Так закалялось золото! Невероятные приключения «Спартака» и «Оренбурга»

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1. Цинизм «Спартака»

2. Наивность «Спартака»

Матч начался с минуты молчания в память о жертвах взрывов в метро в Санкт-Петербурге. Также стало известно, что «Фратрия» отказалась от визуальной поддержки команды. На фанатской трибуне вывешен баннер: «Безмерна боль, что рвёт сердце на части. Питер, скорбим». Первые пять минут матча трибуны молчали. Страшная трагедия объединила всех, и это самая естественная реакция на общее горе.Накануне визита в Москву президент «Оренбурга»решил то ли мотивировать свою команду, то ли усилить на неё давление и заявил: «Уверен, мы не проиграем. Скажу больше: едем биться за победу».Дебютоставался главной новостью матча первые минут 15, до опасного удара, и ещё минут 15 после него. «Спартак» атаковал через центр, иногда сваливаясь на левый фланг, но игнорируя Тигиева, который частенько оставался совсем один. И только когда зону ответственностиначали активно проверять на прочность, был забит гол и создан голевой момент.Оба эпизода стали следствием превосходства в воздухе. Фернандо подал со штрафного, мяч пролетел почти всю штрафную, ина дальней штанге продавил защитника и забил первый гол за «Спартак».Через две минутынавесил с правого фланга,пробил головой по странной траектории — и мяч неожиданно нырнул вниз, ударился о перекладину и отлетел в поле. Фактически на этом всё. «Оренбург» пытался в ответ прижать хозяев к штрафной, но «Спартак» несколькими тактическими фолами сбил этот порыв. Два созданных момента, один из которых был реализован, – таков суховатый итог первого тайма.Но критиковать предсказуемую игру «Спартака» в позиционном нападении не стоит. Для Массимо Карреры игра команды без мяча критически важна в позиционной обороне. После забитого гола, пока команда праздновала, он подозвал к себеи стал что-то выговаривать, показывая на центральный круг. Судя по жестикуляции, требовал играть ближе кЗащитник отреагировал красноречиво: стукнул себя по лбу и побежал выполнять. Вот самое главное – не оставлять пространства для забросов, не оставлять партнёра один в один. Для «правильного» итальянского тренера позиционная атака и должна сводиться к поиску ошибок соперника.А вот после перерыва «Спартак» вряд ли нравился своему тренеру. Хозяева зачем-то ввязались в игру на встречных курсах и, мало того, были так же расточительны в реализации шансов, как игроки «Оренбурга». Промес убрал финтом защитника и бил из центра штрафной, но на удобной высоте и не в угол, позволивотбить мяч. В ответне использовал свой момент: бил тоже из штрафной, не попал. Но следующий эпизод ещё более показателен: Промес оказался у лицевой справа от ворот – на дальнем краю вратарской был совершенно один, но голландец предпочёл изо всех сил прострелить в кучу игроков по центру ворот, а не вырезать навес на свободного партнёра. Странное решение.В этих качелях «Спартак» выглядел солиднее и в какой-то момент добился своего. Жано навесил с левого угла штрафной, и Зобнин отметил дебютный гол голом на бис. Снова головой. Сравните с первым голом.Можно было ждать, что «Спартак» успокоится и убьёт игру, но оправдалась только часть ожиданий: команда Карреры успокоилась. Первый гол можно списать на случайность:фантастически вырезал мяч в девятку, не исключено, что это гол тура. Хотя перед этим он непозволительно легко убрал Ещенко на противоходе, а Глушаков, находясь в паре метров, не включился в эпизод.Второй гол на стечение обстоятельств не спишешь. Полуяхтову не мешали бить из штрафной, на добивание успел Дюриш, но мог успеть и Григорьев.Оставшееся время не принесло навала на ворота Кержакова, но «Спартак» внезапно обрёл чемпионский инстинкт убийцы.забил из менее очевидной ситуации, чем те, что у него были. Но в самый важный момент.