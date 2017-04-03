«Меня спрашивают, родственник ли я Дмитрию Медведеву?»

Никита Медведев

Кто: вратарь «Ростова»

За кого играл: «Зенит-Ижевск»

Рост: 192 см.

Возраст: 22 года

Факт: отстоял на ноль в своем первом матче в еврокубках

«Слушаю Тимати, L'One и Уиз Халифа»

Никита Медведев и Сослан Джанаев Фото: РИА Новости

Виталий Витальевич попросил сыграть правильно, подготовиться к игре и отключиться от трибун «Олд Траффорд» – вообще их не слушать.

«На БМВ накопил во втором дивизионе. Это странно слышать?»

Никита Медведев в матче на «Олд Траффорд» Фото: Reuters

В «Зените-Ижевск» не все считали меня способным играть в РФПЛ. Это мне только помогло. Хотелось доказать, на что я способен.

«Первый тренер настаивает на разборе гола Мхитаряна»

Каждому охота ездить на хороших машинах и получать солидные зарплаты. Тут не за что казнить. Все стремятся к большему.

В конце 2016 года Бердыев признал лучшим футболистом своей команды Джанаева. В 2017-м Сослан пока не играл из-за травмы. Казалось, что без Джанаева у «Ростова» будут серьёзные проблемы. Однако этого не случилось. 22-летнийуверенно отыграл и в РФПЛ, и в еврокубках. А теперь дал своё первое большое интервью.– Конечно, это фантастика. Ещё полтора года назад я играл во втором дивизионе, а теперь РФПЛ и Лига Европы. Спасибо тренерам «Ростова». Да и вообще всей команде. Как только пришёл сюда, сразу почувствовал другой уровень, другие скорости, другое понимание футбола.– Как только оказался тут, понял: в тактике я вообще ничего не понимаю. В «Ростове» надо чётко знать, какое место занимать на поле. Тем более вратарю надо владеть всеми тактическими схемами игры, чтобы подсказывать игрокам по перестроению.– Сесар очень хорошо во всём разбирается, но и подсказ он воспринимает правильно. У нас вообще все опытные игроки очень адекватно реагируют.– Луческу в чём-то прав, но можно и не согласиться. Каждая ситуация уникальна, не всегда получится как запланировано. Надо быть готовым к разным ситуациям.– Он пропустил первый сбор – тренировался отдельно. Я понимал, что, возможно, играть буду я. Окончательно это прояснилось за день до встречи со «Спартой», когда Сослан понял, что его боль не отпускает.– Виталий Витальевич попросил сыграть правильно, подготовиться к игре и отключиться от трибун «Олд Траффорд» – вообще их не слушать. Главное, чтобы голова думала, а глаза всё видели. Виталий Витальевич сказал: «Если покажешь, на что способен, этого может хватить».– При травмах Курбан Бекиевич интересовался здоровьем. На теории он иногда говорит о вратарях, подсказывает, как действовать. А так, конечно, с тренером вратарей мы общаемся больше. Помимо общекомандных занятий мы ещё отдельно занимаемся теорией среди вратарей.– Нет. Со всеми занимается теорией. Не важно, основной ты вратарь, запасной или из молодёжной команды. Мы работаем вместе. Во время игры ты не просто сидишь, как болельщик. Анализируешь ситуации – это помогает. Потом разбираем каждый момент. У нас очень сплочённая группа. Нет такого, чтобы мы завидовали друг другу.– Никаких обид быть не может. Сослан в прошлом году был великолепен. Уважаемый человек, у которого есть чему поучиться. Как решат тренеры, так и будет.– Да, пришлось помочь. Купил билеты по таким же ценам, как и все. Многие думают, что у футболистов много бесплатных билетов. Это не так.– Два. Я отдал их моей девушке и агенту. Всем остальным – покупал.– Когда я играл во второй лиге за «Зенит-Ижевск», то в команде выступал Максим Казанков. Он мне как-то сказал: «Если продолжишь в том же духе, то будут звонить агенты». Как мы все знаем, не каждый из них идеален… Для кого-то, может быть, и каждый агент подошёл бы. Мне Казанков посоветовал Андрея Талаева. Мы с ним созвонились и всё обговорили. Мне понравилось, что он не предлагал сотрудничество с первого дня. Сначала предложил поехать на просмотр в тульский «Арсенал». Там я вроде понравился тренерскому штабу, но они не смогли договориться с «Зенитом-Ижевск». Затем я сам предложил агенту подписать со мной контракт. Понимал, что я не юрист и мне нужен человек, который во всех этих вещах разбирается. Я доволен сотрудничеством. Он не тот человек, который незаслуженно обещает золотые горы, «Барселону» и «Реал».