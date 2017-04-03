Футбол
РФПЛ ФНЛ - Первый дивизион Лига чемпионов Лига Европы Англия Испания Италия
Германия Китай Кубок России ПФЛ - Второй дивизион Молодёжное первенство Сборная России Чемпионат мира 2018
Кубок конфедераций Южная Америка Украина Франция Женский футбол Прочие турниры Молодёжные сборные
Лига Чемпионат.com Любители Студенческий футбол Рейтинг УЕФА Рейтинг ФИФА MVP РФПЛ
Хоккей
КХЛ НХЛ МХЛ ВХЛ ЧМ по хоккею 2017 Евротур Кубок мира по хоккею
Чемпионат мира U18-U20 Ночная Лига MVP КХЛ
Биатлон
Кубок мира-2016/17. Мужчины Кубок мира-2016/17. Женщины ЧМ-2017 Рождественская гонка 2016 ЧЕ-2017 Чемпионат России-2017
Теннис
Кубок Федерации Кубок Дэвиса WTA ATP Ролан Гаррос 2017 Кубок Кремля Рио 2016
Авто
Формула-1 Мотогонки Ралли Младшие серии DTM/WTCC/Туринг Дакар/Ралли-рейды Америка/WEC/Формула-Е
Бокс/ММА
Профессионалы Любители Женский бокс ММА
Баскетбол
НБА Евролига Единая лига ВТБ Еврокубок Евробаскет-2017
Волейбол
Суперлига мужчины Суперлига женщины Лига чемпионов Еврокубки Кубок России Пляжный волейбол Сборные
Международный волейбол
Другие
Биатлон Мини-футбол Фигурное катание Водные виды спорта Конькобежный спорт Лёгкая атлетика Лыжный спорт
Пляжный футбол Гандбол Конный спорт Хоккей с мячом Велоспорт Шахматы Прочие виды спорта
Европейские игры 2015 Ride The Planet
Фэнтези
Бизнес
Ставки
Киберспорт
Dota 2 Counter-Strike: Global Offensive FIFA League of Legends
Лента новостей Видео Фэнтези футбол Билеты на спорт Фото Спортивный ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра
Тактический разбор ЦСКА в матче с «Крыльями Советов»
Фото: Денис Тырин, «Чемпионат»
Текст: Сергей Титов

Почему ЦСКА – теневой фаворит Премьер-Лиги

Игру «армейцев» в матче с «Крыльями Советов» разбирает Сергей Титов.
3 апреля 2017, понедельник. 12:00. Футбол
>>> Новое королевство Марио. Первые контуры ЦСКА Гончаренко

Пока что ЦСКА и «Локомотив» – две лучшие команды Премьер-Лиги на весеннем отрезке, если мыслить исключительно категориями качества игры, а не набранными очками. Не знаю, стоит ли искать подтекст в тактической реформации обеих столичных команд, просто факт – и Виктор Гончаренко, и Юрий Сёмин зимой перестроили своих игроков на 3-5-2 с немного разными акцентами.
У Сёмина схема приобретает вид 3-4-1-2 с ярко выраженной «десяткой» Фернандешем, у Гончаренко – 3-1-4-2 с Вернблумом глубоко в опорной зоне. Только если «Локомотив» со своей тактической перестройкой борется лишь за Кубок России и место в пятёрке, то революция ЦСКА может привести к чемпионству.

При этом первый матч Виктора Гончаренко в ЦСКА породил немного неправильную оценку его работы, что вы могли прочитать в комментариях после «Зенита»: «скучно», «сыро», «ЦСКА превратился в «Уфу»… Нет-нет, Гончаренко будет играть осторожно и закрыто только в больших матчах, например, в «дерби всея Руси», где ЦСКА потенциально может сильно увеличить шансы на золотые медали. Против соперников попроще «армейцы» играют от себя и очень качественно строят атакующий футбол – как, например, в матче с «Крыльями».

Гончаренко выстроил структуру атакующей игры ЦСКА


Чтобы это понять, достаточно взглянуть на карту передач ЦСКА в матче с «Крыльями Советов».

