Застрявший во времени. Ещё один матч, который заставит Венгера задуматься

Отсутствие вариативности

Отсутствие новых идей

Натянутые отношения с некоторыми игроками

Неумение перестроиться по ходу матча

Уже стало привычным, когда один сектор «Эмирейтс» требует отставки Венгера, а другой выражает ему свою поддержку.

Итог

Фото: Reuters

За несколько часов до начала игры с «Манчестер Сити» у «Эмирейтс» показался вот такой маленький автобус.«20 лет в Европе, а мы всё ждём» — гласила надпись с боковой стороны. С торцовой: «InWengerwetrust» — лозунг болельщиков «Арсенала», поддерживающих главного тренера. Да и тут крылась ирония. Зачёркнутая буква «t» в слове «trust» превратила «веру» в «ржавчину». И именно такое мнение об Арсене сейчас витает в северной части Лондона. И за его пределами тоже. Чего стоит баннер «WengerOut» на матче чемпионата… Новой Зеландии.Что уж говорить, в последнее время, когда разговор заходит об «Арсенале», обсуждают многое – устарелые взгляды Венгера, годы без серьёзных трофеев, конфликт с Санчесом, недовольство болельщиков. Что угодно, только не футбол. И это главная проблема современного «Арсенала».Сегодня трибуны «Эмирейтс» находились в замешательстве. Уже стало привычным, когда один сектор требует отставки Венгера, а другой выражает ему свою поддержку. Воскресным вечером фанаты «канониров» наверняка расходились по домам с непонятными ощущениями – с одной стороны, их команда дала бой солидному клубу АПЛ, порой даже доминировала на поле. С другой – нехватка идей и провалы в обороне всё так же напоминали тот самый хронически больной «Арсенал». Несмотря на ничью и два забитых мяча, что уже можно считать неплохим результатом, игра с «Манчестер Сити» в очередной раз наглядно показала больные точки «пушкарей».Если вы думаете, что Гвардиола приехал в АПЛ, чтобы культивировать здесь фирменную «тики-таку», вы ошибаетесь. Слова самого Пепа перед игрой не кажутся лицемерием: «Думаю, было бы несколько высокомерным думать, что я приехал сюда, чтобы изменить философию английского футбола. Я приехал сюда, чтобы завоёвывать титулы».Гвардиола показал, что готов подстраиваться под манеру игры соперника, играть от него. И сегодня на «Эмирейтс» он вновь продемонстрировал это. Взять хотя бы первый гол. Не секрет, что опорная зона «Арсенала» порой провисает, особенно при переводе мяча с дальних дистанций. Страховать полузащитников выдёргивается Мустафи, а порой и вовсе участвует в позиционных атаках команды. Само собой, это открывает свободные зоны в центре обороны. И пожалуйста – Шкодран выигрывает воздух в борьбе с Агуэро, на подборе первым оказывается Де Брёйне, который сразу кидает в прорыв Сане.Это не ошибка Мустафи, нет. Все привыкли, что немец успевает отрабатывать и тут, и там, закрывая дыры в построениях «Арсенала». Но его манеру игры уже раскусили, и команда вновь оказалась поймана на старую удочку.Ещё одно сравнение, которое наглядно показывает, почему так недовольны болельщики «Арсенала». Гвардиола в сегодняшней игре полностью развязал руки Агуэро. Серхио в итоге встречался с мячом в разных точках на чужой половине поля без какой-либо привязки к зонам. А в первом тайме так и вовсе большую часть времени провёл на правом фланге, который зачастую освобождал для него Сане, уводящий за собой Бельерина.В итоге на позиции центрфорварда зачастую оказывался не кто иной, как. Защитники «Арсенала» просто не знали, за кем идти и кого закрывать. И в итоге получили второй гол. Посмотрите на расположение игроков группы атаки «Сити». Стерлинг и Сильва оказались в центре, Агуэро сместился направо в свободную зону.И в противовес этому уже закостенелая модель «Арсенала» с привязкой к флангам. Уэлбек, который в теории должен был обеспечить скорость и врываться в свободные зоны, был медлителен и тягуч, Озил выполнил большой объём работы и заслужил лестные оценки от британской прессы, но ничего сверхъестественного так и не создал. Уолкотт отметился голом, но в целом вряд ли и его мяч, и мяч Мустафи можно назвать плодом игры и тактических изощрений Венгера.А Санчес – это вообще отдельная песня. Как известно, у Алексиса натянутые отношения с главным тренером, он вполне может покинуть команду летом. Потому в последнее время чилиец старается в первую очередь показать себя. В итоге излишняя эгоистичность и желание сыграть ярче мало того что не привели ни к чему путному у ворот Кабальеро (номинальный полузащитникпросто «съел» Алексиса, шесть раз за матч отобрав у него мяч), так ещё и пару голевых атак чуть не «привёз». Из 11 потерь в матче (абсолютный рекорд в этой игре) шесть были совершены на своей половине поля.Следующий пункт, который произрастает из предыдущего. Венгер не чувствует полной поддержки как от болельщиков, так и внутри команды. Вряд ли кто-то скажет, что «Арсенал» сейчас – цельный коллектив, который работает ради одной цели.Здесь есть яркие и сильные игроки, которые способны в одиночку решить эпизод и навязать борьбу сильной команде. Но это скорее исключения. В игре с топами «Арсенал» выглядит беззубо. И во многом из-за проблем с самоотдачей.Показателен эпизод, случившийся в середине второго тайма. Пока партнёры вели борьбу на правом фланге, в зоне ответственности Санчеса, он стоял на месте и смотрел на происходящее, уперев руки в боки. Совсем не похоже на того моторного и заряженного на борьбу Алексиса, с глазами по пять копеек несущегося на каждый мяч.Пусть вас не сильно смущает тот факт, что в начале и третьей четверти второго тайма «Арсенал» поддавил «Ман Сити». Ни в коем случае нельзя говорить, что игроки сегодня «сливали» Венгера – была видна самоотдача отдельных исполнителей и желание не облажаться в родных стенах. Но скорее такой повод дали сами гости. Сняв с игры Стерлинга и выпустив, Гвардиола осознанно перевёл игру чуть ближе к своим воротам. Была ли это ошибка, судить сложно, в голову к Пепу не залезешь. Но факт в том, что «Арсенал» получил больше возможностей создавать моменты у чужих ворот. И открыл свободные зоны на своей половине поля. В итоге «Сити», который привык держать мяч внизу, перешёл на длинные передачи. 57 из 498 пасов были сделаны игроками «горожан» на дальние дистанции. К примеру, «Арсенал» сделал их ненамного больше – 65 из 377. В итоге «Сити» показал, что может перестроиться и поменять манеру игры в зависимости от хода матча. Пусть и не всегда у команды это получается как надо, до идеальной машины этому «Манчестеру» ещё далеко.А вот «Арсенал» не показал никакой тактической изюминки. И это по-настоящему печально.дал финальный свисток, когда «Арсенал» собирался выбросить аут на чужой половине поля. В последние минуты игры «канониры» защищали ничью, и своего добились. Хотя после двух поражений им кровь из носу нужна была победа. Понимал это и Венгер, который до последней секунды стоял у бровки и подсказывал подопечному, как лучше развить атаку. Даже после свистка арбитра он давал указания своим игрокам, лишь спустя несколько секунд заметив, что игра завершилась. Арсен живёт игрой, он любит её всем сердцем и сам признаёт, что уход в отставку будет для него равносилен самоубийству. Он пытается подстроиться под новые веяния футбола. Но с каждым матчем всё больше кажется, что один из самых уважаемых тренеров Европы отстал от времени лет на десять.