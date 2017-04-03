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175 лет назад 2016
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Массимо Каррера
Фото: РИА Новости
Текст: Олег Лысенко

«И рассеет серых туч войска?» Для «Спартака» наступает «месяц истины»

«Спартак» ожидает самый тяжёлый месяц в сезоне. Апрель исчерпывающе ответит на вопрос, созрели ли красно-белые для чемпионства.
3 апреля 2017, понедельник. 14:00. Футбол
Чемпионом страны, будь то Советский Союз или Россия, «Спартак» зимовал, и не раз. Лидером незавершённого сезона – никогда прежде. Оттого и эмоции в отпуске испытывал противоречивые: к обоснованной гордости от пройденного отрезка пути примешивалась естественная тревога за оставшийся.

Причин для беспокойства у красно-белых было по меньшей мере два. Первое – мизерный стаж самостоятельной практики у главного тренера. Какой из него закладчик функционального фундамента, никто не знал – это предстояло выяснить опытным путём. Второе – отсутствие чемпионского менталитета (не путать с амбициями) у футболистов.
Ему, этому менталитету, просто неоткуда было взяться. За месяц-другой успехов он не формируется. Из актуального состава в последней экспедиции «Спартака» за золотом, под командованием Карпина в 2009-м, участвовали двое – Макеев да Джано. А полноценный трофей с клубом выигрывал только Самедов, пускай и просидел финал Кубка-2003 в запасе. У обоих преследователей «титульных» боёв в новом веке было неизмеримо больше.

Опасения поклонников клуба были не напрасными. Нет, ничего непоправимого ещё не стряслось. «Спартак» недурно возобновил турнир, но плотность наверху таблицы тур от тура повышается. Если после первого этапа преимущество девятикратных над «Зенитом» исчислялось пятью очками, а над ЦСКА – восемью, то по итогам игрового воскресенья от этого задела остались крохи – три пункта от одних и столько же от других. Такой дефицит одной победой ликвидируется.

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Да, в загашнике у «Спартака» лишний матч, но его ещё выиграть надо, конвертировать виртуальные очки в реальные. Вот он и наступил, пресловутый момент истины. Для Карреры и его парней он растянется на целый месяц. Апрель покажет, насколько крепка нервная система и прочен внутренний стержень у претендента. Заодно тактическую гибкость проверит, способность быть разным в зависимости от обстоятельств.

Календарь оставшихся матчей лидеров


«Спартак» – 45 очков (20 матчей)
«Оренбург (д), „Уфа“ (г), „Зенит“ (д), „Ростов“ (г), „Урал“ (д), ЦСКА (г), „Томь“ (д), „Амкар“ (г), „Терек“ (д), „Арсенал“ (г).

ЦСКА – 42 (21)
«Краснодар» (г), «Ростов» (д), «Уфа» (г), «Локомотив» (д), «Спартак» (д), «Амкар» (г), «Арсенал» (д), «Рубин» (г), «Анжи» (д).

«Зенит» – 42 (21)
«Анжи» (д), «Спартак» (г), «Урал» (д), «Оренбург» (г), «Томь» (г), «Терек» (д), «Крылья Советов» (г), «Краснодар» (д), «Локомотив» (г).

Месячник хронического стресса у лидера стартует сегодня. Не глядите сквозь скептически прищуренный глаз на дебютантский статус и аутсайдерскую позицию «Оренбурга». Как раз турнирная неустроенность противника делает его многократно опаснее для фаворита – сама жизнь заставляет зубами вгрызаться в очки на любом поле. Премьера на роскошной тушинской арене, не сомневаюсь, приумножит силы гостя. И, возможно, не только она…

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В течение недели спартаковцам надлежит сломить не одну – целых две дружественные прямому конкуренту структуры. «Оренбург» — тот и вовсе, считай, дальняя родня «Зениту». По «отцовской» линии. А в «Уфе» теперь бывший футболист/тренер питерского клуба верховодит. И тому, и другому, наверное, будет приятно оказать небольшую услугу сине-бело-голубым. Даже безвозмездно, по-приятельски. Это обстоятельство добавит будничным, на первый взгляд, мероприятиям состязательного драйва. О турнирной мотивации оренбуржцев я уже сказал, «Уфа» её тоже не лишена. Одно очко отставания от зоны УЕФА должно щекотать самолюбие истинному профи.

Впрочем, это цветочки – ягодки поспеют во второй половине апреля. Вот где у «Спартака» зубодробительная полоса препятствий намечается – априори тяжелейший кусок чемпионата! Мало того что верстальщики календаря спрессовали четыре тура в неполные две недели – они ниспослали на красно-белую голову всех призёров прошлого сезона.


В 23-й игровой день на «Открытие Арену» явится «Зенит», не уступающий «Спартаку» с 2013 года. Явится с абсолютно прозрачным намерением – одёрнуть пылкого неприятеля. В 24-м москвичей ждут в Ростове-на-Дону, откуда последнее время редкий фаворит уносит ноги с очками («Спартак» за два предыдущих заезда не взял ни одного). И, наконец, кульминация сумасшедшей серии – дерби с ЦСКА, после зимней переподготовки закрывшимся от чужих атак на все засовы. На его, опять-таки, территории.

На фоне апрельской запарки майский график красно-белых («Томь», «Амкар», «Терек», «Арсенал») может показаться увеселительной прогулкой. Вопрос в том, с какими потерями они выйдут из апреля, а главное – сохранят ли флагманскую позицию.

«Армейцы» как никто другой в лиге умеют брать «свои» очки, терпеть, догонять и перегонять. У «Зенита» после кубковых казусов, в России и Европе, осталась одна возможность задобрить рассерженное начальство – вернуть трофей РФПЛ в «город над вольной Невой». И он наизнанку вывернется, чтобы это сделать – иначе кому-то явно несдобровать. Инструментарий для достижения цели у Мирчи Луческу богатейший – два равноценных состава в сущности. Плюс колоссальный опыт самого Мистера – в этом отношении румын 100 очков форы даст Каррере с Гончаренко вместе взятым.

У «Спартака» тоже есть козыри. И, пожалуй, главный из них – голод до титулов. Голод всеобщий – у игроков, тренеров, президента, болельщиков. Сумеют ли красно-белые его наконец-то утолить, впрямую зависит от результатов апрельской сессии.

До её завершения считать «Спартак» фаворитом сезона рано. А самому «Спартаку» ещё и опасно.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
ПФК ЦСКА ФК Зенит ФК Спартак Массимо Каррера
Новости. Футбол
3 апреля 2017, понедельник
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