Уже осенью карты передач дали повод восхищаться «Челси» Антонио Конте – структура игры синих просматривалась очень отчётливо, все четыре хавбека в 3-4-3 находились примерно на одной линии, Азар и Педро – чуть выше, тоже на одной линии. Выбивался только Диего Коста, но он нападающий, ему и не нужно постоянно чертить атаки. У ЦСКА тоже заметна качественная позиционная структура: три центральных защитника, один из которых отходит чуть глубже, ярко выраженный опорник Вернблум и четыре игрока примерно на одной линии. Выстроить такую структуру за три месяца адаптации к новой тактике – это достойно восхищения, к тому же уже заметны треугольники, в которых качественно циркулирует мяч (В. Березуцкий – Головин – Фернандес).

Своим построением атаки ЦСКА чем-то напоминает немецкий «Хоффенхайм» другого молодого тренера, Юлиана Нагельсманна. Там билд-ап (начальная фаза атаки, за которую отвечают центральные защитники/опорники) построен примерно так же: три защитника активно играют друг с другом, пока кто-то из них не найдёт вариант с открыванием центрального хавбека или пасом на фланг. Единственная непохожесть ЦСКА – нет своего Кевина Фогта, опорника, переведённого в центр защиты, чтобы начинать атаки длинными и умными передачами. Такого игрока сложно найти, но Гончаренко он бы точно пригодился.

>>> «Ты думаешь, что изобрёл футбол?». Нагельсманн и «Хоффенхайм» рвутся в ЛЧ

«Хоффенхайм» Нагельсманна и ЦСКА роднят две вещи. Первая – позиционная структура «армейцев», 3-1-4-2, остаётся неизменной, при этом футболисты могут в ней свободно циркулировать. На скриншоте ниже местами меняются Натхо и Вернблум – израильтянин садится в опорную зону, Вернблум открывается на одной линии с Головиным.

Смены позиций центральных хавбеков в схеме ЦСКА уже привычны – Головин и Дзагоев менялись местами в игре с «Зенитом», – но по ходу матча с «Крыльями» были и другие ситуативные перестановки: например, Тошич часто смещался в центр, Головин или Натхо при этом смещались на фланг. Когда ЦСКА впервые загрузил мяч подачей с правого края в штрафную «Крыльев», левый фланг караулил Натхо, а Тошич расположился на полуфланге караулить подбор и отскок, соблюдая игровую доктрину Гончаренко – проиграть борьбу можно, подбор проиграть нельзя.

Вторая важная деталь – у ЦСКА всегда есть продолжение атаки. В матче с «Крыльями» Натхо сделал голевую передачу на Головина, воспользовавшись игрой волжан Громова и Мияйловича по мячу, а не по сопернику, но у него были и другие варианты. Принять и вырезать передачу на Тошича. Сыграть с Вернблумом, с Ионовым. Сделать диагональ под забегание Марио Фернандеса. Это роднит ЦСКА и «Локомотив» – они умеют атаковать, играя в три центральных защитника.

Марио Фернандес атакует ещё больше


Уже тенденция, что Гончаренко ставит на активные подключения Марио Фернандеса в атаку. Центральные защитники, Березуцкие и Васин, делают на Фернандеса качественные диагонали из глубины, а русский бразилец пытается добежать до правого угла штрафной, куда обычно направляется мяч, выиграть верх и скинуть в центр штрафной. У Марио хорошая техника, но Гончаренко ставит на его мощь: уже который матч при подачах с левого фланга Фернандес открывается в центре штрафной, уже который матч он ловит диагонали на правом полуфланге. Заметно, что у Марио и Тошича разные задачи – если Зоран в позиционной атаке занимает удобную позицию для подбора, то Фернандес идёт таранить чуть ли не во вратарскую.

