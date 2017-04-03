Промес: когда я забиваю, становлюсь безумным

После матча «Спартака» и «Оренбурга» журналисты ждали двух игроков: впервые забившего за красно-белых Романа Зобнина и принёсшего победу своей команде. Довольный голландец успел дать два интервью за пять минут и отправился праздновать победу.— вопрос Промесу.— Успеха? Ха-ха, нам нужно было забивать раньше. Не очень хорошо, что нам пришлось спасать положение в последний момент. Мы должны были забивать третий, четвёртый гол. «Оренбург» совершил отличный «камбэк» — их первый гол получился очень красивым, а вот второй мы привезли себе сами. Было даже немного страшно.— Я становлюсь безумным! Я ведь поднял планку очень высоко, все ждут от меня голов. Это тяжело, чувствую много давления. Но я стараюсь быть спокойнее.— Я так и не понял, что произошло. Нужно пересмотреть эпизод. Если гол не засчитали, значит, нам нужно было давить ещё — это не оправдание.— На самом деле они похожи: оба мощные форварды. Поэтому и наша тактика не слишком различается. Мы рады, что в нашем составе есть два одинаково сильных нападающих.— Ха-ха, конечно, нет! Я просто очень доволен результатом, мы одержали очень важную победу.— Не очень хорошо, да. Поэтому я стараюсь сконцентрироваться на «Спартаке». Здесь мы можем сотворить что-то очень важное для истории клуба.