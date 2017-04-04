Футбол
РФПЛ ФНЛ - Первый дивизион Лига чемпионов Лига Европы Англия Испания Италия
Германия Китай Кубок России ПФЛ - Второй дивизион Молодёжное первенство Сборная России Чемпионат мира 2018
Кубок конфедераций Южная Америка Украина Франция Женский футбол Прочие турниры Молодёжные сборные
Лига Чемпионат.com Любители Студенческий футбол Рейтинг УЕФА Рейтинг ФИФА MVP РФПЛ
Хоккей
КХЛ НХЛ МХЛ ВХЛ ЧМ по хоккею 2017 Евротур Кубок мира по хоккею
Чемпионат мира U18-U20 Ночная Лига MVP КХЛ
Биатлон
Кубок мира-2016/17. Мужчины Кубок мира-2016/17. Женщины ЧМ-2017 Рождественская гонка 2016 ЧЕ-2017 Чемпионат России-2017
Теннис
Кубок Федерации Кубок Дэвиса WTA ATP Ролан Гаррос 2017 Кубок Кремля Рио 2016
Авто
Формула-1 Мотогонки Ралли Младшие серии DTM/WTCC/Туринг Дакар/Ралли-рейды Америка/WEC/Формула-Е
Бокс/ММА
Профессионалы Любители Женский бокс ММА
Баскетбол
НБА Евролига Единая лига ВТБ Еврокубок Евробаскет-2017
Волейбол
Суперлига мужчины Суперлига женщины Лига чемпионов Еврокубки Кубок России Пляжный волейбол Сборные
Международный волейбол
Другие
Биатлон Мини-футбол Фигурное катание Водные виды спорта Конькобежный спорт Лёгкая атлетика Лыжный спорт
Пляжный футбол Гандбол Конный спорт Хоккей с мячом Велоспорт Шахматы Прочие виды спорта
Европейские игры 2015 Ride The Planet
Фэнтези
Бизнес
Ставки
Киберспорт
Dota 2 Counter-Strike: Global Offensive FIFA League of Legends
Лента новостей Видео Фэнтези футбол Билеты на спорт Фото Спортивный ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра
Алексей Ионов
Фото: Денис Тырин, «Чемпионат
Текст: Денис Марков

Ионная сила. Как новая схема ЦСКА раскрыла Алексея Ионова

Алексей Ионов из козла отпущения стал твёрдым игроком основы – и это заслуга тренера ЦСКА Виктора Гончаренко.
4 апреля 2017, вторник. 11:30. Футбол
→ Почему ЦСКА – теневой фаворит Премьер-Лиги

В 2014 году Алексей Ионов играл ключевую роль в контратаках «Динамо». В одном из интервью того года футболист похвалил тактическую схему клуба. Главным преимуществом оказался акцент на скорость. Сам футболист уточнил: «Это для меня очень удачная расстановка. Она даёт возможность для манёвров: можно и с любого фланга атаковать, и в центр смещаться».

Стало быть, в 2017-м полузащитник оказался в нужном месте в нужное время. Виктор Гончаренко перестроил игровую модель ЦСКА на 3-5-2. Алексея белорус расположил оттянутым форвардом. Такая схема сыграла полузащитнику на руку: команда делает ставку на вертикальную игру и забегание игроков атаки за
спину; из-за численного преимущества «армейцев» в центре поля соперник вынужден отходить вперёд. Этот фактор упрощает задачу Алексея.

После матча «Терек» – ЦСКА Константин Генич остановил своё внимание на тактических особенностях игры «армейцев». По его словам, из-за численного преимущества в центре ЦСКА способен применять высокий прессинг. После отбора латерали и нападающие устремляются в свободные зоны перед штрафной. Комбинационные атаки «армейцев» рассчитаны на забегание за спины защитникам. Так был создан момент Марио Фернандесом, который реализовал именно Алексей. Генич отметил, что подвижный дуэт Витиньо – Ионов идеально подходит для интенсивного футбола. Именно интенсивность и постоянную смену темпа Гончаренко прививает команде.
Игра на скорости и забегание за спины – конёк Алексея Ионова.
За неделю до матча с «Тереком» два аналогичных кросса совершил сам Алексей в матче с «Томью». Оба реализовал и оформил дубль.



ЦСКА перегружает центр поля. Опорники «Томи» вынуждены сместиться вперёд. В результате перед защитниками появляется пространство. Александр Головин отдаёт на опережение, Ионов забегает за спины и забивает гол.

Игра на скорости и забегание за спины – конёк Алексея. Самым результативным (9 голов) стал для него сезон-2014/15 в московском «Динамо». В системе Станислава Черчесова Ионов был ключевым игроком в контратаках и выходах из обороны в атаку. Сам Черчесов говорил: «Он (Ионов) набрал те кондиции, которые ему присущи. С ЦСКА, если кто не знает, он отработал на рывках 500 с чем-то метров – это, как модно сейчас говорить, космический уровень».
Статистика Алексея в текущем сезоне не отражает картину действительности. На картах передач (одна из них выше) его фигура является самой незаметной. Участие в контроле мяча посредственное. Активность проявляется в игре без мяча. Помимо врываний за спину Ионов больше всех перемещается по полю: созидает с латералями, предлагая себя для обостряющего паса, прессингует соперника, чем заставляет защитников ошибаться.
Переход на 3-5-2 и акцент на комбинационный футбол открыл Алексею второе дыхание, а если конкретно, то пространство перед штрафной соперника.
О способности отбора Алексей говорил давно. На вопрос журналистов об опыте игры крайним защитником он ответил: «Были такие эксперименты в «Зените»! И знаете – я рад, что были. Во-первых, меня научили мяч отбирать, а во-вторых, я теперь, как атакующий игрок, знаю все маневры и приёмы защитников. Это помогает предугадывать их действия». Постоянное давление на соперников вынуждает их отдавать неточные передачи. А численное преимущество ЦСКА в центре увеличивает вероятность перехвата «армейцами».

