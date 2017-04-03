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175 лет назад 2016
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Никита Медведев
Фото: Александр Мысякин, «Чемпионат»
Текст: Григорий Телингатер

«Меня спрашивают, родственник ли я Дмитрию Медведеву?»

Вратарь «Ростова» Медведев – про то, как его готовили к «МЮ», где он накопил на БМВ и почему до сих пор стесняется.
3 апреля 2017, понедельник. 10:00. Футбол
В конце 2016 года Бердыев признал лучшим футболистом своей команды Джанаева. В 2017-м Сослан пока не играл из-за травмы. Казалось, что без Джанаева у «Ростова» будут серьёзные проблемы. Однако этого не случилось. 22-летний Никита Медведев уверенно отыграл и в РФПЛ, и в еврокубках. А теперь дал своё первое большое интервью.

Никита Медведев


Кто: вратарь «Ростова»
За кого играл: «Зенит-Ижевск»
Рост: 192 см.
Возраст: 22 года
Факт: отстоял на ноль в своем первом матче в еврокубках

– Все игроки РФПЛ мечтают играть против «МЮ». Вам не казалось, что вы во сне?
– Конечно, это фантастика. Ещё полтора года назад я играл во втором дивизионе, а теперь РФПЛ и Лига Европы. Спасибо тренерам «Ростова». Да и вообще всей команде. Как только пришёл сюда, сразу почувствовал другой уровень, другие скорости, другое понимание футбола.

– Что значит другое понимание?
– Как только оказался тут, понял: в тактике я вообще ничего не понимаю. В «Ростове» надо чётко знать, какое место занимать на поле. Тем более вратарю надо владеть всеми тактическими схемами игры, чтобы подсказывать игрокам по перестроению.

– Реально в 22 года подсказывать 37-летнему Сесару Навасу?
– Сесар очень хорошо во всём разбирается, но и подсказ он воспринимает правильно. У нас вообще все опытные игроки очень адекватно реагируют.

– У нас недавно в гостях был Кержаков. Он рассказал, что Луческу советует вратарям выставлять игроков на штанги в зависимости от рабочей ноги подающего угловой. А чем вас удивил Бердыев?
– Луческу в чём-то прав, но можно и не согласиться. Каждая ситуация уникальна, не всегда получится как запланировано. Надо быть готовым к разным ситуациям.

– Готовы были к тому, что Джанаев пропустит начало этого года?
– Он пропустил первый сбор – тренировался отдельно. Я понимал, что, возможно, играть буду я. Окончательно это прояснилось за день до встречи со «Спартой», когда Сослан понял, что его боль не отпускает.

«Слушаю Тимати, L'One и Уиз Халифа»


– Как тренер вратарей Кафанов настраивал вас на «МЮ»?
– Виталий Витальевич попросил сыграть правильно, подготовиться к игре и отключиться от трибун «Олд Траффорд» – вообще их не слушать. Главное, чтобы голова думала, а глаза всё видели. Виталий Витальевич сказал: «Если покажешь, на что способен, этого может хватить».

– С Бердыевым когда-нибудь общались один на один?
– При травмах Курбан Бекиевич интересовался здоровьем. На теории он иногда говорит о вратарях, подсказывает, как действовать. А так, конечно, с тренером вратарей мы общаемся больше. Помимо общекомандных занятий мы ещё отдельно занимаемся теорией среди вратарей.

– Наверняка Кафанов много общался именно с вами.
– Нет. Со всеми занимается теорией. Не важно, основной ты вратарь, запасной или из молодёжной команды. Мы работаем вместе. Во время игры ты не просто сидишь, как болельщик. Анализируешь ситуации – это помогает. Потом разбираем каждый момент. У нас очень сплочённая группа. Нет такого, чтобы мы завидовали друг другу.

– В этом году вы играете стабильно. Насколько будет справедливо, если вас оставят в запасе после восстановления Джанаева?
– Никаких обид быть не может. Сослан в прошлом году был великолепен. Уважаемый человек, у которого есть чему поучиться. Как решат тренеры, так и будет.
Никита Медведев и Сослан Джанаев

Никита Медведев и Сослан Джанаев

Фото: РИА Новости

– Много людей к вам обращались по поводу билетов на «Ростов» – «МЮ»?
– Да, пришлось помочь. Купил билеты по таким же ценам, как и все. Многие думают, что у футболистов много бесплатных билетов. Это не так.

