до истечения часа игры могли довести счёт до крупного. Но если Натхо не дал пропасть даром классной передаче от лицевой линии Фернандеса, то Витиньо своим шансом воспользовался хуже. От третьего гола Лорию спасла стойка ворот.Воскресил интригу свеженький. Итальянскому страннику (дюжина клубов к 27 годам!) хватило семи минут на газоне, чтобы переиграть лучшего вратаря России. Одним махом Кристиан оборвал две серии: ЦСКА впервые в 2017-м пропустил, а «Крылья» — забили.На этом неприятности чемпионов не закончились. Дело до победы они кое-как довели, но, возможно, потеряли из-за травмы ещё одного бойца. Травма Головина способствовала дебюту в Премьер-Лиге. Раз не пропустили – дебюту удачному. А попади Кучаев в компенсированные минуты не в защитника, а куда-нибудь в район девятки – был бы сверхуспешный!