Почему ЦСКА – теневой фаворит Премьер-Лиги

Пока что ЦСКА и «Локомотив» – две лучшие команды Премьер-Лиги на весеннем отрезке, если мыслить исключительно категориями качества игры, а не набранными очками. Не знаю, стоит ли искать подтекст в тактической реформации обеих столичных команд, просто факт – и Виктор Гончаренко, и Юрий Сёмин зимой перестроили своих игроков на 3-5-2 с немного разными акцентами. У Сёмина схема приобретает вид 3-4-1-2 с ярко выраженной «десяткой» Фернандешем, у Гончаренко – 3-1-4-2 с Вернблумом глубоко в опорной зоне. Только если «Локомотив» со своей тактической перестройкой борется лишь за Кубок России и место в пятёрке, то революция ЦСКА может привести к чемпионству.
При этом первый матч Виктора Гончаренко в ЦСКА породил немного неправильную оценку его работы, что вы могли прочитать в комментариях после «Зенита»: «скучно», «сыро», «ЦСКА превратился в «Уфу»… Нет-нет, Гончаренко будет играть осторожно и закрыто только в больших матчах, например, в «дерби всея Руси», где ЦСКА потенциально может сильно увеличить шансы на золотые медали. Против соперников попроще «армейцы» играют от себя и очень качественно строят атакующий футбол – как, например, в матче с «Крыльями».
Гончаренко выстроил структуру атакующей игры ЦСКА
Чтобы это понять, достаточно взглянуть на карту передач ЦСКА в матче с «Крыльями Советов».
Уже осенью карты передач дали повод восхищаться «Челси» Антонио Конте – структура игры синих просматривалась очень отчётливо, все четыре хавбека в 3-4-3 находились примерно на одной линии, Азар и Педро – чуть выше, тоже на одной линии. Выбивался только Диего Коста, но он нападающий, ему и не нужно постоянно чертить атаки. У ЦСКА тоже заметна качественная позиционная структура: три центральных защитника, один из которых отходит чуть глубже, ярко выраженный опорник Вернблум и четыре игрока примерно на одной линии. Выстроить такую структуру за три месяца адаптации к новой тактике – это достойно восхищения, к тому же уже заметны треугольники, в которых качественно циркулирует мяч (В. Березуцкий – Головин – Фернандес).
Своим построением атаки ЦСКА чем-то напоминает немецкий «Хоффенхайм» другого молодого тренера, Юлиана Нагельсманна. Там билд-ап (начальная фаза атаки, за которую отвечают центральные защитники/опорники) построен примерно так же: три защитника активно играют друг с другом, пока кто-то из них не найдёт вариант с открыванием центрального хавбека или пасом на фланг. Единственная непохожесть ЦСКА – нет своего Кевина Фогта, опорника, переведённого в центр защиты, чтобы начинать атаки длинными и умными передачами. Такого игрока сложно найти, но Гончаренко он бы точно пригодился.
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«Хоффенхайм» Нагельсманна и ЦСКА роднят две вещи. Первая – позиционная структура «армейцев», 3-1-4-2, остаётся неизменной, при этом футболисты могут в ней свободно циркулировать. На скриншоте ниже местами меняются Натхо и Вернблум – израильтянин садится в опорную зону, Вернблум открывается на одной линии с Головиным.
Смены позиций центральных хавбеков в схеме ЦСКА уже привычны – Головин и Дзагоев менялись местами в игре с «Зенитом», – но по ходу матча с «Крыльями» были и другие ситуативные перестановки: например, Тошич часто смещался в центр, Головин или Натхо при этом смещались на фланг. Когда ЦСКА впервые загрузил мяч подачей с правого края в штрафную «Крыльев», левый фланг караулил Натхо, а Тошич расположился на полуфланге караулить подбор и отскок, соблюдая игровую доктрину Гончаренко – проиграть борьбу можно, подбор проиграть нельзя.
Вторая важная деталь – у ЦСКА всегда есть продолжение атаки. В матче с «Крыльями» Натхо сделал голевую передачу на Головина, воспользовавшись игрой волжан Громова и Мияйловича по мячу, а не по сопернику, но у него были и другие варианты. Принять и вырезать передачу на Тошича. Сыграть с Вернблумом, с Ионовым. Сделать диагональ под забегание Марио Фернандеса. Это роднит ЦСКА и «Локомотив» – они умеют атаковать, играя в три центральных защитника.
