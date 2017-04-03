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175 лет назад 2016
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«Ростов» — «Краснодар» — 0:0
Фото: РИА Новости
Текст: Антон Михашенок

Ноль пенальти, ноль голов, ноль скуки. «Ростов» не дожал «быков»

Вот что происходило сегодня в Ростове-на-Дону — параллельно очередному мюнхгаузенскому спасению московского «Спартака».
3 апреля 2017, понедельник. 23:00. Футбол

1. «Ростов» уничтожил «Краснодар» игрой на подборах


На пятой минуте «Краснодару» единственный раз за 90 минут удалось выйти из обороны в атаку так, как команда привыкла: Каборе получил мяч от защитников и сыграл вперёд на Газинского, перед которым было сразу три варианта продолжения атаки. Больше такой роскоши у гостей не было, построение атак уничтожалось прессингом «Ростова». Азмун, Полоз и ситуативно один из центральных полузащитников отрезали полузащиту «быков», и всё это привело к тому, что уже к концу первого тайма Гранквист сделал больше длинных передач, чем в матчах с «Локомотивом» и «Сельтой».
Россия - Премьер-Лига. 21-й тур
03 апреля 2017, понедельник. 19:30 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону
0 : 0
Краснодар
Краснодар

После перерыва «Краснодар» окончательно сдался и начал забрасывать мячи вперед, как любит сам «Ростов», но в такой игре есть одна проблема. Пытаться переиграть команду одного из лучших тренеров Европы по игре после подбора игрой после подбора — это пропаганда суицида. «Ростов» знает, как моментально разжимать пружину, у «Ростова» есть потрясающе чувствующий время и место Дмитрий Полоз, и у «Ростова» есть перманентная уверенность в том, что атака три в три закончится ударом. Сведя матч к игре после подборов, хозяева получили значимое преимущество, которое монетизировали и в передачи в каналы между крайними и центральными защитниками, приводившие к ударам, и в зрелищное дальнее попадание Гацкана в крестовину, и в момент Полоза, который вышел один на один с Крицюком после борьбы, но запорол лучший шанс в матче.

2. Лучшие качества Смолова теряются при игре соперника в три защитника


В одном из недавних интервью Томас Мюллер признался, что очень не любит, когда соперник играет в три центральных защитника, и пошутил: «Надеюсь, никто не прочитает эти мои слова, и против нас не станут играть так все». Суть здесь сводится к тому, что Мюллер прекрасно ищет свободные зоны и пользуются ими, а лучшие качества Смолова раскрываются как раз в тот момент, когда он, благодаря своему сильному игровому мышлению, выигрывает позицию. «Ростов» и в первом матче выдавил Смолова за пределы штрафной и дал забить только с пенальти, но там не совсем отлажена была система прессинга, так как в нападении вышли Думбия и Ерохин. Неотлаженный прессинг позволял Смолову играть рядом с полузащитниками, у входа в штрафную, но в ответном матче Федор был лишен и этого. Грамотная командная оборона с тремя защитниками позволяет нейтрализовать Смолова.

3. Мевля справился с функциями Наваса


Скучным матч не мог получиться хотя бы потому что «Ростов» презентовал оборону без Сесара Наваса. Функции вечнозеленого испанца перешли к самому бородатому из трех защитников, и Миха Мевля в целом с работой справился.
Временами возникали эпизоды, когда словенец неоправданно шел на мяч, выдвигаясь из тройки и заставляя переходить на свою позицию Симича или Кудряшова, и воспользоваться этим «Краснодар» мог, резко сужая инсайдов к центру, нагружая эту зону. Но возвращаемся к первому пункту: даже если мяч оставался после подбора у гостей, они играли в лишний пас, не форсируя события. Это позволяло Мевле вернуться на свою позицию и, как и подобает страхующему защитнику, не выбрасываться в перехваты.

4. Уровень судейства — как обычно


Я очень не люблю говорить о судействе, поэтому этот пункт идёт последним. А должен быть первым, потому что не назначенный за фол Рамиреса на Гацкане пенальти в конце первого тайма мог принести единственный гол в матче. «Ростов» по-прежнему ни разу в сезоне не бил пенальти, и после этого случая есть вопрос: а за что вообще команда Курбана Бердыева может получить такое счастье, если не за удар ногой в живот? Даже в Лиге чемпионов, даже в матче с «Баварией» «Ростов» нарабатывал на пенальти, что отметает разговоры о том, что у команды якобы не тот стиль.

Впрочем, когда во втором тайме Александр Ерохин очевидно подыграл себе рукой в чужой штрафной, пришло время вспомнить главный принцип нашего судейства. Из-за недостатка смелости в принятии решений российские судьи перестраховываются и свистят всё, что происходит до штрафной. Но этот же недостаток смелости заставляет их глотать свисток в спорных эпизодах в штрафной.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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