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События вчера Сейчас Сегодня Завтра
Разбор 21-го тура РФПЛ от Романа Широкова
Фото: Александр Мысякин, «Чемпионат»
Текст: Роман Широков

«Спартак» дожимает соперников — так играют чемпионы». Широков – о 21-м туре

Роман Широков – о чемпионском характере «Спартака», затяжках времени и прогрессе Зобнина – в собственной рубрике на «Чемпионате».
4 апреля 2017, вторник. 08:30. Футбол
Экс-капитан сборной России и бывший полузащитник «Зенита», «Спартака», ЦСКА и «Краснодара», а ныне глава Общероссийского профессионального союза футболистов Роман Широков продолжает анализировать самые актуальные темы российского футбола в качестве эксперта «Чемпионата».

1. Какие эмоции вызвала победа «Спартака»?


У меня — никаких. «Спартак» в этом сезоне уже приучил нас к драматичным победам. Четыре или пять матчей команда буквально вырвала в концовке, дожав соперника – это чемпионский показатель. Теперь всё будет зависеть от ближайших апрельских игр.

2. Почему «Спартак» чуть не упустил победу?


По игре «Спартак» не заслуживал такой драматичной концовки. Да, «Оренбург» смотрелся неплохо, особенно в первом тайме, но красно-белые контролировали ход матча и справедливо вели 2:0. Видимо, в этот момент ребята посчитали, что дело сделано, и расслабились на пять минут. «Оренбургу» этого хватило, чтобы дважды воспользоваться своими возможностями и сравнять счёт. Так недолгая расслабленность чуть не стоила «Спартаку» матча. Но к их чести, красно-белые собрались и вытащили игру. С такими мастерами в атаке это не удивительно – футболистам уровня Промеса достаточно полумомента, чтобы забить.

3. Не переборщил ли «Оренбург» с затяжкой времени?


Можно подумать, «Спартак» бы не валялся и не тянул время, если бы вёл 2:1 в концовке. Это нормальное явление. Не заметил какого-то особенно неспортивного поведения «Оренбурга» сегодня. Другое дело – игроки «Оренбурга» сами себе привезли гол в концовке, но это меня не касается, тренер расскажет им, что не получилось. Но мне показалось, что проблем в концовке можно было избежать, если бы некоторые игроки действовали иначе.

4. Такие победы бесценны с точки зрения чемпионского духа?


Разумеется. Говорил об этом и раньше: раз за разом «Спартак» дожимает соперника в самом конце – так играют команды-чемпионы. Красно-белые сейчас близки к победе в Премьер-Лиге, и это заслуженное положение.

5. Удивляет ли прогресс Зобнина?


Не стал бы говорить о каком-то особенном прогрессе — Зобнин и в «Динамо» уверенно выступал. Роман давно вышел на высокий по российским меркам уровень и до сих пор его держит. Не зря же его вызывают в сборную. В «Спартаке» он один из лидеров, стабильный игрок основы. Зобнин потихоньку растёт и будет прибавлять и дальше под руководством Карреры. Удивляет, что Роман лишь сейчас смог впервые забить за «Спартак». Но зато сразу дубль.

6. Прогноз: уедет ли Промес летом из «Спартака»?


Для того чтобы Промес уехал, нужно чтобы кто-то за него заплатил деньги, которые просит «Спартак». Мы не знаем, есть ли у него конкретные предложения от других клубов, потому не вижу смысла гадать на кофейной гуще. Не берусь прогнозировать, уедет Промес или нет.

7. «Зенит» поймал волну или «Рубин» слишком слаб?


Не сказал бы, что «Рубин» был слаб – «Зенит» сыграл в свою игру и решил исход матча в течение 10 минут. Даже удаление Юсупова в концовке никак не повлияло на уверенность питерцев. Отлично, что «Зенит» набирает кондиции. Значит, впереди нас ждёт интрига в чемпионате – «Спартаку» некогда расслабляться. В апреле нас ожидает ряд интереснейших матчей, которые могут назвать нам чемпиона или наоборот закрутить интригу так, что победителя мы узнаем только в 30-м туре.

8. В чём феномен Игнашевича?


Секрет Игнашевича заключается в профессионализме и любви к футболу. За это ему воздаётся хорошей игрой и физической формой. Надеюсь, для Сергея 457 матчей — не предел. Желаю ему доиграть до отметки в 500 игр.

9. Чем ещё сейчас интересен ЧР помимо золотой гонки?


Нас ждёт борьба за четвёртое место. «Ростов» обязательно захочет вернуться в еврокубки после недавнего вылета из Лиги Европы. Ростовчане обострят борьбу за попадание в четвёрку сильнейших в России, я в этом уверен.

10. Попадёт ли «Локомотив» в еврокубки?


Учитывая небольшое отставание от четвёртого места, «Локомотив» может зацепиться за еврокубки. Но для этого нужно выдавать победные серии – хотя бы по два-три матча подряд. Шанс вклиниться в четвёрку обязательно предоставится. Всё будет зависеть от ближайших игр, а по составу «железнодорожники» к этой борьбе готовы.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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ФК Локомотив ФК Оренбург ФК Спартак Квинси Промес Роман Зобнин Роман Широков Сергей Игнашевич РФПЛ
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