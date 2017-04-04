Фото: Александр Мысякин, «Чемпионат»

«Спартак» дожимает соперников — так играют чемпионы». Широков – о 21-м туре

Роман Широков – о чемпионском характере «Спартака», затяжках времени и прогрессе Зобнина – в собственной рубрике на «Чемпионате».