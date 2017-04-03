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Джанлуиджи Буффон
Фото: Reuters
Текст: «Чемпионат»

Рекорды Буффона, Акинфеева и Игнашевича. Обзор дня

О ярких статистических достижениях в национальных чемпионатах и других событиях – в обзоре новостей дня.
3 апреля 2017, понедельник. 00:00. Футбол

Буффон проводит 615-й матч в Серии A, больше сыграл только П. Мальдини


Голкипер «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон провёл свой 615-й матч в итальянской Серии A.

По этому показателю 39-летний вратарь сравнялся с бывшим защитником «Интера» Хавьером Санетти.

Только бывший защитник «Милана» Паоло Мальдини провёл больше матчей в высшем итальянском дивизионе — 647.

Рекордная сухая серия Акинфеева прервалась спустя 764 минуты


Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев оставил свои ворота в неприкосновенности в первые 72 минуты матча 21-го тура РФПЛ с «Крыльями Советов».

На 25-й минуте футболист побил личный рекорд по продолжительности сухой серии в РФПЛ. На тот момент Акинфеев не пропускал в чемпионате больше 717 минут — ровно такой цифры он добился в 2008 году. Однако, пропустив на 72-й минуте встречи, Игорь прервал серию спустя 764 минуты.

Таким образом, Акинфеев не смог подняться на четвёртую строчку в списке самых продолжительных сухих серий в чемпионате России. Для этого ему не хватило трёх минут. Сейчас четвёртое место занимает Владимир Пчельников (767 минут), третье — Сослан Джанаев (775), второе — Максим Левицкий (809), а первое — Руслан Нигматуллин (939). Тем не менее, Акинфеев опередил Александра Филимонова (720) и расположился на пятой строчке списка самых продолжительных сухих серий чемпионата страны.

Игнашевич стал рекордсменом по количеству сыгранных матчей в чемпионатах России


Защитник ЦСКА Сергей Игнашевич стал рекордсменом по количеству проведённых матчей в чемпионатах России.

37-летний Игнашевич вышел на замену вместо Алексея Березуцкого в первом тайме матча 21-го тура РФПЛ ЦСКА — «Крылья Советов».

Таким образом, он провёл 457-й матч в чемпионатах России. Игнашевич обошёл Сергея Семака (456 матчей).

Игнашевич на протяжении карьеры помимо ЦСКА выступал за «Крыльев Советов» и «Локомотив».

«Реал» — первая испанская команда, забивавшая в 50 играх подряд во всех турнирах


«Реал» открыл счёт в домашнем матче 29-го тура чемпионата Испании с «Алавесом». Таким образом, мадридцы довели до 50 количество матчей, в которых они забивали голы.

«Реал» отличался в 50 матчах подряд во всех турнирах, став первым испанским клубом, которому это удалось. В этих встречах команда забила 133 гола и пропустила 56.

Не учитывая игру с «Алавесом», «Реал» в последних 50 встречах одержал 35 побед, сыграл 12 раз вничью и трижды уступил. В этих встречах 23 гола записал на свой счёт Криштиану Роналду, 10 — Карим Бензема, по 8 — Гарет Бэйл и Альваро Мората.

Очоа — лидер сезона по числу сейвов в топ-5 европейских лиг, Доннарумма — второй


Вратарь «Гранады» Гильермо Очоа лидирует по количеству сейвов в топ-5 европейских лиг сезона-2016/17, сообщает твиттер-аккаунт OptaJose. На счету мексиканца уже 123 отбитых удара.

Второе место в списке занимает итальянский голкипер «Милана» Джанлуиджи Доннарумма, сделавший 116 сейвов. Тройку замыкает английский вратарь «Бернли» Том Хитон, у которого 115 сейвов.

ЦСКА – 2-й клуб после «Спартака», одержавший 400-ю победу в чемпионатах России


В матче 21-го тура российской Премьер-Лиги ЦСКА на своём поле одержал победу над «Крыльями Советов» со счётом 2:1. Таким образом, «армейцы» оформили юбилейную, 400-ю, победу в чемпионатах страны.

Теперь в активе ЦСКА 400 побед, 178 ничьих и 186 поражений в чемпионатах России при разнице забитых и пропущенных мячей 1229-728.

«Армейцы» стали второй командой, которой покорилась эта победная отметка. В декабре 2015 года свою 400-ю победу одержал «Спартак», на счету которого сейчас уже 420 выигранных встреч.

Голы Дзюбы и Данни принесли «Зениту» победу над «Рубином»


«Зенит» одержал победу над «Рубином» в матче 21-го тура российской Премьер-Лиги. Встреча прошла в Казани на стадионе «Казань Арена» и завершилась со счётом 0:2.

На 36-й минуте Эрнани сделал перевод в свободную зону на Ибрагима Цаллагова, тот вырезал подачу в штрафную, где Артём Дзюба выиграл борьбу в воздухе и вколотил мяч под перекладину. Уже через четыре минуты Мигел Данни получил обратную передачу от Александра Кокорина, вошёл в штрафную и точно пробил в дальний угол.

В концовке встречи сине-бело-голубые остались вдесятером из-за удаления Артура Юсупова, получившего вторую жёлтую карточку за удар прямой ногой в Мийо Цакташа.

«Зенит» набрал 42 очка, сократив до трёх баллов отставание от «Спартака», который ещё не сыграл в этом туре. «Рубин» (27) идёт десятым.
Россия - Премьер-Лига. 21-й тур
02 апреля 2017, воскресенье. 14:00 МСК
Рубин
Казань
0 : 2
Зенит
Санкт-Петербург
0:1 – Дзюба – 36, 0:2 – Данни – 40
Удаления: нет – Юсупов, 83

ЦСКА победил «Крылья Советов» и сократил отставание от «Спартака» до трёх очков


В матче 21-го тура российской Премьер-Лиги ЦСКА на своём поле одержал победу над «Крыльями Советов» со счётом 2:1.

«Армейцы» вышли вперёд на 16-й минуте, когда отличился Александр Головин. В начале второго тайма Бибрас Натхо удвоил преимущество красно-синих. На 72-й минуте Кристиан Паскуато один мяч отыграл — в результате рекордная сухая серия Игоря Акинфеева в чемпионатах России прервалась спустя 764 минуты. В дальнейшем счёт уже не менялся.

Благодаря этой победе ЦСКА в таблице РФПЛ вернулся на второе место, опередив по дополнительным показателям «Зенит», и отстаёт от лидирующего «Спартака» на три очка. При этом красно-белых завтра ожидает домашняя игра с «Оренбургом». «Крылья Советов» располагаются на предпоследней строчке.
Россия - Премьер-Лига. 21-й тур
02 апреля 2017, воскресенье. 16:30 МСК
ЦСКА
Москва
2 : 1
Крылья Советов
Самара
1:0 – Головин – 16, 2:0 – Натхо – 48, 2:1 – Паскуато – 72
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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