Футбол
РФПЛ ФНЛ - Первый дивизион Лига чемпионов Лига Европы Англия Испания Италия
Германия Китай Кубок России ПФЛ - Второй дивизион Молодёжное первенство Сборная России Чемпионат мира 2018
Кубок конфедераций Южная Америка Украина Франция Женский футбол Прочие турниры Молодёжные сборные
Лига Чемпионат.com Любители Студенческий футбол Рейтинг УЕФА Рейтинг ФИФА MVP РФПЛ
Хоккей
КХЛ НХЛ МХЛ ВХЛ ЧМ по хоккею 2017 Евротур Кубок мира по хоккею
Чемпионат мира U18-U20 Ночная Лига MVP КХЛ
Биатлон
Кубок мира-2016/17. Мужчины Кубок мира-2016/17. Женщины ЧМ-2017 Рождественская гонка 2016 ЧЕ-2017 Чемпионат России-2017
Теннис
Кубок Федерации Кубок Дэвиса WTA ATP Ролан Гаррос 2017 Кубок Кремля Рио 2016
Авто
Формула-1 Мотогонки Ралли Младшие серии DTM/WTCC/Туринг Дакар/Ралли-рейды Америка/WEC/Формула-Е
Бокс/ММА
Профессионалы Любители Женский бокс ММА
Баскетбол
НБА Евролига Единая лига ВТБ Еврокубок Евробаскет-2017
Волейбол
Суперлига мужчины Суперлига женщины Лига чемпионов Еврокубки Кубок России Пляжный волейбол Сборные
Международный волейбол
Другие
Биатлон Мини-футбол Фигурное катание Водные виды спорта Конькобежный спорт Лёгкая атлетика Лыжный спорт
Пляжный футбол Гандбол Конный спорт Хоккей с мячом Велоспорт Шахматы Прочие виды спорта
Европейские игры 2015 Ride The Planet
Фэнтези
Бизнес
Ставки
Киберспорт
Dota 2 Counter-Strike: Global Offensive FIFA League of Legends
Лента новостей Видео Фэнтези футбол Билеты на спорт Фото Спортивный ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра
АПЛ. «Арсенал» — «Манчестер Сити» — 2:2. Обзор матча
Фото: Reuters
Текст: Марк Бессонов

Застрявший во времени. Ещё один матч, который заставит Венгера задуматься

«Арсенал» зацепил ничью с «Ман Сити», но проблемы «канониров» остались. Ещё один матч, показавший, что на «Эмирейтс» пришла пора перемен.
2 апреля 2017, воскресенье. 22:30. Футбол
За несколько часов до начала игры с «Манчестер Сити» у «Эмирейтс» показался вот такой маленький автобус.


«20 лет в Европе, а мы всё ждём» — гласила надпись с боковой стороны. С торцовой: «InWengerwetrust» — лозунг болельщиков «Арсенала», поддерживающих главного тренера. Да и тут крылась ирония. Зачёркнутая буква «t» в слове «trust» превратила «веру» в «ржавчину». И именно такое мнение об Арсене сейчас витает в северной части Лондона. И за его пределами тоже. Чего стоит баннер «WengerOut» на матче чемпионата… Новой Зеландии.

Что уж говорить, в последнее время, когда разговор заходит об «Арсенале», обсуждают многое – устарелые взгляды Венгера, годы без серьёзных трофеев, конфликт с Санчесом, недовольство болельщиков. Что угодно, только не футбол. И это главная проблема современного «Арсенала».
Англия - Премьер-лига. 30-й тур
02 апреля 2017, воскресенье. 18:00 МСК
Арсенал
Лондон
2 : 2
Манчестер Сити
Манчестер
0:1 – Зане – 5, 1:1 – Уолкотт – 40, 1:2 – Агуэро – 42, 2:2 – Мустафи – 53

Сегодня трибуны «Эмирейтс» находились в замешательстве. Уже стало привычным, когда один сектор требует отставки Венгера, а другой выражает ему свою поддержку. Воскресным вечером фанаты «канониров» наверняка расходились по домам с непонятными ощущениями – с одной стороны, их команда дала бой солидному клубу АПЛ, порой даже доминировала на поле. С другой – нехватка идей и провалы в обороне всё так же напоминали тот самый хронически больной «Арсенал». Несмотря на ничью и два забитых мяча, что уже можно считать неплохим результатом, игра с «Манчестер Сити» в очередной раз наглядно показала больные точки «пушкарей».

