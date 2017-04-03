Рекорды Буффона, Акинфеева и Игнашевича. Обзор дня

Голкипер «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон провёл свой 615-й матч в итальянской Серии A.По этому показателю 39-летний вратарь сравнялся с бывшим защитником «Интера» Хавьером Санетти.Только бывший защитник «Милана» Паоло Мальдини провёл больше матчей в высшем итальянском дивизионе — 647.Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев оставил свои ворота в неприкосновенности в первые 72 минуты матча 21-го тура РФПЛ с «Крыльями Советов».На 25-й минуте футболист побил личный рекорд по продолжительности сухой серии в РФПЛ. На тот момент Акинфеев не пропускал в чемпионате больше 717 минут — ровно такой цифры он добился в 2008 году. Однако, пропустив на 72-й минуте встречи, Игорь прервал серию спустя 764 минуты.Таким образом, Акинфеев не смог подняться на четвёртую строчку в списке самых продолжительных сухих серий в чемпионате России. Для этого ему не хватило трёх минут. Сейчас четвёртое место занимает Владимир Пчельников (767 минут), третье — Сослан Джанаев (775), второе — Максим Левицкий (809), а первое — Руслан Нигматуллин (939). Тем не менее, Акинфеев опередил Александра Филимонова (720) и расположился на пятой строчке списка самых продолжительных сухих серий чемпионата страны.Защитник ЦСКА Сергей Игнашевич стал рекордсменом по количеству проведённых матчей в чемпионатах России.37-летний Игнашевич вышел на замену вместо Алексея Березуцкого в первом тайме матча 21-го тура РФПЛ ЦСКА — «Крылья Советов».Таким образом, он провёл 457-й матч в чемпионатах России. Игнашевич обошёл Сергея Семака (456 матчей).Игнашевич на протяжении карьеры помимо ЦСКА выступал за «Крыльев Советов» и «Локомотив».«Реал» открыл счёт в домашнем матче 29-го тура чемпионата Испании с «Алавесом». Таким образом, мадридцы довели до 50 количество матчей, в которых они забивали голы.«Реал» отличался в 50 матчах подряд во всех турнирах, став первым испанским клубом, которому это удалось. В этих встречах команда забила 133 гола и пропустила 56.Не учитывая игру с «Алавесом», «Реал» в последних 50 встречах одержал 35 побед, сыграл 12 раз вничью и трижды уступил. В этих встречах 23 гола записал на свой счёт Криштиану Роналду, 10 — Карим Бензема, по 8 — Гарет Бэйл и Альваро Мората.Вратарь «Гранады» Гильермо Очоа лидирует по количеству сейвов в топ-5 европейских лиг сезона-2016/17, сообщает твиттер-аккаунт OptaJose. На счету мексиканца уже 123 отбитых удара.Второе место в списке занимает итальянский голкипер «Милана» Джанлуиджи Доннарумма, сделавший 116 сейвов. Тройку замыкает английский вратарь «Бернли» Том Хитон, у которого 115 сейвов.В матче 21-го тура российской Премьер-Лиги ЦСКА на своём поле одержал победу над «Крыльями Советов» со счётом 2:1. Таким образом, «армейцы» оформили юбилейную, 400-ю, победу в чемпионатах страны.Теперь в активе ЦСКА 400 побед, 178 ничьих и 186 поражений в чемпионатах России при разнице забитых и пропущенных мячей 1229-728.«Армейцы» стали второй командой, которой покорилась эта победная отметка. В декабре 2015 года свою 400-ю победу одержал «Спартак», на счету которого сейчас уже 420 выигранных встреч.«Зенит» одержал победу над «Рубином» в матче 21-го тура российской Премьер-Лиги. Встреча прошла в Казани на стадионе «Казань Арена» и завершилась со счётом 0:2.На 36-й минуте Эрнани сделал перевод в свободную зону на Ибрагима Цаллагова, тот вырезал подачу в штрафную, где Артём Дзюба выиграл борьбу в воздухе и вколотил мяч под перекладину. Уже через четыре минуты Мигел Данни получил обратную передачу от Александра Кокорина, вошёл в штрафную и точно пробил в дальний угол.В концовке встречи сине-бело-голубые остались вдесятером из-за удаления Артура Юсупова, получившего вторую жёлтую карточку за удар прямой ногой в Мийо Цакташа.«Зенит» набрал 42 очка, сократив до трёх баллов отставание от «Спартака», который ещё не сыграл в этом туре. «Рубин» (27) идёт десятым.В матче 21-го тура российской Премьер-Лиги ЦСКА на своём поле одержал победу над «Крыльями Советов» со счётом 2:1.«Армейцы» вышли вперёд на 16-й минуте, когда отличился Александр Головин. В начале второго тайма Бибрас Натхо удвоил преимущество красно-синих. На 72-й минуте Кристиан Паскуато один мяч отыграл — в результате рекордная сухая серия Игоря Акинфеева в чемпионатах России прервалась спустя 764 минуты. В дальнейшем счёт уже не менялся.Благодаря этой победе ЦСКА в таблице РФПЛ вернулся на второе место, опередив по дополнительным показателям «Зенит», и отстаёт от лидирующего «Спартака» на три очка. При этом красно-белых завтра ожидает домашняя игра с «Оренбургом». «Крылья Советов» располагаются на предпоследней строчке.