Зобнин: была чуйка, что забьём ещё

– Отметился двумя голами. Наконец-то забил за «Спартак» в официальном матче. Эмоции скорее положительные. Главное, что победили в тяжёлой встрече. Мы можем играть лучше. Было много индивидуальных ошибок. Не знаю, с чем это связано. Может быть, с тем, что многие уезжали играть в сборные.– В сборной я сыграл два матча по 90 минут. Силы уже действительно заканчивались, нужно было себя перебарывать. Было тяжеловато в конце.– Упал на поле и ударился плечом. Сейчас вроде со мной всё в порядке.– Не скажу, что чемпионский. Мы много работаем вместе, сплотились, и где-то нам везёт. Нам нужно играть лучше, чтобы этот фарт никуда не ушёл.– Да, хочется за это извиниться перед болельщиками. Вроде вели в два мяча, и нужно было спокойно доводить до победы. Малейшая потеря концентрации – две минуты и два гола. Неприятно, конечно. И нам, и болельщикам. Но таков футбол, и мы его за это любим.– Мы моменты создавали. Была чуйка, что мы забьём ещё и победим.– Я до сегодняшнего дня за всю карьеру забил два мяча в официальных матчах. Сейчас ещё два положил. В следующий раз ждите через год ().– Дай бог вообще забить.– Да, впервые.– Там было 50 на 50 – отпустил мяч далеко. Я выиграл единоборство внизу, а Ещенко уже подал.– Это эмоции. Судьи ошибаются, как и все мы. Мы ещё не смотрели повторов – не знаем, что именно там было.– Ну, значит, за весь чемпионат ни одного не было.– Судьи не видели, значит, не было.– Главное, чтобы команда побеждала. Это очень важные три очка. Теперь у нас отрыв шесть. Хорошо, что всё именно так закончилось.– Я не знаю. Соперник же тянул время?– Ну, значит, судья правильно рассудил.– Нет. Мы все в такой ситуации можем оказаться.