Гончаренко открывает форвардов Ионова и Витиньо


Об Алексее Ионове скоро выйдет подробный текст, так что обойдёмся мелочами – Виктор Гончаренко сделал Ионова лёгким нападающим, памятуя о его опыте в московском «Динамо» (несколько матчей в начале сезона-2015/16, пока Кокорин лечился, а Погребняк ехал из Англии), и создал для него уютную обстановку в атаке. То же самое случилось с Витиньо, ставшим чистым форвардом только в бразильском «Интернасьонале». У Ионова и Витиньо нет единой позиции на поле, против «Крыльев» оба часто смещались налево, получали передачи за спину защитникам. Скорость и умение быстро думать – то, что Гончаренко нужно в футболе ЦСКА, когда команда атакует, и то, что «армейцам» дают Ионов и Витиньо. Под другого соперника, как с «Зенитом», выйдет габаритный Оланаре – цепляться за воздух и скидывать мячи для подборов.

>>> «Теперь у него новая позиция». Витиньо, который так нужен ЦСКА

Детальки и мелочи


Фернандес в роли Виктора Мозеса. ЦСКА эпизодически строил атаки транзитом через Марио Фернандеса, применяя тот же тактический ход, что и «Челси» Антонио Конте. Сам ход – передача центрального защитника, чаще всего Василия Березуцкого, в глубину фланга и моментальный пас в касание вперёд. Задача – раскачать оборону соперника: на скриншоте видно, как за Марио выскочил игрок «Крыльев Советов», и точный пас на Головина открывает перед «армейцем» большую фланговую свободную зону. Если пас оказывается точным, то сразу три игрока, вступающие в прессинг на фланге, остаются отыгранными.

Вероятно, такая деталь действительно позаимствована у «Челси» Конте. Виктор Мозес, внезапно поднятый итальянцем в основу, при построении атак часто выполняет такую транзитную роль – получает передачу Аспиликуэты и сразу же кидает мяч в центр.

Отдать назад, чтобы отдать вперёд. Ещё одна распространённая уловка в современном футболе, которой в РФПЛ практически никто не пользуется. Вот один из моментов, где ЦСКА пробовал поймать соперника на этом: Тошич получил мяч из центра, игрок «Крыльев» Зотов сразу пошёл его прессинговать, Зоран отпасовал Алексею Березуцкому, а в зону, которую должен закрывать Зотов, резко ускорился Ионов. Это хороший способ выходить из-под прессинга и развивать контратаки через опустевший фланг.

Заслоны Вернблума при аутах. Очень любопытная история – когда ЦСКА вбрасывал аут и попадал под плотный прессинг «Крыльев», Понтус Вернблум пробовал устранить своего игрока и открыть зону, которую он контролировал. Жаль, что мы не можем показать момент в динамике, но смотрите на руки Вернблума – он приобнял Александра Глеба, как девушку в кинотеатре, подвинул на пару метров, а в зону, где находился швед, сразу сместился Натхо. Зная дотошность Виктора Гончаренко в мельчайших деталях, ни за что не поверю, что это ситуативно и не наигранно, тем более что с таким открыванием Натхо и смещением Вернблума к флангу сохраняется позиционная структура ЦСКА.

А что насчёт проблем?


Есть несколько вещей, в которых вчерашняя игра ЦСКА не понравилась, и Виктор Гончаренко косвенно их признал. «У нас в обороне было достаточно моментов, которые мне не нравятся. Это проанализируем, постараемся устранить ошибки к следующему матчу», – сказал Гончаренко во флеш-интервью после матча.
Во-первых, при контратаках соперника в схеме 3-1-4-2 неуютно чувствует себя Понтус Вернблум. Если «Крылья» выигрывали подбор у центрального круга после длинной передачи на Корниленко, они старались вытянуть Вернблума ближе к флангу, зная его желание регулярно играть по мячу, и отыгрывали его передачей в большую свободную зону за спиной. На скриншоте ниже – момент, где Срджан Мияйлович отыграл шведского опорника ЦСКА по всем канонам: вытянул ближе к флангу и отрезал Вернблума пасом в его зону. Важно, что такое случается не впервые – «Терек» Рахимова тоже пробовал ловить такие позиционные ошибки Вернблума, также они отмечались в разборе матча с «Зенитом».

Во-вторых, «Крыльям» при выходе из обороны слишком часто удавалось создавать численное равенство с защитой ЦСКА впереди. Вадим Скрипченко играл в два номинальных форварда, но при длинных передачах из глубины их было трое: Громов бился персонально против Васина, Корниленко – против одного из братьев Березуцких, второй брат закрывал либо Мияйловича, либо Александра Глеба. При атаках 3 vs 3, 2 vs 2 «Крылья» чувствовали себя очень комфортно, а подстраховка крайних защитников работала хуже, чем в других матчах.

