Символическая сборная 21-го тура РФПЛ. Версия Валерия Газзаева

Вратарь
Маринато Гилерме, «Локомотив»
Натурализованный бразильский голкипер «Локомотива» проводит, возможно, не самый яркий сезон в карьере, но Гилерме по-прежнему стабилен. После зимней паузы «Локо» выглядит неплохо, и особенно это касается вратаря и обороны.
Оборона
Ибрагим Цаллагов, «Зенит»
На счету зимнего новичка «Зенита»» Ибрагима Цаллагова не только удачный матч в Казани против «Рубина», но и результативная передача на Артёма Дзюбу.
Соломон Кверквелия, «Локомотив»
Очередной качественный матч Соломона Кверквелии в составе «Локомотива» даёт понять: с трансфером грузинского защитника «железнодорожники» не прогадали.
Николас Ломбертс, «Зенит»
Практически ничего защита «Зенита» не позволила сделать «Рубину» на «Казань-Арене». Хороший матч в свой актив может записать центрбек Николас Ломбертс.
Доменико Кришито, «Зенит»
Неплохо в Казани сыграл и другой защитник «Зенита» — Доменико Кришито. Левый фланг обороны сине-бело-голубых действовал без сбоев все 90 минут матча на «Казань-Арене».
Полузащита
Бибрас Натхо, ЦСКА
Испытывавший проблемы с игровой практикой в начале сезона Бибрас Натхо сегодня железный игрок основы ЦСКА. Важнейшая домашняя победа над «Крыльями Советов» была достигнута «армейцами» благодаря голу и результативной передаче Натхо.
Роман Зобнин, «Спартак»
Роман Зобнин наконец забил за «Спартак». Причём сразу дважды. Дубль молодого полузащитника помог красно-белым одержать важнейшую победу над «Оренбуром» и удержать отрыв в шесть очков от преследователей.
Александр Головин, ЦСКА
Красивый гол Александра Головина помог его ЦСКА одержать сложную, но очень важную победу над «Крыльями Советов».
Квинси Промес, «Спартак»
Голландец спас для «Спартака», возможно, решающие очки в борьбе за чемпионство в этом сезоне. Гол Промеса на 96-й минуте принёс красно-белым важнейшую победу над «Оренбургом» в 21-м туре.
Мигел Данни, «Зенит»
Португальский капитан «Зенита» Мигел Данни продолжает вести за собой питерцев. В игре с «Рубином» 10-й номер сине-бело-голубых забил гол похожий на тот, что ему удалось провести туром ранее – против «Арсенала». Красиво исполненный удар щёчкой в дальний угол поставил точку в важнейшей победе «Зенита» на «Казань-Арене».
Нападение
Джефферсон Фарфан, «Локомотив»
Трансфер, который многие называли странным, похоже, начинает себя оправдывать. Джефферсон Фарфан сильно провёл дебютный матч в составе «Локомотива», а его гол стал единственным в игре против «Уфы».
Тренер
Юрий Сёмин, «Локомотив»
«Локомотив» после зимней паузы выглядит неплохо, и сейчас впору говорить о возможном попадании «железнодорожников» в еврокубки – отставание от первой четвёрки составляет всего четыре очка.