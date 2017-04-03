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175 лет назад 2016
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Роберт Евдокимов
Фото: Александр Мысякин, «Чемпионат»
Текст: Кирилл Хаит

«В России великолепное судейство». Что говорили Каррера и Евдокимов

После матча «Спартак» — «Оренбург» тренер гостей Роберт Евдокимов «тыкал» журналисту и был раздражён поведением болельщиков красно-белых.
3 апреля 2017, понедельник. 23:15. Футбол
Так закалялось золото! Невероятные приключения «Спартака» и «Оренбурга»

На послематчевую пресс-конференцию первым пришёл Роберт Евдокимов. Его выступление снова окажется в главных новостях всех сайтов.

— Общие впечатления хорошие, — заявил наставник «Оренбурга». — Прекрасный стадион, прекрасное поле. Сильная команда, которая борется за чемпионство. И мы на фоне этой команды показали, что тоже умеем играть в футбол. И в концовке могли выиграть. Насколько серьёзна травма Романа Воробьёва? Пока не могу сказать.

— Не стыдно, что игроки «Оренбурга» в конце откровенно тянули время?
— Странный вопрос. Может, ты с луны свалился, я на этот вопрос уже в Краснодаре отвечал. Если вам неприятно, можете выйти.

Отвечая на замечание, что он обратился к журналисту на «ты», Евдокимов сказал: «Я разве ответил невежливо? Обратился на «ты», и мне уже напихали».

— В концовке, когда вашим игрокам требовалась помощь, было очень эмоциональное общение с болельщиками «Спартака». Что они говорили?
— Вы бы знали, что я услышал за эти 90 минут. Это было невыносимо. Как вы знаете, мне уже практически официально можно материться, но я скажу так: это был ужас. Я узнал всё! Про «Оренбург», про «Зенит» и про Дюзбу. И за сколько мы отдались «Зениту». С начала до конца игры эта цифра постоянно повышалась. Наверное, для этого болельщики и ходят на футбол. Я могу это понять, так выражают свои эмоции. Отношусь к этому спокойно. Неправильно так себя вести, но я их понимаю.

— Как оцениваете судейство?
— Я надеялся, что обойдётся без этих вопросов. Потому что стоит что-то сказать, как какой-то судья, который вообще никогда не играл в футбол, расскажет, как надо тренировать. Какой-то инспектор расскажет, сколько насчитал у нас потерь мяча. Судейством я, мягко говоря, недоволен, но вы же знаете: у нас великолепное судейство в России.

Зобнин: была чуйка, что забьём ещё

Минут через 10 после тренера «Оренбурга» появился Массимо Каррера. Первым вопросом его попросили оценить дебют Георгия Тигиева.

— Тигиев отыграл хороший матч. Он немного робко подключался к атакам, но я поменял его не из-за этого, просто он ещё не готов играть все 90 минут. Уверен, его время ещё придёт.

— Самый ли это важный удар Промеса в сезоне?
— Судя по результату, это очень важный удар – победный гол на последней минуте. Это футбол! Счёт мог стать 3:0, а вместо этого стал 2:2. Никогда нельзя расслабляться и думать, что победа у тебя в кармане. Это цена нехватки концентрации. Но ребята молодцы, они боролись до самого конца и проявили характер.

— Почему предпочли Боккетти, а не Таски?
— Это было моё решение в рамках подготовки к конкретному матчу. Это не потому, что Таски играет плохо. Почему не был засчитан гол Боккетти? Не могу объяснить, я ещё не видел этот эпизод. Счёт мог стать 3:0, но затем мысль о лёгком вечере быстро улетучилась. Привыкайте к этому. Видимо, нам не нравится побеждать спокойно.

Корреспондент «Чемпионата» Евгений Кустов попросил оценить действия команды в ответ на два пропущенных гола.

— Безусловно, когда ты пропускаешь два быстрых гола, на тебя падает весь мир, — ответил Каррера. — Но мы сумели собраться, это было очень важно. Мы играли до конца, показывали свой футбол и победили. Доволен ли я работой Реброва? Если бы я был им недоволен, он бы не играл.

— Где Роман Зобнин полезнее — в центре или на правом фланге?
— Роман – хороший игрок, и он прогрессирует. Порой он полезнее в центре, порой на фланге, это зависит от ситуации.

— Почему «Спартак» играл через центр и почти не задействовал фланги? Это тренерская установка?
— Нет, это не было моим намерением. Надо понимать, что на поле была не одна команда, мы играли не с манекенами. При счёте 2:2 нам было сложно, не было чёткости в передачах, но мы вырвали эту победу. Нам повезло.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
Спартак-Нальчик ФК Оренбург Массимо Каррера Роберт Евдокимов
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