Символическая сборная 21-го тура РФПЛ. Версия Валерия Газзаева

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Натурализованный бразильский голкипер «Локомотива» проводит, возможно, не самый яркий сезон в карьере, но Гилерме по-прежнему стабилен. После зимней паузы «Локо» выглядит неплохо, и особенно это касается вратаря и обороны.На счету зимнего новичка «Зенита»» Ибрагима Цаллагова не только удачный матч в Казани против «Рубина», но и результативная передача на Артёма Дзюбу.Очередной качественный матч Соломона Кверквелии в составе «Локомотива» даёт понять: с трансфером грузинского защитника «железнодорожники» не прогадали.Практически ничего защита «Зенита» не позволила сделать «Рубину» на «Казань-Арене». Хороший матч в свой актив может записать центрбек Николас Ломбертс.Неплохо в Казани сыграл и другой защитник «Зенита» — Доменико Кришито. Левый фланг обороны сине-бело-голубых действовал без сбоев все 90 минут матча на «Казань-Арене».Испытывавший проблемы с игровой практикой в начале сезона Бибрас Натхо сегодня железный игрок основы ЦСКА. Важнейшая домашняя победа над «Крыльями Советов» была достигнута «армейцами» благодаря голу и результативной передаче Натхо.Роман Зобнин наконец забил за «Спартак». Причём сразу дважды. Дубль молодого полузащитника помог красно-белым одержать важнейшую победу над «Оренбуром» и удержать отрыв в шесть очков от преследователей.Красивый гол Александра Головина помог его ЦСКА одержать сложную, но очень важную победу над «Крыльями Советов».Голландец спас для «Спартака», возможно, решающие очки в борьбе за чемпионство в этом сезоне. Гол Промеса на 96-й минуте принёс красно-белым важнейшую победу над «Оренбургом» в 21-м туре.Португальский капитан «Зенита» Мигел Данни продолжает вести за собой питерцев. В игре с «Рубином» 10-й номер сине-бело-голубых забил гол похожий на тот, что ему удалось провести туром ранее – против «Арсенала». Красиво исполненный удар щёчкой в дальний угол поставил точку в важнейшей победе «Зенита» на «Казань-Арене».Трансфер, который многие называли странным, похоже, начинает себя оправдывать. Джефферсон Фарфан сильно провёл дебютный матч в составе «Локомотива», а его гол стал единственным в игре против «Уфы».«Локомотив» после зимней паузы выглядит неплохо, и сейчас впору говорить о возможном попадании «железнодорожников» в еврокубки – отставание от первой четвёрки составляет всего четыре очка.