Марио Фернандес атакует ещё больше
Уже тенденция, что Гончаренко ставит на активные подключения Марио Фернандеса в атаку. Центральные защитники, Березуцкие и Васин, делают на Фернандеса качественные диагонали из глубины, а русский бразилец пытается добежать до правого угла штрафной, куда обычно направляется мяч, выиграть верх и скинуть в центр штрафной. У Марио хорошая техника, но Гончаренко ставит на его мощь: уже который матч при подачах с левого фланга Фернандес открывается в центре штрафной, уже который матч он ловит диагонали на правом полуфланге. Заметно, что у Марио и Тошича разные задачи – если Зоран в позиционной атаке занимает удобную позицию для подбора, то Фернандес идёт таранить чуть ли не во вратарскую.
Гончаренко открывает форвардов Ионова и Витиньо
Об Алексее Ионове скоро выйдет подробный текст, так что обойдёмся мелочами – Виктор Гончаренко сделал Ионова лёгким нападающим, памятуя о его опыте в московском «Динамо» (несколько матчей в начале сезона-2015/16, пока Кокорин лечился, а Погребняк ехал из Англии), и создал для него уютную обстановку в атаке. То же самое случилось с Витиньо, ставшим чистым форвардом только в бразильском «Интернасьонале». У Ионова и Витиньо нет единой позиции на поле, против «Крыльев» оба часто смещались налево, получали передачи за спину защитникам. Скорость и умение быстро думать – то, что Гончаренко нужно в футболе ЦСКА, когда команда атакует, и то, что «армейцам» дают Ионов и Витиньо. Под другого соперника, как с «Зенитом», выйдет габаритный Оланаре – цепляться за воздух и скидывать мячи для подборов.
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Детальки и мелочи
Фернандес в роли Виктора Мозеса. ЦСКА эпизодически строил атаки транзитом через Марио Фернандеса, применяя тот же тактический ход, что и «Челси» Антонио Конте. Сам ход – передача центрального защитника, чаще всего Василия Березуцкого, в глубину фланга и моментальный пас в касание вперёд. Задача – раскачать оборону соперника: на скриншоте видно, как за Марио выскочил игрок «Крыльев Советов», и точный пас на Головина открывает перед «армейцем» большую фланговую свободную зону. Если пас оказывается точным, то сразу три игрока, вступающие в прессинг на фланге, остаются отыгранными.
Вероятно, такая деталь действительно позаимствована у «Челси» Конте. Виктор Мозес, внезапно поднятый итальянцем в основу, при построении атак часто выполняет такую транзитную роль – получает передачу Аспиликуэты и сразу же кидает мяч в центр.
Отдать назад, чтобы отдать вперёд. Ещё одна распространённая уловка в современном футболе, которой в РФПЛ практически никто не пользуется. Вот один из моментов, где ЦСКА пробовал поймать соперника на этом: Тошич получил мяч из центра, игрок «Крыльев» Зотов сразу пошёл его прессинговать, Зоран отпасовал Алексею Березуцкому, а в зону, которую должен закрывать Зотов, резко ускорился Ионов. Это хороший способ выходить из-под прессинга и развивать контратаки через опустевший фланг.
Заслоны Вернблума при аутах. Очень любопытная история – когда ЦСКА вбрасывал аут и попадал под плотный прессинг «Крыльев», Понтус Вернблум пробовал устранить своего игрока и открыть зону, которую он контролировал. Жаль, что мы не можем показать момент в динамике, но смотрите на руки Вернблума – он приобнял Александра Глеба, как девушку в кинотеатре, подвинул на пару метров, а в зону, где находился швед, сразу сместился Натхо. Зная дотошность Виктора Гончаренко в мельчайших деталях, ни за что не поверю, что это ситуативно и не наигранно, тем более что с таким открыванием Натхо и смещением Вернблума к флангу сохраняется позиционная структура ЦСКА.
А что насчёт проблем?
Есть несколько вещей, в которых вчерашняя игра ЦСКА не понравилась, и Виктор Гончаренко косвенно их признал. «У нас в обороне было достаточно моментов, которые мне не нравятся. Это проанализируем, постараемся устранить ошибки к следующему матчу», – сказал Гончаренко во флеш-интервью после матча.
