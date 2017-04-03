Игнашевич и ещё 5 рекордсменов по проведённым матчам в лиге

РФПЛ
Сергей Игнашевич, центральный защитник
Сыграл 457 матчей, забил 32 гола
Команды: «Локомотив», ЦСКА
Победный матч с «Крыльями» стал для Сергея Игнашевича рекордным — больше было только у главного тренера «Уфы» и тёзки защитника Семака. Хотя «армеец» и стал реже попадать в основу при Гончаренко, завершать карьеру Игнашевич не собирается. А значит рекорд будет только расти.
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АПЛ
Райан Гиггз, левый полузащитник
Сыграл 644 матча, забил 110 голов
Команда: «Манчестер Юнайтед»
Валлийский полузащитник всю профессиональную карьеру провёл только в одной команде — «Манчестер Юнайтед». Гиггз — уникальный футболист: например, он ни разу не был удалён с поля, он установил, кажется, вечный рекорд по голевым передачам в АПЛ (110) и стал самым возрастным игроком, когда-либо игравшим за «МЮ» в еврокубках.
Как ни странно, обогнать Гиггза совсем скоро сможет 36-летний опорник «Эвертона» Гарет Барри. Ему осталось сыграть всего 24 матча, чтобы установить новый рекорд.
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Ла Лига
Андони Субисаррета, вратарь
Сыграл 622 матча, пропустил 625 голов
Команды: «Атлетик Бильбао», «Барселона», «Валенсия»
Легендарный вратарь начинал свою карьеру в «Алавесе», но за команду из города Витория-Гастейс сыграть так и не успел, а дебютировал в Примере сразу за главный баскский клуб — «Атлетик» из Бильбао. Вечный рекорд легендарного вратаря, который выступал ещё в «Барселоне» и «Валенсии», похоже, не удастся побить больше никому: ближайшему преследователю Раулю не хватило 72 матчей, а действующему Хоакину Санчесу из «Бетиса» — 178!
Серия А
Паоло Мальдини, центральный защитник
Сыграл 648 матчей, забил 30 голов
Команда: «Милан»
Паоло Мальдини — самый преданный Милану человек в мире. Центральный защитник всю футбольную карьеру посвятил россонери, в общей сложности сыграв больше 900 матчей за клуб. По окончании карьеры номер 3, принадлежащий Мальдини, закрепили за легендой с одним условием — взять его может только один из сыновей Паоло.
Побить итальянский рекорд Мальдини могут сразу две другие легенды: Джиджи Буффон из «Ювентуса» и Франческо Тотти из «Ромы». Первый сыграл 617 матчей, сравнявшись с интеристом Санетти, второй — 612.
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Бундеслига
Карл-Хайнц Кёрбель, центральный защитник
Сыграл 602 матча, забил 45 голов
Команда: «Айнтрахт»
Немецкий центрбек дебютировал за «Айнтрахт» ещё в 1972-м, а год спустя Кёрбель уже играл в сборной Западной Германии. Защитник так и остался в «Айнтрахте», и здесь завоевал для скромного по нынешним меркам немецкого клуба четыре национальных кубка и один кубок УЕФА в 1980-м. Сейчас Кёрбелю 62 года, и он остался в «Айнтрахте» тренировать молодёжь. Ближе всех из действующих футболистов к Кёрбелю — форвард «Вердера» Клаудио Писарро со «скромными» 426 матчами.
Лига 1
Микаэль Ландро, вратарь
Сыграл 618 матчей, пропустил 681 гол
Команды: «Нант», «ПСЖ», «Лилль», «Бастия»
Воспитанник «Нанта» отыграл в родной команде 10 лет. При нём команда из одноимённого города выиграла чемпионат Франции и пять национальных Кубков. После 300 матчей в «Нанте» Ландро отыграл ещё по сотне игр за «ПСЖ» и «Лилль», а завершил карьеру в 2014-м в «Бастии». Экс-одноклубник Ландро по «Парижу» Сильвен Арман в списке рекордсменов второй — 506 матчей.