5 кандидатов на смену Венгера в «Арсенале»

Отсутствие вариативности


Если вы думаете, что Гвардиола приехал в АПЛ, чтобы культивировать здесь фирменную «тики-таку», вы ошибаетесь. Слова самого Пепа перед игрой не кажутся лицемерием: «Думаю, было бы несколько высокомерным думать, что я приехал сюда, чтобы изменить философию английского футбола. Я приехал сюда, чтобы завоёвывать титулы».

Гвардиола показал, что готов подстраиваться под манеру игры соперника, играть от него. И сегодня на «Эмирейтс» он вновь продемонстрировал это. Взять хотя бы первый гол. Не секрет, что опорная зона «Арсенала» порой провисает, особенно при переводе мяча с дальних дистанций. Страховать полузащитников выдёргивается Мустафи, а порой и вовсе участвует в позиционных атаках команды. Само собой, это открывает свободные зоны в центре обороны. И пожалуйста – Шкодран выигрывает воздух в борьбе с Агуэро, на подборе первым оказывается Де Брёйне, который сразу кидает в прорыв Сане.

Это не ошибка Мустафи, нет. Все привыкли, что немец успевает отрабатывать и тут, и там, закрывая дыры в построениях «Арсенала». Но его манеру игры уже раскусили, и команда вновь оказалась поймана на старую удочку.

Отсутствие новых идей


Ещё одно сравнение, которое наглядно показывает, почему так недовольны болельщики «Арсенала». Гвардиола в сегодняшней игре полностью развязал руки Агуэро. Серхио в итоге встречался с мячом в разных точках на чужой половине поля без какой-либо привязки к зонам. А в первом тайме так и вовсе большую часть времени провёл на правом фланге, который зачастую освобождал для него Сане, уводящий за собой Бельерина.

В итоге на позиции центрфорварда зачастую оказывался не кто иной, как Давид Сильва. Защитники «Арсенала» просто не знали, за кем идти и кого закрывать. И в итоге получили второй гол. Посмотрите на расположение игроков группы атаки «Сити». Стерлинг и Сильва оказались в центре, Агуэро сместился направо в свободную зону.

И в противовес этому уже закостенелая модель «Арсенала» с привязкой к флангам. Уэлбек, который в теории должен был обеспечить скорость и врываться в свободные зоны, был медлителен и тягуч, Озил выполнил большой объём работы и заслужил лестные оценки от британской прессы, но ничего сверхъестественного так и не создал. Уолкотт отметился голом, но в целом вряд ли и его мяч, и мяч Мустафи можно назвать плодом игры и тактических изощрений Венгера.

Даже не четвёртый. Почему Венгеру пора уйти из «Арсенала»

А Санчес – это вообще отдельная песня. Как известно, у Алексиса натянутые отношения с главным тренером, он вполне может покинуть команду летом. Потому в последнее время чилиец старается в первую очередь показать себя. В итоге излишняя эгоистичность и желание сыграть ярче мало того что не привели ни к чему путному у ворот Кабальеро (номинальный полузащитник Хесус Навас просто «съел» Алексиса, шесть раз за матч отобрав у него мяч), так ещё и пару голевых атак чуть не «привёз». Из 11 потерь в матче (абсолютный рекорд в этой игре) шесть были совершены на своей половине поля.

