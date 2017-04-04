Богатырский удар Поповича и другие лучшие голы 21-го тура РФПЛ

5. Мигель Данни, «Зенит»

4. Михаил Александров, «Арсенал»

3. Александр Головин, ЦСКА

1. Денис Попович, «Оренбург»

Лидеры среди команд:



5 очков начисляются за первое место в хит-параде, четыре – за второе, три – за третье, два – за четвёртое и одно – за пятое.

«Спартак» — 68

ЦСКА — 35

«Краснодар» — 29

«Рубин» — 22

«Локомотив» – 19



Лидеры среди игроков:

Джано Ананидзе, «Спартак» — 17

Квинси Промес, «Спартак» — 14

Фёдор Смолов, «Краснодар» — 13

Зе Луиш, «Спартак» — 8

Ивелин Попов, «Спартак» — 8