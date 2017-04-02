Жена просит исключить мужа из сборной за измену. Что нового в Китае

Геройства Халка
Не удивляйтесь, если в ближайшее время в Китае запустят в производство новые комиксы с Халком. Только вместо зелёного великана на всех страницах будет красоваться нападающий «Шанхай СИПГ». Бразилец просто неудержим, забивает много и делает это на загляденье. Вот очередной мини-шедевр экс-игрока «Зенита» в азиатской ЛЧ. Не забывает он и про чемпионат страны. В последнем туре Халк оформил голевую передачу на Элкесона.
И не забыл отличиться сам.
Чего его команде, правда, не хватило для победы. В центральном матче со счётом 3:2 победил «Гуанчжоу Эвергранд» — героем стал младший брат Жуниньо Рикардо Гуларт.
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Роббен может перебраться в Поднебесную
Кстати, в напарники к Гуларту в Гуанчжоу всерьёз намерены выписать полузащитника «Баварии» Арьена Роббена. Несмотря на то что Арьену уже 33, он всё ещё считается игроком основы и является одним из лидеров мюнхенцев по системе «гол+пас». Потому в ближайшее время трансфер будет провернуть весьма сложно. К тому же и сам Роббен заявлял: вероятность того, что он продолжит карьеру в Китае, минимальна. Только вот часики тикают, продлевать действующий до лета 2018 года контракт «Бавария» не спешит. И на этом факторе «Гуанчжоу» постарается сыграть в следующее трансферное окно.
Наступил на Витселя – без футбола на полгода
У Витселя, как и у Халка, пока тоже всё складывается неплохо. Главного тренера сборной Бельгии Роберто Мартинеса нисколько не смущает, что Аксель уехал в Китай, он доволен его игрой. А в последнем туре «Тянцзинь Цюанцзянь» одержал победу над «Хэнань Цзянье» — спасибо Алешандре Пато, раздающему голевые передачи, а в свободное время обучающему футболу всех китайцев, находящихся поблизости.
Кому интересно, чем закончилась история с парнем, наступившим на ногу Витселю в прошлом туре: Цинь Шэнь мало того что стал одним из самых низкооплачиваемых игроков лиги, так ещё и получил полугодовую дисквалификацию. Его партнёр Сунь Шилинь отделался двумя матчами дисквалификации за насмешку над Пато после не забитого им пенальти.
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Отчисление за измену
Не успела закончиться одна китайская драма, как у всех на устах другая. Как вам такой сюжет: жена полузащитника «Гуанчжоу Фули» Цзян Чжипена просит исключить его из сборной и команды за измену. Супруга уличила его в измене и подала на развод. Но этим не ограничилась. Документ с просьбой исключить Чжипена из клуба и сборной уже на столе у главы китайской футбольной ассоциации, копия – у президента «Гуанчжоу Фули».
«Я поддерживала его, когда он был ещё беден, моя мама относилась к нему как к сыну, моя семья выделила 1 миллион юаней (около € 134 тыс. — Прим. «Чемпионата») на оплату дома в Шанхае, у нас не было свадебной церемонии, мы не особо афишировали наши отношения.
Почти три с половиной года из четырёх лет брака он спит с другими женщинами и теперь пытается свести меня в могилу, несмотря на наши многолетние отношения.
Уважаемый Чаи Шеньхуа, глава китайской футбольной ассоциации, я прошу вас отчислить Чжипэна из сборной.
Уважаемый Вэнг Юпэн, директор спортивного бюро провинции Гуандун, я прошу вас отчислить Чжипэна из «Гуанчжоу Фули», а также прошу президента клуба Чжана Ли сотрудничать с моим адвокатом и предоставить контракт мужа».
Пока официального ответа не последовало. Но если прецедент будет создан, как минимум у одного человека в Лондоне будет повод поволноваться.
Рамирес и Оби Микел
Кстати, о Лондоне. За 10 сезонов в «Челси» Джон Оби Микел отметился всего одним голом в Премьер-лиге. В Китае всё несколько проще (что логично), потому и результативность нигерийца может серьёзно возрасти. Так, после ничьей и поражения в двух стартовых турах Оби Микел принёс своему новому клубу «Тяньцзинь Тэда» первую победу в сезоне.
А вот у его экс-партнёра Рамиреса пока не получается ровным счётом ничего. «Цзянсу Сунин» потерпел два поражения и сыграл вничью, и сейчас расположился у зоны вылета.
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Команда Тевеса чуть не теряет стадион
Напоследок – главная сенсация тура. «Шанхай Шэньхуа» потерпел первое поражение в чемпионате, уступив «Бэйцзинь Гоань». Мало того что посреди недели у клуба Тевеса и Гуарина загорелся стадион.
Так ещё и результаты пока оставляют желать лучшего. Неудержимый Бурак Йылмаз оформил дубль, укрепившись на верхней строчке списка бомбардиров, и принёс своей команде победу.
А Тевесу ещё предстоит серьёзно потрудиться, чтобы отработать свой многомиллионный гонорар.