– Сколько клуб предоставляет?
– Два. Я отдал их моей девушке и агенту. Всем остальным – покупал.

– С агентом давно сотрудничаете?
– Когда я играл во второй лиге за «Зенит-Ижевск», то в команде выступал Максим Казанков. Он мне как-то сказал: «Если продолжишь в том же духе, то будут звонить агенты». Как мы все знаем, не каждый из них идеален… Для кого-то, может быть, и каждый агент подошёл бы. Мне Казанков посоветовал Андрея Талаева. Мы с ним созвонились и всё обговорили. Мне понравилось, что он не предлагал сотрудничество с первого дня. Сначала предложил поехать на просмотр в тульский «Арсенал». Там я вроде понравился тренерскому штабу, но они не смогли договориться с «Зенитом-Ижевск». Затем я сам предложил агенту подписать со мной контракт. Понимал, что я не юрист и мне нужен человек, который во всех этих вещах разбирается. Я доволен сотрудничеством. Он не тот человек, который незаслуженно обещает золотые горы, «Барселону» и «Реал».

– Талаев работает в агентстве, которое периодически трудоустраивает своих клиентов в чемпионат Португалии. Хотели бы попробовать в этой лиге?
– У меня никогда не было мечты выступать в Португалии. Вот когда играл в Манчестере, поймал себя на мысли: сюда хочется возвращаться сюда снова и снова. Но пока моё желание – РФПЛ и сборная. Хотя понятно, что о ней очень многие мечтают.

– Сейчас из «Ростова» уже четыре человека играют в сборной России.
– Да, но я пока отыграл всего ничего. Этого мало для сборной. Пока я настраиваюсь работать дальше.

– А на матчи как настраиваетесь? Музыка?
– Она помогает. Слушаю что-то заводное или хип-хоп. Из наших нравится Тимати и L'One, из зарубежных – Уиз Халифа.
Виталий Витальевич попросил сыграть правильно, подготовиться к игре и отключиться от трибун «Олд Траффорд» – вообще их не слушать.

– Чем увлекаетесь помимо музыки?
– Настольный теннис, бильярд… На сборах иногда играем. В настольный теннис у нас непобедим видеооператор. На бильярде лучшие – Калачёв и Бухаров. Они просто топ! Я-то больше с Полозом играю. Мы ближе по уровню. Иногда идёт заруба до последнего шара.

«На БМВ накопил во втором дивизионе. Это странно слышать?»


– Вас узнают на улице?
– Стали больше подходить. Приятно, что все доброжелательные. Никто не вымещает негатив или 30 минут о чём-то рассказывает. Только желают удачи, фотографируются, задают пару вопросов. Сначала это казалось необычным, и я стеснялся. На самом деле, я и сейчас стесняюсь. Всё-таки я не знаменитость. Но если некоторые люди думают, что им нужна моя роспись, – без проблем.

– А вы сами брали автографы у кого-нибудь?
– Никогда. Вот даже сейчас спрашивают, почему не взял футболку у Ибрагимовича или Погба. Да, это на память, но я просто не люблю такие вещи. А эти матчи и так хорошо запомнятся.

– В «Ростове» есть футболисты, которые собирают футболки?
– Саша Гацкан. Зашёл к нему в комнату на базе, а там внушительная коллекция: и клубные, и сборные майки. Я себе таких задач не ставлю, хотя с вратарём «МЮ» Ромеро всё-таки обменялся. Просто так получилось – после матча поприветствовали друг друга, ну и решили махнуться.
Никита Медведев в матче на «Олд Траффорд»

Никита Медведев в матче на «Олд Траффорд»

Фото: Reuters

– Бывало когда-нибудь, что люди не верили в вас?
– Конечно. В «Зените-Ижевск» не все считали меня способным играть в РФПЛ. Это мне только помогло. Хотелось доказать людям, на что я способен. Возможно, кому-то я уже доказал, но на достигнутом точно нельзя останавливаться. Мне ещё многому предстоит научиться. Тем более у нас такой тренерский штаб, с которым многие хотели бы поработать.

