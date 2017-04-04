Богатырский удар Поповича и другие лучшие голы 21-го тура РФПЛ

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5. Мигель Данни, «Зенит»
(«Рубин» — «Зенит» — 0:2, 40-я минута – 0:2)
Класс никуда не денется, даже если не играешь в футбол год. Мигель Данни доказывал это уже не раз. Капитан «Зенита» только оправился после очередной тяжёлой травмы, но уже сейчас без него атаку команды представить сложно. Его мяч в ворота «Рубина» — очередная демонстрация того, что португалец всё ещё в порядке. Ну и отметим классную игру в стеночку с Кокориным, за которого после матча так рьяно вступился Артём Дзюба.
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4. Михаил Александров, «Арсенал»
(«Арсенал» — «Томь» — 3:0, 19-я минута – 1:0)
В этом туре новичок «Арсенала» Михаил Александров доказал, что не зря приглашался в «Боруссию» и «Ливерпуль», становился чемпионом Польши в составе «Легии» Черчесова, а потом зажигал в Лиге чемпионов. После дальнего паса соотечественника Иванова болгарин технично обработал мяч, убрал защитника на замахе и зарядил в дальнюю девятку.
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3. Александр Головин, ЦСКА
(ЦСКА – «Крылья Советов» — 2:1, 19-я минута – 1:0)
Важнейшая победа для ЦСКА, которая позволяет «армейцам» оставаться в «золотой гонке». И помог её добыть Александр Головин, эффектно убравший мяч под себя и уложивший его в ближний угол ворот Лории.
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2. Роман Зобнин, «Спартак»
(«Спартак» – «Оренбург» — 3:2, 58-я минута – 2:0)
Потрясающая комбинационная игра в исполнении «Спартака». Джано обыгрался с Промесом, уложил на замахе защитника и как рукой закинул мяч на дальнюю штангу, где его в падении переправил в ворота Роман Зобнин. В том, что грузинский полузащитник «Спартака» — один из самых техничных игроков лиги, никто и не сомневался.
1. Денис Попович, «Оренбург»
(«Спартак» – «Оренбург» — 3:2, 70-я минута – 2:1)
После того как счёт стал 2:0, многим показалось, что игра сделана. Однако у «Оренбурга» были другие планы на этот вечер. Несмотря на то что гостям не удалось зацепить даже очко, они показали себя боевым коллективом. А Денис Попович так и вовсе наверняка сохранит запись этого гола, чтобы потом хвастаться ею перед внуками.
Лидеры среди команд:
5 очков начисляются за первое место в хит-параде, четыре – за второе, три – за третье, два – за четвёртое и одно – за пятое.
«Спартак» — 68
ЦСКА — 35
«Краснодар» — 29
«Рубин» — 22
«Локомотив» – 19
Лидеры среди игроков:
Джано Ананидзе, «Спартак» — 17
Квинси Промес, «Спартак» — 14
Фёдор Смолов, «Краснодар» — 13
Зе Луиш, «Спартак» — 8
Ивелин Попов, «Спартак» — 8
5 очков начисляются за первое место в хит-параде, четыре – за второе, три – за третье, два – за четвёртое и одно – за пятое.
«Спартак» — 68
ЦСКА — 35
«Краснодар» — 29
«Рубин» — 22
«Локомотив» – 19
Лидеры среди игроков:
Джано Ананидзе, «Спартак» — 17
Квинси Промес, «Спартак» — 14
Фёдор Смолов, «Краснодар» — 13
Зе Луиш, «Спартак» — 8
Ивелин Попов, «Спартак» — 8