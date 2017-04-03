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«Челси» проиграл «Кристал Пэлас», «ПСЖ» завоевал Кубок лиги
Фото: Reuters
Текст: Марк Бессонов

«Киллеры» сборной России разбираются с «Челси». 7 событий уик-энда

Заха и Бентеке оформили самую сенсационную победу недели, «Ливерпуль» выходит на третье место, а Эмери берёт первый трофей во Франции.
3 апреля 2017, понедельник. 11:30. Футбол

Заха и Бентеке побеждают «Челси»


Уилфрид Заха и Кристиан Бентеке – одни из самых обсуждаемых фигур среди российских болельщиков за последнюю неделю. Каждый из них сумел отличиться в товарищеских играх с нашей сборной (Заха так вообще сотворил мини-шедевр). А теперь оба поучаствовали в сенсационной победе «Кристал Пэлас» над «Челси». Несмотря на пропущенный гол уже на пятой минуте, гости не потерялись и в течение следующих шести минут ответили двумя голами –
сначала Бентеке ассистировал Заха, а спустя несколько минут ивуариец и бельгиец поменялись ролями. До конца игры счёт не изменился, и «Челси» потерпел четвёртое поражение в сезоне АПЛ. Правда, на расклады в турнирной таблице это не особо повлияло, отрыв в семь очков – это по-прежнему солидно.

«Арсенал» спасает ничью


Центральный матч тура АПЛ сопровождали довольно противоречивые настроения в стане болельщиков «канониров». Отношение к Арсену Венгеру разделило их на два лагеря, и единства в восприятии происходящего на поле не наблюдалось. А посмотреть было на что. Несмотря на то что командная игра «канониров» просматривалась с большим трудом, а ошибки в обороне привели к двум пропущенным мячам, хозяева дважды сравняли счёт и вытащили-таки ничью в игре с «Манчестер Сити». Странная, но очень яркая и экспрессивная игра, после которой сложно делать какие-то однозначные выводы.

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«Ливерпуль» побеждает в мерсисайдском дерби


Просто невозможно обойти стороной мерсисайдское дерби. Борьба, зрелищный дриблинг, игра на скоростях. Всё, что ожидали увидеть болельщики, они получили с избытком. Главным волшебником стал Филиппе Коутиньо, забивший фантастический победный мяч. «Эвертон» здорово смотрелся на протяжении большей части матча, но всё предрешил высокий класс исполнителей группы атаки команды Клоппа. 3:1, и благодаря ничьей «Арсенала» с «Манчестер Сити» и осечке «Манчестер Юнайтед» «Ливерпуль» поднимается на третью строчку в турнирной таблице.
Главным волшебником дерби стал Филиппе Коутиньо, забивший фантастический победный мяч.

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Мир в рурском дерби


Ещё одно дерби, которое подарило уйму эмоций всем, кто его смотрел. Несмотря на то что качество футбола временами оставляло желать лучшего, «Боруссия» и «Шальке» были заряжены на победу. Счёт на 53-й минуте открыл Обамейянг, которому оставалось просто поразить пустые ворота после паса Кагавы. Однако «Шальке», который по ходу сезона бросает то в жар, то в холод, не рассыпался. Более того, сумел организовать ответный гол – молодой воспитанник «кобальтовых» Тило Келер поразил ближний угол ворот Бюрки и установил окончательный счёт встречи – 1:1.
«Монако» в 1/8 Лиги чемпионов заставил говорить о себе как об одной из самых перспективных команд Европы.

«ПСЖ» — обладатель Кубка французской лиги


«Монако» в 1/8 Лиги чемпионов заставил говорить о себе как об одной из самых перспективных команд Европы. «ПСЖ», элегантно разобравшийся с «Барселоной» в первом матче, во втором не был похож сам на себя, и тоже долгое время был у всех на устах. В субботу команды вышли на газон «Стад де Люмьер», чтобы в финале разыграть первый трофей французского сезона. Первый тайм прошёл в равной борьбе, но во второй сорокапятиминутке более опытные парижане всё же взяли инициативу в свои руки. Марко Верратти просто выжег центр поля, Ди Мария рвал и метал на своём фланге, а Эдинсон Кавани в очередной раз продемонстрировал, что является одним из лучших нападающих Европы. 4:1, и Эмери завоёвывает свой первый полноценный трофей во Франции (если не брать в расчёт победу в Суперкубке страны в начале сезона).

Игуаин вернулся на «Сан Паоло»


В центральном матче тура Серии А «Наполи», продолжающий погоню за «Ювентусом», принимал лидера первенства. Всё пошло по давно всем известному сценарию: быстрый гол «Ювентуса» и последующее защёлкивание всех замков у ворот Буффона. Грамотные действия в защите, к которым команда Аллегри приучила уже давно, раз за разом останавливали яростные порывы неаполитанцев распечатать ворота гостей. Однако сделать это получилось лишь единожды – Марек Гамшик по истечении часа игры после эффектной комбинации вонзил мяч под перекладину. Ах да, освистывали ли на «Сан-Паоло» Игуаина? Ответ очевидный: конечно же да.

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«Аякс» побеждает «Фейеноорд»


Понятно, что в последнее время голландский футбол мало кому интересен. Эредивизия, как и сборная страны, переживает не лучшие времена. Однако главный матч тура, а может и всего сезона, всё же достоин упоминания. «Аякс» одержал победу в матче с «Фейеноордом», благодаря чему сократил отставание в турнирной таблице до трёх очков. Кстати, игроком матча был признан сын легендарного Патрика Клюйверта Джастин. Вполне возможно, что уже совсем он заставит говорить о себе всю Европу. За появление таких вот звёздочек мы и любим чемпионат Голландии.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Арсенал Лондон Боруссия Д Кристал Пэлас Ливерпуль Манчестер Сити ПСЖ ФК Эвертон Челси Шальке-04 Ювентус Кристиан Бентеке Уилфрид Заха
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