Натянутые отношения с некоторыми игроками


Следующий пункт, который произрастает из предыдущего. Венгер не чувствует полной поддержки как от болельщиков, так и внутри команды. Вряд ли кто-то скажет, что «Арсенал» сейчас – цельный коллектив, который работает ради одной цели.
Здесь есть яркие и сильные игроки, которые способны в одиночку решить эпизод и навязать борьбу сильной команде. Но это скорее исключения. В игре с топами «Арсенал» выглядит беззубо. И во многом из-за проблем с самоотдачей.

Показателен эпизод, случившийся в середине второго тайма. Пока партнёры вели борьбу на правом фланге, в зоне ответственности Санчеса, он стоял на месте и смотрел на происходящее, уперев руки в боки. Совсем не похоже на того моторного и заряженного на борьбу Алексиса, с глазами по пять копеек несущегося на каждый мяч.

«Я так больше не могу, Арсен». Открытое письмо Санчеса Венгеру

Неумение перестроиться по ходу матча


Пусть вас не сильно смущает тот факт, что в начале и третьей четверти второго тайма «Арсенал» поддавил «Ман Сити». Ни в коем случае нельзя говорить, что игроки сегодня «сливали» Венгера – была видна самоотдача отдельных исполнителей и желание не облажаться в родных стенах. Но скорее такой повод дали сами гости. Сняв с игры Стерлинга и выпустив Яя Туре, Гвардиола осознанно перевёл игру чуть ближе к своим воротам. Была ли это ошибка, судить сложно, в голову к Пепу не залезешь. Но факт в том, что «Арсенал» получил больше возможностей создавать моменты у чужих ворот. И открыл свободные зоны на своей половине поля. В итоге «Сити», который привык держать мяч внизу, перешёл на длинные передачи. 57 из 498 пасов были сделаны игроками «горожан» на дальние дистанции. К примеру, «Арсенал» сделал их ненамного больше – 65 из 377. В итоге «Сити» показал, что может перестроиться и поменять манеру игры в зависимости от хода матча. Пусть и не всегда у команды это получается как надо, до идеальной машины этому «Манчестеру» ещё далеко.

А вот «Арсенал» не показал никакой тактической изюминки. И это по-настоящему печально.

Уже стало привычным, когда один сектор «Эмирейтс» требует отставки Венгера, а другой выражает ему свою поддержку.