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– Что сделали с первой зарплатой, которую заработали в «Зените-Ижевск»?
– Не помню. Могу сказать, что после первого сезона мне повысили зарплату, и я начал копить на машину.

– Удалось?
– Да. Взял БМВ. Наверное, странно слышать, что на такую иномарку можно накопить во второй лиге.

– Ничего особенного после «Феррари» четвёртого вратаря «Динамо» Евгения Фролова.
– Каждому охота ездить на хороших машинах и получать солидные зарплаты. Тут не за что казнить. Все стремятся к большему.

– Виталий Мутко раньше регулярно рассказывал, как в регионах укладывают поля. В вашем родном Ижевске есть где тренироваться?
– Условия очень даже неплохие. Для детей есть специальная школа – там учатся только футболисты с 4-го по 11-й класс. Есть и интернат, куда приглашают молодых ребят со всего региона. Три футбольных поля, манеж. Для команды второй лиги отличные условия, одни из лучших в зоне Урал-Поволжье. Летом газон в очень хорошем состоянии. Команда вполне могла бы играть и в РФПЛ. Вместимость – 18 тысяч. В моём заключительном сезоне за «Зенит-Ижевск» мы принимали «Краснодар» в Кубке России. Пришло 11-12 тысяч зрителей. Для меня это было потрясающим зрелищем. Хотя когда выходишь на «Олд Траффорд», то понимаешь: вот где уровень.

– «Ростов» вас присмотрел в той самой встрече против «Краснодара»?
– Мы и до этого общались с Виталием Витальевичем (тренером вратарей «Ростова» Кафановым. – Прим. «Чемпионата»). Насколько я знаю, он и за предыдущими моими матчами следил. Я мог перейти ещё летом 2015 года, но не сложилось почему-то. Зимой отправился с «Ростовом» в ОАЭ на первый сбор. После его окончания подписал контракт. Сразу понял, что тут всё иначе.
В «Зените-Ижевск» не все считали меня способным играть в РФПЛ. Это мне только помогло. Хотелось доказать, на что я способен.

– Что именно?
– Совсем другие скорости на тренировках, думать надо быстрее — сразу принимать правильные решения. Помогло, что меня хорошо приняли ребята. Сразу начали подсказывать.

– Когда больше переживали – дебютируя в РФПЛ или выходя против «МЮ»?
– Волнение было, когда мне сказали, что я сыграю в чемпионате. Это случилось за пять дней до матча. Ближе к встрече уже перестал беспокоиться и просто продумывал, какие решения принимать в той или иной ситуации.

«Первый тренер настаивает на разборе гола Мхитаряна»


– Когда-нибудь люди по ошибке думали, что вы родственник премьер-министра Медведева?
– На эту тему больше шутят, хотя некоторые и всерьёз спрашивают: «А вы случайно не родственники?» Отвечаю: «Случайно не родственники».

– Может и стоило назваться родственником?
– Не нужно врать и самоутверждаться за счёт кого-то. Лучше самому всего добиться.

– Если бы встретили Дмитрия Медведева, о чём бы его спросили?
– Было бы просто приятно, что мы однофамильцы. Я никогда не думал, о чём его спрашивать.

– Про расследование о нём слышали?
– Нет.

– Бывали на выборах?
– В Ижевске ходил на президентские. Голосовал за Путина.
Каждому охота ездить на хороших машинах и получать солидные зарплаты. Тут не за что казнить. Все стремятся к большему.

– И последнее. Самое неожиданное сообщение, которые вы получили, заиграв в «Ростове»?
– Меня многие поздравляли. Не только те, с кем я давно не общался, но и те, с кем вообще не знаком. Самое неожиданное случилось после матча с «МЮ», когда я общался с другом из Ижевска. У него отец – мой первый тренер Олег Александрович Чечёткин, который играл за «Пахтакор». Друг рассказывает: «Я тут говорил с Санычем. Он настаивает на разборе пропущенного мяч от Мхитаряна»…

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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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