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Взрывы в метро в Санкт-Петербурге: памятка – что делать при угрозе терактов
Фото: Reuters
Текст: «Чемпионат»

Что делать при угрозе терактов. Памятка болельщикам

Предлагаем изучить памятку действий при террористических атаках на спортивных объектах и в других местах массового скопления людей.
3 апреля 2017, понедельник. 16:43. Футбол
Сегодня в метро Санкт-Петербурга прогремел взрыв в вагоне поезда на перегоне между станциями метро «Технологический институт» и «Сенная площадь». На данный момент сообщается о 10 погибших и десятках раненых. Метро города закрыто на вход и выход. В других городах и на других транспортных объектах принимаются экстренные меры безопасности. Сегодня в Ростове-на-Дону и в Москве состоятся заключительные матчи 21-го тура РФПЛ. Обе игры соберут десятки тысяч болельщиков. Мы призываем вас быть бдительными и внимательными при посещении футбольных стадионов и других спортивных арен.

На сайте Федеральной службы безопасности Российской Федерации опубликованы рекомендации гражданам по действиям при угрозе совершения террористического акта, а также памятка поведения в толпе.

При угрозе совершения террористического акта:

— всегда контролируйте ситуацию вокруг себя, особенно когда находитесь на объектах транспорта, в культурно-развлекательных, спортивных и торговых центрах;

— при обнаружении забытых вещей, не трогая их, сообщите об этом водителю, сотрудникам объекта, службы безопасности или органов милиции. Не пытайтесь заглянуть внутрь подозрительного пакета, коробки, иного предмета;

— не подбирайте бесхозных вещей, как бы привлекательно они ни выглядели. В них могут быть закамуфлированы взрывные устройства (в банках из-под пива, сотовых телефонах и т.п.). Не пинайте на улице предметы, лежащие на земле;

— если вдруг началась активизация сил безопасности и правоохранительных органов, не проявляйте любопытства, идите в другую сторону, но не бегом, чтобы вас не приняли за преступника;

— при взрыве или начале стрельбы немедленно падайте на землю, лучше под прикрытие (бордюр, торговую палатку, машину и т.п.). Для большей безопасности накройте голову руками;

— случайно узнав о готовящемся теракте, немедленно сообщите об этом в правоохранительные органы.

Памятка поведения в толпе:

— если оказались в толпе, позвольте ей нести вас, но попытайтесь выбраться из неё;

— глубоко вдохните и разведите согнутые в локтях руки чуть в стороны, чтобы грудная клетка не была сдавлена;

— стремитесь оказаться подальше от высоких и крупных людей, людей с громоздкими предметами и большими сумками;

— любыми способами старайтесь удержаться на ногах;

— не держите руки в карманах;

— двигаясь, поднимайте ноги как можно выше, ставьте ногу на полную стопу, не семените, не поднимайтесь на цыпочки;

— если давка приняла угрожающий характер, немедленно не раздумывая освободитесь от любой ноши, прежде всего от сумки на длинном ремне и шарфа;

— если что-то уронили, ни в коем случае не наклоняйтесь, чтобы поднять;

— если вы упали, постарайтесь как можно быстрее подняться на ноги. При этом не опирайтесь на руки (их отдавят либо сломают). Старайтесь хоть на мгновение встать на подошвы или на носки. Обретя опору, «выныривайте», резко оттолкнувшись от земли ногами;

— если встать не удаётся, свернитесь клубком, защитите голову предплечьями, а ладонями прикройте затылок;

— попав в переполненное людьми помещение, заранее определите, какие места при возникновении экстремальной ситуации наиболее опасны (проходы между секторами на стадионе, стеклянные двери и перегородки в концертных залах и т.п.), обратите внимание на запасные и аварийные выходы, мысленно проделайте путь к ним;

— легче всего укрыться от толпы в углах зала или вблизи стен, но сложнее оттуда добираться до выхода;

— при возникновении паники старайтесь сохранить спокойствие и способность трезво оценивать ситуацию.

Помните: ваша цель — остаться в живых.

Проявляйте большую бдительность и осторожность и не поддавайтесь панике. Ваши действия могут помочь предотвратить возможные террористические атаки. Незамедлительно сообщайте в органы ФСБ или МВД, если вам стало известно о готовящемся преступлении.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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