– У меня никогда не было мечты выступать в Португалии. Вот когда играл в Манчестере, поймал себя на мысли: сюда хочется возвращаться сюда снова и снова. Но пока моё желание – РФПЛ и сборная. Хотя понятно, что о ней очень многие мечтают.– Да, но я пока отыграл всего ничего. Этого мало для сборной. Пока я настраиваюсь работать дальше.– Она помогает. Слушаю что-то заводное или хип-хоп. Из наших нравится Тимати и L'One, из зарубежных – Уиз Халифа.– Настольный теннис, бильярд… На сборах иногда играем. В настольный теннис у нас непобедим видеооператор. На бильярде лучшие – Калачёв и Бухаров. Они просто топ! Я-то больше с Полозом играю. Мы ближе по уровню. Иногда идёт заруба до последнего шара.– Стали больше подходить. Приятно, что все доброжелательные. Никто не вымещает негатив или 30 минут о чём-то рассказывает. Только желают удачи, фотографируются, задают пару вопросов. Сначала это казалось необычным, и я стеснялся. На самом деле, я и сейчас стесняюсь. Всё-таки я не знаменитость. Но если некоторые люди думают, что им нужна моя роспись, – без проблем.– Никогда. Вот даже сейчас спрашивают, почему не взял футболку у Ибрагимовича или Погба. Да, это на память, но я просто не люблю такие вещи. А эти матчи и так хорошо запомнятся.– Саша Гацкан. Зашёл к нему в комнату на базе, а там внушительная коллекция: и клубные, и сборные майки. Я себе таких задач не ставлю, хотя с вратарём «МЮ» Ромеро всё-таки обменялся. Просто так получилось – после матча поприветствовали друг друга, ну и решили махнуться.– Конечно. В «Зените-Ижевск» не все считали меня способным играть в РФПЛ. Это мне только помогло. Хотелось доказать людям, на что я способен. Возможно, кому-то я уже доказал, но на достигнутом точно нельзя останавливаться. Мне ещё многому предстоит научиться. Тем более у нас такой тренерский штаб, с которым многие хотели бы поработать.– Не помню. Могу сказать, что после первого сезона мне повысили зарплату, и я начал копить на машину.– Да. Взял БМВ. Наверное, странно слышать, что на такую иномарку можно накопить во второй лиге.– Каждому охота ездить на хороших машинах и получать солидные зарплаты. Тут не за что казнить. Все стремятся к большему.– Условия очень даже неплохие. Для детей есть специальная школа – там учатся только футболисты с 4-го по 11-й класс. Есть и интернат, куда приглашают молодых ребят со всего региона. Три футбольных поля, манеж. Для команды второй лиги отличные условия, одни из лучших в зоне Урал-Поволжье. Летом газон в очень хорошем состоянии. Команда вполне могла бы играть и в РФПЛ. Вместимость – 18 тысяч. В моём заключительном сезоне за «Зенит-Ижевск» мы принимали «Краснодар» в Кубке России. Пришло 11-12 тысяч зрителей. Для меня это было потрясающим зрелищем. Хотя когда выходишь на «Олд Траффорд», то понимаешь: вот где уровень.– Мы и до этого общались с Виталием Витальевичем (). Насколько я знаю, он и за предыдущими моими матчами следил. Я мог перейти ещё летом 2015 года, но не сложилось почему-то. Зимой отправился с «Ростовом» в ОАЭ на первый сбор. После его окончания подписал контракт. Сразу понял, что тут всё иначе.– Совсем другие скорости на тренировках, думать надо быстрее — сразу принимать правильные решения. Помогло, что меня хорошо приняли ребята. Сразу начали подсказывать.– Волнение было, когда мне сказали, что я сыграю в чемпионате. Это случилось за пять дней до матча. Ближе к встрече уже перестал беспокоиться и просто продумывал, какие решения принимать в той или иной ситуации.– На эту тему больше шутят, хотя некоторые и всерьёз спрашивают: «А вы случайно не родственники?» Отвечаю: «Случайно не родственники».– Не нужно врать и самоутверждаться за счёт кого-то. Лучше самому всего добиться.– Было бы просто приятно, что мы однофамильцы. Я никогда не думал, о чём его спрашивать.– Нет.– В Ижевске ходил на президентские. Голосовал за Путина.– Меня многие поздравляли. Не только те, с кем я давно не общался, но и те, с кем вообще не знаком. Самое неожиданное случилось после матча с «МЮ», когда я общался с другом из Ижевска. У него отец – мой первый тренер Олег Александрович Чечёткин, который играл за «Пахтакор». Друг рассказывает: «Я тут говорил с Санычем. Он настаивает на разборе пропущенного мяч от Мхитаряна»…