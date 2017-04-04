Больше, чем фарт. Почему побеждает «Спартак»

Фото: Александр Мысякин, "Чемпионат"

— Тихо!!! Вы с ума сошли?! – надрывался Паук. Заводящий фанатской трибуны «Спартака» потерял голос ещё во время выезда в Сербию, поэтому на 90-й минуте матча с «Оренбургом» из его мегафона гремел какой-то зловещий хрип. В помощь ему мимо такта забились барабаны. Люди всё-таки затихли…Не свистеть в этот момент было мучением. С одной стороны, «Спартак» уже 20 минут после двух легких мячей, пропущенных мячей, не мог придумать ничего опасного. С другой – «Оренбург» вел себя так, что взбесился бы любой чужой болельщик. С 86 по 91 минуту игроки гостей четырежды падали на газон и отказывались вставать. И это была пятиминутка медицины, недоступная для футбола. Особенно комичным был момент, когда два врача чуть не попали под колеса электрокара, ехавшего к Воробьеву. Роману было явно больно, он не мог ступать на ногу и не симулировал. Но вместо того чтобы позволить быстро и удобно увезти своего футболиста на машине, доктора почти полминуты тащили его с поля на руках.Неважно, фэйр-плей это или нет. На последних минутах об этом понятии вообще нужно забыть и ни в коем случае не ругать «Оренбург». Южноуральцы вряд ли были хуже лидера, команды, чей бюджет раз в десять больше, – и поэтому имели право делать все что угодно, лишь бы сохранить ничью.Критику заслуживал скорее сам «Спартак» вместе со своим тренером. Весной команда играет натужно. Она не побеждает разбитый травмами «Краснодар», не дожимает «Локомотив», с трудом побеждает «Анжи» и теряет два мяча форы от «Оренбурга». В игре больше нет легкости и озорной комбинаторики, в атаках все больше предсказуемых навесов, а в обороне – провалов. Сомнительно выглядят и некоторые тренерские решения. Например, только восстановившийся от травмы, привезенный Каррерой, меняет в основе тащившего «Спартак» осенью. При этом, уже игравший за сборную капитаностается в запасе. С приходом новых футболистов меняется рисунок, и пока его сложно назвать красивым. Но это тоже нельзя назвать жесткими выводами – лишь вопросами, на которые Каррера, возможно, дает правильные ответы. Ведь его «Спартак», конечно, побеждает в концовках не только из-за фарта. Есть и другие причины…— Тихо! – продолжал хрипеть Паук. – Никакого свиста. Плевать, что там они («Оренбург») делают. Просто отдайте команде свои последние силы. Все услышали?! Давайте!.. За-би-вай «Спартак»!Приунывшая трибуна загремела. Вместе с ней, от неожиданности, и весь стадион.Встать могла и команда. Когда на 95-й минуте защитник «Оренбурга» вынес мяч в далекие дали центрального круга, судьяуже достал свисток. Он бы закончил матч, если бы на позицию опорника как сумасшедший не рванул. Квинси зацепил мяч клюшкой, чудом достал его из-под оренбуржца, развернулся, не теряя скорости, и вторым касанием бросил вперед. Роман тоже потерял мяч, отпустил его прямо под подкат защитника, но вошел в опаснейший для себя стык без шанса сохранить владение. Мяч опять отлетел в сторону, но точно к подключившемуся. Андрей, вместо того чтобы сделать сотый для «Спартака» навес, поднял голову и дал тонкий плассер к линии штрафной. Там уже был этот непостижимый, нескончаемый, который после трех рывков по 30 метров сохранил свежесть для обработки, ложного движения, неберущегося удара в дальний и еще одного ускорения по периметру фанатской трибуны, которая, вообще-то, начинала атаку вместе с ним…В этот моментв бешеном прыжке бросил шапку на газон. Ему опять повезло, да. Но фарт заканчивается там, где свистят трибуны, не рубятся, выходя на замену капитаны, не извиняются за игру сделавшие дубль футболисты и не делает чудо-рывки в оборону самые звездные твои футболисты. Нет, эти победы и это лидерство вряд ли можно назвать случайным.