Итог


Эндрю Марринер дал финальный свисток, когда «Арсенал» собирался выбросить аут на чужой половине поля. В последние минуты игры «канониры» защищали ничью, и своего добились. Хотя после двух поражений им кровь из носу нужна была победа. Понимал это и Венгер, который до последней секунды стоял у бровки и подсказывал подопечному, как лучше развить атаку. Даже после свистка арбитра он давал указания своим игрокам, лишь спустя несколько секунд заметив, что игра завершилась. Арсен живёт игрой, он любит её всем сердцем и сам признаёт, что уход в отставку будет для него равносилен самоубийству. Он пытается подстроиться под новые веяния футбола. Но с каждым матчем всё больше кажется, что один из самых уважаемых тренеров Европы отстал от времени лет на десять.
Фото: Reuters
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Всего голосов: 0
Теги
Арсенал Лондон Манчестер Сити Арсен Венгер Хосеп Гвардиола
Новости. Футбол
3 апреля 2017, понедельник
00:58 Коло Туре исполнил зажигательный танец после победы «Селтика» в чемпионате
00:57 Энрике: горжусь Алькасером, который был великолепен в матче с «Гранадой»
00:51 Игуаин ни разу не коснулся мяча в чужой штрафной в матче с «Наполи»
00:43 Куртуа: «Челси» надо стараться победить «МС», а не думать о поражении от «Пэлас»
00:43 Алькасер: рад помогать «Барселоне», выходя на поле со скамейки запасных
00:31 Сарри: в Италии редко видят «Ювентус», которому приходится настолько тяжело
00:28 Уэлбек: «Арсенал» потерял ещё два очка в этом сезоне, сыграв вничью с «МС»
00:19 Аллегри: не вижу абсолютно никакого позора в том, как играл «Ювентус»
00:13 Зидан: одна из черт «Реала» — умение создать сопернику проблемы в любой момент
00:11 Рафинья получил травму мениска колена в матче с «Гранадой»
00:02 Гамшик: было приятно видеть, как «Ювентус» уходит в глухую оборону
2 апреля 2017, воскресенье
23:58 Суарес – 1-й в сезоне, кто достиг двузначных цифр голов и ассистов в топ-5 лигах
23:53 Гол и передача Балотелли принесли «Ницце» волевую победу над «Бордо»
23:44 Неймар стал третьим бразильцем, забившим 100 голов за «Барселону»
23:38 «Ювентус» сыграл вничью с «Наполи», отрыв от «Ромы» — шесть очков
23:37 «Барселона» разгромила «Гранаду» и сократила отставание от «Реала» до двух очков
23:36 Венгер: я официально опровергаю любые слухи о контактах с «ПСЖ»
23:27 «Факел» может бойкотировать матч с «Нефтехимиком» из-за долгов по зарплате
23:20 Бензема забивал всем клубам Примеры, против которых играл
23:19 Пятов: команда правильно отреагировала и показала: «Шахтёр» есть «Шахтёр»
23:08 Зотов: здорово, что в России появляются такие стадионы, как у ЦСКА
23:00 Медведев: в Манчестере поймал себя на мысли — сюда хочется возвращаться
22:57 Защитник «Анжи» Брызгалов выбыл минимум на три недели
22:47 Хомич: беру на себя ответственность за пропущенный гол в матче с «Тереком»
22:39 Монтелла: если бы «Милан» победил, мы бы лишь посмеялись над ошибкой Доннаруммы
22:31 Фернандиньо: ничья с «Арсеналом» стала упущенной возможностью для «МС»
22:30 Очоа — лидер сезона по числу сейвов в топ-5 европейских лиг, Доннарумма — второй
22:29 Болельщики «Арсенала» разругались из-за разногласий во взглядах на Венгера
22:23 Диего Алвес отразил 21-й пенальти в Примере, улучшив рекорд
22:15 Гвардиола: Монреаль знает — судья должен был дать пенальти в ворота «Арсенала»
22:11 Азар в шутку заподозрил бельгийского журналиста в желании создать ему проблемы
22:07 «Эльденсе» снялся с 3-го дивизиона после поражения 0:12 от «Барселоны В»
21:57 Сын Клюйверта признан лучшим игроком матча «Аякс» — «Фейеноорд»
21:47 Буффон проводит 615-й матч в Серии A, больше сыграл только П. Мальдини
21:42 Анчелотти: могу представить, что чувствовал Эмери после случившегося в Барселоне
21:40 Бывший беженец сыграл за «Пескару» в матче с «Миланом»
21:39 «Спарта» упустила победу над «Славией» после фола Караваева в своей штрафной
21:26 Зидан: хочу, чтобы Иско продлил контракт и остался в «Реале»
21:25 Анчелотти: Рибери как «Феррари», нельзя пользоваться «Феррари» каждый день
21:23 Гол Гарая помог «Валенсии» разгромить «Депортиво»
21:13 Гвардиола: «МС» бросил играть после забитого гола «Арсеналу» в дебюте встречи
21:11 Начо: я очень горжусь ценностями, которым «Реал» научил меня
20:59 Роджерс считает, что в АПЛ «Селтик» был бы в шестёрке лучших
20:56 Игуаин впервые сыграет за «Ювентус» в Неаполе, выйдя в основе на матч с «Наполи»
20:53 Самарский перформанс, парящий Березуцкий и страшная гримаса. Фото ЦСКА – «КС»
Все новости RSS
Партнерский контент
Загрузка...
Отберёт ли "Оренбург" очки у "Спартака"?
Архив →
Конфиденциальность Использование информации Контакты Реклама Виджеты Мобильная версия
© championat.com, 2000–2017
RAMBLER&Co
Возрастное ограничение 18+