→ «Гончарная» мастерская. Как ЦСКА изменился зимой

Из тех же карт передач можно сделать и другой вывод: Алексею необходимо пространство впереди и комбинационный футбол. Осенью Александр Бубнов указал, что главный недостаток ЦСКА при Слуцком – акцент на индивидуальное мастерство. До зимы Ионов не забил ни одного гола, став козлом отпущения среди игроков атаки вместе с Ласина Траоре. Переход на 3-5-2 и акцент на комбинационный футбол открыл Алексею второе дыхание, а если конкретно, то пространство перед штрафной соперника.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Всего голосов: 37
Теги
ПФК ЦСКА Алексей Ионов Виктор Гончаренко
Новости. Футбол
4 апреля 2017, вторник
15:49 В США сообщили, что Ибрагимович перейдёт в «Лос-Анджелес Гэлакси»
15:43 Ломбертс: 10 лет в «Зените» — лучшие годы моей жизни!
15:34 Стюардов в Екатеринбурге дополнительно проинструктируют из-за теракта в Питере
15:30 В матче «Астра» — «Вииторул» в течение 11 минут команды не забили три пенальти
15:26 Энрике: я уезжаю из Барселоны не ради другого клуба, я должен отдохнуть
15:16 Ибрагимович уверен, что «МЮ» сможет занять место в четвёрке по итогам сезона
15:13 Одемвингие: я играл во многих странах Европы, но Индонезия особенно прекрасна
14:49 Эвра: надеюсь, что для Погба имидж никогда не будет важнее футбола
14:43 «Спартак» планирует в следующем сезоне открыть филиал клубной академии в Китае
14:34 Игнатьев: хочу поднять кубок России над головой, у «Локо» отличные шансы!
14:27 Корне: «Лион» может стать первым французским клубом, выигравшим Лигу Европы
14:05 Варан не поможет «Реалу» в матчах с «Баварией», «Атлетико» и «Барселоной»
14:01 Защитник «Эвертона» Мори успешно прооперирован
13:59 «Манчестер Сити» летом хочет заработать около £ 100 млн на продаже игроков
13:45 Тер Штеген: если забиваешь «ПСЖ» шесть голов, то помощь судьи тут ни при чём
13:44 Джанаев из-за травмы не тренируется с «Ростовом»
13:30 Форвард «Лиона» Корне представлен в качестве игрока сборной Кот-д’Ивуара
13:18 Кркич: Бартра? Нелегко покидать такой клуб, как «Барселона»
13:12 Игроки «Спартака» после победы над «Оренбургом» получили один выходной
13:07 Финал ЛЕ с 2018 по 2021 год будет проводиться на одной неделе с финалом ЛЧ
13:03 На время чемпионата мира — 2018 в Калининграде отменят трамвайные маршруты
12:59 Ватцке: посмотрим, согласны ли мы с Тухелем насчёт стратегии «Боруссии»
12:54 Агент: события в Петербурге не повлияют на решение Кришито остаться в «Зените»
12:52 Гальего: Хуанито прыгнул бы на Пике за его слова, как сделал это с Маттеусом
12:48 Ракитич: игроки «Барселоны» не были счастливы, получив в соперники «Ювентус»
12:30 ФИФА: решение по взысканию суммы за Кариоку в пользу «Спартака» не окончательное
12:17 КДК не будет рассматривать демонстрацию Гиголаевым флага Северной Осетии
12:10 Абидаль: «Барселона» не может позволить себе потерять Месси
12:06 Роджерс признался, что не спешит вернуться в АПЛ
12:06 Созин: не знаю насчёт тренерства, но Карпин в роли телеэксперта – очень круто
12:05 Вильмотс убедил Фофану и Корне выступать за сборную Кот-д’Ивуара
12:03 Хусаинов: судья имел основания добавить 6 минут в матче «Спартак» — «Оренбург»
11:57 Мертезакер может сыграть с «Вест Хэмом», Чех приступит к тренировкам 10 апреля
11:51 Камачо считает, что будущее Иско в «Реале» зависит от Зидана
11:47 Венгер: протесты фанатов? Я профессионал и работаю в любых условиях
11:34 Брено: дорого заплатил за свою ошибку и теперь хочу переживать лишь позитивное
11:26 Дуглас Коста может перейти в «Ювентус»
11:19 Каннаваро: на месте фанатов «Наполи» я бы тоже освистал Игуаина
11:18 Начало пресс-конференции Венгера задержали из-за протеста фанатов «Арсенала»
11:13 Вопрос безопасности не будет рассматриваться на очередной конференции РФС
11:07 Хёнесс: наставник «Хоффенхайма» Нагельсман – очень большая сенсация
10:55 Созин: «Спартак» показывает чемпионскую игру
10:47 «Фиорентина» подготовила пятилетний контракт для Бернардески
10:40 Абидаль: хотелось бы, чтобы «Барселона» приобрела Сидибе
10:39 Бывший защитник «Реала» Сальгадо стал директором команды из Гибралтара
Все новости RSS
Партнерский контент
Загрузка...
Чем вам запомнился матч «Спартак» - «Оренбург»?
Архив →
Конфиденциальность Использование информации Контакты Реклама Виджеты Мобильная версия
© championat.com, 2000–2017
RAMBLER&Co
Возрастное ограничение 18+