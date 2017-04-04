Ионная сила. Как новая схема ЦСКА раскрыла Алексея Ионова

Игра на скорости и забегание за спины – конёк Алексея Ионова.

Переход на 3-5-2 и акцент на комбинационный футбол открыл Алексею второе дыхание, а если конкретно, то пространство перед штрафной соперника.

В 2014 годуиграл ключевую роль в контратаках «Динамо». В одном из интервью того года футболист похвалил тактическую схему клуба. Главным преимуществом оказался акцент на скорость. Сам футболист уточнил: «Это для меня очень удачная расстановка. Она даёт возможность для манёвров: можно и с любого фланга атаковать, и в центр смещаться».Стало быть, в 2017-м полузащитник оказался в нужном месте в нужное время.перестроил игровую модель ЦСКА на 3-5-2. Алексея белорус расположил оттянутым форвардом. Такая схема сыграла полузащитнику на руку: команда делает ставку на вертикальную игру и забегание игроков атаки заспину; из-за численного преимущества «армейцев» в центре поля соперник вынужден отходить вперёд. Этот фактор упрощает задачу Алексея.После матча «Терек» – ЦСКАостановил своё внимание на тактических особенностях игры «армейцев». По его словам, из-за численного преимущества в центре ЦСКА способен применять высокий прессинг. После отбора латерали и нападающие устремляются в свободные зоны перед штрафной. Комбинационные атаки «армейцев» рассчитаны на забегание за спины защитникам. Так был создан момент Марио Фернандесом, который реализовал именно Алексей. Генич отметил, что подвижный дуэт Витиньо – Ионов идеально подходит для интенсивного футбола. Именно интенсивность и постоянную смену темпа Гончаренко прививает команде.За неделю до матча с «Тереком» два аналогичных кросса совершил сам Алексей в матче с «Томью». Оба реализовал и оформил дубль.ЦСКА перегружает центр поля. Опорники «Томи» вынуждены сместиться вперёд. В результате перед защитниками появляется пространство.отдаёт на опережение, Ионов забегает за спины и забивает гол.Игра на скорости и забегание за спины – конёк Алексея. Самым результативным (9 голов) стал для него сезон-2014/15 в московском «Динамо». В системеИонов был ключевым игроком в контратаках и выходах из обороны в атаку. Сам Черчесов говорил: «Он (Ионов) набрал те кондиции, которые ему присущи. С ЦСКА, если кто не знает, он отработал на рывках 500 с чем-то метров – это, как модно сейчас говорить, космический уровень».Статистика Алексея в текущем сезоне не отражает картину действительности. На картах передач (одна из них выше) его фигура является самой незаметной. Участие в контроле мяча посредственное. Активность проявляется в игре без мяча. Помимо врываний за спину Ионов больше всех перемещается по полю: созидает с латералями, предлагая себя для обостряющего паса, прессингует соперника, чем заставляет защитников ошибаться.О способности отбора Алексей говорил давно. На вопрос журналистов об опыте игры крайним защитником он ответил: «Были такие эксперименты в «Зените»! И знаете – я рад, что были. Во-первых, меня научили мяч отбирать, а во-вторых, я теперь, как атакующий игрок, знаю все маневры и приёмы защитников. Это помогает предугадывать их действия». Постоянное давление на соперников вынуждает их отдавать неточные передачи. А численное преимущество ЦСКА в центре увеличивает вероятность перехвата «армейцами».Из тех же карт передач можно сделать и другой вывод: Алексею необходимо пространство впереди и комбинационный футбол. Осенью Александр Бубнов указал, что главный недостаток ЦСКА при Слуцком – акцент на индивидуальное мастерство. До зимы Ионов не забил ни одного гола, став козлом отпущения среди игроков атаки вместе с Ласина Траоре. Переход на 3-5-2 и акцент на комбинационный футбол открыл Алексею второе дыхание, а если конкретно, то пространство перед штрафной соперника.