Во-первых, при контратаках соперника в схеме 3-1-4-2 неуютно чувствует себя Понтус Вернблум. Если «Крылья» выигрывали подбор у центрального круга после длинной передачи на Корниленко, они старались вытянуть Вернблума ближе к флангу, зная его желание регулярно играть по мячу, и отыгрывали его передачей в большую свободную зону за спиной. На скриншоте ниже – момент, где Срджан Мияйлович отыграл шведского опорника ЦСКА по всем канонам: вытянул ближе к флангу и отрезал Вернблума пасом в его зону. Важно, что такое случается не впервые – «Терек» Рахимова тоже пробовал ловить такие позиционные ошибки Вернблума, также они отмечались в разборе матча с «Зенитом».
Во-вторых, «Крыльям» при выходе из обороны слишком часто удавалось создавать численное равенство с защитой ЦСКА впереди. Вадим Скрипченко играл в два номинальных форварда, но при длинных передачах из глубины их было трое: Громов бился персонально против Васина, Корниленко – против одного из братьев Березуцких, второй брат закрывал либо Мияйловича, либо Александра Глеба. При атаках 3 vs 3, 2 vs 2 «Крылья» чувствовали себя очень комфортно, а подстраховка крайних защитников работала хуже, чем в других матчах.
В-третьих, ЦСКА слабо провёл последнюю двадцатиминутку, в которую вместились гол Паскуато, моменты у Бруно и того же Паскуато. Вероятно, можно списать это на психологию, самоуверенность в победе: при счёте 2:0 «армейцы» загубили два верных момента, игра после перерыва давалась команде слишком легко.
Так почему ЦСКА стал теневым фаворитом?
Четыре причины.
1. ЦСКА играет на высоком уровне в позиционной защите: стену из пяти защитников и трёх центральных хавбеков, находящихся в постоянном движении, можно пробить лишь с помощью навесов или длинных передач за спину защитникам. Если бы Гончаренко оставил от Леонида Слуцкого искусственный офсайд, тактика могла провалиться, однако против «Зенита» – а именно этот матч лучше всего подойдёт для оценки защиты – оборона сыграла почти безупречно и допустила лишь два острых момента. Что характерно, один после навеса, второй – дальним ударом: разрезающие передачи в штрафную ЦСКА не пропускал вообще. Нелишне будет вспомнить, что даже на сборах «армейцы» 8 матчей из 10 отыграли насухо.
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2. На первой причине можно заканчивать, если ты пробуешь зацепиться за еврокубки, как «Амкар» Гаджи Гаджиева – выстроить плотную оборону, не заботясь о постановке атакующей игры. Если вы дочитали до конца текст об истории тактик 5-3-2 и 3-5-2 в России, то помните, что для наших команд, играющих в три центральных защитника, стоит вопрос только об укреплении защиты, заботы об атаке нет, а она важна для борьбы за чемпионство. ЦСКА умеет играть у чужих ворот, и для Виктора Гончаренко, как для Антонио Конте, тактика в три центральных защитника на большинство матчей – более атакующая. У них даже акценты примерно те же: с переходом мяча к ЦСКА Тошич и Фернандес превращают 3-5-2 москвичей в 3-3-4.
3. Если «Зенит» и «Спартак» в разной степени зависимы от своих лидеров, то у ЦСКА такой зависимости нет. Матч с «Крыльями» из-за травмы пропускал Алан Дзагоев, зато с его ролью образцово справлялись Натхо и Головин. Так будет и с любым другим игроком: Витиньо или Ионова можно поменять на Чалова или Оланаре, добавив атаке «армейцев» мощи, под сильного соперника или качественного правого вингера можно убрать в запас Тошича и поставить на левый фланг Щенникова, Вернблума с перераспределением обязанностей между защитниками может заменить Натхо. Уже за три месяца Виктор Гончаренко структурировал игру ЦСКА так, что она перестала зависеть от набора индивидуальностей, делающих результат. Поэтому и другие проблемы «армейцев» с составом – дисквалификация Ерёменко, отсутствие нападающего-«киллера», отсутствие полноценной замены Вернблуму – не должны напрягать.
4. И последнее – результат давит на ЦСКА меньше, чем на конкурентов. Для Мирчи Луческу титул – единственный шанс спасти неудачный сезон, «Спартак» не выигрывал трофеев с 2003 года и обязательно испытает наращивание давления с каждым матчем. От «армейцев» успеха ждут меньше – когда посреди сезона у команды меняется тренер, первые месяцы ему отводят на перестройку. Плюс никто в истории РФПЛ не выигрывал титул, меняя тренера по ходу сезона, это вообще исключительно редкая ситуация в топ-чемпионатах. Требовать результат с Гончаренко стоит только в следующем сезоне, но уже сейчас ЦСКА доказывает готовность быть в гонке.