«Конечно, Акинфееву неприятно». Что говорили Гончаренко и Скрипченко

Тренера «Крыльев Советов» одно удовольствие слушать – всегда обстоятельный, внимательный к деталям. После игры с ЦСКА Вадим Скрипченко остался верен себе.
— Приятно играть на таком красивом стадионе, — воздал должное новому «армейскому» дому Вадим Викторович. — Мы в первый раз здесь – всё прекрасно. Я очень рад за ЦСКА, что у него появилась такая арена.
Что касается матча, то мы знали, что ЦСКА в последнее время перестроился и играет в другой тактической расстановке. Были готовы к тому, что Фернандес на правом фланге активно борется за верховые мячи, сбрасывает, а атакующая группа хорошо работает на подборах и создаёт опасность вблизи ворот соперника. Но не в полной мере справились с правым флангом атаки соперника, в частности с Фернандесом. У ЦСКА была большая фора после второго забитого мяча.
Если вы заметили, во втором тайме мы перестроились на более атакующую модель игры 4-2-3-1. С выходом Зуева приобрели в атаке дополнительные опции, и в целом это принесло успех. Путём замен, считаю, мы доминировали во второй половине тайма. И у нас были возможности после первого гола забить второй. Пускай не стопроцентные, полумоменты – но они были. Как результат до последних минут игра держала в напряжении. При этом мы могли и сами пропустить. После третьего гола ЦСКА игра бы закончилась. А так у нас до последних минут оставался шанс спасти игру. К сожалению, не получилось.
— Чем была вызвана замена Глеба – одного из самых активных участников первого тайма?
— Глеб неплохо провёл игру, но надо понимать, что в матче с «Ростовом» он получил травму и несколько дней не тренировался. Сегодня на 90 минут Саша, к сожалению, не был готов. В то время, которое получил, он сыграл неплохо. Но нам хотелось ещё усилить атакующий потенциал за счёт замены.
— Почему после сухого матча с «Ростовом» вы на две трети изменили состав тройки центральных защитников?
— Во-первых, Гаджибеков после дисквалификации вернулся в стартовый состав. А Иван Таранов, к сожалению, заболел. Простудное заболевание.
Покидая конференц-зал, Вадим Скрипченко бросил напоследок: «Удачи в борьбе за чемпионство». Для него аббревиатура ЦСКА не пустой звук. Футболист Скрипченко недолго носил красно-синюю футболку, и всё равно то время вспоминает с теплотой.
Тренер победителей был более лаконичен.
— После того как счёт стал 2:0, где-то с 60-й минуты, мы снизили активность, темп игры упал, — констатировал Виктор Гончаренко. — Это дало больше шансов сопернику. «Крылья» начали приближаться к нашим воротам, какие-то моменты создавать, гол забили. Мы можем сколько угодно говорить, что матчи сборных не влияют на клубы, но после них футболисты возвращаются в разном состоянии. Необходимо время, чтобы привести всех к единому знаменателю. Поэтому важно, что победили, и теперь все вместе будем готовиться к следующему туру.
— Ведёте счёт встреч против Скрипченко?
— Всё, что имеет значение, это история подготовки к следующему матчу. Всё, что было до этого, неважно.
— Как сказалась на игре ЦСКА потеря Дзагоева и довольны ли выступлением Натхо на его позиции?
— Натхо забил победный гол, но Дзагоева всегда не хватает. Без него совсем другая динамика. Увы, травмы – это часть футбола.
— Есть ясность по травмам Алексея Березуцкого и Головина?
— Сложно сказать на данный момент. Может быть, завтра сможем сказать что-то детально.
— Сегодня прервалась сухая серия ЦСКА. Придаёте значение этому факту? Акинфеев в раздевалке выражал недовольство?
— В какой-то мере даже чувствую облегчение. Любая серия не должна давить. В то же время, конечно, Игорю неприятно пропускать. Всё-таки игра нам давалась, под нашим контролем была, а потом стала уплывать из-под контроля. По крайней мере, теперь не будет дополнительного волнения, давления в следующем матче.