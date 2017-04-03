Зобнин: была чуйка, что забьём ещё

→ Так закалялось золото! Невероятные приключения «Спартака» и «Оренбурга»
– Невероятный матч! Эмоции переполняют?
– Отметился двумя голами. Наконец-то забил за «Спартак» в официальном матче. Эмоции скорее положительные. Главное, что победили в тяжёлой встрече. Мы можем играть лучше. Было много индивидуальных ошибок. Не знаю, с чем это связано. Может быть, с тем, что многие уезжали играть в сборные.
– Вытаскивали матч из последних сил?
– В сборной я сыграл два матча по 90 минут. Силы уже действительно заканчивались, нужно было себя перебарывать. Было тяжеловато в конце.
– Забивая второй гол, получили травму?
– Упал на поле и ударился плечом. Сейчас вроде со мной всё в порядке.
– «Спартак» снова в этом сезоне вырывает победу в последний момент. Это чемпионский фарт?
– Не скажу, что чемпионский. Мы много работаем вместе, сплотились, и где-то нам везёт. Нам нужно играть лучше, чтобы этот фарт никуда не ушёл.
– Нервы болельщиков совсем не бережёте?
– Да, хочется за это извиниться перед болельщиками. Вроде вели в два мяча, и нужно было спокойно доводить до победы. Малейшая потеря концентрации – две минуты и два гола. Неприятно, конечно. И нам, и болельщикам. Но таков футбол, и мы его за это любим.
– При счёте 2:2 не было сомнений в успехе?
– Мы моменты создавали. Была чуйка, что мы забьём ещё и победим.
– Забиваете вы крайне редко.
– Я до сегодняшнего дня за всю карьеру забил два мяча в официальных матчах. Сейчас ещё два положил. В следующий раз ждите через год (улыбается).
– Через год снова дублем?
– Дай бог вообще забить.
– Головой вы забили впервые?
– Да, впервые.
– Вы и в третьем голе поучаствовали.
– Там было 50 на 50 – отпустил мяч далеко. Я выиграл единоборство внизу, а Ещенко уже подал.
– Сегодня судейством возмущался даже Каррера, который старается арбитров не критиковать.
– Это эмоции. Судьи ошибаются, как и все мы. Мы ещё не смотрели повторов – не знаем, что именно там было.
– При 2:2 футболисты «Спартака» просили пенальти. Есть объяснение, почему за весь сезон команде так и не поставили 11-метровый?
– Ну, значит, за весь чемпионат ни одного не было.
– У вас в этом совсем нет сомнений?
– Судьи не видели, значит, не было.
– По-своему красиво стать чемпионами, не исполнив ни разу пенальти?
– Главное, чтобы команда побеждала. Это очень важные три очка. Теперь у нас отрыв шесть. Хорошо, что всё именно так закончилось.
– Отсутствие пенальти судья компенсировал шестью добавленными минутами за затяжку времени.
– Я не знаю. Соперник же тянул время?
– Тянул.
– Ну, значит, судья правильно рассудил.
– Затяжка времени со стороны «Оренбурга» раздражала?
– Нет. Мы все в такой ситуации можем оказаться.