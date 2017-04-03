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Колонка Дмитрия Егорова. Почему русский футбол тонет
Фото: Максим Туманов, «Чемпионат»
Текст: Дмитрий Егоров

Русский футбол тонет

Артём Дзюба не интересен даже «жирным и кривоногим». Что делать?!
3 апреля 2017, понедельник. 08:30. Футбол
Артём, спасибо. От журналистов, болельщиков, со всех берегов. И тренеру передайте благодарность. У вас с ним получается замечательный тандем. Один — такой здоровый, неспокойный русский детина. Другой — кудрявый, озорной румын. С вами можно делать шоу.

Луческу: московские арбитры, судите нас в Питере!

Честно, вы ведь чуть ли самые полезные люди в нашем футболе. Не паритесь об этих «успешных» комитетах РФС, которые пытаются наказать Слуцкого за шутку в КВН, но полгода не могут его найти.

Вы не боитесь казаться смешными, когда упрямо говорите о судействе против «Зенита». Не избегаете ненависти, когда открыто и зло провоцируете. Вы доказываете, что можно играть не только на поле, но и вне его, при этом раздражая всех своей реальной успешностью.

Мне очень понравился ваш комментарий после матча с «Рубином».

«Был бы (Кокорин) плохой, думаю, у Луческу не играл бы. Сидя на диване с огромным пузом и кривыми ногами, у нас любят обсуждать игроков со стороны. Кто дерево, кто полено. Открывая при этом баночку пива. Это наша страна».

Эта фраза, конечно, грязь и преисподняя, но она так драматургически хороша. Вы ведь их всех реально задели, заставили оборотиться. Один из лучших спортивных фотографов страны Александр Сафонов очень любит хоккей, но сейчас он думает о мяче, а не о шайбе.

«Непонятно, почему они с прямыми ногами и без пуза играют так, как будто вообще без ног и с пузом до земли», — вроде закипает он от злости, но на самом деле становится оборотнем, ещё одним потенциальным зрителем РФПЛ.

Жаль, Артём, что унылая среда вокруг к вам не готова. Вам просто не с кем общаться. Как бы классно сейчас было услышать самый банальный комментарий от кого-то из «Спартака» из разряда:

«Дзюба, в Москве ты был свиньей, а в Питере стал ещё хуже. 16 апреля я тебе покажу, у кого на самом деле кривые».

Вы бы обязательно ответили ещё жёстче, и этот диалог вылез бы в топ «Яндекса» стремительнее иных митингов. По «ящику» показали бы пару сюжетов, Малахов собрал бы шоу о «футболе на донышке», а кто-нибудь на Youtube, возможно, сделал бы обзор с парой миллионов просмотров.
Фото: Максим Туманов, "Чемпионат"

Страна бы готовилась к дерби вместе с вами и против вас, следила бы за чемпионской гонкой (спасибо опытным коллегам за эту метафору), параллельно понимая, что на самом деле вы ни о ком не думаете плохо, а просто делаете шоу. Ведь называют друг друга пассивными геями и дерутся на дуэли взглядов боксёры. Ведь обещают друг другу и публике активное сексуальное насилие рэперы. Их баттлы пропитаны изысканной грязью и поэтому дико популярны. Почему футбол не может этим пользоваться?! Почему остальные игроки не могут поддержать вас?!
Малахов собрал бы шоу о «футболе на донышке», а кто-нибудь на Youtube, возможно, сделал бы обзор с парой миллионов просмотров.

Артём, печально и то, что в вашей мудрой фразе есть несоответствие. «У нас любят обсуждать игроков со стороны! – говорите вы. – Это наша страна».

У вас там какая-то неведомая страна, существующая в фантазиях! Цифры на ТВ говорят о другом – не любят. Трафик с типичными интервью футболиста стремится к нулю. Стыдно признаться, но беседа двух журналистов сейчас собирает лучше. Вот если бы каждый мужик с пивом на диване обсуждал вашу игру, то сейчас бы и вы, и мы рубили «бабос», рекламируя и пиво, и чипсы, и телевизоры с диванами. Но этого нет (интереса, а не «бабоса» у вас), хоть лично вы, за что ещё раз спасибо, очень стараетесь.

Артём, правда, посмотрите вокруг. В воскресенье вы играли в Казани. Там считают, что их город – столица спорта России. У них новый, большой, именно футбольный стадион. Иногда его заливают под бассейн, но к вашему приезду подсушили, и… в удобнейшее время выходного дня он был пуст.
Море бюджетных, не имеющих отношения к рынку денег затопило наш футбол, залило ему разум и, судя по всему, он всё — буль-буль, идёт ко дну.

Артём, знакомый вам ЦСКА выиграл три чемпионства за последние четыре года, Евгений Гинер построил арену в центре Москвы и… на неё не ходят.

Артём, вы наверняка бывали в Уфе. Это город-миллионник. Ладно на матч с «Зенитом» в третьем туре пришло 5 тысяч человек – тогда было ещё непонятно, что в городе за команда. Но сейчас молодые, русские парни реально рубятся за Еврокубки, за Ибру (не Цаллагова) в Башкирии, но… даже это мало кому интересно.
Фото: "Чемпионат"

Пермь тоже миллионник. Там тоже близки к Еврокубкам. У них, наконец, даже есть достопримечательность — из центральной трибуны поднимается здание, которое все называют «х..». Но даже там стадион не заполняется на треть.

Артём, море бюджетных, не имеющих отношения к рынку денег затопило наш футбол, залило ему разум и, судя по всему, он всё — буль-буль, идёт ко дну. Мы это, к сожалению, видим и чувствуем.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Артём Дзюба
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