В-третьих, ЦСКА слабо провёл последнюю двадцатиминутку, в которую вместились гол Паскуато, моменты у Бруно и того же Паскуато. Вероятно, можно списать это на психологию, самоуверенность в победе: при счёте 2:0 «армейцы» загубили два верных момента, игра после перерыва давалась команде слишком легко.
Так почему ЦСКА стал теневым фаворитом?


Четыре причины.

1. ЦСКА играет на высоком уровне в позиционной защите: стену из пяти защитников и трёх центральных хавбеков, находящихся в постоянном движении, можно пробить лишь с помощью навесов или длинных передач за спину защитникам. Если бы Гончаренко оставил от Леонида Слуцкого искусственный офсайд, тактика могла провалиться, однако против «Зенита» – а именно этот матч лучше всего подойдёт для оценки защиты – оборона сыграла почти безупречно и допустила лишь два острых момента. Что характерно, один после навеса, второй – дальним ударом: разрезающие передачи в штрафную ЦСКА не пропускал вообще. Нелишне будет вспомнить, что даже на сборах «армейцы» 8 матчей из 10 отыграли насухо.

>>> Как три центральных защитника стали трендом Премьер-Лиги

2. На первой причине можно заканчивать, если ты пробуешь зацепиться за еврокубки, как «Амкар» Гаджи Гаджиева – выстроить плотную оборону, не заботясь о постановке атакующей игры. Если вы дочитали до конца текст об истории тактик 5-3-2 и 3-5-2 в России, то помните, что для наших команд, играющих в три центральных защитника, стоит вопрос только об укреплении защиты, заботы об атаке нет, а она важна для борьбы за чемпионство. ЦСКА умеет играть у чужих ворот, и для Виктора Гончаренко, как для Антонио Конте, тактика в три центральных защитника на большинство матчей – более атакующая. У них даже акценты примерно те же: с переходом мяча к ЦСКА Тошич и Фернандес превращают 3-5-2 москвичей в 3-3-4.

3. Если «Зенит» и «Спартак» в разной степени зависимы от своих лидеров, то у ЦСКА такой зависимости нет. Матч с «Крыльями» из-за травмы пропускал Алан Дзагоев, зато с его ролью образцово справлялись Натхо и Головин. Так будет и с любым другим игроком: Витиньо или Ионова можно поменять на Чалова или Оланаре, добавив атаке «армейцев» мощи, под сильного соперника или качественного правого вингера можно убрать в запас Тошича и поставить на левый фланг Щенникова, Вернблума с перераспределением обязанностей между защитниками может заменить Натхо. Уже за три месяца Виктор Гончаренко структурировал игру ЦСКА так, что она перестала зависеть от набора индивидуальностей, делающих результат. Поэтому и другие проблемы «армейцев» с составом – дисквалификация Ерёменко, отсутствие нападающего-«киллера», отсутствие полноценной замены Вернблуму – не должны напрягать.

4. И последнее – результат давит на ЦСКА меньше, чем на конкурентов. Для Мирчи Луческу титул – единственный шанс спасти неудачный сезон, «Спартак» не выигрывал трофеев с 2003 года и обязательно испытает наращивание давления с каждым матчем. От «армейцев» успеха ждут меньше – когда посреди сезона у команды меняется тренер, первые месяцы ему отводят на перестройку. Плюс никто в истории РФПЛ не выигрывал титул, меняя тренера по ходу сезона, это вообще исключительно редкая ситуация в топ-чемпионатах. Требовать результат с Гончаренко стоит только в следующем сезоне, но уже сейчас ЦСКА доказывает готовность быть в гонке.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Всего голосов: 64
Теги
ПФК ЦСКА ФК Крылья Советов Виктор Гончаренко
Новости. Футбол
3 апреля 2017, понедельник
12:58 Болельщики сборной Аргентины предпочитают видеть Гальярдо у руля команды
12:50 Гендиректор «Кубани»: заявление о банкротстве? Мы в курсе, но у нас всё по плану
12:45 Перед футболистами «Факела» погашены все задолженности по зарплате
12:35 Инспекция ФНС подала заявление о банкротстве «Кубани»
12:34 Хавбек «Гамбурга» Мюллер пропустит остаток сезона
12:26 К. Комбаров: желаю «Спартаку» удачи и победы в чемпионате
12:21 Бауса: желаю успехов Аргентине, а если меня уволят, уйду домой
12:16 Конте: поражение от «Кристал Пэлас» отличается от проигрыша «Ливерпулю»
12:05 Спортивный директор «Барселоны»: мы должны защищать Неймара
12:00 Найнгголан сравнил Тотти с Федерером
11:53 Румменигге: Анчелотти стал моим другом, мне нравится его стиль работы и жизни
11:46 «Динамо» может сыграть с «Арсеналом» на новой арене
11:28 Мончи: Дани Алвес — моё лучшее приобретение для «Севильи»
11:13 Лебедев: слова Дзюбы? Толстопузые мужички с пивом на диване правы
11:10 Поведение главного тренера «Факела» в отношении судьи будет рассмотрено КДК
11:01 Лам объяснил, почему отказался стать спортивным директором «Баварии»
10:54 «Ювентус» следит за нападающим «Порту» Браими
10:51 КДК рассмотрит отказ Кверквелии от флеш-интервью в матче с «Уфой»
10:43 Луис Энрике: Неймар и Суарес? Победы одерживает команда
10:38 Комитет по этике РФС ждёт указаний Мутко по поводу высказывания Дзюбы
10:36 Самедов рассказал об интересе к нему из Китая и Испании
10:30 «Спартак» – «Оренбург»: текстовая онлайн-трансляция начнётся в 19:30
10:21 Защитник «Майнца» Донати необычным образом остудил себя
10:18 Бауса: усматриваю тайный сговор в вопросе дисквалификации Месси
10:14 Самедов: Каррера — сумасшедший мотиватор
10:06 Моуринью подтвердил, что Мата выбыл на длительный срок
10:01 «Реал» нацелился на Тьяго Алькантару
09:56 Сарри: насмешки над Игуаином были неизбежны
09:54 «Боруссия» М проявляет интерес к 19-летнему защитнику «МЮ» Фосу-Менса
09:52 «Реал» — первый клуб в мире, набравший 100 млн подписчиков в «Фейсбуке»
09:45 «Ростов» – «Краснодар»: текстовая онлайн-трансляция начнётся в 19:30
09:24 Косельни выбыл из строя из-за травмы ахилла
09:19 Пятов: в каждом матче «Шахтёр» сам себе привозит голы
09:08 Веденеев: «Зенит» с «Рубином» показал максимум, не факт, что обыграет «Спартак»
09:01 Кьеллини: «Ювентусу» в матче с «Наполи» не хватало взрывных игроков вроде Дибалы
08:38 Лам: никогда не делал того, что не подходило мне
08:32 Арбелоа – Пике: спрашивающему о ценностях «Реала» расскажите о Хуанито
08:00 Медведев: в «Ростове» сразу осознал, что в тактике я вообще ничего не понимаю
07:46 Фёллер: твёрдо уверен, что «Байер» сохранит прописку в Бундеслиге
07:39 Касильяс: кто сказал, что я не могу вернуться в сборную Испании?
07:38 Касилья: болельщики «Реала» несправедливы к Кейлору Навасу
07:18 Кель: действия Обамейянга лишь подстегнули футболистов «Шальке-04»
07:08 «Тулуза» сыграла с «Монпелье» в полностью белой форме по решению арбитра
07:05 Румменигге хочет купить Дибалу, но его останавливает нереальная цена
06:38 Фанаты почтили память экс-форварда «Реала» Хуанито в 25-ю годовщину его смерти
Все новости RSS
Партнерский контент
Загрузка...
Отберёт ли "Оренбург" очки у "Спартака"?
Архив →
Конфиденциальность Использование информации Контакты Реклама Виджеты Мобильная версия
© championat.com, 2000–2017
RAMBLER&Co
Возрастное ограничение 18+